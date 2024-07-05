Разработчик Wireguard серьезно ускорил вызов getrandom() в Linux

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|3.7, Аноним (3), 08:52, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Измените качество и скорость источника энтропии getrandom() и сравните его с /dev/urandom.
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|4.9, Аноним (5), 09:09, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты понимаешь что такое vDSO? Там ссылка есть с описанием. Код функции не изменился от слова совсем. Всё работает так же, как работало раньше, но только быстрее
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|5.13, Аноним (3), 09:27, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вытянь с vDSO энтропию и замеряй rngtest ее качество и скорость.
Сравни со скоростью
dd if=/dev/urandom status=none |rngtest -c 100000
Докажи, что не хуже качество и лучшая скорость.
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|2.6, Аноним (3), 08:49, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сам чуток патчу ядро Linux для улучшения /dev/(u)random
В тестах:
dd if=/dev/urandom status=none |rngtest -c 100000
Получаю 50-70 ошибок, без аппаратного rng в системе.
Желаемого качества энтропии в четыре девятки для /dev/urandom без аппаратного rng мне получить так он не удалось.
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|3.14, Аноним (3), 09:30, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Брал очень большую выборку. Разница не в пределах погрешности. Все проводимые тесты описал. Результат можно верифицировать повторив.
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|4.15, Аноним (12), 09:31, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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https://wiki.archlinux.org/title/Rng-tools
>It is normal for any random number generator to fail in a small number of tests in 1000 passes, however if the number of failures is too great (like 10), probably there is something wrong.
Пара неудач на 1000 тестов как раз и есть погрешность. Т.е. в итоге ничего не намеряно, кроме случайности.
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|5.17, Аноним (17), 09:40, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Намерено, то что энтропия sha1 лучше энтропии sha-224, а энтропия sha-224 лучше энтропии sha3-224. Почему?
Результат можно перепроверить. Методология описана. Одни хеш функции дают энтропию лучше чем другие.
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|6.19, Аноним (12), 09:49, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Намерено, то что энтропия sha1 лучше энтропии sha-224, а энтропия sha-224 лучше энтропии sha3-224.
Где? Просто выяснено, что в статистических (т.е. случайных!) тестах в конкретном прогоне у sha1 было больше неудач.
В общем перепроверьте. Проведите те же самые тесты еще хотя бы несколько раз. Думаю, что результаты просто будут случайными - например в следующий раз sha1 будет хуже sha-224.
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|7.20, Аноним (17), 09:54, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Брал достаточно большую выборку, чтобы утверждать в точности полученных результатов.
Методология проведения теста и входных данных там подробно описана. Можете перепроверить у себя.
Проверял на кухне, осенью, когда отопления ещё не включили...
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|8.22, Аноним (12), 09:59, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там совсем путанно как-то написано Дайте готовые bash скрипты, которые достаточ... текст свёрнут, показать
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|9.24, Аноним (24), 10:44, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для хеширования необходимо иметь много мелких точно уникальных файлов На этих у... текст свёрнут, показать
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|2.23, Аноним (-), 10:14, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Источники энтропии надо тестировать
> https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID10/5638.html
Там по ссылке написан известный рефрен "ложь делится на три категории: 1 ложь, 2 циничная ложь, 3 статистика". Пункт 3 в нём возникает не потому, что кто-то забыл ? поставить в том месте, где статистических данных было мало, а потому, что результаты статистики -- это числа, которые сами по себе получены строго математически, и к ним придраться невозможно, но корректная интерпретация этих чисел на русском языке требует глубокого понимания использованных методов. Аноним там по ссылке (ты?) продемонстрировал ровно 0 понимания. Он просто запустил программу тест, и потом какие-то выводы сделал из чиселок которые увидел, он не смог сформулировать ни проверяемые гипотезы, ни свои выводы. Сам я эти тесты впервые вижу, что числа означают я не знаю, садиться и читать статьи, объясняющие это я не намерен, а раз так: в помойку такие тесты. Это обычный информационный шум, который забивает интернет.
И это общий совет любому: если вы не понимаете статистических методов, на основании которых делаются какие-либо выводы, и если вы не готовы поверить интерпретатору на слово, то все такие выводы надо игнорировать, иначе вы будете постоянно наступать на грабли третьего пункта рефрена, и вестись на самую дикую ложь только потому, что она звучит умнее чем (1) и (2).
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|3.26, Аноним (24), 10:57, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот скрипт:
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/134208.html#24
Хочешь получить цифру, для сравнения, а не "?" после трёх девяток - проведи 1 миллион тестов:
bash entropy-hash sha1 |rngtest -c 1000000
Результат исследования:
sha1, tiger, sha224, whirlpool - победили ВСЕ стандартные, програмные, источники энтропии в системе! Даже 'gpg --gen-random 2' повержен.
Проиграли только искусственному источнику энтропии с коррекцией ошибок под проводимый тест:
dd if=/dev/urandom status=none |rngtest --pipe
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|1.16, Tron is Whistling (?), 09:34, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А теперь повторить сравнение, но с mitigations=off, а ещё лучше, всей этой ненормальной обёрткой, выключенной опциями ядра. Переключение контекста из-за этого бреда стало слишком дорогим.
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|2.31, нах. (?), 11:28, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так там же не выключается ничего давным-давно.
Самое главное - не отключается код kpti, проверяющий раз в миллисекунду глобальную переменную, точно-точно нужно дальше ухудшать время реакции или уже и так достаточно напортил.
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|2.32, laindono (ok), 11:33, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переключение контекста дорогое удовольствие уже как минимум пару десятков лет.
Быстрее, чем без переключения контекста, не станет.
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|1.27, Аноним (27), 10:58, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Будут неизбежные проблемы с жором памяти. Ибо на юзерспейсное состояние она нужна. Если уж прямо так хочется ускоряться ... у вас видеокарта есть (с чтением чужой видеопамяти, оставшейся в карте, хе-хе, там вообще защиты памяти нет, ибо свопить, очищать и эксклюзивно выделять память для процесса слишком дорого, всё крутится в общей памяти, не удивлюсь, если виртуалки могут читать содержимое экрана хостовых програм), можно нехило ускорить генерацию, генеря буферы случайных чисел параллельно в OpenCL через counter mode.
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|1.35, Соль земли (?), 11:51, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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#define SET_CALLBACK(a) \
do \
{ \
printf("hello world"); \
printf("hello world"); \
} while( 0 )
Вам кажется очень адекватным такое применение while? Мне нет. Знакомьтесь, "функциональный" макрос. Чтобы вставлять несколько statement, как один statement. Таких 5250 в ядре.
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