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GhostRace - атака на механизм спекулятивного выполнения в процессорах Intel, AMD, ARM и IBM

13.03.2024 10:50

Группа исследователей из Амстердамского свободного университета и компании IBM разработала новый вариант атаки на механизм спекулятивного выполнения в современных процессорах, получивший кодовое имя GhostRace (CVE-2024-2193). Проблема проявляется в процессорах, производимых компаниями Intel, AMD, ARM и IBM. Для демонстрации принципов проведения атаки опубликован прототип эксплоита, позволяющий извлекать данные из памяти ядра Linux с производительностью 12 Кб в секунду при уровне надёжности, типичном для атак класса Spectre. При проведении атак на системы виртуализации, атакующий из гостевой системы может определить содержимое памяти хост-окружения или других гостевых систем.

Предложенный метод атаки манипулирует возникновением в спекулятивном режиме состояний гонки, способных привести к обращению к уже освобождённым областям памяти, в случае неверного прогнозирования процессором ветвления в коде, в котором осуществляются условные операции с примитивами синхронизации потоков, такими как mutex и spinlock. Возникающие спекулятивные обращения к памяти после определения неверного предсказания отбрасываются процессором, но следы их выполнения оседают в процессорном кэше и могут затем быть извлечены при помощи анализа по сторонним каналам.

По аналогии с эксплуатацией уязвимостей Spectre v1 для осуществления атаки GhostRace требуется наличие в ядре определённых последовательностей инструкций (гаджетов), приводящих к спекулятивному выполнению кода в зависимости от внешних условий, на которые может влиять атакующий. В целях оптимизации процессор начинает выполнять подобные гаджеты в спекулятивном режиме, но потом определяет, что предсказание ветвления не оправдалось и откатывает операции в исходное состояние.

Гаджет образуется, например, из участков кода, в которых состояние проверяется в бесконечном цикле и осуществляется выход из цикла после снятия блокировки доступа к ресурсу. Соответственно, при спекулятивном выполнении инструкций можно добиться ложного срабатывания перехода и выполнения защищённого блокировкой набора инструкций, несмотря на то, что фактически блокировка ресурса остаётся неснятой.

При анализе кода ядра Linux 5.15.83 исследователями выявлено 1283 гаджета, приводящих к спекулятивному обращению к уже освобождённой памяти (SCUAF - Speculative Concurrent Use-After-Free). Потенциально атака может быть совершена на системы виртуализации, любые ядра ОС и программы, в которых примитивы синхронизации потоков проверяются с использованием условных операторов, а код выполняется на платформах допускающих спекулятивное выполнение операций ветвления (x86, ARM, RISC-V и т.п.).

Для блокирования атаки предлагается использовать сериализацию примитивов синхронизации, т.е. добавление процессорной инструкции LFENCE после команды cmpxchq, проверяющей состояние блокировки. Предложенный для включения в ядро Linux метод защиты приводит к снижению производительности приблизительно на 5% при прохождении теста LMBench, так как вызов LFENCE запрещает упреждающее выполнение следующих инструкций, до того как будет завершена фиксация всех предыдущих операций.

Разработчики ядра Linux и компании-производители CPU были уведомлены о проблеме в конце 2023 года. Компания AMD опубликовала отчёт о наличии уязвимости, в котором рекомендовала использовать типовые приёмы защиты от атак класса Spectre v1. Компании Intel и ARM пока не отреагировали. Разработчики ядра Linux в ближайшем будущем не намерены использовать предложенный метод сериализации примитивов синхронизации из-за снижения производительности, но уже реализовали необходимые ограничения для защиты от сопутствующей техники эксплуатации IPI Storming (Inter-Process Interrupt Storming) (CVE-2024-26602), которая применяется в эксплоите для прерывания процесса в нужный момент (наводнение ядра CPU прерываниями, мешающими завершению сработавшего во время работы процесса обработчика прерываний) с целью предоставления временного окна для осуществления спекулятивного обращения к уже освобождённой памяти.

