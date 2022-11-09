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Избавление ядра Linux от кода, меняющего поведение для процессов, начинающихся на символ X

09.11.2022 12:43

Джейсон Доненфилд (Jason A. Donenfeld), автор VPN WireGuard, обратил внимание разработчиков на присутствующий в коде ядра Linux грязный хак, изменяющий поведение для процессов, имя которых начинается на символ "X". На первый взгляд подобные исправления обычно применяются в руткитах для оставления скрытой лазейки в привязке к процессу, но разбор показал, что изменение было добавлено в 2019 году для временного устранения всплывшего нарушения совместимости с пространством пользователя, в соответствии с принципом, что изменения в ядре не должны нарушать совместимость с приложениями.

Проблемы возникали при попытке использования механизма атомарного изменения видеорежима в применяемом в X.Org-сервере DDX-драйвере xf86-video-modesetting, чем и была обусловлена привязка к процессам, начинающимся на символ "X" (подразумевалось, что обходной манёвр применяется к процессу "Xorg"). Почти сразу проблема в X.Org была устранена (использование атомарного API было отключено по умолчанию), но из ядра временное исправление убрать забыли и попытка отправки ioctl для атомарного изменения режима для всех процессов, начинающихся на символ "X", до сих пор продолжает приводить к возвращению ошибки. 


   if (current->comm[0] == 'X' && req->value == 1) {
	pr_info("broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic\n");
	return -EOPNOTSUPP;
   }
  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Эксплоит для проверки систем на root-уязвимость в Linux-ядре оказался трояном
  3. OpenNews: Бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner
  4. OpenNews: Kernel.org подвергся взлому
  5. OpenNews: Университет Миннесоты отстранён от разработки ядра Linux за отправку сомнительных патчей
  6. OpenNews: Разработчикам ядра Linux рекомендовано проверить рабочие машины на наличие вредоносного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58081-linux
Ключевые слова: linux, kernel, hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:23, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    О сколько нам открытий чудных…
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 13:28, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Друг парадоксов как бы намекает, сколько там еще такого завуалированного и неоднозначного с середины нулевых появилось...
    А многие все еще верят в "непогрешимость".
     

  • 1.2, Хухрымухры (ok), 13:25, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На сколько иксы не повротливое легаси, что приходится делать хаки в самом ядре.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 13:32, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Почти сразу проблема в X.Org была устранена (использование атомарного API было отключено по умолчанию), но из ядра временное исправление убрать забыли

    Забыли!
    Чувствую, что не без раста здесь..

    >На сколько иксы не повротливое легаси

    А можно посмотреть какие бенчи, где наглядно видно насколько вяленый "поворотливее"?

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:44, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не поворотливее, но тирринг экрана пока никто чинить не собирается без помощи забивания фпсов и производительности композерами до смерти.
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 14:08, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что тиринг в иксах побеждается  деградацией фпс?
    Тогда почему никто из исследователей производительности не отразил режим тиринг фри в своих тестах? Могли же наглядно показать падение фпс, в сравнении с таким классным модным современным вяленым. Ан нет такого..
    Исследователи глупые или что не так?
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 14:13, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так в вяленом это самое падение фпс и есть. Ну, было, когда я сравнивал. А тиринг не так уж и беспокоит, если его не видно никогда и нигде. Статтеринг, возникающий при включении композитинга, куда хуже.
     
     
  • 6.25, Аноним (20), 14:17, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя у меня, видимо, больше нет тиринга в иксах без композитинга, forcefullcompositionpipeline тоже не использую. Только в гтк программах что-то похожее на тиринг, если дёргать окно туда-сюда, особенно в видео на ютубе в фф. Кажется, я нашёл необходимый для этого секрет.
     
  • 6.29, Аноним (-), 14:32, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки не допонял Вас изначально. Сорри.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:33, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему если баг в xorg, нужно было обязательно хакать ядро?
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 13:35, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И почему этот хак на codereview пропустили?
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 13:37, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что смогли, то и хакнули.
     
