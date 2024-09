В ядре Linux 6.12 намерены реализовать возможность включения Realtime-режима

2.2 , Евгений ( ?? ), 13:40, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – в статье буквально ответ

>Realtime-редакции своих продуктов, востребованные в таких областях, как финансовые системы, устройства обработки звука и видео, авиация, медицина, робототехника, телекоммуникационные и промышленные системы, в которых необходимо обеспечить предсказуемое время обработки событий. ну я думаю будет 2 версии ядер, но не уверен

3.90 , Аноним ( 90 ), 22:46, 08/09/2024 так rt версия уже давно есть, можно в арче из репов накатить

2.3 , Аноним ( 3 ), 13:40, 08/09/2024 Не прошло и 20 лет. Хотя, подождите. Никак не совместимо, включаешь рт-планировщик и прибиваешь все процессы к собственным ядрам и это как-то работает, но нарушается рандомными задержками прочего оборудования (выпадет при этом из реалтайма или нет это другой вопрос, обычно работает).

2.4 , ИмяХ ( ok ), 13:41, 08/09/2024 Попробуйте хоть раз в жизни прочитать не только заголовок новости. Написано же:

>>востребованные в таких областях, как финансовые системы, устройства обработки звука и видео, авиация, медицина, робототехника, телекоммуникационные и промышленные системы, в которых необходимо обеспечить предсказуемое время обработки событий 3.18 , Бывалый Смузихлёб ( ok ), 14:15, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – это нереализуемо, т.к задачи той же медицины и авиации( и военщины и много чего ещё ) являются сферами повышенного риска, т.е вообще всё ПО и все пакеты, отвечающие за принятие решений, требуют аудита на соблюдение энных требований и критериев

Поэтому распространение получили платы, на которых есть и шустрый МК и проц на арме с видеоускорителем. нынче даже процы такие выпускают - со встроенным МК.

МК - ему своя прошивка на сертифицированной компактной ОСРВ и прошивке под неё, что ещё реально проверить в рамках аудита.

Под проц на арме с графическим ускорителем - тот же линь с горой пакетов и "интерфейсом" управления( даже при отвале которого МК корректно отработает сбой )

Линь в данном случае является лишь средой, в рамках которой запускают "морду" приложения повышенной надёжности и от которой ничего хорошего не ждут

4.37 , Dima ( ?? ), 16:27, 08/09/2024 Ты чувак наверно ни когда не работал в военке :) Там я видел винду и МС СКУЛ :) Оракл. И какой там был аудит и надёжность? :) С 2011 года начали всё это выдавливать. Не знаю на какой стадии процесс сейчас. Но ПВО тогда на винде сидело :)

5.38 , Ося Бендер ( ? ), 16:53, 08/09/2024 Ага, прямо сам Бил Гейц на нужные кнопки, в нужный момент жал.

Верим, верим...

Верим, верим...

5.48 , МимоКрокодил ( ? ), 17:45, 08/09/2024 какое ПВО? "шилка" или "стрела" не винде "сидела"?

6.54 , Dima ( ?? ), 17:52, 08/09/2024 АРМ теже в КШМ. Если ты поймёшь о чём я. Хреново ты войска знаешь.

5.64 , Аноним ( 64 ), 18:59, 08/09/2024 Служил в 2013г. В машинах был линь с названием ОС ВС. Урезанный дебиан, но в Tux можно было поиграть:) лого винды пытающееся поймать пингвина).

4.47 , МимоКрокодил ( ? ), 17:42, 08/09/2024 > т.е вообще всё ПО и все пакеты, отвечающие за принятие решений, требуют аудита на соблюдение энных требований и критериев ага, боингу про это расскажи! система MCAS проходила аудит и соответствовала всем требованиям?

5.76 , YetAnotherOnanym ( ok ), 19:50, 08/09/2024 А что не так? Автопилот укладывался в отведённое время, когда поворачивал горизонтальное оперение на пикирование? Укладывался. Ну, и всё. Какие претензии?

