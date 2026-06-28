Доступен композитный сервер Nourish 1.0.0

Опубликован релиз композитного сервера Nourish 1.0.0, использующего для размещения окон безразмерное рабочее пространтво, не ограниченное границами экрана, по которому можно произвольно перемещаться, панорамировать, приближать/отдалять окна без потери читаемости содержимого. Для отрисовки используется графический API Vulkan с возможностью отката на OpenGL. В композитном сервере задействован протокол Wayland и расширение fractional-scale для избежания размытия содержимого при масштабировании окон. Возможна работа на системах с видеокартами NVIDIA, Intel и AMD, поддерживаемых в Mesa Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0. Готовые пакеты созданы для Fedora 44.

Допускается объединение окон в именованные группы, которые можно сворачивать, раскрывать на весь экран и индивидуально настраивать. Раскладка и выбранные позиции окон сохраняются после перезапуска, аварийного завершения приложений или перезагрузки системы.





Поддерживается создание отдельных рабочих пространств для определённых задач и переключения между ними через комбинации клавиш или наглядную 3D-навигацию, реализованную в форме мозаичной карты-глобуса. Возможно создание скриншотов и записи скринкастов, как для выбранных окон, так для выделенной области рабочего пространства, с охватом при записи изменения масштаба и перемещения по виртуальному экрану.



