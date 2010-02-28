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Новый вариант атаки BHI на CPU Intel, позволяющий обойти защиту в ядре Linux

09.04.2024 21:59

Группа исследователей из Амстердамского свободного университета выявила новый метод атаки "Native BHI" (CVE-2024-2201), позволяющий на системах с процессорами Intel определить содержимое памяти ядра Linux при выполнении эксплоита в пространстве пользователя. В случае применения атаки к системам виртуализации, атакующий из гостевой системы может определить содержимое памяти хост-окружения или других гостевых систем.

Метод Native BHI предлагает иную технику эксплуатации уязвимости BHI (Branch History Injection, CVE-2022-0001), которая обходит ранее реализованные способы защиты. Предложенный в 2022 году метод атаки BHI подразумевал эксплуатацию уязвимости в CPU в рамках одного уровня привилегий, для чего эксплоит базировался на выполнении еBPF-программы, загруженной пользователем в ядро. Для блокирования метода атаки BHI достаточно было ограничить доступ к выполнению кода еBPF для обычных пользователей.

Новый метод Native BHI не требует доступа к еBPF и позволяет совершить атаку непривилегированным пользователем из пространства пользователя. Метод основывается на выполнении существующих в коде ядра гаджетов - последовательностей команд, приводящих к спекулятивному выполнению инструкций. Для поиска в ядре подходящих гаджетов был разработан специальный инструментарий InSpectre Gadget, который при анализе ядра 6.6-rc4 выявил 1511 Spectre-гаджетов и 2105 вспомогательных гаджетов диспетчеризации.

На основе найденных гаджетов исследователями подготовлен эксплоит, дающий возможность извлечь из буферов ядра строку с хэшем пароля пользователя root, загруженную из файла /etc/shadow. Скорость извлечения данных из памяти ядра составляет приблизительно 3.5 Кб в секунду.

Метод BHI представляет собой расширенный вариант атаки Spectre-v2, в котором для обхода добавленной защиты (Intel eIBRS и Arm CSV2) и организации утечки данных используется подстановка значений в буфер с глобальной историей переходов (Branch History Buffer), применяемый в CPU для повышения точности предсказания ветвления за счёт учёта истории прошлых переходов. В ходе атаки через манипуляции с историей переходов создаются условия неверного предсказания перехода и спекулятивного выполнения необходимых инструкций, результат которых оседает в кэше.

Отличия от атаки Spectre-v2 сводятся к использованию буфера с историей переходов (Branch History Buffer) вместо буфера предсказания ветвления (Branch Target Buffer). Для извлечения данных из памяти атакующий должен создать условия, при которых при выполнении спекулятивной операции адрес будет взят из области, которую нужно определить. После выполнения спекулятивного косвенного перехода, считанный из памяти адрес перехода, остаётся в кэше, после чего для его извлечения может применяться один из способов определения содержимого кэша на основе анализа изменения времени доступа к прокэшированным и не прокэшированным данным.

Против атаки Native BHI не защищает применение инструкций Intel IBT (Indirect Branch Tracking) и реализованный в ядре Linux гибридный механизм защиты потока выполнения команд FineIBT, сочетающий применение аппаратных инструкций IBT и программной защиты kCFI (kernel Control Flow Integrity) для блокирования нарушения нормального порядка выполнения (control flow). FineIBT разрешает выполнение по косвенному переходу только в случае перехода на инструкцию ENDBR, которая размещается в самом начале функции. Дополнительно (по аналогии с механизмом kCFI) следом осуществляется проверка хэшей, гарантирующих неизменность указателей.

Для защиты от нового варианта атаки в ядро Linux добавлено изменение с реализацией дополнительного режима защиты, применяющего предложенные компанией Intel аппаратные средства защиты (BHI_DIS_S) или альтернативную программную защиту, реализованную для гипервизора KVM. Исправление включено в выпуски ядра 6.8.5, 6.6.26, 6.1.85 и 5.15.154. Разработчики гипервизора Xen также выпустили исправление, основанное на использовании режима BHI_DIS_S, ограничивающего предсказания на основе истории переходов. Исправление вошло в состав выпусков Xen 4.15.6, 4.16.6, 4.17.4 и 4.18.2.

Поддержка BHI_DIS_S доступна в процессорах, начиная с Intel Alder Lake, а также серверных CPU, начиная с Intel Sapphire Rapids. Для старых процессоров разработан программный режим защиты, основанный на использовании последовательностей инструкций для очистки буфера истории переходов, вызываемых при входе в системный вызов или переключении на другую виртуальную машину. Оценка влияния программной защиты на производительность пока не производилась.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: BHI - новая уязвимость класса Spectre в процессорах Intel и ARM
  3. OpenNews: Уязвимость в процессорах Intel, приводящая к утечке данных по сторонним каналам
  4. OpenNews: Downfall - атака на CPU Intel, приводящая к утечке данных из чужих процессов
  5. OpenNews: SLAM - атака на CPU Intel, AMD и ARM, позволяющая определить содержимое памяти
  6. OpenNews: GhostRace - атака на механизм спекулятивного выполнения в процессорах Intel, AMD, ARM и IBM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60963-bhi
Ключевые слова: bhi, spectre, cpu, intel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:40, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Пора реанемировать itanium, судя по всему.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:06, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реанимируй. Вроде из ведра поддержку итаника выкинули, самое время возвернуть её взад.
     
