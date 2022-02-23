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Intel поглотил компанию Linutronix, развивающую rt-ветку ядра Linux

23.02.2022 23:14

Корпорация Intel объявила о покупке компании Linutronix, развивающей технологии для применения Linux в промышленных системах. В том числе компания Linutronix курирует разработку RT-ветки ядра Linux ("Realtime-Preempt", PREEMPT_RT или "-rt"), ориентированную на применение в системах, работающих в режиме реального времени. Пост технического директора в Linutronix занимает Томас Глейкснер (Thomas Gleixner), основной разработчик патчей PREEMPT_RT и мэйнтейнер архитектуры x86 в ядре Linux.

Отмечается, что покупка Linutronix отражает приверженность Intel поддержке ядра Linux и связанного с ним сообщества. Intel предоставит команде Linutronix больше возможностей и ресурсов. После завершения сделки Linutronix продолжит работать в виде независимого бизнеса в составе подразделения Intel, отвечающего за разработку ПО.

  1. Главная ссылка к новости (https://community.intel.com/t5...)
  2. OpenNews: Linux Foundation запустил проект по разработке Linux-окружения для высоконадёжных систем
  3. OpenNews: Уязвимость в rt-ядре RHEL, позволяющая выполнить команду SysRq, отправив пакет ICMP
  4. OpenNews: Организация Linux Foundation запустила проект по развитию Real-Time Linux
  5. OpenNews: Приостановлено развитие rt-ветки с реализацией режима реального времени для ядра Linux
  6. OpenNews: Представлен первый тестовый набор RT-патчей для ядра Linux 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56749-preempt_rt
Ключевые слова: preempt_rt, intel
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним (?), 23:21, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну и штеуд с ней.
     
  • 1.2, Аноним (-), 23:28, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    интел, который не может решить проблему гонки в своих драйверах на своих многоядерных процессорах решил писать реалтайм?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:58, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интел в своих новых процах делаю аппаратный планировщик... если чо
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 01:30, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому они везде говорят о том что для правильной работы ее процам нужна win 11?
     
  • 3.22, Аноним (22), 02:33, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, и пусть незабудут про сноповязалку - очень нужно людям в новых процах
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:12, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот тут наезд не по адресу, у драйвера у Интела для линукса намного более работоспособные, чем у АМД и Нвидии.
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 00:43, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот тут можно поспорить, видеодрова интеграта у интела то еще чудо. Это правда больше к дико глючному железу вопросы, но все же. АМД по сравеннию с этим - быстрые, стабильные и безглючные. А нвидия что, проприетара - кусок проблем.
     
     
  • 4.18, Аноним (12), 00:54, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот на своём опыте, есть две машинки с Athlon 3000G и i3-10100.
    Так вот на Убунте у Атлона какие-то переодические артефакты и дёргание картинки при просмотре видео на разных плеерах, разных версиях ядра и т.д. У Интела всё норм.
    На винде у обоих всё работает норм.
     
     
  • 5.20, Аноним (-), 01:47, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тем не менее, интел умеет прикалываться в очередных версиях MESA или kernel. А кому там в конкретном раскладе и как повезло - да, но....
    И это, у амд есть нормальные мощные дисктерки. В них можно без ложной скромности залепить кому-нибудь хедшот с почтенным FPSом на большом мониторе, с непозорным качеством рендера. Или даже посчитать чего на этой куче числодробилок. У интела есть в основном рассказы про планы новых графических ядер, но... амд они в том сегменте вообще не конкурент. И вы уж там как хотите но мощная видяха и мощный проц не лезут в 1 пакаж. Они просто перегреются с такого соседства. И там вообще сравнение только с зеленым змием будет, а он проприетарный, зараза.
     
  • 3.21, Аноним (22), 02:31, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно поэтому их видеокарты не работают
     

  • 1.3, ыы (?), 23:33, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >продолжит работать в виде независимого бизнеса в составе подразделения Intel,

    Что-то подобное говорили недавно.. что-то связанное с какими-то бинарными пересборками, вроде красная шапка была замешана...

    Нет не вспомню... да и кому какая разница теперь то? Кто-то драться полезет что-ли? Дескать а вы же обещали... Так обещания дело такое...

     
  • 1.4, Сергей (??), 23:34, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>интел, который не может решить проблему гонки в своих драйверах на своих многоядерных >>процессорах решил писать реалтайм?

    Может поэтому то и купили?

     
     
  • 2.6, Дефис (?), 23:49, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зря ты так
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 00:44, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Не можешь решить проблему сам - заплати уже наконец другому, чудак.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:44, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Штеуданутые совсем стали. Пора уже официально запрещать копрорастам вмешиваться в направления развития линукс.
     
     
  • 2.7, Совсем аноним (?), 23:50, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы вообще их в россии запретил, и не только их, и не только в шею
     
     
  • 3.10, псевдонимус (?), 23:54, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >можно

    Поздно, конечно.

     
  • 3.17, Аноним (-), 00:45, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не забудь записаться в очередь на эльбрусы, и завтра в утра на перекличку.
     
  • 3.23, Роскомзапрет (?), 02:39, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я бы вообще их в россии запретил

    aнyc себе запрети, пёc

     
  • 2.9, псевдонимус (?), 23:53, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты их заставишь? С чьей помощью? Да и можно уже. Устарело при рождении.
     
  • 2.14, ыы (?), 00:31, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так они его и пишут. Все остальные - просто бесплатные бетатестеры... :)
     

  • 1.8, псевдонимус (?), 23:51, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Наконец-то с ущербным ведром в промышленности будет покончено.интел знатный гробовщик. Професссионал.
     
     
  • 2.13, YetAnotherOnanym (ok), 00:15, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты с Апачами перепутал. А гальванизировать стюардессу - это Интел вполне умеет. Вон, даже Minix затолкали в свои процы.
     
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