В ядре Linux оптимизирована реализация алгоритма CRC32C

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|1.1, Аноним (1), 16:11, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Код реализации CRC32C уменьшен примерно в 10 раз (с 4546 до 418 байт).
Наконец-то правильный академический код добрался до Linux.
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|2.2, swarus (ok), 16:15, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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на старых процессорах не могущих в предсказание-предвыполнение старый код быстрее
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|3.4, нах. (?), 16:17, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не исключено что на могущих, но имеющих чуть меньшую глубину очереди - тоже быстрее.
Но мерять вам интел запретил.
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|4.31, Аноним (31), 17:09, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Но мерять вам интел запретил."
Интел выкладывает весь мёд для повышения капитализации перед продажей Квалкому.
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|4.46, Аноним (-), 17:51, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не исключено что на могущих, но имеющих чуть меньшую глубину очереди -
> тоже быстрее.
Вон то должно быть так же или быстрее на почти всем отдаленно напоминающим современный проц, чуть ли не эпохи первопня, уже умевшего спекулятивщину.
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|3.23, Аноним (-), 17:01, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> на старых процессорах не могущих в предсказание-предвыполнение старый код быстрее
Вот и сидите на старых процессорах со старым ядром.
Хлам не должен замедлять прогресс, особенно когда речь идет о +66.8% прироста.
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|3.36, Аноним (-), 17:19, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на старых процессорах не могущих в предсказание-предвыполнение старый код быстрее
Это каких? 486 чтоли? Они пропатчили x86 реализацию, и если x86 такое не умеет - это что? У вас x86 древнее Haswell?
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|5.57, Аноним (-), 18:10, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Haswell - это не x86. Это haswell.
Haswell это микроархитектура одного из x86(-64) процессоров.
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|3.40, Аноним (40), 17:31, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> на старых процессорах не могущих в предсказание-предвыполнение старый код быстрее
В случае x86 это не старый а очень старый.
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|3.67, старый процессор (?), 19:41, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Те кто сидят на старых процессорах за производительностью не гонятся. И за новыми не lts ядрами тоже, пройдет ещё 15 лет прежде чем к ним придет этот патч.
Нет никакой логики тормозить новое ради ускорения старого.
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|1.3, нах. (?), 16:16, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> на процессорах AMD Zen 2, 6.4% - Intel Emerald Rapids и 4.8%
> Intel Haswell
а у кого процессор немодный - идет найух.
Не зря Линукса в консультанты интела взяли. Вот, работает человек над повышением продаж.
P.S. я правильно понимаю что они даже не почесались потестировать на каких-то других процессорах?
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|3.15, Игорь (??), 16:51, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Этим процам больше 5 лет
Ага, особенно Intel Emerald Rapids, которые вышли в декабре 2023г
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|4.42, Аноним (-), 17:38, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ага, особенно Intel Emerald Rapids, которые вышли в декабре 2023г
Но профит есть и на Haswell который весьма немолодая штука уже. И вообще это оптимизация родом из середины нулевых, а то что всякие похонахи не отпустили тормоз с еще тех пор... а вот эти - уже отпустили! :)
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|2.7, Oe (?), 16:33, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем тебе CRC32C на обогревателе со встроенной функцией компьютера?
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|2.25, Аноним (-), 17:04, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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AMD Zen 2 вышли в 2019 году.
Сейчас их даже бомж в качестве подарка не примет!
> P.S. я правильно понимаю что они даже не почесались потестировать на каких-то других процессорах?
Просто никому нет дела до всякого старья.
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|4.41, Аноним (-), 17:37, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> подари мне, пожалуйста?
С радость, но уже остались только Zen 4 и Zen 5.
Придется подождать пару лет.
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|2.32, Аноним (32), 17:11, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я правильно понимаю что они даже не почесались потестировать на каких-то других процессорах?
