Разработчик Wireguard серьезно ускорил вызов getrandom() в Linux

2.5 , Аноним ( 5 ), 08:45, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Что сказать то хотел?

3.7 , Аноним ( 3 ), 08:52, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Измените качество и скорость источника энтропии getrandom() и сравните его с /dev/urandom.

4.9 , Аноним ( 5 ), 09:09, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты понимаешь что такое vDSO? Там ссылка есть с описанием. Код функции не изменился от слова совсем. Всё работает так же, как работало раньше, но только быстрее

5.13 , Аноним ( 3 ), 09:27, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вытянь с vDSO энтропию и замеряй rngtest ее качество и скорость. Сравни со скоростью dd if=/dev/urandom status=none |rngtest -c 100000 Докажи, что не хуже качество и лучшая скорость.

2.6 , Аноним ( 3 ), 08:49, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сам чуток патчу ядро Linux для улучшения /dev/(u)random В тестах: dd if=/dev/urandom status=none |rngtest -c 100000 Получаю 50-70 ошибок, без аппаратного rng в системе. Желаемого качества энтропии в четыре девятки для /dev/urandom без аппаратного rng мне получить так он не удалось.

2.12 , Аноним ( 12 ), 09:25, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там разве не в пределах погрешности разница?

3.14 , Аноним ( 3 ), 09:30, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Брал очень большую выборку. Разница не в пределах погрешности. Все проводимые тесты описал. Результат можно верифицировать повторив.

4.15 , Аноним ( 12 ), 09:31, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://wiki.archlinux.org/title/Rng-tools >It is normal for any random number generator to fail in a small number of tests in 1000 passes, however if the number of failures is too great (like 10), probably there is something wrong. Пара неудач на 1000 тестов как раз и есть погрешность. Т.е. в итоге ничего не намеряно, кроме случайности.

5.17 , Аноним ( 17 ), 09:40, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Намерено, то что энтропия sha1 лучше энтропии sha-224, а энтропия sha-224 лучше энтропии sha3-224. Почему? Результат можно перепроверить. Методология описана. Одни хеш функции дают энтропию лучше чем другие.

6.19 , Аноним ( 12 ), 09:49, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Намерено, то что энтропия sha1 лучше энтропии sha-224, а энтропия sha-224 лучше энтропии sha3-224. Где? Просто выяснено, что в статистических (т.е. случайных!) тестах в конкретном прогоне у sha1 было больше неудач.

В общем перепроверьте. Проведите те же самые тесты еще хотя бы несколько раз. Думаю, что результаты просто будут случайными - например в следующий раз sha1 будет хуже sha-224.

7.20 , Аноним ( 17 ), 09:54, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Брал достаточно большую выборку, чтобы утверждать в точности полученных результатов. Методология проведения теста и входных данных там подробно описана. Можете перепроверить у себя. Проверял на кухне, осенью, когда отопления ещё не включили...

8.22 , Аноним ( 12 ), 09:59, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Там совсем путанно как-то написано Дайте готовые bash скрипты, которые достаточ... 9.24 , Аноним ( 24 ), 10:44, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Для хеширования необходимо иметь много мелких точно уникальных файлов На этих у... 2.23 , Аноним ( - ), 10:14, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Источники энтропии надо тестировать

> https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID10/5638.html Там по ссылке написан известный рефрен "ложь делится на три категории: 1 ложь, 2 циничная ложь, 3 статистика". Пункт 3 в нём возникает не потому, что кто-то забыл ? поставить в том месте, где статистических данных было мало, а потому, что результаты статистики -- это числа, которые сами по себе получены строго математически, и к ним придраться невозможно, но корректная интерпретация этих чисел на русском языке требует глубокого понимания использованных методов. Аноним там по ссылке (ты?) продемонстрировал ровно 0 понимания. Он просто запустил программу тест, и потом какие-то выводы сделал из чиселок которые увидел, он не смог сформулировать ни проверяемые гипотезы, ни свои выводы. Сам я эти тесты впервые вижу, что числа означают я не знаю, садиться и читать статьи, объясняющие это я не намерен, а раз так: в помойку такие тесты. Это обычный информационный шум, который забивает интернет. И это общий совет любому: если вы не понимаете статистических методов, на основании которых делаются какие-либо выводы, и если вы не готовы поверить интерпретатору на слово, то все такие выводы надо игнорировать, иначе вы будете постоянно наступать на грабли третьего пункта рефрена, и вестись на самую дикую ложь только потому, что она звучит умнее чем (1) и (2).

3.26 , Аноним ( 24 ), 10:57, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот скрипт:

https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/134208.html#24 Хочешь получить цифру, для сравнения, а не "?" после трёх девяток - проведи 1 миллион тестов: bash entropy-hash sha1 |rngtest -c 1000000 Результат исследования: sha1, tiger, sha224, whirlpool - победили ВСЕ стандартные, програмные, источники энтропии в системе! Даже 'gpg --gen-random 2' повержен. Проиграли только искусственному источнику энтропии с коррекцией ошибок под проводимый тест:





dd if=/dev/urandom status=none |rngtest --pipe







