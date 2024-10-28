В ядре Linux оптимизирована реализация алгоритма CRC32C

2.5 , Аноним ( 5 ), 16:21, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этим процам больше 5 лет

3.15 , Игорь ( ?? ), 16:51, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Этим процам больше 5 лет Ага, особенно Intel Emerald Rapids, которые вышли в декабре 2023г

4.42 , Аноним ( - ), 17:38, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ага, особенно Intel Emerald Rapids, которые вышли в декабре 2023г Но профит есть и на Haswell который весьма немолодая штука уже. И вообще это оптимизация родом из середины нулевых, а то что всякие похонахи не отпустили тормоз с еще тех пор... а вот эти - уже отпустили! :)

2.7 , Oe ( ? ), 16:33, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А зачем тебе CRC32C на обогревателе со встроенной функцией компьютера?

2.9 , Someone ( ?? ), 16:38, 28/10/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +3 + / – 2.25 , Аноним ( - ), 17:04, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – AMD Zen 2 вышли в 2019 году.

Сейчас их даже бомж в качестве подарка не примет! > P.S. я правильно понимаю что они даже не почесались потестировать на каких-то других процессорах? Просто никому нет дела до всякого старья.

3.37 , Abra ( ? ), 17:22, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – подари мне, пожалуйста?

4.41 , Аноним ( - ), 17:37, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > подари мне, пожалуйста? С радость, но уже остались только Zen 4 и Zen 5.

Придется подождать пару лет.

4.86 , COBA ( ? ), 21:54, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Куда слать?

2.32 , Аноним ( 32 ), 17:11, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > я правильно понимаю что они даже не почесались потестировать на каких-то других процессорах? Как будто другие процессоры кому-то интересны в бизнесе. IBM со своими сам справится, на китайские лонгсуны всем просто плевать (кроме китая, на который всем тоже плевать), а больше ничего особо так и нет. Огороженный Apple silicon? Так на них линукс ставят только энтузиасты, бизнес макось и так устраивает. Так что всё правильно сделали, неча усилия распылять. Кому очень надо — patches are welcome (если это не байКал хехехе).

3.38 , нах. ( ? ), 17:27, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Как будто другие процессоры кому-то интересны в бизнесе. я и говорю - кто не успел купить последнего поколения - тот л-х педальный, и должен, собака, страдать! > Кому очень надо — patches are welcome не, это так не работает. Продажи интел не должны страдать от твоих косоруких патчей! Иди вон колор на колор поисправляй для начала.

4.43 , Аноним ( - ), 17:38, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > я и говорю - кто не успел купить последнего поколения - тот л-х педальный, и должен, собака, страдать! А что посидеть на старом ядре уже нельзя? Ну типа корона отвалится?

На крайняк есть гентушники, они только рады ядро пересобирать. > Иди вон колор на колор поисправляй для начала. Не, сейчас гораздо популярнее проверять цвет пачпорта.

Вот ссаными тряпками выгнали 11 штук и... ядро ускорилось! Надо провести серию экспериментов - выкидывать по 1 или пачкой, со скандалом или по тихому, говорить прямо "вы №№№№" или "ну вы же понимаете ситуацию"...

В общем простора для исследований просто море.

5.45 , Аноним ( - ), 17:50, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что посидеть на старом ядре уже нельзя? Ну типа корона отвалится?

> На крайняк есть гентушники, они только рады ядро пересобирать. Вы издеваетесь чтоли? Вон то дает эффект на почти всех более-менее не ископаемых процах умеющих OoO. Модуль для crc-intel патчили - так что всяким ARM и прочим RISCV где in-order еще бывает местами актуально ради мелкости ядер - это вообше пофиг. >> Иди вон колор на колор поисправляй для начала.

> Не, сейчас гораздо популярнее проверять цвет пачпорта.

> Вот ссаными тряпками выгнали 11 штук и... ядро ускорилось! Торвальдс очень понятно объяснил кой-кому что за ними накопился нехилый техдолг.

6.53 , Аноним ( - ), 18:03, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы издеваетесь чтоли? Да > Вон то дает эффект на почти всех более-менее не ископаемых процах умеющих OoO. Я знаю, но навести панику на васянов с третепнями, это троллеугодное дело)

5.71 , нах. ( ? ), 19:59, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что посидеть на старом ядре уже нельзя? ну типа без исправлений багов? Можно, разрешаю. > В общем простора для исследований просто море. угу, а через недельку расстрелять всех рыжих. И, пожалуй, велосипедистов. Вдруг ведро ускорится. Причем на вычислении crc32, который придумали когда компьютеры были большие, и специально для того чтоб его было несложно вычислять на любом калькуляторе.

6.74 , Аноним ( 74 ), 20:07, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> А что посидеть на старом ядре уже нельзя?

> ну типа без исправлений багов? Можно, разрешаю. Ну так бекпортируй!

Сам или ищи единомышленников.

Или найди кому запла.. а не, денег у тебя же нету. > угу, а через недельку расстрелять всех рыжих. И, пожалуй, велосипедистов. Хм... разве рыжие велосипедисты были замечены за выборо фюрера, нападении в 5 утра, массовых убийствах и геноцидах?

Кажется нет. Так что раз они поводов не давали, то чего их трогать

2.39 , Аноним ( 40 ), 17:29, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а у кого процессор немодный - идет найух. Что за проц такой?То что столь жесткий unroll циклов не имеет особого смысла на процах с OoO известно с середины нулевых, наверное. Почему до вон тех дошло только в 2024 - загадка, но хорошо что дошло, минус 3 с фигом кило мусора без каких либо потерь и даже вот с профитом. > Не зря Линукса в консультанты интела взяли. Вот, работает человек над повышением продаж. Повышением продаж ... чего? OoO с предсказаниями появился еще в первопнях по моему. > P.S. я правильно понимаю что они даже не почесались потестировать на каких-то других процессорах? На чем надо было crc32-intel тестировать? На первом пне? 486?

3.78 , Аноним ( 78 ), 20:39, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На чем надо было crc32-intel тестировать? На первом пне? 486? На первых atom, они как раз без OoO. С другой стороны, они и 15 лет назад в момент своего выхода были непойми для чего созданы, учитывая, что на них тормозило абсолютно всё.

4.81 , Аноним ( - ), 20:55, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На первых atom, они как раз без OoO. С другой стороны, они

> и 15 лет назад в момент своего выхода были непойми для

> чего созданы, учитывая, что на них тормозило абсолютно всё. Это наверное единственные x86 которые могут быть как-то затронуты. И то - ждем когда их владельцы забенчат это. Ну, если им оно надо.