Как будто другие процессоры кому-то интересны в бизнесе. IBM со своими сам справится, на китайские лонгсуны всем просто плевать (кроме китая, на который всем тоже плевать), а больше ничего особо так и нет. Огороженный Apple silicon? Так на них линукс ставят только энтузиасты, бизнес макось и так устраивает. Так что всё правильно сделали, неча усилия распылять. Кому очень надо — patches are welcome (если это не байКал хехехе).
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|3.38, нах. (?), 17:27, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как будто другие процессоры кому-то интересны в бизнесе.
я и говорю - кто не успел купить последнего поколения - тот л-х педальный, и должен, собака, страдать!
> Кому очень надо — patches are welcome
не, это так не работает. Продажи интел не должны страдать от твоих косоруких патчей!
Иди вон колор на колор поисправляй для начала.
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|4.43, Аноним (-), 17:38, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я и говорю - кто не успел купить последнего поколения - тот л-х педальный, и должен, собака, страдать!
А что посидеть на старом ядре уже нельзя? Ну типа корона отвалится?
На крайняк есть гентушники, они только рады ядро пересобирать.
> Иди вон колор на колор поисправляй для начала.
Не, сейчас гораздо популярнее проверять цвет пачпорта.
Вот ссаными тряпками выгнали 11 штук и... ядро ускорилось!
Надо провести серию экспериментов - выкидывать по 1 или пачкой, со скандалом или по тихому, говорить прямо "вы №№№№" или "ну вы же понимаете ситуацию"...
В общем простора для исследований просто море.
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|5.45, Аноним (-), 17:50, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что посидеть на старом ядре уже нельзя? Ну типа корона отвалится?
> На крайняк есть гентушники, они только рады ядро пересобирать.
Вы издеваетесь чтоли? Вон то дает эффект на почти всех более-менее не ископаемых процах умеющих OoO. Модуль для crc-intel патчили - так что всяким ARM и прочим RISCV где in-order еще бывает местами актуально ради мелкости ядер - это вообше пофиг.
>> Иди вон колор на колор поисправляй для начала.
> Не, сейчас гораздо популярнее проверять цвет пачпорта.
> Вот ссаными тряпками выгнали 11 штук и... ядро ускорилось!
Торвальдс очень понятно объяснил кой-кому что за ними накопился нехилый техдолг.
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|6.53, Аноним (-), 18:03, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы издеваетесь чтоли?
Да
> Вон то дает эффект на почти всех более-менее не ископаемых процах умеющих OoO.
Я знаю, но навести панику на васянов с третепнями, это троллеугодное дело)
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|5.71, нах. (?), 19:59, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что посидеть на старом ядре уже нельзя?
ну типа без исправлений багов? Можно, разрешаю.
> В общем простора для исследований просто море.
угу, а через недельку расстрелять всех рыжих. И, пожалуй, велосипедистов.
Вдруг ведро ускорится. Причем на вычислении crc32, который придумали когда компьютеры были большие, и специально для того чтоб его было несложно вычислять на любом калькуляторе.
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|6.74, Аноним (74), 20:07, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А что посидеть на старом ядре уже нельзя?
> ну типа без исправлений багов? Можно, разрешаю.
Ну так бекпортируй!
Сам или ищи единомышленников.
Или найди кому запла.. а не, денег у тебя же нету.
> угу, а через недельку расстрелять всех рыжих. И, пожалуй, велосипедистов.
Хм... разве рыжие велосипедисты были замечены за выборо фюрера, нападении в 5 утра, массовых убийствах и геноцидах?
Кажется нет.
Так что раз они поводов не давали, то чего их трогать
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|2.39, Аноним (40), 17:29, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а у кого процессор немодный - идет найух.
Что за проц такой?То что столь жесткий unroll циклов не имеет особого смысла на процах с OoO известно с середины нулевых, наверное. Почему до вон тех дошло только в 2024 - загадка, но хорошо что дошло, минус 3 с фигом кило мусора без каких либо потерь и даже вот с профитом.
