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В ядро Linux принят 21-строчный патч, ускоряющий прохождение теста per_thread_ops на 2.6%

31.10.2024 23:12

Джош Пуамбёф (Josh Poimboeuf) из компании Red Hat опубликовал патч для ядра Linux, ускоряющий на 2.6% прохождение теста "per_thread_ops", оценивающего число операций, которые могут быть выполнены в одном потоке. В патче используется маскирование указателей для снижения числа медленных вызовов barrier_nospec() в 64-битной функции copy_from_user(), применяемой для копирования данных в ядро из пространства пользователя. Линус Торвальдс уже перенёс данную оптимизацию в состав ветки ядра 6.12.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: В ядре Linux оптимизирована реализация алгоритма CRC32C
  3. OpenNews: Microsoft начал продвижение в ядро Linux компонентов хост-окружения Hyper-V
  4. OpenNews: Инженер из AMD предложил упростить в ядре Linux управление блокировками уязвимостей CPU
  5. OpenNews: В ядре Linux 6.12 намерены реализовать возможность включения Realtime-режима
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62153-kernel
Ключевые слова: kernel, optimization
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Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Bottle (?), 23:24, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ждём новостей о том, как данная оптимизация что-нибудь да сломает.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 23:44, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ждём новостей о том, как данная оптимизация что-нибудь да сломает.

    Это было бы довольно нехарактерно для Торвальдса. Он не нуб в таких вещах и знает что у него в системе творится.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:51, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тонко.
     
  • 3.16, CDN (?), 23:53, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Что он знает ? Ты часом не ошибся ? Как из убунты содрать xml конфиги ?
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 00:21, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Что он знает ? Ты часом не ошибся ? Как из убунты содрать xml конфиги ?

    Он ядро делает. В том числе и этой убунте. А сама убунта на минуточку такие себе ядерные разработчики. Довольно криволапые и сами по себе ничего из себя не представляющие.

     
     
  • 5.28, CDN (?), 01:03, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 5.45, CDN (?), 03:23, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты шляпа по моему не понимаешь как делаются технологии , а делаются они через интернет iot доступ туда у типа в кавычках "избранных" посещать миллиарды машин для поиска лучшей конфигурации что бы слить ее как свою. Ядро намспеис с тебя НАСА смеётся что ты как разработчик этого не дупляешь
     
  • 2.47, Аноним (47), 04:01, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ждём новостей о том, как данная оптимизация что-нибудь да сломает.

    Скорее не сломает, а новых бэкдоров понаделает для кого следует.

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:36, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это конечно хорошо, но можете рассказать на что это влияет, для обычного пользователя?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 23:38, 31/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (-), 23:45, 31/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:55, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Обычный пользователь сможет набрать побольше попугаев в пузомерках.
     
  • 2.51, penetrator (?), 05:16, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    barrier_nospec это функция блокирующие уязвимости в результате спекулятивного исполнения, она сама по себе медленнее чем маскирование указателей

    чел убрал функцию, добавил маскирование (битовая маска для рандомизации адресов) как защиту от спекулятивного выполнения и система стала работать быстрее потому copy_from_user, в которой это все делалось очень часто используется (чтобы перенести данные в ядро из юзермода)

    подробнее тебе только разрабы ядра расскажут, я не силен в ядре

     

  • 1.18, Аноним (18), 23:54, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А в цц коммита  - беларус детектед. Опять батька всех перехитрил?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 00:29, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Литературный беларус.
     
  • 2.39, Аноним (39), 03:01, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.46, Аноним (46), 03:25, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > беларус

    Не ожидал встретить на этом токсичном форуме человека, который правильно напишет это слово

     
     
  • 3.54, ДаНуНафиг (?), 05:37, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомнительное утверждение. Не припомню ни одной языковой нормы, которая описывала бы это написание как правильное.
     

  • 1.26, Я (??), 00:53, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    это конечно здорово, но зачем это как новость?
     
