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В ядре Linux 6.12 намерены реализовать возможность включения Realtime-режима

08.09.2024 13:07

Разработчики ядра Linux объявили о передаче в ветку linux-next, которая будет использоваться при формировании выпуска 6.12, финальных изменений, необходимых для сборки ядра с опцией PREEMPT_RT, включающей средства для работы в режиме реального времени. После принятия изменений в основную ветку ядра режим PREEMPT_RT станет доступен для архитектур X86, ARM64 и RISC-V. Позднее будет добавлена поддержка архитектур ARM и POWERPC, для которых в ядро переданы пока не все патчи.

Разработка реализации режима реального времени для ядра Linux ведётся с 2005 года в рамках проекта "Realtime-Preempt" ("-rt") и с 2015 года курируется организацией Linux Foundation. До сих пор реализация режима PREEMPT_RT поставлялась в форме внешних патчей, на основе которых некоторые дистрибутивы, такие как RHEL, SUSE и Ubuntu, создавали отдельные Realtime-редакции своих продуктов, востребованные в таких областях, как финансовые системы, устройства обработки звука и видео, авиация, медицина, робототехника, телекоммуникационные и промышленные системы, в которых необходимо обеспечить предсказуемое время обработки событий.

В 2019 году началось продвижение развиваемых в PREEMPT_RT патчей в основной состав ядра. В файл конфигурации ядра 5.3 была добавлена опция PREEMPT_RT для включения режима реального времени, но интеграция необходимых для её работы изменений растянулась на 5 лет. Теперь данный путь близится к завершению и скорее всего уже в выпуске 6.12 ядро можно будет собрать в режиме PREEMPT_RT без применения дополнительных патчей.

Последней отсутствующей в ядре возможностью, не позволявшей активировать режим PREEMPT_RT, была поддержка неблокирующего атомарного вывода через функцию printk. Данная возможность теперь принята в ветку linux-next. Включения в ветку linux-next также ожидает реализация атомарной и неблокирующей консоли для драйвера UART 8250, без которой вывод в консоль экстренных сообщений из кода в атомарном контексте пока отключён.

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/Articles/98921...)
  2. OpenNews: Приостановлено развитие rt-ветки с реализацией режима реального времени для ядра Linux
  3. OpenNews: Intel поглотил компанию Linutronix, развивающую rt-ветку ядра Linux
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.15
  5. OpenNews: Уязвимость в rt-ядре RHEL, позволяющая выполнить команду SysRq, отправив пакет ICMP
  6. OpenNews: Организация Linux Foundation запустила проект по развитию Real-Time Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61826-preempt_rt
Ключевые слова: preempt_rt, realtime, linux, kernel
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Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:33, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поясните, зачем нужен такой режим в линуксе, и как это совместимо с вытесняющей многозадачностью. А также, можно ли будет его включать и выключать в реалтайме, или так и будет 2 варианта ядер?
     
     
  • 2.2, Евгений (??), 13:40, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    в статье буквально ответ
    >Realtime-редакции своих продуктов, востребованные в таких областях, как финансовые системы, устройства обработки звука и видео, авиация, медицина, робототехника, телекоммуникационные и промышленные системы, в которых необходимо обеспечить предсказуемое время обработки событий.

    ну я думаю будет 2 версии ядер, но не уверен

     
     
  • 3.90, Аноним (90), 22:46, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так rt версия уже давно есть, можно в арче из репов накатить
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:40, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не прошло и 20 лет. Хотя, подождите. Никак не совместимо, включаешь рт-планировщик и прибиваешь все процессы к собственным ядрам и это как-то работает, но нарушается рандомными задержками прочего оборудования (выпадет при этом из реалтайма или нет это другой вопрос, обычно работает).
     
  • 2.4, ИмяХ (ok), 13:41, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуйте хоть раз в жизни прочитать не только заголовок новости. Написано же:
    >>востребованные в таких областях, как финансовые системы, устройства обработки звука и видео, авиация, медицина, робототехника, телекоммуникационные и промышленные системы, в которых необходимо обеспечить предсказуемое время обработки событий
     