> Не зря Линукса в консультанты интела взяли. Вот, работает человек над повышением продаж.
Повышением продаж ... чего? OoO с предсказаниями появился еще в первопнях по моему.
> P.S. я правильно понимаю что они даже не почесались потестировать на каких-то других процессорах?
На чем надо было crc32-intel тестировать? На первом пне? 486?
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|3.78, Аноним (78), 20:39, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На чем надо было crc32-intel тестировать? На первом пне? 486?
На первых atom, они как раз без OoO. С другой стороны, они и 15 лет назад в момент своего выхода были непойми для чего созданы, учитывая, что на них тормозило абсолютно всё.
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|4.81, Аноним (-), 20:55, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На первых atom, они как раз без OoO. С другой стороны, они
> и 15 лет назад в момент своего выхода были непойми для
> чего созданы, учитывая, что на них тормозило абсолютно всё.
Это наверное единственные x86 которые могут быть как-то затронуты. И то - ждем когда их владельцы забенчат это. Ну, если им оно надо.
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|1.13, Аноним (48), 16:48, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Код реализации CRC32C уменьшен примерно в 10 раз (с 4546 до 418 байт).
Там в Линуксе совсем долбанулись? Реализация любого CRC тривиальна и по памяти делается.
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|3.28, Аноним (28), 17:07, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И великолепно показывает, что даже на ассемблере можно написать какой-то "страх и ужас")
Зато как в соседней теме про tinyGO рассказывали "вы бы еще микроконтроллер на питоне писали, бубубу!", "вебассебли замедлит выполнение"..
А вот как оно вышло, Михалыч)
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|4.51, Аноним (-), 17:58, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так покажите ваши варианты CRC32 на питоне и игогошке которые порвут вон те? :)
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|2.49, Аноним (-), 17:57, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там в Линуксе совсем долбанулись? Реализация любого CRC тривиальна и по памяти делается.
И, конечно, ты порвешь по перфомансу хотя-бы вариант из Linux? А то когда какая-нибудь ФС на быстром SSD захочет чексумы блоков им например считать, или что там - скорости много не бывает.
В Linux был довольно навороченый вариант, с разворотами циклов от 1 до 127, джампом в нужный и .. и оказалось что нет никакого смысла гонять простыню 127 циклов когда разворот на 4 цикла дает тот же или даже более хороший результат. Получилось дохрена кода - без какого либо профита.
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|3.54, Аноним (48), 18:05, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И, конечно, ты порвешь по перфомансу хотя-бы вариант из Linux?
Нет, конечно. Если нужна супер-производительность для брутфорса, я GPU использую. Если нужна супер-производительность на CPU - то SIMD.
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|4.56, Аноним (-), 18:09, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, конечно. Если нужна супер-производительность для брутфорса, я GPU использую.
> Если нужна супер-производительность на CPU - то SIMD.
Ух да, а теперь покажи переключения контекстов с этим всем? А 1000 раз в секунду как тебе? Обычные тики "десктопного" ядра линукс если что. Ты уверен что там оверхед от сохранений контекста не перевесит профит? :)
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|1.14, Аноним (48), 16:51, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>x86_64 CPUs can predict loops well, so it
is fine to just use a loop instead
То есть на пни болт положили?
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|1.17, Аноним (48), 16:52, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Также удивляет то, что написано на асме, вместо сишки. Что там такого, что Clang на -O3 не сможет выоптимизировать?
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|2.52, Аноним (-), 18:02, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Также удивляет то, что написано на асме, вместо сишки. Что там такого,
> что Clang на -O3 не сможет выоптимизировать?
Явный unroll - при том в изначальном варианте дико оверинженернутый, с unroll от 1 до 127 и вычисляемым джампом в нужный из. И тут вдруг оказалось что этот джамп + такие простыни не являются каким-то улучшением. И это известно наверное уже около 15-20 лет так то.
Unroll может как-то помочь на МК и малохольных ядрах типа (low end) in-order апликушников на ARM/RISCV. На всем остальном польза от него весьма варьируется и даже может быть вред.
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|2.24, Аноним (-), 17:02, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вдруг ты будешь запускать ядро на каком-то умном унитазе, где SIMD нету? А?
У нас же одно ядро для всего, от микроконтроллера до суперкомпьютера.
Туда пихают дрова, блобы и все, чего не жалко.
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|3.50, Аноним (48), 17:58, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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CPUID и патчинг никто не отменял. Либа для CRC на сишке, которую я юзал (официальная реализация) умеет в такое. По реализации для каждого набора инструкций, и диспатч через CPUID.
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|2.55, Аноним (-), 18:06, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ещё удивляет неиспользование SIMDа.
А сохранение контекста с дохрена регистров тебя не удивляет?
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|1.22, Аноним (-), 17:01, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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crc32.c был добавлен в 2.6 19 years ago
crc32c-pcl-intel-asm_64 12 years ago
Т.е все эти годы в ядре, жил код, который был замедленный в 10 раз?!
У миллионов людей по всему миру.
И ведь кто-то сидел, писал 128 развёрнутых циклов...
А потом эти "писаки" бухтят, что другой язык на 0.5% медленнее и на 10 минут дольше собирается *FACEPALM*
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|3.33, Аноним (28), 17:13, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Айфоны замедляют. Чем linux хуже.
Линуск не хуже, линукс лучше!
Он был замедлен еще тогда, когда айфонов даже в проекте не было.
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|2.84, Аноним (-), 21:00, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е все эти годы в ядре, жил код, который был замедленный в 10 раз?!
Не в 10 разумеется.
> У миллионов людей по всему миру.
> И ведь кто-то сидел, писал 128 развёрнутых циклов...
Генератор внезапно. Руками фигачить привилегия тех кто програмить не умеет.
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|1.69, Аноним (69), 19:51, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я похоже тупой, но я перехожу по ссылке и вижу патч, но там удалено далеко 4000 строк кода. ("Код реализации CRC32C уменьшен примерно в 10 раз (с 4546 до 418 байт).").
Я смотрю не туда? Кто-нибудь скиньте ссылку на удаление большого кол-ва кода.
Или имеется ввиду, что в патче убрали макросы развёртывания и кол-во ассемблерных команд(опкодов) в результирующем бинарнике уменьшилось значительно как указано в статье?
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|1.73, Пыпа (?), 20:05, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А тем временем «Власти России предложили создать свое Linux-сообщество — после того, как 11 российских программистов отстранили от разработки ядра Linux»
@ медуза.ио и другие
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|2.75, Аноним (74), 20:11, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И правильно!
У нас есть крутые специалисты, Рогозин, например.
Он недавно заставил УАЗ улучшить сборку!
Так что думаю с каким-то линуксом справится как два пальца
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|3.82, Аноним (-), 20:56, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И правильно!
> У нас есть крутые специалисты, Рогозин, например.
> Он недавно заставил УАЗ улучшить сборку!
А как насчет запустить на орбиту вокруг Солнца, догонять родстер? :)
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|2.83, Аноним (-), 20:58, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А тем временем «Власти России предложили создать свое Linux-сообщество — после
> того, как 11 российских программистов отстранили от разработки ядра Linux»
> @ медуза.ио и другие
Ща вам тут старший програмист из альта мастер класс даст как ядро писать. Правда сишку он не знает кажется, но кого такие мелочи останавливали?
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|2.88, Аноним (88), 23:09, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Власти России предложили создать свое Linux-сообщество
На что только не пойдут, лишь бы своего ничего не создавать...
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|1.87, Аноним (87), 22:48, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну и кто там топил за отключение защит от Spectre? Вот этот пример ясно показывает полезность защит. Без защит прирост от оптимизации кода каких-то 12%, а с включёнными - сразу аж 67%! Разница очевидна!
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