Инженер из AMD предложил упростить в ядре Linux управление блокировками уязвимостей CPU

|
|1.1, Аноним (1), 19:59, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Чтобы атакующий мог сам проверять ключи и подбирать вектор атаки. Очень удобно амд придумали.
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 21:08, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
|
> Чтобы атакующий мог сам проверять ключи и подбирать вектор атаки. Очень удобно амд придумали.
Если у тебя атакующий дошел до того что командлайн ядру прописывать может - прости, но тебя уже разломали просто в хлам и не понятно от чего ты там защищаться вообще удумал.
|
|1.2, dullish (ok), 20:02, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
По моему, на подключённом к сети сервере ослаблять защиту, по любому, нельзя. А что касается домашнего локалхоста, так она там должна быть не в ядре, а в браузере.
|
|
|
|2.3, Аноним (1), 20:10, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Каждый Анон знает что для Линукса нет вирусов. При этом тот же самый Анон воет от любого выхода за границы буфера или уязвимости в процессоре. Как такое может быть одновременно жить в одной и той же голове?
|
|
|
|
|
|4.7, Abra (?), 20:19, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разницу между malware и вирусом знаешь? как раз ссылку открой, которую сам привел.
|
|
|
|5.10, topin89 (ok), 20:29, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там есть и список вирусов. Не кажется немного странным не делать самому того, что делать советуешь?
|
|3.8, 12yoexpert (ok), 20:26, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
до сих пор ни один фанатик не скинул мне инструкции, как мне заразить свой линукс вирусом
|
|
|
|4.12, Аноним (12), 20:35, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Значится пиши: белый айпи, root:root, permitrootligin yes, passwordauthentication yes, systemctl enable sshd. Дальше оно само.
|
|
|
|5.39, нах. (?), 01:37, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Много лишнего. Мне хватило юзера test с паролем который я вот хрен бы сам сейчас ввел (да, это было какое-то производное от test, но какое? Нет, не test123, скорее что-то типа test232test.)
Рута оно получило само в долю секунды. Скачало что-то с метасплойта, что мне не отдали.
|
|3.34, Аноним (34), 00:15, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А что общего между вирусами и уязвимостями в процессоре, выходами за границы буфера? Вирусам пофиг, есть уязвимости в процессоре или нет. Им дай право записи в исполняемые файлы. И выходы за границы буфера им ненужны.
|
|2.11, Аноним (11), 20:30, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Да кому он нужен ваш сервер? Всё уже сделано в ядре линукс. Тысячи красных глаз говорил они.
|
|2.19, Аноним (-), 21:14, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> По моему, на подключённом к сети сервере ослаблять защиту, по любому, нельзя.
> А что касается домашнего локалхоста, так она там должна быть не
> в ядре, а в браузере.
Если на твоем сервере работает только твой код (т.е. виртуалок нет) - окей, и нафига тебе тогда защита от определенных взаимодействий guest <-> host? Или даже от кражи ключей соседним тредом?
Если на таком сервере запускается левый код - упс, блин, там уже что-то и так хорошенько разломали и затыкание утечек по косвенным каналам наверное уже далеко не самая приоритетная проблема из тех которые там теперь есть.
Более того. Скажем есть такая парадигма, compute-only штуки. По этому поводу там можно SECCOMP'ом вообще отрубить почти все сисколы - и оно ничего кроме счета не сможет. Если ВЕСЬ СЕРВАК занят только счетом в таких парадигмах, там вообще ничего кроме тредов счета нет, окей, и чего там кто у кого красть будет? На какой-нибудь рендер-ферме или серваке перекодировки видео может не быть вообще ничерта секретного вообще. А зачем его тогда тормозить вон тем? Так что у амд есть некий пойнт.
|
|
|
|3.30, dullish (ok), 22:55, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не, ну, в теории, все эти уязвимости зиждутся на том, что, мол, ломанули юзверя, с ограниченными правами, под которым, скажем, сайт с "записью на ноготочки" крутится, а с него уже раскурочили рута и всё остальное, включая обработку платежей и потом к тебе приходят, мол, какого фига тех-то и этих финансируешь. Но, в целом, соглашусь. Опасность, конечно, раздута и, по любому, подразумевает безалаберность сисадмина, но кто из нас хоть чуть-чуть не параноик... и не разгильдяй?
|
|
|
|2.20, Аноним (-), 21:16, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Я тоже упростил у себя: mitigations=off.
Надеюсь ты не был админом облака. Иначе завтра над твоей перепиской будет рыдать все ФСБ, а также ми6, моссад, цру, анб, wtf...
|
|
|
|3.40, нах. (?), 01:38, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
пока что они рыдают над пейджерами, странно обработавшими сообщение "аллах - бабах!"
А моя переписка почему-то их не заинтересовала.
|
|1.13, Аноним (13), 20:42, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Лучше бы инженер АМД занимался проверками своего кремния, а не пытался всем рассказывать как проще затыкать их дыры.
|
|1.14, Аноним (-), 20:44, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Кстати довольно резонно, всегда душишься искать эти парамаетры, все равно все нужно делать в виртуалках, зачем мне защиты от атак на хосте с ухудшением производительности? Если туда получили доступ, габелла всему и так.
|
|
|
|2.21, Аноним (-), 21:17, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кстати довольно резонно, всегда душишься искать эти парамаетры, все равно все нужно
> делать в виртуалках, зачем мне защиты от атак на хосте с
> ухудшением производительности? Если туда получили доступ, габелла всему и так.
Ну вообще-то как ты видишь, виртуалка вполне может сп...ть ключи у хоста или соседней виртуалки, если ты еще вдруг не заметил. Потому что спекулятивное выполнение видите ли облажалось с поддержанием абстракции что код выполняется линейно, и строго так как задумано програмером.
|
|1.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:35, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Предложенный подход даст возможность активировать только защиту от тех классов уязвимостей, которые реально волнуют пользователя
Отключить пользователю защиту под видом заботы, а потом сами ей же и воспользуются.
|
|1.25, Аноним (26), 21:57, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
баги в процессорах, а митигейшен должен делать линукс? дожили епта, Линус, у тебя там лишнего среднего пальца не завелось? или по законам якудзы отрезал его уже себе?
|
|1.27, Аноним (27), 22:22, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
То есть инженер уверен что миллионы хомячков не ошибутся?
Ну теперь понятно почему у них всё замечательно было с дровами и архитектуры в виде шпалоукладчиков...
|
|
|
|2.38, Аноним (1), 01:25, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они уверены что хомячки если что сами виноваты. С их стороны пуля "вылетела".
|