Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 12.2

16.08.2025 08:08

Представлен выпуск проекта LibreELEC 12.2, развивающего форк дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC. Интерфейс пользователя построен на основе медиацентра Kodi. Для загрузки подготовлены образы для работы с USB-накопителя или SD-карты (32- и 64-разрядные x86, Raspberry Pi 2/3/4/5, различные устройства на чипах Rockchip, Allwinner и Amlogic). Размер сборки для архитектуры x86_64 - 270 МБ.

При помощи LibreELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта.

Дистрибутив не использует пакетную базу других дистрибутивов и основывается на собственных разработках. Кроме штатных возможностей Kodi, дистрибутив предоставляет ряд дополнительных функций, нацеленных на максимальное упрощение работы. Например, развивается специальное конфигурационное дополнение, позволяющее настроить параметры сетевого подключения, управлять параметрами LCD-экранов, разрешать или запрещать автоматическую установку обновлений. Также предоставляются такие возможности, как использование пульта дистанционного управления (возможно управление как через инфракрасный порт, так и через Bluetooth), организация совместного доступа к файлам (встроен сервер Samba), встроенный BitTorrent-клиент Transmission, автоматический поиск и подключение локальных и внешних накопителей.

В новом выпуске:

  • Обновлены пакеты с ядром и графическими драйверами.
  • Улучшена поддержка оборудования на чипах Intel.
  • Компоненты для плат Raspberry Pi синхронизированы с дистрибутивом Raspberry Pi OS.
  • Поставляемый в составе медиацентр Kodi обновлён до версии 21.2.
  • Из сборок Generic-Legacy удалены пакеты с драйверами NVIDIA 340.xx, работа которых не поддерживается в новых версиях X.org.
  • Сервер потокового вещания Tvheadend обновлён до версии 4.3 (для перехода с версии 4.2 требуется установка и настройка нового пакета).
  • Прекращено формирование официальных сборок для устройств на базе чипов NXP (iMX6/iMX8) и Qualcomm.


  OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 21.0
  OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 12.0
  • 1.1, Аноним (1), 08:12, 16/08/2025 [ответить]  
    После atv это это кривой и страшный (в силу кривизны и глючности) сон, который хочется забыть
     
     
  • 2.4, Центаврианин (?), 08:49, 16/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А что такое atv? Я пользуюсь LibreElec на распберрии уже второй год. В основном глючит Коди со своим плагином iptv. Раз в неделю приходится перезагружать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:21, 16/08/2025 [ответить]  
    А насколько он Libre, в отличие от Open? Ядро используется от латиноамериканского фонда?
     
     
  • 2.6, A (?), 09:33, 16/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не настолько не-libre  как хотеллсь-бы счастливым облпдателям GT-210 ))
    которые много лет, как работали, так и работают.
    Судя по
    > удалены пакеты с драйверами NVIDIA 340.xx,
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:21, 16/08/2025 [ответить]  
    >"можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. ”

    Нет, люди там не хотят брать отдельно хороший экран и мини ПК, им нужен Умный ТВ который превращается в тыкву через несколько лет.

     
  • 1.5, abu (?), 09:29, 16/08/2025 [ответить]  
    С 2011 года стоит OpenEelec, предтеча, как понимаю, LibreElec, на Acer Aspire Revo 3610, подключенному к телевизору, который умеет только DVB-T. Пару раз только вентиляторы менял, в остальном - без нареканий. Периодически думаю - зачем эти сборки, форки? Можно ведь всё сделать самому. А потом - перестаю так думать. Работает, есть не просит совершенно, все, что интересно - показывает.
     
  • 1.7, Анонимный конь (?), 09:46, 16/08/2025 [ответить]  
    Эх... Когда xbmc только попал в руки Линукс сообщества он был неплох. Сейчас же когда он стал коди ощущение что в каком то порыве аутизма усложнили и нагромоздили так что этим монструощным интерфейсом просто не хочется пользоваться... Ну было ж все удобно. И эта их любовь к плагинчикам, сотням их.... Которые работают... но это можно было сделать и проще и не так похоже на нагромождение костылей вокруг медиаплеера что уже похоже на средней кривости сервер для любителей извращений
     
  • 1.8, 12yoexpert (ok), 09:48, 16/08/2025 [ответить]  
    то есть кто-то по сути выбросит одну железку, поставив на неё это недоразумение
     
