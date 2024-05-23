Qualcomm обеспечит поддержку чипов Snapdragon X Elite в ядре Linux

Компания Qualcomm сообщила о проведении работы по передаче в основной состав ядра Linux изменений, обеспечивающих поддержку ARM SoC Snapdragon X Elite, в котором используется собственный 12-ядерный CPU Qualcomm Oryon и GPU Qualcomm Adreno. Чип нацелен на использование в ноутбуках и ПК, и опережает по многих тестах производительности чипы Apple M3 и Intel Core Ultra 155H. Первые устройства на базе Snapdragon X Elite ожидаются в середине года и будут оснащены платформой Windows. Опубликованные Qualcomm изменения предоставляют возможность использования Linux на этих устройствах.

Часть подготовленных для ядра Linux изменений уже принята в состав выпусков 6.8 и 6.9, а оставшиеся возможности запланированы для включения в ядра 6.10 и 6.11. Из уже принятых в ядро возможностей отмечается поддержка звуковой системы, эталонной платы (CRD/QCP), PCIe/eDP/USB, SSD-NVMe поверх PCIe, Pinctrl (TLMM), таймеров (GCC/RPMHCC), SMMU, механизмов управления энергопотреблением, QUP (SPI/I2C/UART), системного кэша, PMC8380 PMIC, DWC3 и ADSP/CDSP. В ядрах 6.10 и 6.11 ожидается поддержка GPU, USB-хоста, контроллера экрана (eDP), памяти DCVS, механизма динамического управления частотой (CPUFreq), аккумулятора, интерфейсов для подключения внешних экранов, спящего режима, камеры и возможностей для ускорения декодирования видео.

Помимо патчей для ядра Linux совместно с компаниями Lenovo, Arm и Linaro развиваются драйвер DtbLoader для UEFI-прошивок на основе открытой платформы TianoCore EDK2, загрузчик на базе Grub и скрипты для создания собственных сборок Debian для некоторых устройств на базе SoC Snapdragon X Elite, а также уже выпускающихся SoC. Среди ноутбуков для которых обеспечена поддержка загрузки Linux отмечены Lenovo Yoga C630 (Snapdragon 850), Lenovo Flex 5G (Snapdragon 8cx Gen 1) и Lenovo ThinkPad X13s (Snapdragon 8cx Gen 3). В загрузчике реализована поддержка двойной загрузки Windows и Linux.

Из планов на ближайшие полгода упоминается добавление в Firefox и Chrome поддержки аппаратного ускорения декодирования видео, реализация поддержки камеры на базе стека libcamera-SoftISP, оптимизация производительности GPU и CPU, оптимизация средств для управления энегропотреблением. Также упоминается включение прошивки в набор Linux-firmware и поддержка использования инсталляторов Ubuntu и Debian.