  • 2.21, asdasd (?), 14:16, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому-что Xorg использовал опред поведение API ядра и ядро это API поломало, чукча не читатель, чукча писатель?
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:16, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в новости русским по белому написано, почему
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:17, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что на то время новый релиз иксов несколько лет не могли родить, а с багом надо было что-то делать. Сами атомики завезли, емнип, в 2013 году, но тогда их никто не использовал. А когда дрова подтянулись, оказалось, что иксы забагованы.
     

  • 1.7, Онаним. (?), 13:36, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ух ты ёпт.
    Руки из задницы бывают, да.
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 14:17, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и живи с этим, нам-то что?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:32, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нам-то что?

    Э-э-э-э, братец! Погодь. Нам с этого тоже "что" - теперь его с такими руками нельзя подпускать к общественно значимым проектам. На карандаш взять товарища.

     

  • 1.9, ИмяХ (?), 13:43, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хорошо, что, благодаря открытому коду, каждый пользователь линукса видел эту ошибку и исправлял её самостоятельно.
     
  • 1.10, Шарп (ok), 13:43, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >current->comm[0] == 'X'

    Вот это да. А если другой процесс тоже имеет имя, начинающиеся на X, но не Xorg? Вот это говнокостыль. Как он вообще прошёл ревью. Там же сам Линус аппрувит.

    Буду начальнику показывать, если начнёт упрекать меня в говнокоде.

     
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:52, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Как он вообще прошёл ревью. Там же сам Линус аппрувит.

    У него макбук сломался.

     
  • 2.15, Варенье (?), 13:55, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот это да. А если другой процесс тоже имеет имя, начинающиеся на X, но не Xorg?

    Звучит как недоработка. Нужна вторая проверка, которая будет при запуске процесса, с именем на X, но не Xorg, ронять ядро.
    Должен остаться только один!

     
  • 2.17, Аноним (24), 14:07, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А много у тебя процессов, начинающихся с X, которые нарямую дергают атомарные ioctl управления видеорежимами?
     

  • 1.12, kusb (?), 13:44, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Наверное именно такие хаки для совместимости - источник определённой ерунды в Windows. Или раньше.
     
  • 1.14, НяшМяш (ok), 13:55, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Пересобрал себе 6.0.7 с этим патчем, разницы не заметил. Ах да, у меня же Wayland.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:00, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    сначала пересобрал, потом заметил…
    может тебе не надо ядро трогать?
     

  • 1.19, Аноним (19), 14:13, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ух как запахло высококачественным кодом...
    Интересно, а сравнивать все имя они посчитали слишком ресурсоемким?
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 14:21, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    'X' и есть все имя. Твой к.о.
     
     
  • 3.33, Аноним (19), 14:41, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого нужно было бы проверять что после Х идет \0, а не только первый символ.
     
     
  • 4.34, Аноним (20), 14:50, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для этого нужно было бы проверять что после Х идет \0, а
    > не только первый символ.

    Это было весьма нубски, можно было бы и проверить (если это asciz, конечно).

     

  • 1.30, Аноним (-), 14:33, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так реально, пока дед коньки не отбросит у молодых будущего нет.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:36, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодым лишь бы до наследства дорваться и промотать. Свое делайте, молодые. Линус, когда был молодым, взял и сделал - до сих пор развивается.
     

  • 1.32, Аноним (-), 14:38, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Избавление ядра Linux от кода" - это все, что нужно в заголовке новости.
     
  • 1.35, Аноним (35), 14:55, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А писали бы ядро на расте...
     
     
  • 2.36, Аноним (19), 14:59, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... и все равно пришлось бы лепить костыль для багонутых иксов ¯\_(ツ)_/¯
    Разве что сравнение строк имени процесса сделали бы по-человечески.
     

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