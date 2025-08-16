Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 12.2

Представлен выпуск проекта LibreELEC 12.2, развивающего форк дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC. Интерфейс пользователя построен на основе медиацентра Kodi. Для загрузки подготовлены образы для работы с USB-накопителя или SD-карты (32- и 64-разрядные x86, Raspberry Pi 2/3/4/5, различные устройства на чипах Rockchip, Allwinner и Amlogic). Размер сборки для архитектуры x86_64 - 270 МБ. При помощи LibreELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта. Дистрибутив не использует пакетную базу других дистрибутивов и основывается на собственных разработках. Кроме штатных возможностей Kodi, дистрибутив предоставляет ряд дополнительных функций, нацеленных на максимальное упрощение работы. Например, развивается специальное конфигурационное дополнение, позволяющее настроить параметры сетевого подключения, управлять параметрами LCD-экранов, разрешать или запрещать автоматическую установку обновлений. Также предоставляются такие возможности, как использование пульта дистанционного управления (возможно управление как через инфракрасный порт, так и через Bluetooth), организация совместного доступа к файлам (встроен сервер Samba), встроенный BitTorrent-клиент Transmission, автоматический поиск и подключение локальных и внешних накопителей. В новом выпуске: Обновлены пакеты с ядром и графическими драйверами.

Улучшена поддержка оборудования на чипах Intel.

Компоненты для плат Raspberry Pi синхронизированы с дистрибутивом Raspberry Pi OS.

Поставляемый в составе медиацентр Kodi обновлён до версии 21.2.

Из сборок Generic-Legacy удалены пакеты с драйверами NVIDIA 340.xx, работа которых не поддерживается в новых версиях X.org.

Сервер потокового вещания Tvheadend обновлён до версии 4.3 (для перехода с версии 4.2 требуется установка и настройка нового пакета).

Прекращено формирование официальных сборок для устройств на базе чипов NXP (iMX6/iMX8) и Qualcomm.



