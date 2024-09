Инженер из AMD предложил упростить в ядре Linux управление блокировками уязвимостей CPU

2.3 , Аноним ( 1 ), 20:10, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Каждый Анон знает что для Линукса нет вирусов. При этом тот же самый Анон воет от любого выхода за границы буфера или уязвимости в процессоре. Как такое может быть одновременно жить в одной и той же голове?

3.5 , Аноним ( 5 ), 20:14, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Каждый Анон знает что для Линукса нет вирусов. А это тогда что?

https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_malware

4.7 , Abra ( ? ), 20:19, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разницу между malware и вирусом знаешь? как раз ссылку открой, которую сам привел.

5.10 , topin89 ( ok ), 20:29, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там есть и список вирусов. Не кажется немного странным не делать самому того, что делать советуешь?

3.8 , 12yoexpert ( ok ), 20:26, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – до сих пор ни один фанатик не скинул мне инструкции, как мне заразить свой линукс вирусом

4.12 , Аноним ( 12 ), 20:35, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Значится пиши: белый айпи, root:root, permitrootligin yes, passwordauthentication yes, systemctl enable sshd. Дальше оно само.

5.39 , нах. ( ? ), 01:37, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Много лишнего. Мне хватило юзера test с паролем который я вот хрен бы сам сейчас ввел (да, это было какое-то производное от test, но какое? Нет, не test123, скорее что-то типа test232test.) Рута оно получило само в долю секунды. Скачало что-то с метасплойта, что мне не отдали. 4.24 , Аноним ( 24 ), 21:55, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – он уже заражён, зараза передалась от тебя

3.31 , Минона ( ok ), 22:58, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Биполярка - распространённое явление.

3.34 , Аноним ( 34 ), 00:15, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А что общего между вирусами и уязвимостями в процессоре, выходами за границы буфера? Вирусам пофиг, есть уязвимости в процессоре или нет. Им дай право записи в исполняемые файлы. И выходы за границы буфера им ненужны.

2.19 , Аноним ( - ), 21:14, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > По моему, на подключённом к сети сервере ослаблять защиту, по любому, нельзя.

> А что касается домашнего локалхоста, так она там должна быть не

> в ядре, а в браузере. Если на твоем сервере работает только твой код (т.е. виртуалок нет) - окей, и нафига тебе тогда защита от определенных взаимодействий guest <-> host? Или даже от кражи ключей соседним тредом? Если на таком сервере запускается левый код - упс, блин, там уже что-то и так хорошенько разломали и затыкание утечек по косвенным каналам наверное уже далеко не самая приоритетная проблема из тех которые там теперь есть. Более того. Скажем есть такая парадигма, compute-only штуки. По этому поводу там можно SECCOMP'ом вообще отрубить почти все сисколы - и оно ничего кроме счета не сможет. Если ВЕСЬ СЕРВАК занят только счетом в таких парадигмах, там вообще ничего кроме тредов счета нет, окей, и чего там кто у кого красть будет? На какой-нибудь рендер-ферме или серваке перекодировки видео может не быть вообще ничерта секретного вообще. А зачем его тогда тормозить вон тем? Так что у амд есть некий пойнт.

3.30 , dullish ( ok ), 22:55, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, ну, в теории, все эти уязвимости зиждутся на том, что, мол, ломанули юзверя, с ограниченными правами, под которым, скажем, сайт с "записью на ноготочки" крутится, а с него уже раскурочили рута и всё остальное, включая обработку платежей и потом к тебе приходят, мол, какого фига тех-то и этих финансируешь. Но, в целом, соглашусь. Опасность, конечно, раздута и, по любому, подразумевает безалаберность сисадмина, но кто из нас хоть чуть-чуть не параноик... и не разгильдяй?