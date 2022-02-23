Intel поглотил компанию Linutronix, развивающую rt-ветку ядра Linux

2.11 , Аноним ( 11 ), 23:58, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – интел в своих новых процах делаю аппаратный планировщик... если чо

3.19 , Аноним ( 19 ), 01:30, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поэтому они везде говорят о том что для правильной работы ее процам нужна win 11?

3.22 , Аноним ( 22 ), 02:33, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ага, и пусть незабудут про сноповязалку - очень нужно людям в новых процах

2.12 , Аноним ( 12 ), 00:12, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вот тут наезд не по адресу, у драйвера у Интела для линукса намного более работоспособные, чем у АМД и Нвидии.

3.15 , Аноним ( - ), 00:43, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вот тут можно поспорить, видеодрова интеграта у интела то еще чудо. Это правда больше к дико глючному железу вопросы, но все же. АМД по сравеннию с этим - быстрые, стабильные и безглючные. А нвидия что, проприетара - кусок проблем.

4.18 , Аноним ( 12 ), 00:54, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну вот на своём опыте, есть две машинки с Athlon 3000G и i3-10100.

Так вот на Убунте у Атлона какие-то переодические артефакты и дёргание картинки при просмотре видео на разных плеерах, разных версиях ядра и т.д. У Интела всё норм.

На винде у обоих всё работает норм.

5.20 , Аноним ( - ), 01:47, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И тем не менее, интел умеет прикалываться в очередных версиях MESA или kernel. А кому там в конкретном раскладе и как повезло - да, но....

И это, у амд есть нормальные мощные дисктерки. В них можно без ложной скромности залепить кому-нибудь хедшот с почтенным FPSом на большом мониторе, с непозорным качеством рендера. Или даже посчитать чего на этой куче числодробилок. У интела есть в основном рассказы про планы новых графических ядер, но... амд они в том сегменте вообще не конкурент. И вы уж там как хотите но мощная видяха и мощный проц не лезут в 1 пакаж. Они просто перегреются с такого соседства. И там вообще сравнение только с зеленым змием будет, а он проприетарный, зараза.

3.21 , Аноним ( 22 ), 02:31, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – именно поэтому их видеокарты не работают

