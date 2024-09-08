В ядре Linux 6.12 намерены реализовать возможность включения Realtime-режима

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|1.1, Аноним (1), 13:33, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поясните, зачем нужен такой режим в линуксе, и как это совместимо с вытесняющей многозадачностью. А также, можно ли будет его включать и выключать в реалтайме, или так и будет 2 варианта ядер?
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|2.2, Евгений (??), 13:40, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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в статье буквально ответ
>Realtime-редакции своих продуктов, востребованные в таких областях, как финансовые системы, устройства обработки звука и видео, авиация, медицина, робототехника, телекоммуникационные и промышленные системы, в которых необходимо обеспечить предсказуемое время обработки событий.
ну я думаю будет 2 версии ядер, но не уверен
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|2.3, Аноним (3), 13:40, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не прошло и 20 лет. Хотя, подождите. Никак не совместимо, включаешь рт-планировщик и прибиваешь все процессы к собственным ядрам и это как-то работает, но нарушается рандомными задержками прочего оборудования (выпадет при этом из реалтайма или нет это другой вопрос, обычно работает).
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|2.4, ИмяХ (ok), 13:41, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Попробуйте хоть раз в жизни прочитать не только заголовок новости. Написано же:
>>востребованные в таких областях, как финансовые системы, устройства обработки звука и видео, авиация, медицина, робототехника, телекоммуникационные и промышленные системы, в которых необходимо обеспечить предсказуемое время обработки событий
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|3.18, Бывалый Смузихлёб (ok), 14:15, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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это нереализуемо, т.к задачи той же медицины и авиации( и военщины и много чего ещё ) являются сферами повышенного риска, т.е вообще всё ПО и все пакеты, отвечающие за принятие решений, требуют аудита на соблюдение энных требований и критериев
Поэтому распространение получили платы, на которых есть и шустрый МК и проц на арме с видеоускорителем. нынче даже процы такие выпускают - со встроенным МК.
МК - ему своя прошивка на сертифицированной компактной ОСРВ и прошивке под неё, что ещё реально проверить в рамках аудита.
Под проц на арме с графическим ускорителем - тот же линь с горой пакетов и "интерфейсом" управления( даже при отвале которого МК корректно отработает сбой )
Линь в данном случае является лишь средой, в рамках которой запускают "морду" приложения повышенной надёжности и от которой ничего хорошего не ждут
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|4.37, Dima (??), 16:27, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты чувак наверно ни когда не работал в военке :) Там я видел винду и МС СКУЛ :) Оракл. И какой там был аудит и надёжность? :) С 2011 года начали всё это выдавливать. Не знаю на какой стадии процесс сейчас. Но ПВО тогда на винде сидело :)
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|5.38, Ося Бендер (?), 16:53, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, прямо сам Бил Гейц на нужные кнопки, в нужный момент жал.
Верим, верим...
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|6.54, Dima (??), 17:52, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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АРМ теже в КШМ. Если ты поймёшь о чём я. Хреново ты войска знаешь.
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|5.64, Аноним (64), 18:59, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Служил в 2013г. В машинах был линь с названием ОС ВС. Урезанный дебиан, но в Tux можно было поиграть:) лого винды пытающееся поймать пингвина).
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|4.47, МимоКрокодил (?), 17:42, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> т.е вообще всё ПО и все пакеты, отвечающие за принятие решений, требуют аудита на соблюдение энных требований и критериев
ага, боингу про это расскажи!
система MCAS проходила аудит и соответствовала всем требованиям?
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|5.76, YetAnotherOnanym (ok), 19:50, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что не так? Автопилот укладывался в отведённое время, когда поворачивал горизонтальное оперение на пикирование? Укладывался. Ну, и всё. Какие претензии?
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|4.55, equeim (ok), 17:54, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они требуют бумажку о прохождении аудита, а не аудит. Если это какой-нибудь аналоговнетный дистрибутив линукса, то такая бумажка у него тоже будет, но никто не будет проводить аудит 10000 пакетов из которых он собран. Достаточно просто переклеить копирайт.
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|2.5, Аноним (5), 13:44, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Линуксу он нужен чтобы не тратить бешеные деньжищи на проприетарные системы реального времени.
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|3.14, Аноним (14), 13:58, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отводишь под свою программу ядро в эксклюзивное пользование и внезапно программа работает в реальном времени без всяких патчей!
