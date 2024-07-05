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Разработчик Wireguard серьезно ускорил вызов getrandom() в Linux

05.07.2024 08:17

Джейсон Доненфилд (Jason A. Donenfeld), автор VPN WireGuard, представил патчи, значительно ускоряющие получение случайных чисел от системы через функцию getrandom(), реализованную через соответствующий системный вызов Linux. Преимуществом такого решения по сравнению с использованием /dev/random или /dev/urandom является неподверженность атакам на исчерпание файловых дескрипторов, которые могут привести к неинициализированным и неслучайным криптографическим ключам.

Предложенная оптимизация основана на использовании механизма vDSO (virtual dynamic shared object), дающего возможность перенести обработчик системного вызова из ядра в пространство пользователя и избежать переключений контекста. В случае с getrandom(), в виде vDSO оформлена реализация связанного с данной функцией системного вызова, код которой заранее загружается в адресное пространство процесса непосредственно ядром. Такой подход позволил ускорить получение случайных чисел в некоторых ситуациях в 15 раз и более.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Для ядра Linux предложена реализация /dev/random, избавленная от привязки к SHA-1
  3. OpenNews: Предварительное сообщение об удалённой уязвимости в сетевом стеке ядра Linux
  4. OpenNews: Избавление ядра Linux от кода, меняющего поведение для процессов, начинающихся на символ X
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61494-random
Ключевые слова: random, kernel, wireguard
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 08:42, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Источники энтропии надо тестировать, в этом случае качество более важно скорости.

    dd if=/dev/urandom status=none |rngtest -c 100000

    dd if=/dev/hwrng status=none |rngtest -c 100000

    dd if=/dev/random status=none |rngtest -c 100000


    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID10/5638.html

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:45, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что сказать то хотел?
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 08:52, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Измените качество и скорость источника энтропии getrandom() и сравните его с /dev/urandom.
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 09:09, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты понимаешь что такое vDSO? Там ссылка есть с описанием. Код функции не изменился от слова совсем. Всё работает так же, как работало раньше, но только быстрее
     
     
  • 5.13, Аноним (3), 09:27, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вытянь с vDSO энтропию и замеряй rngtest ее качество и скорость.

    Сравни со скоростью

    dd if=/dev/urandom status=none |rngtest -c 100000

    Докажи, что не хуже качество и лучшая скорость.

     
  • 2.6, Аноним (3), 08:49, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам чуток патчу ядро Linux для улучшения /dev/(u)random

    В тестах:

    dd if=/dev/urandom status=none |rngtest -c 100000

    Получаю 50-70 ошибок, без аппаратного rng в системе.

    Желаемого качества энтропии в четыре девятки для /dev/urandom без аппаратного rng мне получить так он не удалось.

     
  • 2.12, Аноним (12), 09:25, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там разве не в пределах погрешности разница?
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 09:30, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брал очень большую выборку. Разница не в пределах погрешности. Все проводимые тесты описал. Результат можно верифицировать повторив.
     
     
  • 4.15, Аноним (12), 09:31, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.archlinux.org/title/Rng-tools

    >It is normal for any random number generator to fail in a small number of tests in 1000 passes, however if the number of failures is too great (like 10), probably there is something wrong.

    Пара неудач на 1000 тестов как раз и есть погрешность. Т.е. в итоге ничего не намеряно, кроме случайности.

     
     
  • 5.17, Аноним (17), 09:40, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Намерено, то что энтропия sha1 лучше энтропии sha-224, а энтропия sha-224 лучше энтропии sha3-224. Почему?

    Результат можно перепроверить. Методология описана. Одни хеш функции дают энтропию лучше чем другие.

     
     
  • 6.19, Аноним (12), 09:49, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Намерено, то что энтропия sha1 лучше энтропии sha-224, а энтропия sha-224 лучше энтропии sha3-224.

    Где? Просто выяснено, что в статистических (т.е. случайных!) тестах в конкретном прогоне у sha1 было больше неудач.
    В общем перепроверьте. Проведите те же самые тесты еще хотя бы несколько раз. Думаю, что результаты просто будут случайными - например в следующий раз sha1 будет хуже sha-224.

     
     
  • 7.20, Аноним (17), 09:54, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брал достаточно большую выборку, чтобы утверждать в точности полученных результатов.

