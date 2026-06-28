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Доступен композитный сервер Nourish 1.0.0

28.06.2026 09:19 (MSK)

Опубликован релиз композитного сервера Nourish 1.0.0, использующего для размещения окон безразмерное рабочее пространтво, не ограниченное границами экрана, по которому можно произвольно перемещаться, панорамировать, приближать/отдалять окна без потери читаемости содержимого. Для отрисовки используется графический API Vulkan с возможностью отката на OpenGL. В композитном сервере задействован протокол Wayland и расширение fractional-scale для избежания размытия содержимого при масштабировании окон. Возможна работа на системах с видеокартами NVIDIA, Intel и AMD, поддерживаемых в Mesa Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0. Готовые пакеты созданы для Fedora 44.

Допускается объединение окон в именованные группы, которые можно сворачивать, раскрывать на весь экран и индивидуально настраивать. Раскладка и выбранные позиции окон сохраняются после перезапуска, аварийного завершения приложений или перезагрузки системы.

Поддерживается создание отдельных рабочих пространств для определённых задач и переключения между ними через комбинации клавиш или наглядную 3D-навигацию, реализованную в форме мозаичной карты-глобуса. Возможно создание скриншотов и записи скринкастов, как для выбранных окон, так для выделенной области рабочего пространства, с охватом при записи изменения масштаба и перемещения по виртуальному экрану.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/y5-snowies/...)
  2. OpenNews: Первый тестовый выпуск композитного сервера Xfwl4 от проекта Xfce
  3. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.10, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
  4. OpenNews: Выпуск labwc 0.20, композитного сервера для Wayland
  5. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.55
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 26.04, использующего Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65793-nourish
Ключевые слова: nourish, wayland
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  • 1.1, Мемоним (?), 10:48, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это оно https://en.wikipedia.org/wiki/Zooming_user_interface ?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:42, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это оно

    В слове ".о.но" пропущены буквы.

    > задействован протокол Wayland и расширение fractional-scale для избежания размытия

    Вот пишут такое и не моргнут даже. Первое: отмасштабируйте 3 пикселя в 5 без мыла :). Второе: fractional-scale уже устарел и не может правильно рисовать мышку. На его замену разрабатывают экспериментальные версии *_v1 и *_v2, которые правильнее перемещают мышку при дробном масштабировании.

     

  • 1.2, q (ok), 10:50, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит интересно. Не ясно, зачем нужно сворачивание -- оно имело смысл в вантузе-98, где никаких виртуальных столов не было. (КДЕ скопировал это бездумно себе, хотя в нем есть замечательные виртуальные рабочие столы.) Также с планетой идея не зашла -- давайте до самого конца держаться концепции, что живем в бесконечном 2d-пространстве (а не 3d). В общем, будем продолжать наблюдение...
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:07, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вантуз ты... Свёрнутые окна умеют переставать перерисовывать интерфейс и по другому экономить ресурсы. Не все, конечно, но умеют. Я иногда даже видео запускаю, сворачиваю и занимаюсь тем чем надо. Браузер тем временем ест заметно меньше. Но для этого компом надо начать пользоваться, а не гордиться что ты уже большой и вантузом не пользуешься.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:12, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже как год-два о таком мечтаю. Недавно лишь niri/noctalia shell в этом ключе понравился, но очень на любителя, даже бы сказал на мазохиста.

    Это вот прям идеально

     
     
  • 2.8, идеально (?), 11:44, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вот прям идеально

    на чем? 32"? 45"? 65"?

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:25, 28/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, larutarg (ok), 11:29, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Безобрази! Сколько же экранного места занято пустотой!

    И эти люди нам рассказывают про сантиметровые щели и скгругленные углы у нормальных тайлингов!

    ...так и представляю пользователя этой скатерти, катающимся лицом по тачпаду.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:42, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть две основные концепции построения интерфейсов. Одна это чисто инженерный подход, другая чисто дизайнерский. И они оба неправильное. А их микс хуже вдвойне.  

     

  • 1.6, Аноним (7), 11:39, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может сделать один работающий? Или я бред пишу?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:49, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так этот же безрамерный, это другое. Вы, наверное, имеете ввиду сделать работющим один из множества тайловых?
     
  • 2.12, Не ной (?), 11:57, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай

     
  • 2.13, Аноним (13), 12:00, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Успокойся, как и иксами, есть только kwin. Эти отрыжки ничего не привнесли бы в него.
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:10, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или я бред пишу?

    да, бред

    как то так получилось, что если ты чего то хочешь в опенсорсе, то ты берешь и делаешь, либо на форумах говоришь, как все вокруг плохо

    этот подход провоцирует написание лисапедов на все случаи жизни под заявки каждой души, и все эти лисапеды работают по разному, так как в их основе могут лежать разные требования

    потому у нас несколько DE, здоровенная россыпь WM, сишники едят кактус через alsa, пока обычный человек использует pipewire, в каждом дистрибутиве свой, ни с чем не совместимый формат пакетов, в том числе из-за разных подходов дробления пакетов и версионирования, а из стабильного API тут только южерный для пространства пользователя, и то с натяжкой

    такова жизнь на этом вашем линуксе, и это причина, почему из него никогда не выйдет нормальный десктоп

     
     
  • 3.23, Аноним (-), 13:34, 28/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:00, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В свое время в fvwm, использовалось объединение виртуальных экранов и прокрутка их при приближении к краям мышой. На 15" мониторе вполне себе редактировались многостолбцовые колонки и карты, которые и сейчас не помещаются в 4К. Но приходилось прикладывать усилия чтобы настроить его.
    Суть в том, что монитора будет всегда не хватать, а подобные решения могут помочь. или нет.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:36, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит любопытно. Но на видео не хватает демонстрации "приближения/удаления" окон.
     
  • 1.19, НяшМяш (ok), 13:03, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ещё driftwm: https://github.com/malbiruk/driftwm

    Выглядит куда более юзабельно.

     
  • 1.22, Аноним (21), 13:11, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что у него с инпут лагом? есть необходимость прописывать бесполезные параметры ядра или нет?
     
  • 1.24, Аноним (24), 13:40, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По-моему twm на Вяленде. Уже юзабельнее выглядит. Если в Миракл режим табов не завезут, выберу этот.
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:51, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из альтернатив есть vxwm и hevel
     

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