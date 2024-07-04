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|1.1, Аноним (-), 10:22, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И опять спекулятивное выполнение /_-
Интересно на сколько процентов замедлят проц очередные заплатки?
Дойдут ли производители до идеи выкинуть нафиг гипертрейдинг и добавить больше ядер без него?
Например вместо 6/12 дать просто 8 железных ядер.
Ну и продать подороже как "более защищенный процессор"))
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|2.2, Фняк (?), 10:32, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А причем здесь ht? Ht выкинули в ядрах lunar lake. Они используются в ноутбучных процессорах. Пользуйся. Про десктопных arrow lake пока не ясно что там с ht
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|3.4, Аноним (4), 10:54, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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HT выкинули и в OpenBSD ещё в 2018 году. И кому полпроца с плюсом-не-всегда не надо, тоже выкинули и устранили залипоны.
Но таки да, тут не про HT.
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|1.3, Ося Бендер (?), 10:45, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Давно и так понятно, что камни от интеля - дуршлаг. Жаль что прального конкурента до сих пор не появилось...
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|2.8, Ы (?), 11:16, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Жаль что прального конкурента до сих пор не появилось...
Что-о-о-О ? ? ? !!!!!!
Побойтесь Бога, прежде чем такую дикую ересь печатать публично!
это у интела то конкурентов нет? Очень смешно...
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|2.12, gghjfghj (?), 11:27, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Интел последние годы в упадке. То у них были проблемы с новыми техпроцессами. А сейчас даже под водянкой процессоры тротлят. Интел скатились в днище.
А конкуренты все сейчас.
И АМД конкуренты, как Разены выпустили 2017 году, так и вырвались в лидеры.
И в стане ARM сейчас знатная движуха: Apple и Qualcomm выпускают зачетные чипы.
Так что пофик вообще на Интел. От их продукции не холодно и не жарко
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|4.15, mumu (ok), 11:58, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интел норм только при неограниченном бюджете. Если считать производительность/$ то AMD в лидерах последние лет пять.
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|3.16, Аноним (16), 12:11, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не с января 2018 у них начался упадок? ;) Путь фейкования производительности должен же был когда-нибудь закончиться.
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|1.5, Аноним (-), 10:55, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У меня сложилось такое впечатление, будто бы энтузиасты и исследователи находят бэкдоры, которые были специально заготовлены Интелом в своих же процессорах. Это ужасная игра, когда покупая очередной процессор, человек вынужден выявлять специально оставленные производителем бэкдоры.
Я не шучу. Это прискорбно.
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|2.7, 1 (??), 11:12, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Прочитай чтоль вики - про бритву Оккама.
Не надо объяснять заговором, то, что можно объяснить глупостью.
Была гонка за скоростью ... Теперь пожинаем плоды.
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|3.10, Аноним (10), 11:21, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это всё Мур, он во всём виноват. Понапридумывал законов, а про последствия не подумал.
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|2.17, fidoman (ok), 12:13, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тот же meltdown был везде - x86, arm, power, что наводит на мысль, что это всё неизбежно при попытке вытянуть максимум из однопоточной производительности. Т.е. например чтобы сделать чтобы спекулятивное выполнение не влезало в область куда нет прав, наполняя кэш - нужно добавить железо, которое ещё и при спекулятивном исполнении проверяло бы привилегии (а не исходит из того, что оно всё равно отбросит результат). Кстати, ещё интересный результат мог бы быть, если бы оно при таком исполнении залезало бы в область памяти устройств, чтение из регистров которых влияет на состояние.
В общем, всё это следствие компромиссов, получить конкурентную производительность в имеющемся бюджете транзисторов. Да и в общем-то, когда ты комп используешь для вычислений, на нём нет зловредов и можно разогнать его до максимума, а если лазиешь по интернету - производительность можно и зажать, отключив все эти оптимизации. Пора возвращать кнопку турбо)
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|1.6, Аноним (6), 11:05, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Тот случай, когда уже проще закрыть университет в Сан-Диего, чем править архитектуру всех процов )))
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|1.9, Аноним (10), 11:20, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А если засунуть пару проводочков в сокет, то можно придумать ещё пару сотен атак.
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