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|4.19, Аноним (3), 14:16, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Без гарантированных задержек есть тысяча мест в ядре, которые имеют законное право "уйти подумать". Независимо от "эксклюзивности". Проблема в том, что без реалтайма у тебя задержи ощутимо ниже в среднем, и, если задачи получить гарантированную доставку сообщений в заданных временных рамках не стоит (т.е. такие применения, как обработка звука в реальном времени), вполне можно отказаться от подобных решений. Особенно учитывая, что под нагрузкой рт сыпется намного быстрее обычного. Конечно, линукс вообще странно ставить в конкуренцию рт-системам, но может какие-то применения и правда есть. Микширование звука без dsp? Тоже сомнительно.
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|4.66, Аноним (66), 19:05, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это пока ядро ОС не решит printk дёрнуть. А так да — реальное время.
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|4.86, Аноним (86), 22:15, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот и нет, смотри патчи.
Но и патченное это не настоящее РТ, хотя и существенно расширяющее область применения.
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|3.33, Аноним (1), 15:44, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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FOSS-RTOS уже хоть жопой жуй, в том числе формально верифицированных.
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|3.44, Аноним (44), 17:30, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гнурадево это же какая-то подкроватная история для энтузиастов. Зачем там рт?
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|4.67, Аноним (66), 19:19, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Гнурадево это же какая-то подкроватная история для энтузиастов
Почти так, да. Инженеры Ettus Research пользуются для разработки своих продуктов и решений для заказчиков, но кто про тех васянов знает? Тем не менее, софт удобный — разобрать протокольчик какого-нибудь унылого TPM или дорожного табло, попользоваться местными FM-станциями для нехитрых радарных дел, и прочее васянство. Но RT полезен, с ним тот же радар куда лучше работает, но при этом с Линуксом R&D куда удобнее, чем если сразу брать МК. А когда всё готово можно не торопясь и не потея переписать питоновую скриптоту под какой-нибудь недорогой МК. Но в целом ты прав, чисто для энтузиастов и кузьмичей.
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|2.49, Аноним (49), 17:47, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Поясните, зачем нужен такой режим в линуксе
Звукозапись, очевидно.
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|2.60, Аноним (60), 18:16, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гипотетически можно использовать 2 планировщика, и возможно так оно и будет работать. Один для риалтайм задач, другой для обычной многозадачности. И прослойку между ними. Таким образом в фоне будут крутиться критические по времени задачи и через прослойку отдавать какие-то накопленные данные, и реагировать на события от некритичных задач.
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|1.6, Walker (??), 13:44, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в таких областях, как финансовые системы, устройства обработки звука и видео, авиация, медицина, робототехника, телекоммуникационные и промышленные системы
А что они раньше юзали?
Есть что-то опенсорсное в этом плане?
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|2.12, Аноним (12), 13:57, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Есть что-то опенсорсное в этом плане?
Вроде нет. Слышал что есть проприетарный QNX и миллион самописных велосипедов.
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|4.45, Rock (?), 17:32, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Зачем тогда платные ртос существуют?
Раньше была такая профессия -- программирование. Люди писали код и разрабатывали алгоритмы, потом их продавали. Весьма прибыльное и уважаемое дело было.
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|1.7, Аноним (5), 13:45, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Реальное время без сертификации деньги на ветер. Только для паленых китайских чпу может подойдет.
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|4.28, Аноним (25), 15:13, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем же со шваброй? Такие дяди в импортозаместитнльных корпорациях руководящие посты занимают.
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|2.80, Аноним (80), 20:13, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже на Open group с её UNIX® Certification Program. Как показывает практика, этот ваш. Linux можно сертифицировать как UNIX, но и без неё можно использовать.
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|1.8, Аноним (8), 13:49, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Правильно ли я понимаю, что это значит, что _у всех_ системных вызовов появляется теперь аргумент "таймаут"?
И что по-умолчанию для легаси кода он бесконечность, но если подключить копию библиотеки Си, написанную специально для риалтайма, то появляются прототипы с этим таймаутом эксплицитно?
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|1.10, Аноним (10), 13:54, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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С этими патчами блоб Нвидиа нормально устанавливается. Если совсем не скурвится финн и не протолкнет патчи реалтайм от проекта libre, то жить можно.
