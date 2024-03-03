Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 7.0

После почти двух лет с момента формирования прошлой значительной ветки опубликован стабильный релиз дистрибутива OpenMediaVault 7.0, позволяющего быстро развернуть сетевое хранилище (NAS, Network-Attached Storage). Проект OpenMediaVault основан в 2009 году после раскола в стане разработчиков дистрибутива FreeNAS, в результате которого наряду с основанным на FreeBSD классическим FreeNAS было создано ответвление, разработчики которого поставили перед собой цель перевести дистрибутив на ядро Linux и пакетную базу Debian. Для загрузки подготовлены установочные образы OpenMediaVault для архитектуры x86_64 (981 МБ). Дистрибутив OpenMediaVault рассматривает в качестве приоритетных направлений разработки расширение поддержки встраиваемых устройств и создание гибкой системы установки дополнений. По сравнению с FreeNAS, достаточно сильно переработан механизм установки дополнений, вместо смены "прошивки" целиком для обновления OpenMediaVault используются штатные средства обновления отдельных пакетов и полноценный инсталлятор, позволяющий выбирать необходимые компоненты в процессе установки. Управляющий web-интерфейс OpenMediaVault написан на PHP и отличается загрузкой данных по мере необходимости при помощи технологии Ajax без перезагрузки страниц (web-интерфейс FreeNAS написан на языке Python с использованием фреймворка Django). В интерфейсе присутствуют функции организации совместного доступа к данным и разделения привилегий (в том числе поддержка ACL). Для мониторинга можно использовать SNMP (v1/2c/3), кроме того присутствует встроенная система отправки уведомлений о проблемах на email (включая отслеживание состояния дисков через S.M.A.R.T. и контроль работы системы обеспечения бесперебойного питания). Из связанных с организацией работы хранилища базовых сервисов можно отметить: SSH/SFTP, FTP, SMB/CIFS, клиент DAAP, RSync, клиент BitTorrent, NFS и TFTP. В качестве файловой системы можно использовать EXT3, EXT4, XFS и JFS. Так как дистрибутив OpenMediaVault изначально нацелен на расширение функциональности через подключение дополнений, отдельно развиваются плагины с реализацией поддержки AFP (Apple Filing Protocol), сервера BitTorrent, сервера iTunes/DAAP, LDAP, iSCSI target, UPS, LVM и антивируса (ClamAV). Поддерживается создание программных RAID (JBOD/0/1/5/6) с использованием mdadm. Основные новшества: Пакетная база обновлена до Debian 12.

Для автоматической установки обновлений и отправки уведомлений о доступности новых версий задействован пакет unattended-upgrades. Пакет cron-apt заменён на unattended-upgrades и apticron. Для отправки на email статистики об автоматически установленных обновлениях задействован пакет apt-listchanges.

Управление программными RAID (mdadm) вынесено в отдельный плагин.

Добавлена возможность использования задаваемых через Device Tree псевдонимов постоянных имён Ethernet-интерфейсов ("enbX").

Добавлена поддержка аутентификации RPC-вызовов через использование заголовка X-OPENMEDIAVAULT-SESSIONID вместо Cookie.

На сводную страницу web-интерфейса добавлен виджет для показа температуры всех накопителей.

В web-интерфейсе при создании ключей SSH предоставлена возможность выбора использования алгоритмов RSA и Ed25519. Прекращена поддержка импорта DSA ключей в SSH. Добавлена поддержка SSH-ключей на базе алгоритма ed25519-sk.

В web-интерфейсе выполнена перегруппировка содержимого страниц Storage, Shared Folders и ACL.

Улучшено применение квот для файловых систем.

Вызов утилиты hdparm заменён на вызов smartctl (hdparm более не используется).