Несмотря на то что в гипервизоре Xen пока не выявлено вызывающие утечку гаджеты, разработчики Xen подготовили изменения с реализацией защищённого механизма блокировок LOCK_HARDEN, похожего на ранее добавленный метод защиты BRANCH_HARDEN. Из-за возможного негативного влияния на производительность, а также отсутствия подтверждений возможности совершения атаки на Xen, режим LOCK_HARDEN отключён по умолчанию.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: SLAM - атака на CPU Intel, AMD и ARM, позволяющая определить содержимое памяти
  3. OpenNews: BHI - новая уязвимость класса Spectre в процессорах Intel и ARM
  4. OpenNews: Доступен Kasper, сканер проблем со спекулятивным выполнением кода в ядре Linux
  5. OpenNews: Retbleed - новая атака на механизм спекулятивного выполнения CPU Intel и AMD
  6. OpenNews: SLAM - атака на CPU Intel, AMD и ARM, позволяющая определить содержимое памяти
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60781-ghostrace
Ключевые слова: ghostrace, spectre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, сщта (?), 11:29, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.6, Аноним (6), 11:44, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >в процессорах производимых компаниями Intel, AMD, ARM

    Интересные данные, продажи за 4-й квартал 2023 года:
    https://wccftech.com/intel-global-desktop-notebook-pc-cpu-shipments-50-million

     
  • 1.7, Аноним (7), 11:46, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > при уровне надёжности, типичном для атак класса Spectre.

    И какой он, этот "уровень надёжности"? У меня такое впечатление, что все эти уязвимости не применимы в реальных сценариях.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:48, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, имеется в виду 99.99999999999999999999% точность извлекаемых данных.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:51, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у тебя неправильное впечатление, уже был продемонстирован эксплойт для spectre/meltdown, написанный на JS в браузере. Осталось только тебя заманить на такой сайт и выполнить тот JS
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 12:58, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хорошо, допустим, у меня старая версия браузера, которая об этих ваших мельдониях не знает, и даже почему-то не стоит noscript. Но дальше-то что? Уведут пароли от опеннета и порнхаба? Ужас-ужас, да.

    Все эти лабораторные "уязвимости" от грантопилов, позорящих звание учёного, уже порядком достали.

     
     
  • 4.39, Аноним (8), 13:07, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, они просто читают всю память. Если у тебя там где-то закэшированы данные кредиток/кошельков, они будут прочитаны. Если ты пользовался какими-нибудь госуслугами, у тебя уведут квартиру например, будешь жить в коробке под мостом. В старых браузерах такие атаки работают особенно быстро и эффективно.
     
  • 4.44, Аноним (10), 13:22, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну хорошо, допустим, у меня старая версия браузера, которая об этих ваших мельдониях не знает

    Вот именно что в старых браузерах оно как раз и работает, где не был реализован workaround прям в браузере.
    NoScript наверно может спасти

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:48, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > способных привести к обращению к уже освобождённым областям памяти

    Use-After-Free прямо в вашем процессоре. Нойс!

     
  • 1.14, pavlinux (ok), 12:06, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  разработчики Xen подготовили изменения

    Генитально!!!



    /* Free an allocation, and zero the pointer to it. */
    -#define XFREE(p) do { \
    -    xfree(p);         \
    -    (p) = NULL;       \
    +#define XFREE(p) do {                       \
    +    void *_ptr_ = (p);                      \
    +    (p) = NULL;                             \
    +    xfree(_ptr_);                           \
    } while ( false )



     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:26, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве это не двойное освобождение? Если что, то не программист.
     
     
  • 3.24, pavlinux (ok), 12:38, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разве это не двойное освобождение?

    Не, это "Просверлили дырку рядом с жoпoй, а жопу заткнули и высвобождение идëт через новую дырку"

     
     
  • 4.29, Аноним (20), 12:47, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это был второй вариант! 😂
     
  • 3.37, Аноним (10), 13:03, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто скопировали адрес указателя в другой указатель и его освободили, а первый занулили
     
     
  • 4.42, Аноним (20), 13:17, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предположил, что можно освободить после (p) = NULL, когда указатель уже ни на что не указывает? Что освобождается непонятно что. Опять же, не программист - просто стало интересно, разберусь в этом или нет.
     
