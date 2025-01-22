Выпуск Ventoy 1.1.0, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

Опубликован выпуск инструментария Ventoy 1.1.0, предназначенного для создания загрузочных USB-носителей, включающих несколько операционных систем. Программа позволяет загрузить ОС из неизменных ISO-, WIM-, IMG-, VHD- и EFI-образов, не требуя распаковки образа или переформатирования носителя. Достаточно просто скопировать интересующий набор iso-образов на USB Flash с загрузчиком Ventoy и он обеспечит загрузку операционных систем, находящихся внутри образов. В любой момент можно заменить или добавить новые iso-образы просто скопировав новые файлы, что удобно для тестирования и предварительного ознакомления с различными дистрибутивами и операционными системами. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

Ventoy поддерживает загрузку на системах с BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, UEFI Secure Boot и MIPS64EL UEFI c таблицами разделов MBR или GPT. Поддерживается загрузка различных вариантов Windows, WinPE, Linux, BSD, ChromeOS, а также образов виртуальных машин Vmware и Xen. Разработчиками протестирована работа с Ventoy более 1200 iso-образов, включающих различные версии Windows и Windows Server, несколько сотен Linux-дистрибутивов, более десятка BSD-систем (FreeBSD, DragonFly BSD, pfSense, FreeNAS и т.п.).

Помимо USB-носителей загрузчик Ventoy может быть установлен на локальный диск, SSD, NVMe, SD-карты и другие виды накопителей, на которых используются файловые системы FAT32, exFAT, NTFS, UDF, XFS или Ext2/3/4. Имеется режим автоматизированной установки операционной системы в один файл на переносимом носителе с возможностью добавления своих файлов в создаваемое окружение (например, для создания образов c Windows или Linux-дистрибутивами, не поддерживающими Live-режим).

В новой версии число поддерживаемых iso-образов превысило 1200. Добавлена поддержка iso-образов дистрибутива eweOS (использует dinit, musl, busybox, clang, pacman и wayland). Решены проблемы с загрузкой SystemRescue 11.02+. Обновлена загрузочная прослойка Shim (решена проблема с проверкой данных SBAT). Параллельно развивается проект iVentoy, предоставляющий PXE-сервер с возможностями, похожими на Ventoy (отличия в загрузке систем по сети, а не с локального носителя).



