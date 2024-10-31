В ядро Linux принят 21-строчный патч, ускоряющий прохождение теста per_thread_ops на 2.6%

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|1.2, Bottle (?), 23:24, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ждём новостей о том, как данная оптимизация что-нибудь да сломает.
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|2.12, Аноним (-), 23:44, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ждём новостей о том, как данная оптимизация что-нибудь да сломает.
Это было бы довольно нехарактерно для Торвальдса. Он не нуб в таких вещах и знает что у него в системе творится.
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|3.16, CDN (?), 23:53, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Что он знает ? Ты часом не ошибся ? Как из убунты содрать xml конфиги ?
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|4.24, Аноним (-), 00:21, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Что он знает ? Ты часом не ошибся ? Как из убунты содрать xml конфиги ?
Он ядро делает. В том числе и этой убунте. А сама убунта на минуточку такие себе ядерные разработчики. Довольно криволапые и сами по себе ничего из себя не представляющие.
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|5.45, CDN (?), 03:23, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты шляпа по моему не понимаешь как делаются технологии , а делаются они через интернет iot доступ туда у типа в кавычках "избранных" посещать миллиарды машин для поиска лучшей конфигурации что бы слить ее как свою. Ядро намспеис с тебя НАСА смеётся что ты как разработчик этого не дупляешь
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|2.47, Аноним (47), 04:01, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ждём новостей о том, как данная оптимизация что-нибудь да сломает.
Скорее не сломает, а новых бэкдоров понаделает для кого следует.
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|1.4, Аноним (4), 23:36, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это конечно хорошо, но можете рассказать на что это влияет, для обычного пользователя?
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|2.19, Аноним (19), 23:55, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Обычный пользователь сможет набрать побольше попугаев в пузомерках.
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|2.51, penetrator (?), 05:16, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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barrier_nospec это функция блокирующие уязвимости в результате спекулятивного исполнения, она сама по себе медленнее чем маскирование указателей
чел убрал функцию, добавил маскирование (битовая маска для рандомизации адресов) как защиту от спекулятивного выполнения и система стала работать быстрее потому copy_from_user, в которой это все делалось очень часто используется (чтобы перенести данные в ядро из юзермода)
подробнее тебе только разрабы ядра расскажут, я не силен в ядре
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|2.46, Аноним (46), 03:25, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> беларус
Не ожидал встретить на этом токсичном форуме человека, который правильно напишет это слово
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|3.54, ДаНуНафиг (?), 05:37, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сомнительное утверждение. Не припомню ни одной языковой нормы, которая описывала бы это написание как правильное.
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|4.41, Аноним (39), 03:05, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Надо понимать, вaм нpaвится идиoтoм? Зачем вы в кучу смешиваете goto, rust и js? Учитывая, что это всё равно, что сравнивать тёплое с мягким.
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|1.29, Аноним (29), 01:07, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Линус Торвальдс уже перенёс данную оптимизацию
> в состав ветки ядра 6.12...
Попивая коктейльчик с Биллом Гейтсом.
И одновременно строча все возможные форки Linuxов.
перенёс данную оптимизацию в состав ветки ядра 6.12...
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|1.31, Аноним (31), 01:11, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Если патч не от так называемых россиян, фин его примет без лишних вопросов.
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|2.34, 12yoexpert (ok), 01:23, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"финн". сначала родной язык выучи, потом можешь позориться по полит. вопросам
не удивлюсь, если этот, как ты выразился, финн знает русский лучше тебя
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|2.49, Zenitur (ok), 04:48, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же быстро бан 11 сотрудников SberDevices, Baikal Electronics, ОМП (Аврора ОС) и т.п. превращается "ряяя, ВСЕХ русских отменяют!"
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|1.37, Дима из Крыма (?), 02:54, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У Ядра сомнительное будущее, и в первую очередь из-за того, что всё завязано на одного типа, который не вечен. Приходится рассчитывать, что разработку возьмет под своё крыло какая-нибудь корпорация типа IBM или Microsoft. Но что-то мне подсказывает, что закончится всё сотнями форков, которые каждая мелкая компашка будет пилить под свои нужды и которые будут не совместимы между собой.
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|2.38, Аноним (39), 02:59, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> закончится всё сотнями форков
Похоже ящик Пандоры уже открылся. Читаю reddit, habr, что у них, что у нас уже намечается движуха в этом направлении, потому что прецедент создан.
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|3.43, 12yoexpert (ok), 03:10, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это боты активизировались. никакого ящика нет, пару работников террористических организаций выкинули из списка мейнтейнеров
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|3.55, ДаНуНафиг (?), 05:39, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Форков могут быть хоть тысячи - это бесплатное развлечение, да только работать никто не хочет.
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|2.42, 12yoexpert (ok), 03:08, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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пока ты тут распинался под строгим дулом кадыровца, твоя благоверная обошла очередной аул
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|2.48, Аноним (48), 04:40, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У тебя тоже сомнительное будущее. Будешь рассчитывать, кто тебя возьмет под своё крыло или без расчётов отдашься?
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|2.56, ДаНуНафиг (?), 05:41, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз все выглядит наоборот - некий Джош предложил эту оптимизацию, а не "один тип, который не вечен".
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|1.50, DEF (?), 05:00, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Жора Пумбофф молодец. Еще 38 патчей и скорость Линукса возрастет на 100%.
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|3.58, Аноним (58), 05:48, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, классика времён второго ядра, когда система показывала якобы сверхнизкое потребление, а пост-карта сигнализировала о нагрузках уровня ааа-игоря.
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