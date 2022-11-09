Избавление ядра Linux от кода, меняющего поведение для процессов, начинающихся на символ X

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|2.3, Аноним (-), 13:28, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Друг парадоксов как бы намекает, сколько там еще такого завуалированного и неоднозначного с середины нулевых появилось...
А многие все еще верят в "непогрешимость".
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|2.4, Аноним (-), 13:32, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Почти сразу проблема в X.Org была устранена (использование атомарного API было отключено по умолчанию), но из ядра временное исправление убрать забыли
Забыли!
Чувствую, что не без раста здесь..
>На сколько иксы не повротливое легаси
А можно посмотреть какие бенчи, где наглядно видно насколько вяленый "поворотливее"?
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|3.11, Аноним (11), 13:44, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не поворотливее, но тирринг экрана пока никто чинить не собирается без помощи забивания фпсов и производительности композерами до смерти.
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|4.18, Аноним (-), 14:08, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я правильно понимаю, что тиринг в иксах побеждается деградацией фпс?
Тогда почему никто из исследователей производительности не отразил режим тиринг фри в своих тестах? Могли же наглядно показать падение фпс, в сравнении с таким классным модным современным вяленым. Ан нет такого..
Исследователи глупые или что не так?
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|5.20, Аноним (20), 14:13, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так в вяленом это самое падение фпс и есть. Ну, было, когда я сравнивал. А тиринг не так уж и беспокоит, если его не видно никогда и нигде. Статтеринг, возникающий при включении композитинга, куда хуже.
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|6.25, Аноним (20), 14:17, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя у меня, видимо, больше нет тиринга в иксах без композитинга, forcefullcompositionpipeline тоже не использую. Только в гтк программах что-то похожее на тиринг, если дёргать окно туда-сюда, особенно в видео на ютубе в фф. Кажется, я нашёл необходимый для этого секрет.
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|2.21, asdasd (?), 14:16, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому-что Xorg использовал опред поведение API ядра и ядро это API поломало, чукча не читатель, чукча писатель?
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|2.24, Аноним (24), 14:17, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что на то время новый релиз иксов несколько лет не могли родить, а с багом надо было что-то делать. Сами атомики завезли, емнип, в 2013 году, но тогда их никто не использовал. А когда дрова подтянулись, оказалось, что иксы забагованы.
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|3.28, Аноним (28), 14:32, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нам-то что?
Э-э-э-э, братец! Погодь. Нам с этого тоже "что" - теперь его с такими руками нельзя подпускать к общественно значимым проектам. На карандаш взять товарища.
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|1.9, ИмяХ (?), 13:43, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хорошо, что, благодаря открытому коду, каждый пользователь линукса видел эту ошибку и исправлял её самостоятельно.
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|1.10, Шарп (ok), 13:43, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>current->comm[0] == 'X'
Вот это да. А если другой процесс тоже имеет имя, начинающиеся на X, но не Xorg? Вот это говнокостыль. Как он вообще прошёл ревью. Там же сам Линус аппрувит.
Буду начальнику показывать, если начнёт упрекать меня в говнокоде.
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|2.13, Аноним (-), 13:52, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Как он вообще прошёл ревью. Там же сам Линус аппрувит.
У него макбук сломался.
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|2.15, Варенье (?), 13:55, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот это да. А если другой процесс тоже имеет имя, начинающиеся на X, но не Xorg?
Звучит как недоработка. Нужна вторая проверка, которая будет при запуске процесса, с именем на X, но не Xorg, ронять ядро.
Должен остаться только один!
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|2.17, Аноним (24), 14:07, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А много у тебя процессов, начинающихся с X, которые нарямую дергают атомарные ioctl управления видеорежимами?
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|1.12, kusb (?), 13:44, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Наверное именно такие хаки для совместимости - источник определённой ерунды в Windows. Или раньше.
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|1.14, НяшМяш (ok), 13:55, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Пересобрал себе 6.0.7 с этим патчем, разницы не заметил. Ах да, у меня же Wayland.
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|2.16, Аноним (16), 14:00, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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сначала пересобрал, потом заметил…
может тебе не надо ядро трогать?
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|1.19, Аноним (19), 14:13, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ух как запахло высококачественным кодом...
Интересно, а сравнивать все имя они посчитали слишком ресурсоемким?
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|3.33, Аноним (19), 14:41, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого нужно было бы проверять что после Х идет \0, а не только первый символ.
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|4.34, Аноним (20), 14:50, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для этого нужно было бы проверять что после Х идет \0, а
> не только первый символ.
Это было весьма нубски, можно было бы и проверить (если это asciz, конечно).
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|2.31, Аноним (31), 14:36, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Молодым лишь бы до наследства дорваться и промотать. Свое делайте, молодые. Линус, когда был молодым, взял и сделал - до сих пор развивается.
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|1.32, Аноним (-), 14:38, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Избавление ядра Linux от кода" - это все, что нужно в заголовке новости.
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|2.36, Аноним (19), 14:59, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... и все равно пришлось бы лепить костыль для багонутых иксов ¯\_(ツ)_/¯
Разве что сравнение строк имени процесса сделали бы по-человечески.
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