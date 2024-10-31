В ядро Linux принят 21-строчный патч, ускоряющий прохождение теста per_thread_ops на 2.6%

чел убрал функцию, добавил маскирование (битовая маска для рандомизации адресов) как защиту от спекулятивного выполнения и система стала работать быстрее потому copy_from_user, в которой это все делалось очень часто используется (чтобы перенести данные в ядро из юзермода)

подробнее тебе только разрабы ядра расскажут, я не силен в ядре

