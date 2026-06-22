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Выпуск miracle-wm 0.10, композитного менеджера на базе Wayland и Mir

22.06.2026 09:36 (MSK)

Опубликован выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.10, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, схожую с аналогичной в проектах i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu.

Целью miracle-wm является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие продукты, как Swayfx. При этом проект позволяет использовать и классические приёмы работы с плавающими окнами, например, можно размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки или закреплять окна к определённому месту на рабочем столе. Поддерживается виртуальные рабочие столы с возможностью выставления для каждого рабочего стола своего режима работы с окнами по умолчанию (мозаичная компоновка или плавающие окна).

Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Конфигурация определяется в формате YAML. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic".

Основные новшества:

  • В системе плагинов реализована возможность применения шейдеров в привязке к отдельным окнам. В качестве примера подготовлен плагин focus-blur-plugin, размывающий содержимое всех окон, за исключением активного окна.
  • В плагинах добавлена поддержка создания фильтров вывода, использующих шейдеры. Данная возможность задействована в плагине night-light-plugin, добавляющем оранжевый оттенок в дневное время.
  • Задействованы Wayland-протоколы
    • ext-data-control-manager-v1 для управления буфером обмена. Поддержка данного протокола обеспечила возможность использования утилиты wl-copy для помещения данных в буфер обмена.
    • ext-image-capture-source-manager-v1 и ext-image-copy-capture-manager-v1 для организация захвата контента, выводимого на экран. Обеспечена совместимость с XDG-порталом xdg-desktop-portal-wlr и утилитой для создания скриншотов grimshot.
    • ext-foreign-toplevel-list-v1 для закрепления окон поверх другого содержимого, например, для подключения панелей и переключателей окон.
    • zwp-input-method для создания виртуальных клавиатур и IME-прослоек (Input Method Editor) обработки ввода.
  • Реализован интерфейс (на базе GTK4) для вывода информации об ошибках в конфигурации. Сведения об ошибках передаются через IPC-сокет.
  • Реализован интерфейс для показа отладочной информации о позиционировании окон и областях ввода. Интерфейс написан на GTK4 и активируется командой "miraclemsg debug overlay".
  • Обеспечена автоматическая загрузка плагинов, собранных в формате WebAssembly и размещённых в каталоге ~/.config/miracle-wm/plugins с расширением ".wasm".




  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/miracle-wm-...)
  2. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.9, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
  3. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 26.04, использующего Wayland
  4. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.55
  5. OpenNews: Выпуск labwc 0.20, композитного сервера для Wayland
  6. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.25
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65738-miracle
Ключевые слова: miracle, wayland
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:40, 22/06/2026 [ответить]  
    		• +3 +/
    Композитор в снапе. Дожили.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:33, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu.

    Не, норм.
    Это чтобы ты не собирал с исходников с Git a,
    И не подтягивал либы для сборки.
    Я помню намучился с какой то https://github.com/labwc/labwc-tweaks
    Оказалось, собирается, https://github.com/labwc/labwc-tweaks-gtk
    А в 1й были устаревшие либы.
    И все это просто посмотреть что делает прога, тем же что я делаю в конфиге.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:50, 22/06/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну наконец-то, нам всем очень не хватало еще одного тайлинга, клона sway. А можно еще штук двадцать тайлинг композиторов с повторяющимся функционалом забабахать? Спасибо!
     
     
  • 2.5, Под (?), 13:05, 22/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 13:15, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Обществу не хватает музыкальных проигрывателей, а они пишут 100500-й композитный менеджер.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 13:27, 22/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, Аноним (9), 13:37, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в Mir, Анимации, переходы, шейдеры (размытие окон, ночной свет).
    Он еще и Cannonical разрабатывается.
    И там какой то Yaml, ихниий.
    А и еще плагины, это важно.

    А в святом Sway, просто отрисовка интерфейса.
    И там понятный синтаксис конфигов.

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:18, 22/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Вполне приличный WM, не хватает режима табов правда, чтобы закладки во все окно и без рамок.
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:31, 22/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Очередное оконное окрыжение для запуска консольных утилит.
     

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