     
  • 3.18, Бывалый Смузихлёб (ok), 14:15, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    это нереализуемо, т.к задачи той же медицины и авиации( и военщины и много чего ещё ) являются сферами повышенного риска, т.е вообще всё ПО и все пакеты, отвечающие за принятие решений, требуют аудита на соблюдение энных требований и критериев
    Поэтому распространение получили платы, на которых есть и шустрый МК и проц на арме с видеоускорителем. нынче даже процы такие выпускают - со встроенным МК.
    МК - ему своя прошивка на сертифицированной компактной ОСРВ и прошивке под неё, что ещё реально проверить в рамках аудита.
    Под проц на арме с графическим ускорителем - тот же линь с горой пакетов и "интерфейсом" управления( даже при отвале которого МК корректно отработает сбой )
    Линь в данном случае является лишь средой, в рамках которой запускают "морду" приложения повышенной надёжности и от которой ничего хорошего не ждут
     
     
  • 4.37, Dima (??), 16:27, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чувак наверно ни когда не работал в военке :) Там я видел винду и МС СКУЛ :) Оракл. И какой там был аудит и надёжность? :) С 2011 года начали всё это выдавливать. Не знаю на какой стадии процесс сейчас. Но ПВО тогда на винде сидело :)
     
     
  • 5.38, Ося Бендер (?), 16:53, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, прямо сам Бил Гейц на нужные кнопки, в нужный момент жал.
    Верим, верим...
     
  • 5.48, МимоКрокодил (?), 17:45, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    какое ПВО? “шилка” или “стрела” не винде “сидела”?
     
     
  • 6.54, Dima (??), 17:52, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    АРМ теже в КШМ. Если ты поймёшь о чём я. Хреново ты войска знаешь.
     
  • 5.64, Аноним (64), 18:59, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Служил в 2013г. В машинах был линь с названием ОС ВС. Урезанный дебиан, но в Tux можно было поиграть:) лого винды пытающееся поймать пингвина).
     
  • 4.47, МимоКрокодил (?), 17:42, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > т.е вообще всё ПО и все пакеты, отвечающие за принятие решений, требуют аудита на соблюдение энных требований и критериев

    ага, боингу про это расскажи!

    система MCAS проходила аудит и соответствовала всем требованиям?

     
     
  • 5.76, YetAnotherOnanym (ok), 19:50, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так? Автопилот укладывался в отведённое время, когда поворачивал горизонтальное оперение на пикирование?  Укладывался. Ну, и всё. Какие претензии?
     
  • 4.55, equeim (ok), 17:54, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они требуют бумажку о прохождении аудита, а не аудит. Если это какой-нибудь аналоговнетный дистрибутив линукса, то такая бумажка у него тоже будет, но никто не будет проводить аудит 10000 пакетов из которых он собран. Достаточно просто переклеить копирайт.
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:44, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Линуксу он нужен чтобы не тратить бешеные деньжищи на проприетарные системы реального времени.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:58, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отводишь под свою программу ядро в эксклюзивное пользование и внезапно программа работает в реальном времени без всяких патчей!
     
     
  • 4.19, Аноним (3), 14:16, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без гарантированных задержек есть тысяча мест в ядре, которые имеют законное право "уйти подумать". Независимо от "эксклюзивности". Проблема в том, что без реалтайма у тебя задержи ощутимо ниже в среднем, и, если задачи получить гарантированную доставку сообщений в заданных временных рамках не стоит (т.е. такие применения, как обработка звука в реальном времени), вполне можно отказаться от подобных решений. Особенно учитывая, что под нагрузкой рт сыпется намного быстрее обычного. Конечно, линукс вообще странно ставить в конкуренцию рт-системам, но может какие-то применения и правда есть. Микширование звука без dsp? Тоже сомнительно.
     
  • 4.66, Аноним (66), 19:05, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это пока ядро ОС не решит printk дёрнуть. А так да — реальное время.
     
  • 4.86, Аноним (86), 22:15, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и нет, смотри патчи.
    Но и патченное это не настоящее РТ, хотя и существенно расширяющее область применения.
     
  • 3.33, Аноним (1), 15:44, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FOSS-RTOS уже хоть жопой жуй, в том числе формально верифицированных.
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:02, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Насчёт зачем нужен - для сигналпроцессинга, например. https://www.gnuradio.org/
     
     
  • 3.26, Аноним (5), 15:05, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое нормальное применение https://linuxcnc.org/
     
  • 3.44, Аноним (44), 17:30, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гнурадево это же какая-то подкроватная история для энтузиастов. Зачем там рт?
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 17:55, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да
     
  • 4.67, Аноним (66), 19:19, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Гнурадево это же какая-то подкроватная история для энтузиастов

    Почти так, да. Инженеры Ettus Research пользуются для разработки своих продуктов и решений для заказчиков, но кто про тех васянов знает? Тем не менее, софт удобный — разобрать протокольчик какого-нибудь унылого TPM или дорожного табло, попользоваться местными FM-станциями для нехитрых радарных дел, и прочее васянство. Но RT полезен, с ним тот же радар куда лучше работает, но при этом с Линуксом R&D куда удобнее, чем если сразу брать МК. А когда всё готово можно не торопясь и не потея переписать питоновую скриптоту под какой-нибудь недорогой МК. Но в целом ты прав, чисто для энтузиастов и кузьмичей.

