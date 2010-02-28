Новый вариант атаки BHI на CPU Intel, позволяющий обойти защиту в ядре Linux

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|2.13, Аноним (13), 23:06, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реанимируй. Вроде из ведра поддержку итаника выкинули, самое время возвернуть её взад.
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|2.30, Lyrix (ok), 00:07, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем!? Есть же "живой" Эльбрус!
Правда, с производством проблемы... :)
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|3.34, Аноним (1), 00:24, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше с производством проблемы, тем такие проблемы, как в новости :)
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|1.2, cheburnator9000 (ok), 22:43, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Скоро современные интолы такими темпами скатятся до уровня коры2дуба по производительности из-за патчей.
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|2.5, Аноним (5), 22:56, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Куда завезут? К вам в сельпо? :)) Квантовые компы уже давно есть, но не про нашу честь. Да и специфичные они - не место таким на десктопе.
Надо развивать оптические ЦПУ, благо ВСЯ физика известна, нужен только нежадный бизнесмен, который в это вольёт баблишка.
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|3.9, Аноним (9), 23:01, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оптичеццкие ЦПУ и гипертекстовый векторный фидонет. И космодесант.
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|1.4, Аноним (5), 22:54, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот почему дурацкая гонка скоростей - порочна. Надо развивать сами программы, их эффективность. Куда делось время DOS? Программ меньше 64КБ было СОТНИ! И работали не в пример быстрее вендовоза.
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|2.12, Ivan_83 (ok), 23:05, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, только по одной за раз DOS проги работали.
Накодить прогу от 4кб размером под венду и щас не большая проблема, только смысла в этом нет.
Сейчас идёт синергетический рост, когда программы собираются из библиотек как из конструктора чтобы получить какой то достаточно сложный функционал.
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|3.18, Аноним (15), 23:13, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> чтобы получить какой то достаточно сложный функционал
Который зачастую оказывается настолько сложным, что никто не может понять, как он функционирует, и что вообще делает...
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|4.25, Ivan_83 (ok), 23:29, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно.
Начните с кодеков, mp3 и mpeg2 это предел того что в DOS работало.
Есть компьютерное зрение, там тоже нужно много ресурсов, банально картинка в 64кб не уместится в нормальном разрешении, ибо 640*480 = 307200, да ещё желательно минимум на 3 домножить чтобы цветное было хотя бы, не говоря про HDR всякие, и разрешение 4к.
У меня 8к 60 фпс на современном железе с трудом показывает - пропускной способности не всегда на шинах хватает.
А для обработки часто бывает надо такую картинку не одну в памяти держать, да ещё работу на потоки раскидывать ибо даже на современных процах оно долго считается, при всех оптимизациях.
Но конечно если брать какой то простой софт, то ИМХО ничего до уровня winamp 2x даже близко не подошло ни по функционалу ни по требованиям к ресурсам.
В мире линукс популярное графическое API типа gtk, qt - страдает фигнёй и ломает совместимость, да и ИМХО, не удобное по сравнению с WinAPI (SendMessage() и вот это всё), поэтому разработчики софта тратят время не на развитие функционала а обеспечение совместимости с актуальными версиями gtk/qt.
Многих это задолбало потому появился электрон - типа пофиг что тяжёлое, зато каждые 2 года не переписывать, да и гуй делать быстрее и приятнее.
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|2.31, Макар Чудра (?), 00:09, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Программ меньше 64КБ было СОТНИ!
А сейчас для хеллоуворлда на каком-нибудь android studio у тебя скачивается 5 гигов библиотек и последний i9 грузится под 100% прогружая весь этот мусор :-D
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|3.17, Аноним (22), 23:13, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он очищается. Только вот после этого эффект такой же, как без кэша вообще - всё тормозит.
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|4.21, Аноним (14), 23:15, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, попробовать провести тесты насколько всё тормозит в этом случае...
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|2.23, Аноним (23), 23:22, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да выключите вы уже кэш процессора и делу конец.
s/кэш процессора/комп/
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|1.8, Аноним (8), 23:00, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чья вина в плохой архитектуре процессороподобных продуктов компании интел?
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|2.28, Аноним (28), 23:43, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во всём всегда виновато предыдущее правитель... руководство.
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