  • 2.30, Lyrix (ok), 00:07, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем!? Есть же "живой" Эльбрус!
    Правда, с производством проблемы... :)
     
     
  • 3.34, Аноним (1), 00:24, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше с производством проблемы, тем такие проблемы, как в новости :)
     

  • 1.2, cheburnator9000 (ok), 22:43, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Скоро современные интолы такими темпами скатятся до уровня коры2дуба по производительности из-за патчей.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:09, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда в коре дуба внезапно найдутся маленькие червячки...
     

  • 1.3, Стив Балмер (?), 22:44, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда там квантовые компутеры уже завезут ?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:56, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Куда завезут? К вам в сельпо? :)) Квантовые компы уже давно есть, но не про нашу честь. Да и специфичные они - не место таким на десктопе.
    Надо развивать оптические ЦПУ, благо ВСЯ физика известна, нужен только нежадный бизнесмен, который в это вольёт баблишка.
     
     
  • 3.7, Ананоним (?), 23:00, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во размечтались, аж есть принципиально невозможные компьютеры.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 23:06, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где это доказано, что они принципиально невозможные?
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:01, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оптичеццкие ЦПУ и гипертекстовый векторный фидонет. И космодесант.
     

  • 1.4, Аноним (5), 22:54, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот почему дурацкая гонка скоростей - порочна. Надо развивать сами программы, их эффективность. Куда делось время DOS? Программ меньше 64КБ было СОТНИ! И работали не в пример быстрее вендовоза.
     
     
  • 2.12, Ivan_83 (ok), 23:05, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, только по одной за раз DOS проги работали.

    Накодить прогу от 4кб размером под венду и щас не большая проблема, только смысла в этом нет.

    Сейчас идёт синергетический рост, когда программы собираются из библиотек как из конструктора чтобы получить какой то достаточно сложный функционал.

     
     
  • 3.18, Аноним (15), 23:13, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > чтобы получить какой то достаточно сложный функционал

    Который зачастую оказывается настолько сложным, что никто не может понять, как он функционирует, и что вообще делает...

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 23:16, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WASM всех спасёт. Может быть. Если его встроят в процессоры.
     
  • 4.25, Ivan_83 (ok), 23:29, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно.

    Начните с кодеков, mp3 и mpeg2 это предел того что в DOS работало.

    Есть компьютерное зрение, там тоже нужно много ресурсов, банально картинка в 64кб не уместится в нормальном разрешении, ибо 640*480 = 307200, да ещё желательно минимум на 3 домножить чтобы цветное было хотя бы, не говоря про HDR всякие, и разрешение 4к.
    У меня 8к 60 фпс на современном железе с трудом показывает - пропускной способности не всегда на шинах хватает.
    А для обработки часто бывает надо такую картинку не одну в памяти держать, да ещё работу на потоки раскидывать ибо даже на современных процах оно долго считается, при всех оптимизациях.

    Но конечно если брать какой то простой софт, то ИМХО ничего до уровня winamp 2x даже близко не подошло ни по функционалу ни по требованиям к ресурсам.

    В мире линукс популярное графическое API типа gtk, qt - страдает фигнёй и ломает совместимость, да и ИМХО, не удобное по сравнению с WinAPI (SendMessage() и вот это всё), поэтому разработчики софта тратят время не на развитие функционала а обеспечение совместимости с актуальными версиями gtk/qt.
    Многих это задолбало потому появился электрон - типа пофиг что тяжёлое, зато каждые 2 года не переписывать, да и гуй делать быстрее и приятнее.

     
  • 2.31, Макар Чудра (?), 00:09, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Программ меньше 64КБ было СОТНИ!

    А сейчас для хеллоуворлда на каком-нибудь android studio у тебя скачивается 5 гигов библиотек и последний i9 грузится под 100% прогружая весь этот мусор :-D

     

  • 1.6, Ананоним (?), 22:59, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да выключите вы уже кэш процессора и делу конец.
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 23:09, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль только он для уже выпущенных цпу не выключается никак :(
     
     
  • 3.17, Аноним (22), 23:13, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он очищается. Только вот после этого эффект такой же, как без кэша вообще - всё тормозит.
     
     
  • 4.21, Аноним (14), 23:15, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, попробовать провести тесты насколько всё тормозит в этом случае...
     
     
  • 5.24, Аноним (15), 23:23, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На уровне п2 или ниже, проверено.
     
  • 5.26, Аноним (22), 23:34, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На форониксе вдоль и поперек уже давно всё проверили.
     
  • 3.20, Аноним (1), 23:15, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Через фирмварь очень даже может быть.
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:22, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да выключите вы уже кэш процессора и делу конец.

    s/кэш процессора/комп/

     

  • 1.8, Аноним (8), 23:00, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чья вина в плохой архитектуре процессороподобных продуктов компании интел?
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 23:03, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если не понятно из-за чего, значит из-за денег.
     
  • 2.19, Аноним (22), 23:14, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ничего, что даже в новости упоминается ARM?
     
     
  • 3.29, Аноним (8), 23:52, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ARM виновато в плохой архитектуре процессоров Intel?
     
  • 2.28, Аноним (28), 23:43, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во всём всегда виновато предыдущее правитель... руководство.
     

  • 1.32, Макар Чудра (?), 00:11, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В такие моменты просто хочется заняться эскапизмом на своем i8086.
     

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