     
  • 2.49, Аноним (49), 17:47, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Поясните, зачем нужен такой режим в линуксе

    Звукозапись, очевидно.

     
  • 2.60, Аноним (60), 18:16, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гипотетически можно использовать 2 планировщика, и возможно так оно и будет работать. Один для риалтайм задач, другой для обычной многозадачности. И прослойку между ними. Таким образом в фоне будут крутиться критические по времени задачи и через прослойку отдавать какие-то накопленные данные, и реагировать на события от некритичных задач.
     

  • 1.6, Walker (??), 13:44, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в таких областях, как финансовые системы, устройства обработки звука и видео, авиация, медицина, робототехника, телекоммуникационные и промышленные системы

    А что они раньше юзали?
    Есть что-то опенсорсное в этом плане?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:53, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    То же самое и юзали, только патчи сами накладывали.
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:57, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Есть что-то опенсорсное в этом плане?

    Вроде нет. Слышал что есть проприетарный QNX и миллион самописных велосипедов.

     
  • 2.17, Аноним (17), 14:14, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вагон и маленькая тележка RTOSов существует.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 17:24, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тогда платные ртос существуют?
     
     
  • 4.45, Rock (?), 17:32, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Зачем тогда платные ртос существуют?

    Раньше была такая профессия -- программирование. Люди писали код и разрабатывали алгоритмы, потом их продавали. Весьма прибыльное и уважаемое дело было.

     
     
  • 5.58, Аноним (56), 17:55, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это фантастика.
     
  • 4.92, Аноним (25), 23:02, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы неайтишный бизнес на бабло разводить.
     

  • 1.7, Аноним (5), 13:45, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реальное время без сертификации деньги на ветер. Только для паленых китайских чпу может подойдет.
     
     
  • 2.15, A no Nimu (?), 13:59, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Без бумажки начинаются панические атаки?
     
     
  • 3.22, Аноним (5), 14:52, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Дяди со шваброй начинают на тебя странно посматривать.
     
     
  • 4.28, Аноним (25), 15:13, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем же со шваброй? Такие дяди в импортозаместитнльных корпорациях руководящие посты занимают.
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 16:09, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не те дяди, а их подчинённые.
     
  • 2.80, Аноним (80), 20:13, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже на Open group с её UNIX® Certification Program. Как показывает практика, этот ваш. Linux можно сертифицировать как UNIX, но и без неё можно использовать.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:49, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Правильно ли я понимаю, что это значит, что _у всех_ системных вызовов появляется теперь аргумент "таймаут"?

    И что по-умолчанию для легаси кода он бесконечность, но если подключить копию библиотеки Си, написанную специально для риалтайма, то появляются прототипы с этим таймаутом эксплицитно?

     
     
  • 2.89, Kenneth (?), 22:22, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правильно ли я понимаю...

    Нет.

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:54, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    С этими патчами блоб Нвидиа нормально устанавливается. Если совсем не скурвится финн и не протолкнет патчи реалтайм от проекта libre, то жить можно.
     
  • 1.11, Аноним (14), 13:56, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем включать RT ядро когда у обычного пользователя по 8 ядер? С ростом кол-ва ядер можно было бы упростить шедулер.
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 13:58, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 4.19 РТ патчи мастхев, а вот на 6.6 они действительно бесполезны на десктопе.
     
  • 2.16, Karl Richter (?), 14:12, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем обычному пользователю RT- ядро? Там, где они нужны, 8-ми ядерный кипятильник не нужен.
     
     
  • 3.36, Аноним (25), 16:12, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Milk-V Duo для пользователя DIY-щика, не 8-ядерный, не кипятильник. Но с MMU, значит для Linux(-RT) норм.
     
  • 3.51, Аноним (49), 17:49, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звукозапись и сведение
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:32, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы что, для пакетов на электроне этого совершенно недостаточно, вот запустишь 4 штукии параллельно и нужно уже минимум 32 ядра.
     