  • 1.27, 12yoexpert (ok), 01:02, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    если фанатикам раста показать этот патч с goto, их инфаркт хватит
     
     
  • 2.30, Вася Пупкин (?), 01:09, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фанатики раста как раз таки понимают, что без goto - было бы еще хуже.
     
     
  • 3.33, 12yoexpert (ok), 01:21, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    откуда? в их родном джаваскрипте нет никаких goto
     
     
  • 4.41, Аноним (39), 03:05, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Надо понимать, вaм нpaвится идиoтoм? Зачем вы в кучу смешиваете goto, rust и js? Учитывая, что это всё равно, что сравнивать тёплое с мягким.
     
     
  • 5.44, 12yoexpert (ok), 03:23, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если тебе нужно по буквам разжевать логические цепочки, попроси нормально
     
  • 2.40, Аноним (39), 03:03, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > фанатикам раста
    > патч с goto

    Где связь?

     

  • 1.29, Аноним (29), 01:07, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Линус Торвальдс уже перенёс данную оптимизацию
    > в состав ветки ядра 6.12...

    Попивая коктейльчик с Биллом Гейтсом.
    И одновременно строча все возможные форки Linuxов.

    перенёс данную оптимизацию в состав ветки ядра 6.12...

     
  • 1.31, Аноним (31), 01:11, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Если патч не от так называемых россиян, фин его примет без лишних вопросов.
     
     
  • 2.34, 12yoexpert (ok), 01:23, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "финн". сначала родной язык выучи, потом можешь позориться по полит. вопросам

    не удивлюсь, если этот, как ты выразился, финн знает русский лучше тебя

     
     
  • 3.35, anonnn (?), 01:39, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.36, Аноним (36), 02:46, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 2.49, Zenitur (ok), 04:48, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же быстро бан 11 сотрудников SberDevices, Baikal Electronics, ОМП (Аврора ОС) и т.п. превращается "ряяя, ВСЕХ русских отменяют!"
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 05:47, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с тех пор как фин оказался нацистом
     

  • 1.37, Дима из Крыма (?), 02:54, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Ядра сомнительное будущее, и в первую очередь из-за того, что всё завязано на одного типа, который не вечен. Приходится рассчитывать, что разработку возьмет под своё крыло какая-нибудь корпорация типа IBM или Microsoft. Но что-то мне подсказывает, что закончится всё сотнями форков, которые каждая мелкая компашка будет пилить под свои нужды и которые будут не совместимы между собой.
     
     
  • 2.38, Аноним (39), 02:59, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > закончится всё сотнями форков

    Похоже ящик Пандоры уже открылся. Читаю reddit, habr, что у них, что у нас уже намечается движуха в этом направлении, потому что прецедент создан.

     
     
  • 3.43, 12yoexpert (ok), 03:10, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это боты активизировались. никакого ящика нет, пару работников террористических организаций выкинули из списка мейнтейнеров
     
  • 3.55, ДаНуНафиг (?), 05:39, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форков могут быть хоть тысячи - это бесплатное развлечение, да только работать никто не хочет.
     
  • 2.42, 12yoexpert (ok), 03:08, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    пока ты тут распинался под строгим дулом кадыровца, твоя благоверная обошла очередной аул
     
  • 2.48, Аноним (48), 04:40, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя тоже сомнительное будущее. Будешь рассчитывать, кто тебя возьмет под своё крыло или без расчётов отдашься?
     
  • 2.52, ijuij (?), 05:21, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.56, ДаНуНафиг (?), 05:41, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз все выглядит наоборот - некий Джош предложил эту оптимизацию, а не "один тип, который не вечен".
     

  • 1.50, DEF (?), 05:00, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Жора Пумбофф молодец. Еще 38 патчей и скорость Линукса возрастет на 100%.
     
     
  • 2.53, _ (??), 05:22, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс быстрее процессора!(C) Напомнило :)
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 05:48, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, классика времён второго ядра, когда система показывала якобы сверхнизкое потребление, а пост-карта сигнализировала о нагрузках уровня ааа-игоря.
     

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