     
  • 5.46, Аноним (10), 13:27, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласно стандарту языка C - free(NULL) ничего не делает. Поэтому если макрос выше вызвали так:

    void *p = malloc(...);
    XFREE(&p);

    то после его завершения p == NULL, а если так XFREE(p);, то 'p' будет висячий указатель

     
     
  • 6.50, Аноним (10), 13:34, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пардон, это ж не функция, а inline макрос, не будет там висячего указателя
     

  • 1.15, Шарп (ok), 12:06, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Intel, AMD, ARM и IBM

    Опять унизили эмуляторов pdp-11.

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:02, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же унизили? Эмуляторы выполняются всё на тех же Intel, AMD, ARM и IBM, всё с тем же спекулятивом.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:16, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тот неловкий момент, когда уже не хочешь 6.2ГГц*42ядра, а хочешь чтобы в ноуте стоял скромный шестиядерник на 4ГГц по технологии 3нм с кэшем чуть больше старого, ни за какими спекуляциями не спешащий, просто чтобы работал стабильно и яйки в угли не сжигал...
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 12:33, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Производительность - это характеристика отнюдь не самой последней важности. Особенно в рамках датацентров.
     
  • 2.23, BeLord (ok), 12:37, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы они взяли старый хеоn 26XX выкинули весь 32 битный мусор, убрали двухпоточность, добавили кэша и сделали на новом тех. процессе. Получили бы нормальный честный 16 ядерный процессор для рабочих станций и продавали бы его вагонами.
     
     
  • 3.26, Аноним (20), 12:43, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовал отключать HT на 2696v3 - ничем хорошим это не закончилось. Даже выросли задержки в perf sched.
     
  • 2.25, Аноним (6), 12:39, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А им, что делать ?
    https://opennet.ru/60108-top500
     
  • 2.31, Аноним (5), 12:50, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ни за какими спекуляциями не спешащий

    Хотите Pentium 1?

     
     
  • 3.40, Аноним (36), 13:09, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    A53, но со 100+ ядрами по 2 нм.
     
     
  • 4.49, Аноним (5), 13:33, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что ж ты делать-тьо будешь. https://arxiv.org/pdf/2007.06865.pdf
     
  • 2.41, Аноним (41), 13:16, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы предпочёл 4096 упрощённых ядер производительности на уровне первопня, чтобы по большую часть времени каждому потоку, включая ядру ОС, было выделено по своему ядру без каких-либо переключений контекста (io_uring). А если нужна параллельная обработка, то программер сам распараллелит.
     
     
  • 3.48, Аноним (5), 13:33, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про принципиально нераспараллеливаемые задачи (а их полно) и про закон Амдала вы, конечон, не слышали. Ну и как программеры параллелят, мы по игрушкам видим.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:21, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.28, pavlinux (ok), 12:47, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для блокирования атаки предлагается использовать сериализацию примитивов
    > синхронизации, т.е. добавление процессорной инструкции LFENCE после команды
    > cmpxchq, проверяющей состояние блокировки.

    В IBM тоже поколение пепси и тик-тока пришло?

    1. LFENCE не выполняется до тех пор, пока все предыдущие инструкции не завершатся локально!

    2. ... инструкция, загружающаяся из памяти и предшествующая LFENCE, получает данные из памяти до завершения LFENCE!!!

    3.  Процессоры могут спекулятивно извлекать и кэшировать данные из областей
    системной памяти, которые используют типы памяти WB, WC и WT. Эта спекулятивная
    выборка может произойти в любой момент и не связана с выполнением инструкций.
    Таким образом, он не упорядочен относительно выполнения инструкции LFENCE;
    данные могут быть спекулятивно помещены в кэш непосредственно перед, во время
    или после выполнения инструкции LFENCE.

    Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual (c)


     
     
  • 2.43, Аноним (20), 13:19, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получается, что их заплатка бесполезна?
     
     
  • 3.45, pavlinux (ok), 13:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они все ...yй  забил ))

    > Компания AMD ... рекомендовала использовать типовые приёмы защиты
    > Компании Intel и ARM пока не отреагировали.

    °

     

  • 1.35, Аноним (41), 13:01, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Our [GhostRace Paper (PDF)](http://download.vusec.net/papers/ghostrace_sec24.pdf)
    >Сайт специалистов по безопасности
    >http://

    Ясно.

     

  • 1.38, Аноним (41), 13:05, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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