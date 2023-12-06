The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

SLAM - атака на CPU Intel, AMD и ARM, позволяющая определить содержимое памяти

06.12.2023 20:21

Группа исследователей из Амстердамского свободного университета представила новую технику атаки SLAM (Spectre Linear Address Masking), предлагающую новый способ эксплуатации микроархитектурных уязвимостей класса Spectre, в котором утечка данных происходит при трансляции неканонических адресов, а для обхода проверок каноничности привлекаются предоставляемые в новых процессорах расширения для маскировки линейных адресов. Исследователями опубликован инструментарий с реализацией метода и предложена демонстрация, показывающая как можно извлечь из памяти ядра данные, соответствующие определённой маске (показано как за несколько десятков секунд в Ubuntu выделить из памяти ядра строку с хэшем пароля пользователя root).

Атака может быть совершена на системах с процессорами Intel, поддерживающими расширение LAM (Linear Address Masking), процессорами AMD с расширением UAI (Upper Address Ignore) и процессорами ARM с расширением TBI (Top Byte Ignore). Указанные расширения позволяют использовать часть битов 64-разрядных указателей для хранения не связанных с адресацией метаданных (для обычных программ не требуется столько памяти, что могут адресовать 64-разрядные указатели, поэтому верхние биты могут быть задействованы, например, для проверок, связанных с обеспечением безопасности). Интересно, что процессоры Intel, AMD и ARM с поддержкой LAM, UAI и TBI ещё только анонсированы, но массово не производятся, что делает SLAM первой спекулятивной атакой на будущие CPU. Атака также может быть совершена на старых CPU AMD Zen+ и Zen 2, подверженных уязвимости CVE-2020-12965.

По аналогии с эксплуатацией уязвимостей Spectre для осуществления атаки SLAM требуется наличие в ядре определённых последовательностей инструкций (гаджетов), приводящих к спекулятивному выполнению инструкций. Подобные инструкции приводят к спекулятивному чтению данных из памяти в зависимости от внешних условий, на которые может влиять атакующий. После определения ошибочного прогноза результат спекулятивного выполнения отбрасывается, но обработанные данные остаются в кэше и могут затем быть извлечены при помощи анализа по сторонним каналам. Для извлечения осевших в кэше данных исследователями задействован метод Evict+Reload, основанный на создании условий для вытеснения данных из кэша (например, создаётся активность, равномерно заполняющая кэш типовым содержимым) и выполнения операций, время выполнения которых позволяет судить о наличии данных в процессорном кэше.

Для совершения атаки SLAM используются гаджеты на основе кода, в котором контролируемые атакующим данные (ниже переменная "secret") используются как указатель. Например: 


  void unmasked_gadget(long **secret) {
     **secret;
  }

Отмечается, что подобные шаблоны кода часто используются в программах, например, в ядре Linux выявлены десятки тысяч таких гаджетов, из которых как минимум несколько сотен пригодны для использования в эксплоитах. Утечка может быть блокирована через добавление в подобные гаджеты дополнительных инструкций, блокирующих спекулятивное выполнение. Компания Intel намерена предоставить программный метод блокирования утечки до начала поставки процессоров с поддержкой LAM. Компания AMD рекомендовала использовать существующие методы блокирования атак класса Spectre v2. Разработчики ядра Linux для защиты от атаки решили отключить по умолчанию поддержку LAM до публикации рекомендаций Intel по блокированию уязвимости.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/vu5ec/stat...)
  2. OpenNews: BHI - новая уязвимость класса Spectre в процессорах Intel и ARM
  3. OpenNews: Доступен Kasper, сканер проблем со спекулятивным выполнением кода в ядре Linux
  4. OpenNews: CROSSTalk - уязвимость в CPU Intel, приводящая к утечке данных между ядрами
  5. OpenNews: Чипы памяти DDR4 остаются уязвимы для атак RowHammer, несмотря на добавленную защиту
  6. OpenNews: Реализация DDIO в чипах Intel допускает сетевую атаку по определению нажатий клавиш в сеансе SSH
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60246-slam
Ключевые слова: slam, cpu, intel, amd, arm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:31, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Хорошо, что mitigations=off отключает все уязвимости, а то это было весьма утомительно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:43, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >mitigations=off отключает все уязвимости

    Смелое заявление.

     
  • 2.3, лютый арчешкольник... (?), 20:43, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хорошо, что mitigations=off отключает все уязвимости

    оно включает все уязвимости ) кстати, я тестил на CPU-bound задачах, разница почти незаметна. нет даже 5% выигрыша.

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 20:48, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, зато на надо беспокоиться о том, что там опять отключать что-то надо после обновления. И это только на новых процессорах, а вообще там вроде на IO-bound замеряли под 50% замедления в среднем.
     
     
  • 4.16, Аноним (-), 21:13, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Были тесты на Похорониксе, в которых с mitigations=off на новых процессорах наоборот становится медленней и намного. Видимо в новых архитектурах, если проц не видит поддержку со стороны операционки, включает кондовый способ защиты через микрокод.
     
  • 3.7, Аноним (7), 20:52, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуализации включал? Эмулятор андроида? Кучу юзверей в гипервизоре запускал?
     
  • 3.31, Евгений (??), 23:24, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему надо на io bound, не просто cou bound.
     
  • 2.4, NONAME (?), 20:44, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не уязвимости, а противодействие им.

    Впрочем, уязвимости тоже можно выключить вынув вилку из розетку, ну или типа того ;)

     

  • 1.8, Аноним (8), 20:53, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какая альтернатива? Эльбрусов-то всё равно нет и не предвидится... И нет, RISC-V ни разу не альтернатива.
     
     
  • 2.12, dasd (?), 21:02, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Защита от использования гаджетов - сделать все страницы кода R^X. Но это затратно - много какие программы обломаются.
     
  • 2.13, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 21:05, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эльбрусы даже не CPU, даром не нужны
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 21:07, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А как же магнитик на холодильник?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 21:14, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так кончились ведь.
     

  • 1.9, Skullnet (ok), 20:58, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А теперь назовите человека, которого хакнули через уязвимости в процессоре.
     
     
  • 2.19, Анонимпс (?), 21:21, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он об этом даже не узнает...
     

  • 1.10, Аноним (17), 20:59, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот, ну наконец-то, 3-в-1, и пусть никто не уйдёт необиженным.
     
  • 1.14, Аноним (15), 21:06, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Интересно, что процессоры Intel, AMD и ARM с поддержкой LAM, UAI и TBI ещё только анонсированы, но массово не производятся, что делает SLAM первой спекулятивной атакой на будущие CPU.

    Так ведь выведут уязвимое на рынок и пипл всё равно схавает. Интелу не впервой.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:41, 06/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.opennet.ru/keywords/amd.html
     

  • 1.24, СПОхерь (?), 22:32, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    mitigations=off и хватит дурить людей о уязвимости святого Intell, сидят неумытые и умничают, лучше б на завод пошли
     
  • 1.27, Аноним (27), 22:51, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё одну закладку спалили, найс. Только я уже за здоровье сотрудников университета опасаюсь, как бы к ним Моссад не принёс крылатую гуманитарную помощь.
     
  • 1.30, Аноним (30), 23:14, 06/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про arm в новости чушь написана. Top byte ignore это не расширение, а базовая функциональность архитектуры, и доступна она начиная примерно с cortex-a57, которому уже 10 лет.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру