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В ядре Linux оптимизирована реализация алгоритма CRC32C

28.10.2024 14:34

Для включения в состав будущей ветки ядра Linux 6.13 предложен патч с переработанной реализацией алгоритма нахождения контрольной суммы CRC32C. Код реализации CRC32C уменьшен примерно в 10 раз (с 4546 до 418 байт). При выключенной защите retpoline от атак класса Spectre прирост производительности при использовании новой реализации достигает 11.8% на процессорах AMD Zen 2, 6.4% - Intel Emerald Rapids и 4.8% Intel Haswell. При включении retpoline прирост производительности более заметен и достигает 66.8% на системах с процессорами Intel Emerald Rapids, 35.0% - Intel Haswell и 29.5% - AMD Zen 2. 



    retpoline enabled  |   512 |   833 |  1024 |  2000 |  3173 |  4096 |
  ---------------------+-------+-------+-------+------ +-------+-------+
  Intel Haswell        | 35.0% | 20.7% | 17.8% |  9.7% | -0.2% |  4.4% |
  Intel Emerald Rapids | 66.8% | 45.2% | 36.3% | 19.3% |  0.0% |  5.4% |
  AMD Zen 2            | 29.5% | 17.2% | 13.5% |  8.6% | -0.5% |  2.8% |

   retpoline disabled: |   512 |   833 |  1024 |  2000 |  3173 |  4096 |
  ---------------------+-------+-------+-------+------ +-------+-------+
  Intel Haswell        |  3.3% |  4.8% |  4.5% |  0.9% | -2.9% |  0.3% |
  Intel Emerald Rapids |  7.5% |  6.4% |  5.2% |  2.3% | -0.0% |  0.6% |
  AMD Zen 2            | 11.8% |  1.4% |  0.2% |  1.3% | -0.9% | -0.2% |

Изначальный вариант CRC32C включал 128 развёрнутых циклов (unroll), что приводило к довольно большому коду. Так как современные процессоры c поддержкой выполнения инструкций не по порядку (out of order) могут выполнять команды параллельно, подобная оптимизация команд перехода в циклах получилась избыточной и приводила лишь к чрезмерно большому коду. Вместо 128 итераций в новом варианте было оставлено только 4, что не только сильно сократило объем кода, но и ускорило выполнение операции.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62123-linux
Ключевые слова: linux, kernel, optimization, crc32
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:11, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Код реализации CRC32C уменьшен примерно в 10 раз (с 4546 до 418 байт).

    Наконец-то правильный академический код добрался до Linux.

     
     
  • 2.2, swarus (ok), 16:15, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    на старых процессорах не могущих в предсказание-предвыполнение старый код быстрее
     
     
  • 3.4, нах. (?), 16:17, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не исключено что на могущих, но имеющих чуть меньшую глубину очереди - тоже быстрее.

    Но мерять вам интел запретил.

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 17:09, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Но мерять вам интел запретил."

    Интел выкладывает весь мёд для повышения капитализации перед продажей Квалкому.

     
  • 4.46, Аноним (-), 17:51, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не исключено что на могущих, но имеющих чуть меньшую глубину очереди -
    > тоже быстрее.

    Вон то должно быть так же или быстрее на почти всем отдаленно напоминающим современный проц, чуть ли не эпохи первопня, уже умевшего спекулятивщину.

     
  • 3.23, Аноним (-), 17:01, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > на старых процессорах не могущих в предсказание-предвыполнение старый код быстрее

    Вот и сидите на старых процессорах со старым ядром.
    Хлам не должен замедлять прогресс, особенно когда речь идет о +66.8% прироста.

     
  • 3.36, Аноним (-), 17:19, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на старых процессорах не могущих в предсказание-предвыполнение старый код быстрее

    Это каких? 486 чтоли? Они пропатчили x86 реализацию, и если x86 такое не умеет - это что? У вас x86 древнее Haswell?

     
     
  • 4.48, Аноним (48), 17:53, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Haswell - это не x86. Это haswell.
     
     
  • 5.57, Аноним (-), 18:10, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Haswell - это не x86. Это haswell.

    Haswell это микроархитектура одного из x86(-64) процессоров.

     
  • 3.40, Аноним (40), 17:31, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на старых процессорах не могущих в предсказание-предвыполнение старый код быстрее

    В случае x86 это не старый а очень старый.

     
  • 3.67, старый процессор (?), 19:41, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Те кто сидят на старых процессорах за производительностью не гонятся. И за новыми не lts ядрами тоже, пройдет ещё 15 лет прежде чем к ним придет этот патч.

    Нет никакой логики тормозить новое ради ускорения старого.

     

  • 1.3, нах. (?), 16:16, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > на процессорах AMD Zen 2, 6.4% - Intel Emerald Rapids и 4.8%
    > Intel Haswell

    а у кого процессор немодный - идет найух.

    Не зря Линукса в консультанты интела взяли. Вот, работает человек над повышением продаж.

    P.S. я правильно понимаю что они даже не почесались потестировать на каких-то других процессорах?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:21, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этим процам больше 5 лет
     
     
  • 3.15, Игорь (??), 16:51, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Этим процам больше 5 лет

    Ага, особенно Intel Emerald Rapids, которые вышли в декабре 2023г

     
     
  • 4.42, Аноним (-), 17:38, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, особенно Intel Emerald Rapids, которые вышли в декабре 2023г

    Но профит есть и на Haswell который весьма немолодая штука уже. И вообще это оптимизация родом из середины нулевых, а то что всякие похонахи не отпустили тормоз с еще тех пор... а вот эти - уже отпустили! :)

     
  • 2.7, Oe (?), 16:33, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем тебе CRC32C на обогревателе со встроенной функцией компьютера?
     
  • 2.9, Someone (??), 16:38, 28/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.25, Аноним (-), 17:04, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    AMD Zen 2 вышли в 2019 году.
    Сейчас их даже бомж в качестве подарка не примет!

    > P.S. я правильно понимаю что они даже не почесались потестировать на каких-то других процессорах?

    Просто никому нет дела до всякого старья.

     
     
  • 3.37, Abra (?), 17:22, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    подари мне, пожалуйста?
     
     
  • 4.41, Аноним (-), 17:37, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > подари мне, пожалуйста?

    С радость, но уже остались только Zen 4 и Zen 5.
    Придется подождать пару лет.

     
  • 4.86, COBA (?), 21:54, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда слать?
     
  • 2.32, Аноним (32), 17:11, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я правильно понимаю что они даже не почесались потестировать на каких-то других процессорах?

    Как будто другие процессоры кому-то интересны в бизнесе. IBM со своими сам справится, на китайские лонгсуны всем просто плевать (кроме китая, на который всем тоже плевать), а больше ничего особо так и нет. Огороженный Apple silicon? Так на них линукс ставят только энтузиасты, бизнес макось и так устраивает. Так что всё правильно сделали, неча усилия распылять. Кому очень надо — patches are welcome (если это не байКал хехехе).

     
     
  • 3.38, нах. (?), 17:27, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как будто другие процессоры кому-то интересны в бизнесе.

    я и говорю - кто не успел купить последнего поколения - тот л-х педальный, и должен, собака, страдать!

    > Кому очень надо — patches are welcome

    не, это так не работает. Продажи интел не должны страдать от твоих косоруких патчей!

    Иди вон колор на колор поисправляй для начала.

     
     
  • 4.43, Аноним (-), 17:38, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я и говорю - кто не успел купить последнего поколения - тот л-х педальный, и должен, собака, страдать!

    А что посидеть на старом ядре уже нельзя? Ну типа корона отвалится?
    На крайняк есть гентушники, они только рады ядро пересобирать.

    > Иди вон колор на колор поисправляй для начала.

    Не, сейчас гораздо популярнее проверять цвет пачпорта.
    Вот ссаными тряпками выгнали 11 штук и... ядро ускорилось!

    Надо провести серию экспериментов - выкидывать по 1 или пачкой, со скандалом или по тихому, говорить прямо "вы №№№№" или "ну вы же понимаете ситуацию"...
    В общем простора для исследований просто море.

     
     
  • 5.45, Аноним (-), 17:50, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что посидеть на старом ядре уже нельзя? Ну типа корона отвалится?
    > На крайняк есть гентушники, они только рады ядро пересобирать.

    Вы издеваетесь чтоли? Вон то дает эффект на почти всех более-менее не ископаемых процах умеющих OoO. Модуль для crc-intel патчили - так что всяким ARM и прочим RISCV где in-order еще бывает местами актуально ради мелкости ядер - это вообше пофиг.

    >> Иди вон колор на колор поисправляй для начала.
    > Не, сейчас гораздо популярнее проверять цвет пачпорта.
    > Вот ссаными тряпками выгнали 11 штук и... ядро ускорилось!

    Торвальдс очень понятно объяснил кой-кому что за ними накопился нехилый техдолг.

     
     
  • 6.53, Аноним (-), 18:03, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы издеваетесь чтоли?

    Да

    > Вон то дает эффект на почти всех более-менее не ископаемых процах умеющих OoO.

    Я знаю, но навести панику на васянов с третепнями, это троллеугодное дело)


     
  • 5.71, нах. (?), 19:59, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что посидеть на старом ядре уже нельзя?

    ну типа без исправлений багов? Можно, разрешаю.

    > В общем простора для исследований просто море.

    угу, а через недельку расстрелять всех рыжих. И, пожалуй, велосипедистов.

    Вдруг ведро ускорится. Причем на вычислении crc32, который придумали когда компьютеры были большие, и специально для того чтоб его было несложно вычислять на любом калькуляторе.

      

     
     
  • 6.74, Аноним (74), 20:07, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А что посидеть на старом ядре уже нельзя?
    > ну типа без исправлений багов? Можно, разрешаю.

    Ну так бекпортируй!
    Сам или ищи единомышленников.
    Или найди кому запла.. а не, денег у тебя же нету.

    > угу, а через недельку расстрелять всех рыжих. И, пожалуй, велосипедистов.

    Хм... разве рыжие велосипедисты были замечены за выборо фюрера, нападении в 5 утра, массовых убийствах и геноцидах?
    Кажется нет.

    Так что раз они поводов не давали, то чего их трогать


     
  • 2.39, Аноним (40), 17:29, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а у кого процессор немодный - идет найух.

    Что за проц такой?То что столь жесткий unroll циклов не имеет особого смысла на процах с OoO известно с середины нулевых, наверное. Почему до вон тех дошло только в 2024 - загадка, но хорошо что дошло, минус 3 с фигом кило мусора без каких либо потерь и даже вот с профитом.

    > Не зря Линукса в консультанты интела взяли. Вот, работает человек над повышением продаж.

    Повышением продаж ... чего? OoO с предсказаниями появился еще в первопнях по моему.

    > P.S. я правильно понимаю что они даже не почесались потестировать на каких-то других процессорах?

    На чем надо было crc32-intel тестировать? На первом пне? 486?

     
     
  • 3.78, Аноним (78), 20:39, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На чем надо было crc32-intel тестировать? На первом пне? 486?

    На первых atom, они как раз без OoO. С другой стороны, они и 15 лет назад в момент своего выхода были непойми для чего созданы, учитывая, что на них тормозило абсолютно всё.

     
     
  • 4.81, Аноним (-), 20:55, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На первых atom, они как раз без OoO. С другой стороны, они
    > и 15 лет назад в момент своего выхода были непойми для
    > чего созданы, учитывая, что на них тормозило абсолютно всё.

    Это наверное единственные x86 которые могут быть как-то затронуты. И то - ждем когда их владельцы забенчат это. Ну, если им оно надо.

     

  • 1.10, Аноним (10), 16:40, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему 6.13? У 6.12 уже окно закрыто?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:56, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давно, уже 6.12-rc5
     

  • 1.13, Аноним (48), 16:48, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код реализации CRC32C уменьшен примерно в 10 раз (с 4546 до 418 байт).

    Там в Линуксе совсем долбанулись? Реализация любого CRC тривиальна и по памяти делается.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 16:54, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно еще и на ассемблере написано
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 17:07, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И великолепно показывает, что даже на ассемблере можно написать какой-то "страх и ужас")
    Зато как в соседней теме про tinyGO рассказывали "вы бы еще микроконтроллер на питоне писали, бубубу!", "вебассебли замедлит выполнение"..

    А вот как оно вышло, Михалыч)

     
     
  • 4.51, Аноним (-), 17:58, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так покажите ваши варианты CRC32 на питоне и игогошке которые порвут вон те? :)
     
  • 2.49, Аноним (-), 17:57, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там в Линуксе совсем долбанулись? Реализация любого CRC тривиальна и по памяти делается.

    И, конечно, ты порвешь по перфомансу хотя-бы вариант из Linux? А то когда какая-нибудь ФС на быстром SSD захочет чексумы блоков им например считать, или что там - скорости много не бывает.

    В Linux был довольно навороченый вариант, с разворотами циклов от 1 до 127, джампом в нужный и .. и оказалось что нет никакого смысла гонять простыню 127 циклов когда разворот на 4 цикла дает тот же или даже более хороший результат. Получилось дохрена кода - без какого либо профита.

     
     
  • 3.54, Аноним (48), 18:05, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И, конечно, ты порвешь по перфомансу хотя-бы вариант из Linux?

    Нет, конечно. Если нужна супер-производительность для брутфорса, я GPU использую. Если нужна супер-производительность на CPU - то SIMD.

     
     
  • 4.56, Аноним (-), 18:09, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, конечно. Если нужна супер-производительность для брутфорса, я GPU использую.
    > Если нужна супер-производительность на CPU - то SIMD.

    Ух да, а теперь покажи переключения контекстов с этим всем? А 1000 раз в секунду как тебе? Обычные тики "десктопного" ядра линукс если что. Ты уверен что там оверхед от сохранений контекста не перевесит профит? :)

     

  • 1.14, Аноним (48), 16:51, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >x86_64 CPUs can predict loops well, so it

    is fine to just use a loop instead

    То есть на пни болт положили?

     
  • 1.17, Аноним (48), 16:52, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Также удивляет то, что написано на асме, вместо сишки. Что там такого, что Clang на -O3 не сможет выоптимизировать?
     
     
  • 2.52, Аноним (-), 18:02, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Также удивляет то, что написано на асме, вместо сишки. Что там такого,
    > что Clang на -O3 не сможет выоптимизировать?

    Явный unroll - при том в изначальном варианте дико оверинженернутый, с unroll от 1 до 127 и вычисляемым джампом в нужный из. И тут вдруг оказалось что этот джамп + такие простыни не являются каким-то улучшением. И это известно наверное уже около 15-20 лет так то.

    Unroll может как-то помочь на МК и малохольных ядрах типа (low end) in-order апликушников на ARM/RISCV. На всем остальном польза от него весьма варьируется и даже может быть вред.

     

  • 1.18, Аноним (48), 16:53, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё удивляет неиспользование SIMDа.
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 17:02, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вдруг ты будешь запускать ядро на каком-то умном унитазе, где SIMD нету? А?
    У нас же одно ядро для всего, от микроконтроллера до суперкомпьютера.
    Туда пихают дрова, блобы и все, чего не жалко.
     
     
  • 3.29, Аноним (19), 17:08, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ерунду написал
     
  • 3.50, Аноним (48), 17:58, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CPUID и патчинг никто не отменял. Либа для CRC на сишке, которую я юзал (официальная реализация) умеет в такое. По реализации для каждого набора инструкций, и диспатч через CPUID.
     
  • 2.55, Аноним (-), 18:06, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё удивляет неиспользование SIMDа.

    А сохранение контекста с дохрена регистров тебя не удивляет?

     
     
  • 3.85, Аноним (85), 21:41, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не с "дохрена", а только с задействованных.
     

  • 1.22, Аноним (-), 17:01, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    crc32.c был добавлен в 2.6 19 years ago
    crc32c-pcl-intel-asm_64 12 years ago

    Т.е все эти годы в ядре, жил код, который был замедленный в 10 раз?!
    У миллионов людей по всему миру.
    И ведь кто-то сидел, писал 128 развёрнутых циклов...

    А потом эти "писаки" бухтят, что другой язык на 0.5% медленнее и на 10 минут дольше собирается *FACEPALM*

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 17:09, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Айфоны замедляют. Чем linux хуже.
     
     
  • 3.33, Аноним (28), 17:13, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Айфоны замедляют. Чем linux хуже.

    Линуск не хуже, линукс лучше!
    Он был замедлен еще тогда, когда айфонов даже в проекте не было.

     
  • 2.84, Аноним (-), 21:00, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е все эти годы в ядре, жил код, который был замедленный в 10 раз?!

    Не в 10 разумеется.

    > У миллионов людей по всему миру.
    > И ведь кто-то сидел, писал 128 развёрнутых циклов...

    Генератор внезапно. Руками фигачить привилегия тех кто програмить не умеет.

     

  • 1.34, Столлманы (?), 17:14, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    opensource тысячи глаз...
     
  • 1.69, Аноним (69), 19:51, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я похоже тупой, но я перехожу по ссылке и вижу патч, но там удалено далеко 4000 строк кода. ("Код реализации CRC32C уменьшен примерно в 10 раз (с 4546 до 418 байт).").

    Я смотрю не туда? Кто-нибудь скиньте ссылку на удаление большого кол-ва кода.

    Или имеется ввиду, что в патче убрали макросы развёртывания и кол-во ассемблерных команд(опкодов) в результирующем бинарнике уменьшилось значительно как указано в статье?

     
  • 1.73, Пыпа (?), 20:05, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А тем временем «Власти России предложили создать свое Linux-сообщество — после того, как 11 российских программистов отстранили от разработки ядра Linux»
    @ медуза.ио и другие
     
     
  • 2.75, Аноним (74), 20:11, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И правильно!
    У нас есть крутые специалисты, Рогозин, например.
    Он недавно заставил УАЗ улучшить сборку!

    Так что думаю с каким-то линуксом справится как два пальца

     
     
  • 3.82, Аноним (-), 20:56, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И правильно!
    > У нас есть крутые специалисты, Рогозин, например.
    > Он недавно заставил УАЗ улучшить сборку!

    А как насчет запустить на орбиту вокруг Солнца, догонять родстер? :)

     
  • 2.83, Аноним (-), 20:58, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А тем временем «Власти России предложили создать свое Linux-сообщество — после
    > того, как 11 российских программистов отстранили от разработки ядра Linux»
    > @ медуза.ио и другие

    Ща вам тут старший програмист из альта мастер класс даст как ядро писать. Правда сишку он не знает кажется, но кого такие мелочи останавливали?

     
  • 2.88, Аноним (88), 23:09, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Власти России предложили создать свое Linux-сообщество

    На что только не пойдут, лишь бы своего ничего не создавать...

     

  • 1.87, Аноним (87), 22:48, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и кто там топил за отключение защит от Spectre? Вот этот пример ясно показывает полезность защит. Без защит прирост от оптимизации кода каких-то 12%, а с включёнными - сразу аж 67%! Разница очевидна!
     

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