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Indirector - новая микроархитектурная атака, затрагивающая CPU Intel Raptor Lake и Alder Lake

04.07.2024 10:09

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили новый метод атаки на микроархитектурные структуры процессоров Intel, применимый среди прочего к CPU на базе микроархитектур Raptor Lake и Alder Lake. Атака, которая получила кодовое имя Indirector, позволяет добиться изменения хода спекулятивного выполнения инструкций в других процессах и на других уровнях привилегий (например в ядре или другой виртуальной машине), выполняемых в одном потоке CPU с кодом атакующего. В качестве демонстрации работы метода подготовлен прототип эксплоита, позволяющий определить раскладку адресов памяти для обхода механизма защиты ASLR (Address Space Layout Randomization). Кроме того, под лицензией MIT опубликован инструментарий, разработанный для анализа и обратного инжиниринга микроархитектурной логики CPU.

Предложено два метода организации атаки. Первый способ основан на искажении содержимого буфера предсказания косвенных переходов IBP (Indirect Branch Predictor), используемого для предсказания косвенных переходов в условиях, когда адрес или смещение для перехода ещё не известны и вычисляются в инструкциях, предшествующих инструкции перехода. Второй метод затрагивает буфер предсказания переходов BTB (Branch Target Buffer), содержащий информацию о недавних переходах.



Выявленные уязвимости дают возможность атакующему определить содержимое записей в буферах IBP и BTB, содержащие адреса переходов, используемые в сторонних процессах, а также осуществить подстановку произвольного адреса перехода в таблицы данных буферов. В итоге атакующий может добиться перенаправления потока выполнения стороннего процесса на желаемый адрес в памяти в ходе спекулятивного выполнения инструкций. После определения ошибочного прогноза результат спекулятивного выполнения отбросится, но адреса и данные, считанные из памяти в процессе спекулятивного выполнения инструкций, осядут в кэше и их можно будет извлечь, воспользовавшись одним из способов определения содержимого кэша на основе анализа изменения времени доступа к прокэшированным и не прокэшированным данным. Определение точных адресов косвенных переходов на практике, например, можно использовать для обхода механизма защиты ASLR.

  1. Главная ссылка к новости (https://indirector.cpusec.org/...)
  2. OpenNews: Выявлен метод обхода защиты ASLR на процессорах Intel
  3. OpenNews: BranchScope - новая атака на механизм спекулятивного выполнения косвенных переходов в CPU
  4. OpenNews: Семь новых атак на механизм спекулятивного выполнения в CPU
  5. OpenNews: Новый вариант атаки BHI на CPU Intel, позволяющий обойти защиту в ядре Linux
  6. OpenNews: Новый вариант атаки Foreshadow, затрагивающий процессоры Intel, AMD, ARM и IBM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61487-indirector
Ключевые слова: indirector, cpu, spectre, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 10:22, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И опять спекулятивное выполнение /_-
    Интересно на сколько процентов замедлят проц очередные заплатки?

    Дойдут ли производители до идеи выкинуть нафиг гипертрейдинг и добавить больше ядер без него?
    Например вместо 6/12 дать просто 8 железных ядер.
    Ну и продать подороже как "более защищенный процессор"))

     
     
  • 2.2, Фняк (?), 10:32, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А причем здесь ht? Ht выкинули в ядрах lunar lake. Они используются в ноутбучных процессорах. Пользуйся. Про десктопных arrow lake пока не ясно что там с ht
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:54, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    HT выкинули и в OpenBSD ещё в 2018 году. И кому полпроца с плюсом-не-всегда не надо, тоже выкинули и устранили залипоны.

    Но таки да, тут не про HT.

     
  • 2.14, Аноним (14), 11:48, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спекулятивное выполнение ещё до всякого HT появилось.
     

  • 1.3, Ося Бендер (?), 10:45, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давно и так понятно, что камни от интеля - дуршлаг. Жаль что прального конкурента до сих пор не появилось...
     
     
  • 2.8, Ы (?), 11:16, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Жаль что прального конкурента до сих пор не появилось...

    Что-о-о-О ? ? ? !!!!!!
    Побойтесь Бога, прежде чем такую дикую ересь печатать публично!

    это у интела то конкурентов нет? Очень смешно...

     
  • 2.12, gghjfghj (?), 11:27, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Интел последние годы в упадке. То у них были проблемы с новыми техпроцессами. А сейчас даже под водянкой процессоры тротлят. Интел скатились в днище.

    А конкуренты все сейчас.

    И АМД конкуренты, как Разены выпустили 2017 году, так и вырвались в лидеры.

    И в стане ARM сейчас знатная движуха: Apple и Qualcomm выпускают зачетные чипы.

    Так что пофик вообще на Интел. От их продукции не холодно и не жарко

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:48, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это wishful thinking, я убедился.
     
     
  • 4.15, mumu (ok), 11:58, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интел норм только при неограниченном бюджете. Если считать производительность/$ то AMD в лидерах последние лет пять.
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:11, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не с января 2018 у них начался упадок? ;) Путь фейкования производительности должен же был когда-нибудь закончиться.
     

  • 1.5, Аноним (-), 10:55, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня сложилось такое впечатление, будто бы энтузиасты и исследователи находят бэкдоры, которые были специально заготовлены Интелом в своих же процессорах. Это ужасная игра, когда покупая очередной процессор, человек вынужден выявлять специально оставленные производителем бэкдоры.

    Я не шучу. Это прискорбно.

     
     
  • 2.7, 1 (??), 11:12, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прочитай чтоль вики - про бритву Оккама.
    Не надо объяснять заговором, то, что можно объяснить глупостью.

    Была гонка за скоростью ... Теперь пожинаем плоды.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:21, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это всё Мур, он во всём виноват. Понапридумывал законов, а про последствия не подумал.
     
  • 2.17, fidoman (ok), 12:13, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тот же meltdown был везде - x86, arm, power, что наводит на мысль, что это всё неизбежно при попытке вытянуть максимум из однопоточной производительности. Т.е. например чтобы сделать чтобы спекулятивное выполнение не влезало в область куда нет прав, наполняя кэш - нужно добавить железо, которое ещё и при спекулятивном исполнении проверяло бы привилегии (а не исходит из того, что оно всё равно отбросит результат). Кстати, ещё интересный результат мог бы быть, если бы оно при таком исполнении залезало бы в область памяти устройств, чтение из регистров которых влияет на состояние.
    В общем, всё это следствие компромиссов, получить конкурентную производительность в имеющемся бюджете транзисторов. Да и в общем-то, когда ты комп используешь для вычислений, на нём нет зловредов и можно разогнать его до максимума, а если лазиешь по интернету - производительность можно и зажать, отключив все эти оптимизации. Пора возвращать кнопку турбо)
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:05, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Тот случай, когда уже проще закрыть университет в Сан-Диего, чем править архитектуру всех процов )))
     
  • 1.9, Аноним (10), 11:20, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А если засунуть пару проводочков в сокет, то можно придумать ещё пару сотен атак.
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:13, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего ещё ожидать от архитектуры родом из 70-х...
     

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