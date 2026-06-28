Доступен композитный сервер Nourish 1.0.0

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|2.16, Аноним (16), 12:42, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это оно
В слове ".о.но" пропущены буквы.
> задействован протокол Wayland и расширение fractional-scale для избежания размытия
Вот пишут такое и не моргнут даже. Первое: отмасштабируйте 3 пикселя в 5 без мыла :). Второе: fractional-scale уже устарел и не может правильно рисовать мышку. На его замену разрабатывают экспериментальные версии *_v1 и *_v2, которые правильнее перемещают мышку при дробном масштабировании.
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|1.2, q (ok), 10:50, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выглядит интересно. Не ясно, зачем нужно сворачивание -- оно имело смысл в вантузе-98, где никаких виртуальных столов не было. (КДЕ скопировал это бездумно себе, хотя в нем есть замечательные виртуальные рабочие столы.) Также с планетой идея не зашла -- давайте до самого конца держаться концепции, что живем в бесконечном 2d-пространстве (а не 3d). В общем, будем продолжать наблюдение...
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|2.20, Аноним (20), 13:07, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вантуз ты... Свёрнутые окна умеют переставать перерисовывать интерфейс и по другому экономить ресурсы. Не все, конечно, но умеют. Я иногда даже видео запускаю, сворачиваю и занимаюсь тем чем надо. Браузер тем временем ест заметно меньше. Но для этого компом надо начать пользоваться, а не гордиться что ты уже большой и вантузом не пользуешься.
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|1.3, Аноним (3), 11:12, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже как год-два о таком мечтаю. Недавно лишь niri/noctalia shell в этом ключе понравился, но очень на любителя, даже бы сказал на мазохиста.
Это вот прям идеально
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|1.5, larutarg (ok), 11:29, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Безобрази! Сколько же экранного места занято пустотой!
И эти люди нам рассказывают про сантиметровые щели и скгругленные углы у нормальных тайлингов!
...так и представляю пользователя этой скатерти, катающимся лицом по тачпаду.
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|2.7, Аноним (7), 11:42, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть две основные концепции построения интерфейсов. Одна это чисто инженерный подход, другая чисто дизайнерский. И они оба неправильное. А их микс хуже вдвойне.
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|2.10, Аноним (10), 11:49, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так этот же безрамерный, это другое. Вы, наверное, имеете ввиду сделать работющим один из множества тайловых?
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|2.13, Аноним (13), 12:00, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Успокойся, как и иксами, есть только kwin. Эти отрыжки ничего не привнесли бы в него.
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|2.21, Аноним (21), 13:10, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Или я бред пишу?
да, бред
как то так получилось, что если ты чего то хочешь в опенсорсе, то ты берешь и делаешь, либо на форумах говоришь, как все вокруг плохо
этот подход провоцирует написание лисапедов на все случаи жизни под заявки каждой души, и все эти лисапеды работают по разному, так как в их основе могут лежать разные требования
потому у нас несколько DE, здоровенная россыпь WM, сишники едят кактус через alsa, пока обычный человек использует pipewire, в каждом дистрибутиве свой, ни с чем не совместимый формат пакетов, в том числе из-за разных подходов дробления пакетов и версионирования, а из стабильного API тут только южерный для пространства пользователя, и то с натяжкой
такова жизнь на этом вашем линуксе, и это причина, почему из него никогда не выйдет нормальный десктоп
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|1.14, Аноним (14), 12:00, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В свое время в fvwm, использовалось объединение виртуальных экранов и прокрутка их при приближении к краям мышой. На 15" мониторе вполне себе редактировались многостолбцовые колонки и карты, которые и сейчас не помещаются в 4К. Но приходилось прикладывать усилия чтобы настроить его.
Суть в том, что монитора будет всегда не хватать, а подобные решения могут помочь. или нет.
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|1.15, Аноним (15), 12:36, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выглядит любопытно. Но на видео не хватает демонстрации "приближения/удаления" окон.
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|1.22, Аноним (21), 13:11, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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что у него с инпут лагом? есть необходимость прописывать бесполезные параметры ядра или нет?
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|1.24, Аноним (24), 13:40, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По-моему twm на Вяленде. Уже юзабельнее выглядит. Если в Миракл режим табов не завезут, выберу этот.
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