4.55 , equeim ( ok ), 17:54, 08/09/2024 Они требуют бумажку о прохождении аудита, а не аудит. Если это какой-нибудь аналоговнетный дистрибутив линукса, то такая бумажка у него тоже будет, но никто не будет проводить аудит 10000 пакетов из которых он собран. Достаточно просто переклеить копирайт.

2.5 , Аноним ( 5 ), 13:44, 08/09/2024 Линуксу он нужен чтобы не тратить бешеные деньжищи на проприетарные системы реального времени.

3.14 , Аноним ( 14 ), 13:58, 08/09/2024 Отводишь под свою программу ядро в эксклюзивное пользование и внезапно программа работает в реальном времени без всяких патчей!

4.19 , Аноним ( 3 ), 14:16, 08/09/2024 Без гарантированных задержек есть тысяча мест в ядре, которые имеют законное право "уйти подумать". Независимо от "эксклюзивности". Проблема в том, что без реалтайма у тебя задержи ощутимо ниже в среднем, и, если задачи получить гарантированную доставку сообщений в заданных временных рамках не стоит (т.е. такие применения, как обработка звука в реальном времени), вполне можно отказаться от подобных решений. Особенно учитывая, что под нагрузкой рт сыпется намного быстрее обычного. Конечно, линукс вообще странно ставить в конкуренцию рт-системам, но может какие-то применения и правда есть. Микширование звука без dsp? Тоже сомнительно.

4.66 , Аноним ( 66 ), 19:05, 08/09/2024 Ну это пока ядро ОС не решит printk дёрнуть. А так да — реальное время.

4.86 , Аноним ( 86 ), 22:15, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот и нет, смотри патчи.

Но и патченное это не настоящее РТ, хотя и существенно расширяющее область применения.

3.33 , Аноним ( 1 ), 15:44, 08/09/2024 FOSS-RTOS уже хоть жопой жуй, в том числе формально верифицированных.

2.25 , Аноним ( 25 ), 15:02, 08/09/2024 Насчёт зачем нужен - для сигналпроцессинга, например. https://www.gnuradio.org/

3.26 , Аноним ( 5 ), 15:05, 08/09/2024 Самое нормальное применение https://linuxcnc.org/

3.44 , Аноним ( 44 ), 17:30, 08/09/2024 Гнурадево это же какая-то подкроватная история для энтузиастов. Зачем там рт?

4.56 , Аноним ( 56 ), 17:55, 08/09/2024 Да

4.67 , Аноним ( 66 ), 19:19, 08/09/2024 > Гнурадево это же какая-то подкроватная история для энтузиастов Почти так, да. Инженеры Ettus Research пользуются для разработки своих продуктов и решений для заказчиков, но кто про тех васянов знает? Тем не менее, софт удобный — разобрать протокольчик какого-нибудь унылого TPM или дорожного табло, попользоваться местными FM-станциями для нехитрых радарных дел, и прочее васянство. Но RT полезен, с ним тот же радар куда лучше работает, но при этом с Линуксом R&D куда удобнее, чем если сразу брать МК. А когда всё готово можно не торопясь и не потея переписать питоновую скриптоту под какой-нибудь недорогой МК. Но в целом ты прав, чисто для энтузиастов и кузьмичей.

2.49 , Аноним ( 49 ), 17:47, 08/09/2024 >Поясните, зачем нужен такой режим в линуксе Звукозапись, очевидно.

2.60 , Аноним ( 60 ), 18:16, 08/09/2024 Гипотетически можно использовать 2 планировщика, и возможно так оно и будет работать. Один для риалтайм задач, другой для обычной многозадачности. И прослойку между ними. Таким образом в фоне будут крутиться критические по времени задачи и через прослойку отдавать какие-то накопленные данные, и реагировать на события от некритичных задач.