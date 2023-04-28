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Уязвимость в процессорах Intel, приводящая к утечке данных по сторонним каналам

28.04.2023 15:20

Группа исследователей из китайских и американских университетов выявила новую уязвимость в процессорах Intel, приводящую к утечке по сторонним каналам информации о результате спекулятивного выполнения операций, которую можно использовать, например, для организации скрытого канала связи между процессами или определения утечек при совершении атак класса Meltdown.

Суть уязвимости в том, что изменение процессорного регистра EFLAGS, произошедшее в результате спекулятивного выполнения инструкций, влияет на последующее время выполнения инструкций JCC (переход при выполнении заданных условий). Спекулятивные операции не завершаются и результат отбрасывается, но отброшенное изменение EFLAGS можно определить при помощи анализа времени выполнения инструкций JCC. Выполненные в спекулятивном режиме операции сравнения перед переходом, в случае успешного сравнения, приводят к появлению небольшой задержки, которую можно измерить и использовать в качестве признака для подбора содержимого.

В отличие от других подобных атак по сторонним каналам новый метод не анализирует изменение времени доступа к прокэшированным и не прокэшированным данным и не требует выполнения стадии со сбросом регистра EFLAGS к начальному состоянию, что затрудняет выявление и блокирование атаки. В качестве демонстрации исследователи реализовали вариант атаки Meltdown, задействовав в нём новый метод для получения информации о результате выполнения спекулятивной операции. Работа метода для организации утечки информации при проведении атаки Meltdown успешно продемонстрирована на системах с CPU Intel Core i7-6700 и i7-7700 в окружении с Ubuntu 22.04 и ядром Linux 5.15. На системе с CPU Intel i9-10980XE атаку удалось провести лишь частично.

Уязвимость Meltdown основывается на том, что в ходе спекулятивного выполнения инструкций процессор может выполнить обращение к закрытой области данных, после чего отбросить результат, так как выставленные привилегии запрещают такое обращение из процесса пользователя. В программе спекулятивно выполняемый блок отделяется от основного кода условным переходом, который в реальных условиях всегда срабатывает, но из-за того, что в условном операторе используется вычисляемое значение, которое процессор не знает во время упреждающего выполнения кода, осуществляется спекулятивное выполнение всех вариантов ветвления.

В классическом варианте Meltdown, так как для спекулятивно выполняемых операций используется тот же кэш, что и для обычно выполненных инструкций, имеется возможность в ходе спекулятивного выполнения выставить в кэше маркеры, отражающие содержимое отдельных битов в закрытой области памяти, и затем в обычно выполняемом коде определить их значение через анализ времени обращения к прокэшированным и не прокэшированным данным. В новом варианте в качестве маркера для утечки используется изменение регистра EFLAGS. В ходе демонстрации для организации скрытого канала связи один процесс модулировал передаваемые данные создавая условия для изменения содержимого регистра EFLAGS, а другой процесс анализировал изменение времени выполнения инструкции JCC для воссоздания передаваемых первым процессом данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: CROSSTalk - уязвимость в CPU Intel, приводящая к утечке данных между ядрами
  3. OpenNews: Новая техника эксплуатации уязвимостей класса Spectre в Chrome
  4. OpenNews: BHI - новая уязвимость класса Spectre в процессорах Intel и ARM
  5. OpenNews: Retbleed - новая атака на механизм спекулятивного выполнения CPU Intel и AMD
  6. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux 6.2, позволяющая обойти защиту от атак Spectre v2
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59029-cpu
Ключевые слова: cpu, intel, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:54, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Может просто надо эти дыркопроцессоры использовать в закрытом контуре? Как правильные организации.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:00, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пересадить всех на терминалы, а все железки пусть будут в облаках кого надо?
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:01, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >эти

    Это какие ? Все что ли ?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57629

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 16:18, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме Cortex-A<In Order>
     

  • 1.3, anonomus (?), 15:58, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мда... я надеялся что уже все ошибки спекулятивного выполнения закрыли патчами, а тут новая в решете :(
    и ради +пару% скорости получаешь дырень в железе

    напоминает адептов одного известного дырявого языка пограмирования, они тоже ради быстродействия готовы CVEшки писать

     
     
  • 2.8, bircoph (ok), 16:11, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты про Rust что ли? Да, они умеют, упиваясь своей иллюзией безопасности забывать о базовых вещах, ну CVE-2021-28032, например.
     
     
  • 3.13, anonomus (?), 16:22, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    уязвимость в крейте (насколько я понимаю что-то типа либы, которую поддерживает какой-то чувак) в языке на котором почти ничего не написано? оно вообще в "std"?
    как-то мелковато

    я про например CVE-2022-2602 - бац и получаешь up привилегий в системе.
    или CVE-2022-1966, CVE-2022-32250 - то же самоее
    или еще лучше CVE-2023-1998 - позволяет обойти защиту от атак Spectre v2 (а зачем если есть еще куча дыр?)

    еще можно вспомнить heartbleed... да тысячи их
    каждую неделю на пеньке обсуждаются

     
  • 2.9, fidoman (ok), 16:14, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в какой-то момент косякнули, решив совместить проверку привилегий вместе с актуализацией спекулятивного вычисления (по логике "в лоб" проверку надо было делать перед вычислением, возможно это усложняло схему), а теперь переделывать поздно.
     

  • 1.6, Вован (??), 16:07, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > можно использовать

    А точно можно, простите? Хоть одна демка есть, ну делаться никто не просит сурсамм, но хотя бы сами бы реализовали и показали что "можно". Иначе это просто пук.

     
  • 1.7, InuYasha (??), 16:08, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Админы Архива снова вздыхают над графиком трафика...

    Пока есть потребность в производительности, будут атаки на замеры времён. Если проц заставить выполнять все инструкции монотонно (и, соответственно, медленно), то <s>жабокодеры вымрут</s> мир погрузится в двухтысячные. )

     
  • 1.15, AKTEON (?), 16:28, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    <s>Грузите апельсины бочками </s>
    Запускайте open-source applications на dedicated сервере (с)
     
  • 1.16, nagual (ok), 16:30, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все эти Spectre и Meltdown носят чисто теоретический характер и якобы что то там позволяют определить, ни одного рабочего экспа так и не всплыло ... Данный тип атак следует назвать - атака для анонистов.
     

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