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Инженер из AMD предложил упростить в ядре Linux управление блокировками уязвимостей CPU

17.09.2024 19:41

Так как число поддерживаемых в ядре Linux режимов для противостояния уязвимостям в CPU достигло 15 и перечисление всех уязвимостей в командной строке ядра стало довольно сложной задачей, разработчик ядра из компании AMD предложил перейти от настройки блокировки конкретных уязвимостей к выбору блокировки векторов атаки.

Методы блокировки предлагается активировать в зависимости от вида нарушения изоляции: между пользователем и ядром (mitigate_user_kernel), между пользователем и другим пользователем (mitigate_user_user), между гостевой системой и хост-окружением (mitigate_guest_host), между разными гостевыми системами (mitigate_guest_guest) и между разными потоками (mitigate_cross_thread).

Предложенный подход даст возможность активировать только защиту от тех классов уязвимостей, которые реально волнуют пользователя. Например, владельцы облачных окружений могут включить режимы mitigate_guest_host и mitigate_guest_guest, после чего будут активированы методы защиты от уязвимостей BHI, GD, L1TF, MDS, MMIO, Retbleed, RFDS, Spectre_v2, SRBDS, SRSO и TAA. 

 
=============== ============== ============ ============= ============== ============
Vulnerability   User-to-Kernel User-to-User Guest-to-Host Guest-to-Guest Cross-Thread
=============== ============== ============ ============= ============== ============
BHI                   X                           X
GDS                   X              X            X              X
L1TF                                              X                            X        
MDS                   X              X            X              X             X        
MMIO                  X              X            X              X             X        
Meltdown              X
Retbleed              X                           X                            X        
RFDS                  X              X            X              X
Spectre_v1            X
Spectre_v2            X                           X
Spectre_v2_user                      X                           X
SRBDS                 X              X            X              X
SRSO                  X                           X
SSB         
TAA                   X              X            X              X             X


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Indirector - новая микроархитектурная атака, затрагивающая CPU Intel Raptor Lake и Alder Lake
  3. OpenNews: TikTag - атака на механизм спекулятивного выполнения в CPU ARM, позволяющая обойти защиту MemTag
  4. OpenNews: Новый вариант атаки BHI на CPU Intel, позволяющий обойти защиту в ядре Linux
  5. OpenNews: GhostRace - атака на механизм спекулятивного выполнения в процессорах Intel, AMD, ARM и IBM
  6. OpenNews: SLAM - атака на CPU Intel, AMD и ARM, позволяющая определить содержимое памяти
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61876-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:59, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Чтобы атакующий мог сам проверять ключи и подбирать вектор атаки. Очень удобно амд придумали.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:08, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    > Чтобы атакующий мог сам проверять ключи и подбирать вектор атаки. Очень удобно амд придумали.

    Если у тебя атакующий дошел до того что командлайн ядру прописывать может - прости, но тебя уже разломали просто в хлам и не понятно от чего ты там защищаться вообще удумал.

     

  • 1.2, dullish (ok), 20:02, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По моему, на подключённом к сети сервере ослаблять защиту, по любому, нельзя. А что касается домашнего локалхоста, так она там должна быть не в ядре, а в браузере.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 20:10, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Каждый Анон знает что для Линукса нет вирусов. При этом тот же самый Анон воет от любого выхода за границы буфера или уязвимости в процессоре. Как такое может быть одновременно жить в одной и той же голове?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 20:14, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Каждый Анон знает что для Линукса нет вирусов.

    А это тогда что?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_malware

     
     
  • 4.7, Abra (?), 20:19, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разницу между malware и вирусом знаешь? как раз ссылку открой, которую сам привел.
     
     
  • 5.10, topin89 (ok), 20:29, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть и список вирусов. Не кажется немного странным не делать самому того, что делать советуешь?
     
  • 3.8, 12yoexpert (ok), 20:26, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    до сих пор ни один фанатик не скинул мне инструкции, как мне заразить свой линукс вирусом
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 20:35, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значится пиши: белый айпи, root:root, permitrootligin yes, passwordauthentication yes, systemctl enable sshd. Дальше оно само.
     
     
  • 5.39, нах. (?), 01:37, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много лишнего. Мне хватило юзера test с паролем который я вот хрен бы сам сейчас ввел (да, это было какое-то производное от test, но какое? Нет, не test123, скорее что-то типа test232test.)

    Рута оно получило само в долю секунды. Скачало что-то с метасплойта, что мне не отдали.

     
  • 4.24, Аноним (24), 21:55, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он уже заражён, зараза передалась от тебя
     
  • 3.31, Минона (ok), 22:58, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Биполярка - распространённое явление.
     
  • 3.34, Аноним (34), 00:15, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что общего между вирусами и уязвимостями в процессоре, выходами за границы буфера? Вирусам пофиг, есть уязвимости в процессоре или нет. Им дай право записи в исполняемые файлы. И выходы за границы буфера им ненужны.
     