    Методология проведения теста и входных данных там подробно описана. Можете перепроверить у себя.

    Проверял на кухне, осенью, когда отопления ещё не включили...

     
     
  • 8.22, Аноним (12), 09:59, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там совсем путанно как-то написано Дайте готовые bash скрипты, которые достаточ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.24, Аноним (24), 10:44, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для хеширования необходимо иметь много мелких точно уникальных файлов На этих у... текст свёрнут, показать
     
  • 2.23, Аноним (-), 10:14, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Источники энтропии надо тестировать
    > https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID10/5638.html

    Там по ссылке написан известный рефрен "ложь делится на три категории: 1 ложь, 2 циничная ложь, 3 статистика". Пункт 3 в нём возникает не потому, что кто-то забыл ? поставить в том месте, где статистических данных было мало, а потому, что результаты статистики -- это числа, которые сами по себе получены строго математически, и к ним придраться невозможно, но корректная интерпретация этих чисел на русском языке требует глубокого понимания использованных методов. Аноним там по ссылке (ты?) продемонстрировал ровно 0 понимания. Он просто запустил программу тест, и потом какие-то выводы сделал из чиселок которые увидел, он не смог сформулировать ни проверяемые гипотезы, ни свои выводы. Сам я эти тесты впервые вижу, что числа означают я не знаю, садиться и читать статьи, объясняющие это я не намерен, а раз так: в помойку такие тесты. Это обычный информационный шум, который забивает интернет.

    И это общий совет любому: если вы не понимаете статистических методов, на основании которых делаются какие-либо выводы, и если вы не готовы поверить интерпретатору на слово, то все такие выводы надо игнорировать, иначе вы будете постоянно наступать на грабли третьего пункта рефрена, и вестись на самую дикую ложь только потому, что она звучит умнее чем (1) и (2).

     
     
  • 3.26, Аноним (24), 10:57, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот скрипт:
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/134208.html#24

    Хочешь получить цифру, для сравнения, а не "?" после трёх девяток - проведи 1 миллион тестов:

    bash entropy-hash sha1 |rngtest -c 1000000

    Результат исследования:

    sha1, tiger, sha224, whirlpool - победили ВСЕ стандартные, програмные, источники энтропии в системе! Даже 'gpg --gen-random 2' повержен.

    Проиграли только искусственному источнику энтропии с коррекцией ошибок под проводимый тест:




    dd if=/dev/urandom status=none |rngtest --pipe



     

  • 1.16, Tron is Whistling (?), 09:34, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А теперь повторить сравнение, но с mitigations=off, а ещё лучше, всей этой ненормальной обёрткой, выключенной опциями ядра. Переключение контекста из-за этого бреда стало слишком дорогим.
     
     
  • 2.31, нах. (?), 11:28, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так там же не выключается ничего давным-давно.

    Самое главное - не отключается код kpti, проверяющий раз в миллисекунду глобальную переменную, точно-точно нужно дальше ухудшать время реакции или уже и так достаточно напортил.

     
  • 2.32, laindono (ok), 11:33, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переключение контекста дорогое удовольствие уже как минимум пару десятков лет.

    Быстрее, чем без переключения контекста, не станет.

     

  • 1.27, Аноним (27), 10:58, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будут неизбежные проблемы с жором памяти. Ибо на юзерспейсное состояние она нужна. Если уж прямо так хочется ускоряться ... у вас видеокарта есть (с чтением чужой видеопамяти, оставшейся в карте, хе-хе, там вообще защиты памяти нет, ибо свопить, очищать и эксклюзивно выделять память для процесса слишком дорого, всё крутится в общей памяти, не удивлюсь, если виртуалки могут читать содержимое экрана хостовых програм), можно нехило ускорить генерацию, генеря буферы случайных чисел параллельно в OpenCL через counter mode.
     
  • 1.35, Соль земли (?), 11:51, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/



    #define SET_CALLBACK(a)                \
    do                                     \
    {                                      \
        printf("hello world");             \
        printf("hello world");             \
    } while( 0 )


    Вам кажется очень адекватным такое применение while? Мне нет. Знакомьтесь, "функциональный" макрос. Чтобы вставлять несколько statement, как один statement. Таких 5250 в ядре.

     

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