  • 2.21, OpenEcho (?), 14:38, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда у обычного пользователя по 8 ядер?

    Если авиация, медицина и армия - "обыкновенные пользователи", то кто тогда не обыкновенные ?

     
     
  • 3.23, Аноним (5), 14:54, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайские квадракоптеры.
     

  • 1.24, Поставил Линукс на древний мак (?), 15:02, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это поможет избавиться от микрофризов при скрролинге в хроме на моей rx 7900 xtx?
     
     
  • 2.87, anonymous (??), 22:17, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе поможет cpupower frequency-set --governor performance
     

  • 1.32, Аноним (-), 15:34, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реальный режим нужен на числовых станках, в софте автомобилей и  самолётов. На Дектопе он не нужен.
     
     
  • 2.46, Аноним (25), 17:37, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На десктопе музыканта может оказаться нужным.
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 17:47, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    …Но не окажется. Потому что на десктопе музыканта стоит макось или венда.
    И в любом случае, в случае live-выступления из-за пары щелчков музыканту никто не попеняет, там и не такие косяки бывают.
     
     
  • 4.83, Fbekwbshru (?), 21:20, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Венда? Это не музыкант, это школьник типа Максима Доши или Дениса Попова
     
     
  • 5.85, Бублик (?), 21:56, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально венда работает в этой отрасли. Главное, чтоб весь код с рилтайм алгоритмами был внутри МК, а венда нужна только нарисованные ручки крутить и отправлять и принимать данные в/из буфера МК
     
     
  • 6.88, Аноним (50), 22:22, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НЕ НУЖЕН музыканту реалтайм. И никакой музыкант в эти потроха не лезет, а надо ему, чтобы его инструменты нормально работали (привет, линукс с парой недоделанных DAW).
     

  • 1.39, Аноним (39), 17:08, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Увы, до уровня полноценных рилтайм-систем типа QNX, VxWorks или хотя бы WinCE не дойдут — нужно полностью переписывать ядро.
    Хуавей это понял и в итоге сделал с нуля свою Harmony, например.
     
     
  • 2.41, Аноним (42), 17:22, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Harmony не rtos.
     
  • 2.43, nume (ok), 17:28, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только Harmony не с нуля написана, там тоже есть кусок ядра linux
     
     
  • 3.53, Аноним (50), 17:50, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну суть даже не в этом, а в том, почему аноним выше вот так взял и записал HarmonyOS в один ряд с «QNX, VxWorks или хотя бы WinCE». Когда она туда не стремилась даже.
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 19:35, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывает что используют не подходящую ос.
     
  • 2.63, mister_0 (?), 18:54, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты же знаешь, что у всяких там VxWorks обычно три редакции

    soft realtime - для всяких рекламных целей
    hard realtime - для дела, но он более ограниченный
    do178 версия - для супер реального дела, может быть полностью другой операционкой

     
  • 2.84, Fbekwbshru (?), 21:22, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Huawei хороший пример, но систему не ту взяли. У них Linux с РТ патчами работает в роутерах. Но не во всех, в большинстве все-таки VRP
     

  • 1.59, Аноним (59), 18:08, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще-то это правильнее называть "режим псевдореального времени".

    Т.е. фактически сконфигурированное таким образом ядро реально даёт меньше задержек на уровень пользователя и они становятся более предсказуемыми.
    Если ваше понимание "реалтайм" - это порядка 100 мс, вам этого вполне хватит.
    И да, общая производительность - снижается, и нагружать машину более чем на 50% (а лучше 10%) не стоит.

     
     
  • 2.61, Аноним (61), 18:18, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Разберитесь для начала что это и с чем его едят, потом приходите со своими вариантами названий. Это не шедулер для отзывчивости десктопа.
     
  • 2.91, Аноним (90), 22:50, 08/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.81, Аноним (81), 20:27, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У бекхофа с их твинкатом вполне себе реализован реалтайм в винде. Там софт плк управляет контроллерами, которые работают по протоколу езеркат. И базовое время у софта 1мс, а по протоколу twinsafe и того меньше. В последней версии твинката у них появился софт плк на бзде, а в этом году анонсирован линукс. Поэтому обычные операционки вполне себе подходят под понятие реалтайм.
     
  • 1.82, Аноним (82), 21:03, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не останавливайтес. Добавьте возможность включения кооперативной многозадачности. "И пусть весь мир подождет"(ТМ)
     

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