     
  • 4.37, Аноним (1), 01:24, 18/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:30, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да кому он нужен ваш сервер? Всё уже сделано в ядре линукс. Тысячи красных глаз говорил они.
     
  • 2.19, Аноним (-), 21:14, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > По моему, на подключённом к сети сервере ослаблять защиту, по любому, нельзя.
    > А что касается домашнего локалхоста, так она там должна быть не
    > в ядре, а в браузере.

    Если на твоем сервере работает только твой код (т.е. виртуалок нет) - окей, и нафига тебе тогда защита от определенных взаимодействий guest <-> host? Или даже от кражи ключей соседним тредом?

    Если на таком сервере запускается левый код - упс, блин, там уже что-то и так хорошенько разломали и затыкание утечек по косвенным каналам наверное уже далеко не самая приоритетная проблема из тех которые там теперь есть.

    Более того. Скажем есть такая парадигма, compute-only штуки. По этому поводу там можно SECCOMP'ом вообще отрубить почти все сисколы - и оно ничего кроме счета не сможет. Если ВЕСЬ СЕРВАК занят только счетом в таких парадигмах, там вообще ничего кроме тредов счета нет, окей, и чего там кто у кого красть будет? На какой-нибудь рендер-ферме или серваке перекодировки видео может не быть вообще ничерта секретного вообще. А зачем его тогда тормозить вон тем? Так что у амд есть некий пойнт.

     
     
  • 3.30, dullish (ok), 22:55, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну, в теории, все эти уязвимости зиждутся на том, что, мол, ломанули юзверя, с ограниченными правами, под которым, скажем, сайт с "записью на ноготочки" крутится, а с него уже раскурочили рута и всё остальное, включая обработку платежей и потом к тебе приходят, мол, какого фига тех-то и этих финансируешь. Но, в целом, соглашусь. Опасность, конечно, раздута и, по любому, подразумевает безалаберность сисадмина, но кто из нас хоть чуть-чуть не параноик... и не разгильдяй?
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:12, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В таблице у "SSB" строка, лишенная всех отметок.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:16, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Sam Sebe Buratino
     
  • 2.22, омномном (?), 21:32, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ловите тестера!
     

  • 1.9, Аноним (12), 20:28, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Я тоже упростил у себя: mitigations=off.
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 21:16, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я тоже упростил у себя: mitigations=off.

    Надеюсь ты не был админом облака. Иначе завтра над твоей перепиской будет рыдать все ФСБ, а также ми6, моссад, цру, анб, wtf...

     
     
  • 3.40, нах. (?), 01:38, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока что они рыдают над пейджерами, странно обработавшими сообщение "аллах - бабах!"

    А моя переписка почему-то их не заинтересовала.

     

  • 1.13, Аноним (13), 20:42, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Лучше бы инженер АМД занимался проверками своего кремния, а не пытался всем рассказывать как проще затыкать их дыры.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:02, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, Аноним (15), 21:02, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.phoronix.com/review/amd-zen5-mitigations-off
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:08, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем налогичного подгорания от Линуса.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 21:58, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у него пальцев на руках не осталось от извинений.
     

  • 1.14, Аноним (-), 20:44, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати довольно резонно, всегда душишься искать эти парамаетры, все равно все нужно делать в виртуалках, зачем мне защиты от атак на хосте с ухудшением производительности? Если туда получили доступ, габелла всему и так.
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 21:17, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати довольно резонно, всегда душишься искать эти парамаетры, все равно все нужно
    > делать в виртуалках, зачем мне защиты от атак на хосте с
    > ухудшением производительности? Если туда получили доступ, габелла всему и так.

    Ну вообще-то как ты видишь, виртуалка вполне может сп...ть ключи у хоста или соседней виртуалки, если ты еще вдруг не заметил. Потому что спекулятивное выполнение видите ли облажалось с поддержанием абстракции что код выполняется линейно, и строго так как задумано програмером.

     

  • 1.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:35, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предложенный подход даст возможность активировать только защиту от тех классов уязвимостей, которые реально волнуют пользователя

    Отключить пользователю защиту под видом заботы, а потом сами ей же и воспользуются.

     
  • 1.25, Аноним (26), 21:57, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    баги в процессорах, а митигейшен должен делать линукс? дожили епта, Линус, у тебя там лишнего среднего пальца не завелось? или по законам якудзы отрезал его уже себе?
     
     
  • 2.32, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:06, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как работающие процессоры обновлять?
     
     
  • 3.35, Аноним (26), 00:27, 18/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.36, Аноним (-), 00:29, 18/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.27, Аноним (27), 22:22, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть инженер уверен что миллионы хомячков не ошибутся?
    Ну теперь понятно почему у них всё замечательно было с дровами и архитектуры в виде шпалоукладчиков...
     
     
  • 2.38, Аноним (1), 01:25, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они уверены что хомячки если что сами виноваты. С их стороны пуля "вылетела".
     

  • 1.33, Человек в шапочке (?), 00:04, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Включить по умолчанию mitigate_all_all.
     

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