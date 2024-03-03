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Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 7.0

03.03.2024 21:42

После почти двух лет с момента формирования прошлой значительной ветки опубликован стабильный релиз дистрибутива OpenMediaVault 7.0, позволяющего быстро развернуть сетевое хранилище (NAS, Network-Attached Storage). Проект OpenMediaVault основан в 2009 году после раскола в стане разработчиков дистрибутива FreeNAS, в результате которого наряду с основанным на FreeBSD классическим FreeNAS было создано ответвление, разработчики которого поставили перед собой цель перевести дистрибутив на ядро Linux и пакетную базу Debian. Для загрузки подготовлены установочные образы OpenMediaVault для архитектуры x86_64 (981 МБ).

Дистрибутив OpenMediaVault рассматривает в качестве приоритетных направлений разработки расширение поддержки встраиваемых устройств и создание гибкой системы установки дополнений. По сравнению с FreeNAS, достаточно сильно переработан механизм установки дополнений, вместо смены "прошивки" целиком для обновления OpenMediaVault используются штатные средства обновления отдельных пакетов и полноценный инсталлятор, позволяющий выбирать необходимые компоненты в процессе установки.

Управляющий web-интерфейс OpenMediaVault написан на PHP и отличается загрузкой данных по мере необходимости при помощи технологии Ajax без перезагрузки страниц (web-интерфейс FreeNAS написан на языке Python с использованием фреймворка Django). В интерфейсе присутствуют функции организации совместного доступа к данным и разделения привилегий (в том числе поддержка ACL). Для мониторинга можно использовать SNMP (v1/2c/3), кроме того присутствует встроенная система отправки уведомлений о проблемах на email (включая отслеживание состояния дисков через S.M.A.R.T. и контроль работы системы обеспечения бесперебойного питания).

Из связанных с организацией работы хранилища базовых сервисов можно отметить: SSH/SFTP, FTP, SMB/CIFS, клиент DAAP, RSync, клиент BitTorrent, NFS и TFTP. В качестве файловой системы можно использовать EXT3, EXT4, XFS и JFS. Так как дистрибутив OpenMediaVault изначально нацелен на расширение функциональности через подключение дополнений, отдельно развиваются плагины с реализацией поддержки AFP (Apple Filing Protocol), сервера BitTorrent, сервера iTunes/DAAP, LDAP, iSCSI target, UPS, LVM и антивируса (ClamAV). Поддерживается создание программных RAID (JBOD/0/1/5/6) с использованием mdadm.

Основные новшества:

  • Пакетная база обновлена до Debian 12.
  • Для автоматической установки обновлений и отправки уведомлений о доступности новых версий задействован пакет unattended-upgrades. Пакет cron-apt заменён на unattended-upgrades и apticron. Для отправки на email статистики об автоматически установленных обновлениях задействован пакет apt-listchanges.
  • Управление программными RAID (mdadm) вынесено в отдельный плагин.
  • Добавлена возможность использования задаваемых через Device Tree псевдонимов постоянных имён Ethernet-интерфейсов ("enbX").
  • Добавлена поддержка аутентификации RPC-вызовов через использование заголовка X-OPENMEDIAVAULT-SESSIONID вместо Cookie.
  • На сводную страницу web-интерфейса добавлен виджет для показа температуры всех накопителей.
  • В web-интерфейсе при создании ключей SSH предоставлена возможность выбора использования алгоритмов RSA и Ed25519. Прекращена поддержка импорта DSA ключей в SSH. Добавлена поддержка SSH-ключей на базе алгоритма ed25519-sk.
  • В web-интерфейсе выполнена перегруппировка содержимого страниц Storage, Shared Folders и ACL.
  • Улучшено применение квот для файловых систем.
  • Вызов утилиты hdparm заменён на вызов smartctl (hdparm более не используется).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmediavault.org...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 23.10
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 6
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U5
  5. OpenNews: Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS
  6. OpenNews: Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60720-openmediavault
Ключевые слова: openmediavault, nas
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, пох. (?), 21:51, 03/03/2024 [ответить]  
    		• –4 +/
    Новость достойная главных. Нескучный веб-интерфейсик к де6иллиану обновился на новую версию.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:52, 03/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > веб-интерфейси

    причем ужасный, на мерзком php

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 03:20, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не на php есть?
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:51, 03/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну и где он не скучный? даже на попугайство не тянет
     

  • 1.4, Stanislavvv (?), 22:05, 03/03/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Утилита hdparm заменена на smartctl.

    Вот не знаю, кто делал изначальную новость, но тут либо дополнить "в правилах udev", либо написать как "hdparm более не используется", так как smartmontools вообще-то давно ставятся в процессе.

    А вообще — openmediavault отличная штука, работает почти где угодно, где можно поставить дебианообразное и при этом для хранилища на несколько человек вобщем-то ничего больше и не надо. Главное — выделить отдельный сервер и управлять средствами omv, а не руками, ибо перезапишет. Впрочем, целевая аудитория либо не полезет руками в конфиги изначально, либо ей уже лень лазить руками.

     
     
  • 2.5, pofigist (?), 22:30, 03/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно уже научилось не падать при деградации массива?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:04, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно уже научилось на модный линукс, вместо фри, что ещё хипстерам надо?
    Переустановят, да и всё.
     
  • 3.10, Stanislavvv (?), 06:25, 04/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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