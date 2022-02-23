Intel поглотил компанию Linutronix, развивающую rt-ветку ядра Linux

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|1.2, Аноним (-), 23:28, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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интел, который не может решить проблему гонки в своих драйверах на своих многоядерных процессорах решил писать реалтайм?
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|2.11, Аноним (11), 23:58, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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интел в своих новых процах делаю аппаратный планировщик... если чо
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|3.19, Аноним (19), 01:30, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому они везде говорят о том что для правильной работы ее процам нужна win 11?
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|3.22, Аноним (22), 02:33, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага, и пусть незабудут про сноповязалку - очень нужно людям в новых процах
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|2.12, Аноним (12), 00:12, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот тут наезд не по адресу, у драйвера у Интела для линукса намного более работоспособные, чем у АМД и Нвидии.
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|3.15, Аноним (-), 00:43, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот тут можно поспорить, видеодрова интеграта у интела то еще чудо. Это правда больше к дико глючному железу вопросы, но все же. АМД по сравеннию с этим - быстрые, стабильные и безглючные. А нвидия что, проприетара - кусок проблем.
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|4.18, Аноним (12), 00:54, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот на своём опыте, есть две машинки с Athlon 3000G и i3-10100.
Так вот на Убунте у Атлона какие-то переодические артефакты и дёргание картинки при просмотре видео на разных плеерах, разных версиях ядра и т.д. У Интела всё норм.
На винде у обоих всё работает норм.
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|5.20, Аноним (-), 01:47, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И тем не менее, интел умеет прикалываться в очередных версиях MESA или kernel. А кому там в конкретном раскладе и как повезло - да, но....
И это, у амд есть нормальные мощные дисктерки. В них можно без ложной скромности залепить кому-нибудь хедшот с почтенным FPSом на большом мониторе, с непозорным качеством рендера. Или даже посчитать чего на этой куче числодробилок. У интела есть в основном рассказы про планы новых графических ядер, но... амд они в том сегменте вообще не конкурент. И вы уж там как хотите но мощная видяха и мощный проц не лезут в 1 пакаж. Они просто перегреются с такого соседства. И там вообще сравнение только с зеленым змием будет, а он проприетарный, зараза.
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|1.3, ыы (?), 23:33, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>продолжит работать в виде независимого бизнеса в составе подразделения Intel,
Что-то подобное говорили недавно.. что-то связанное с какими-то бинарными пересборками, вроде красная шапка была замешана...
Нет не вспомню... да и кому какая разница теперь то? Кто-то драться полезет что-ли? Дескать а вы же обещали... Так обещания дело такое...
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|1.4, Сергей (??), 23:34, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>интел, который не может решить проблему гонки в своих драйверах на своих многоядерных >>процессорах решил писать реалтайм?
Может поэтому то и купили?
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|3.16, Аноним (-), 00:44, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему? Не можешь решить проблему сам - заплати уже наконец другому, чудак.
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|1.5, Аноним (5), 23:44, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Штеуданутые совсем стали. Пора уже официально запрещать копрорастам вмешиваться в направления развития линукс.
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|3.17, Аноним (-), 00:45, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не забудь записаться в очередь на эльбрусы, и завтра в утра на перекличку.
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|2.14, ыы (?), 00:31, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так они его и пишут. Все остальные - просто бесплатные бетатестеры... :)
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|1.8, псевдонимус (?), 23:51, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Наконец-то с ущербным ведром в промышленности будет покончено.интел знатный гробовщик. Професссионал.
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|2.13, YetAnotherOnanym (ok), 00:15, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты с Апачами перепутал. А гальванизировать стюардессу - это Интел вполне умеет. Вон, даже Minix затолкали в свои процы.
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