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|1.11, Аноним (14), 13:56, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем включать RT ядро когда у обычного пользователя по 8 ядер? С ростом кол-ва ядер можно было бы упростить шедулер.
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|2.13, Аноним (10), 13:58, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 4.19 РТ патчи мастхев, а вот на 6.6 они действительно бесполезны на десктопе.
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|2.16, Karl Richter (?), 14:12, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем обычному пользователю RT- ядро? Там, где они нужны, 8-ми ядерный кипятильник не нужен.
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|3.36, Аноним (25), 16:12, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Milk-V Duo для пользователя DIY-щика, не 8-ядерный, не кипятильник. Но с MMU, значит для Linux(-RT) норм.
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|2.20, Аноним (20), 14:32, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы что, для пакетов на электроне этого совершенно недостаточно, вот запустишь 4 штукии параллельно и нужно уже минимум 32 ядра.
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|2.21, OpenEcho (?), 14:38, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> когда у обычного пользователя по 8 ядер?
Если авиация, медицина и армия - "обыкновенные пользователи", то кто тогда не обыкновенные ?
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|1.32, Аноним (-), 15:34, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Реальный режим нужен на числовых станках, в софте автомобилей и самолётов. На Дектопе он не нужен.
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|3.50, Аноним (50), 17:47, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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…Но не окажется. Потому что на десктопе музыканта стоит макось или венда.
И в любом случае, в случае live-выступления из-за пары щелчков музыканту никто не попеняет, там и не такие косяки бывают.
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|5.85, Бублик (?), 21:56, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормально венда работает в этой отрасли. Главное, чтоб весь код с рилтайм алгоритмами был внутри МК, а венда нужна только нарисованные ручки крутить и отправлять и принимать данные в/из буфера МК
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|6.88, Аноним (50), 22:22, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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НЕ НУЖЕН музыканту реалтайм. И никакой музыкант в эти потроха не лезет, а надо ему, чтобы его инструменты нормально работали (привет, линукс с парой недоделанных DAW).
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|1.39, Аноним (39), 17:08, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Увы, до уровня полноценных рилтайм-систем типа QNX, VxWorks или хотя бы WinCE не дойдут — нужно полностью переписывать ядро.
Хуавей это понял и в итоге сделал с нуля свою Harmony, например.
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|2.43, nume (ok), 17:28, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только Harmony не с нуля написана, там тоже есть кусок ядра linux
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|3.53, Аноним (50), 17:50, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну суть даже не в этом, а в том, почему аноним выше вот так взял и записал HarmonyOS в один ряд с «QNX, VxWorks или хотя бы WinCE». Когда она туда не стремилась даже.
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|2.63, mister_0 (?), 18:54, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты же знаешь, что у всяких там VxWorks обычно три редакции
soft realtime - для всяких рекламных целей
hard realtime - для дела, но он более ограниченный
do178 версия - для супер реального дела, может быть полностью другой операционкой
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|2.84, Fbekwbshru (?), 21:22, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С Huawei хороший пример, но систему не ту взяли. У них Linux с РТ патчами работает в роутерах. Но не во всех, в большинстве все-таки VRP
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|1.59, Аноним (59), 18:08, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вообще-то это правильнее называть "режим псевдореального времени".
Т.е. фактически сконфигурированное таким образом ядро реально даёт меньше задержек на уровень пользователя и они становятся более предсказуемыми.
Если ваше понимание "реалтайм" - это порядка 100 мс, вам этого вполне хватит.
И да, общая производительность - снижается, и нагружать машину более чем на 50% (а лучше 10%) не стоит.
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|2.61, Аноним (61), 18:18, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Разберитесь для начала что это и с чем его едят, потом приходите со своими вариантами названий. Это не шедулер для отзывчивости десктопа.
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|1.81, Аноним (81), 20:27, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У бекхофа с их твинкатом вполне себе реализован реалтайм в винде. Там софт плк управляет контроллерами, которые работают по протоколу езеркат. И базовое время у софта 1мс, а по протоколу twinsafe и того меньше. В последней версии твинката у них появился софт плк на бзде, а в этом году анонсирован линукс. Поэтому обычные операционки вполне себе подходят под понятие реалтайм.
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|1.82, Аноним (82), 21:03, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не останавливайтес. Добавьте возможность включения кооперативной многозадачности. "И пусть весь мир подождет"(ТМ)
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