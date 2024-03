> разработчики Xen подготовили изменения Генитально!!!







/* Free an allocation, and zero the pointer to it. */

-#define XFREE(p) do { \

- xfree(p); \

- (p) = NULL; \

+#define XFREE(p) do { \

+ void *_ptr_ = (p); \

+ (p) = NULL; \

+ xfree(_ptr_); \

} while ( false )