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|1.7, Аноним (7), 11:46, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> при уровне надёжности, типичном для атак класса Spectre.
И какой он, этот "уровень надёжности"? У меня такое впечатление, что все эти уязвимости не применимы в реальных сценариях.
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|2.8, Аноним (8), 11:48, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверное, имеется в виду 99.99999999999999999999% точность извлекаемых данных.
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|2.10, Аноним (10), 11:51, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у тебя неправильное впечатление, уже был продемонстирован эксплойт для spectre/meltdown, написанный на JS в браузере. Осталось только тебя заманить на такой сайт и выполнить тот JS
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|3.34, Аноним (34), 12:58, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну хорошо, допустим, у меня старая версия браузера, которая об этих ваших мельдониях не знает, и даже почему-то не стоит noscript. Но дальше-то что? Уведут пароли от опеннета и порнхаба? Ужас-ужас, да.
Все эти лабораторные "уязвимости" от грантопилов, позорящих звание учёного, уже порядком достали.
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|4.39, Аноним (8), 13:07, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, они просто читают всю память. Если у тебя там где-то закэшированы данные кредиток/кошельков, они будут прочитаны. Если ты пользовался какими-нибудь госуслугами, у тебя уведут квартиру например, будешь жить в коробке под мостом. В старых браузерах такие атаки работают особенно быстро и эффективно.
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|4.44, Аноним (10), 13:22, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну хорошо, допустим, у меня старая версия браузера, которая об этих ваших мельдониях не знает
Вот именно что в старых браузерах оно как раз и работает, где не был реализован workaround прям в браузере.
NoScript наверно может спасти
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|1.9, Аноним (9), 11:48, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> способных привести к обращению к уже освобождённым областям памяти
Use-After-Free прямо в вашем процессоре. Нойс!
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|1.14, pavlinux (ok), 12:06, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> разработчики Xen подготовили изменения
Генитально!!!
/* Free an allocation, and zero the pointer to it. */
-#define XFREE(p) do { \
- xfree(p); \
- (p) = NULL; \
+#define XFREE(p) do { \
+ void *_ptr_ = (p); \
+ (p) = NULL; \
+ xfree(_ptr_); \
} while ( false )
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|2.20, Аноним (20), 12:26, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве это не двойное освобождение? Если что, то не программист.
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|3.24, pavlinux (ok), 12:38, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разве это не двойное освобождение?
Не, это "Просверлили дырку рядом с жoпoй, а жопу заткнули и высвобождение идëт через новую дырку"
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|3.37, Аноним (10), 13:03, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, просто скопировали адрес указателя в другой указатель и его освободили, а первый занулили
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|4.42, Аноним (20), 13:17, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предположил, что можно освободить после (p) = NULL, когда указатель уже ни на что не указывает? Что освобождается непонятно что. Опять же, не программист - просто стало интересно, разберусь в этом или нет.
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|5.46, Аноним (10), 13:27, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласно стандарту языка C - free(NULL) ничего не делает. Поэтому если макрос выше вызвали так:
void *p = malloc(...);
XFREE(&p);
то после его завершения p == NULL, а если так XFREE(p);, то 'p' будет висячий указатель
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|6.50, Аноним (10), 13:34, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пардон, это ж не функция, а inline макрос, не будет там висячего указателя
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|2.36, Аноним (36), 13:02, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему же унизили? Эмуляторы выполняются всё на тех же Intel, AMD, ARM и IBM, всё с тем же спекулятивом.
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|1.16, Аноним (16), 12:16, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тот неловкий момент, когда уже не хочешь 6.2ГГц*42ядра, а хочешь чтобы в ноуте стоял скромный шестиядерник на 4ГГц по технологии 3нм с кэшем чуть больше старого, ни за какими спекуляциями не спешащий, просто чтобы работал стабильно и яйки в угли не сжигал...
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|2.22, Аноним (20), 12:33, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Производительность - это характеристика отнюдь не самой последней важности. Особенно в рамках датацентров.
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|2.23, BeLord (ok), 12:37, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше бы они взяли старый хеоn 26XX выкинули весь 32 битный мусор, убрали двухпоточность, добавили кэша и сделали на новом тех. процессе. Получили бы нормальный честный 16 ядерный процессор для рабочих станций и продавали бы его вагонами.
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|3.26, Аноним (20), 12:43, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пробовал отключать HT на 2696v3 - ничем хорошим это не закончилось. Даже выросли задержки в perf sched.
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|2.41, Аноним (41), 13:16, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы предпочёл 4096 упрощённых ядер производительности на уровне первопня, чтобы по большую часть времени каждому потоку, включая ядру ОС, было выделено по своему ядру без каких-либо переключений контекста (io_uring). А если нужна параллельная обработка, то программер сам распараллелит.
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|3.48, Аноним (5), 13:33, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про принципиально нераспараллеливаемые задачи (а их полно) и про закон Амдала вы, конечон, не слышали. Ну и как программеры параллелят, мы по игрушкам видим.
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|1.28, pavlinux (ok), 12:47, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для блокирования атаки предлагается использовать сериализацию примитивов
> синхронизации, т.е. добавление процессорной инструкции LFENCE после команды
> cmpxchq, проверяющей состояние блокировки.
В IBM тоже поколение пепси и тик-тока пришло?
1. LFENCE не выполняется до тех пор, пока все предыдущие инструкции не завершатся локально!
2. ... инструкция, загружающаяся из памяти и предшествующая LFENCE, получает данные из памяти до завершения LFENCE!!!
3. Процессоры могут спекулятивно извлекать и кэшировать данные из областей
системной памяти, которые используют типы памяти WB, WC и WT. Эта спекулятивная
выборка может произойти в любой момент и не связана с выполнением инструкций.
Таким образом, он не упорядочен относительно выполнения инструкции LFENCE;
данные могут быть спекулятивно помещены в кэш непосредственно перед, во время
или после выполнения инструкции LFENCE.
Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual (c)
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|3.45, pavlinux (ok), 13:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так они все ...yй забил ))
> Компания AMD ... рекомендовала использовать типовые приёмы защиты
> Компании Intel и ARM пока не отреагировали.
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