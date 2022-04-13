Выпуск Turnkey Linux 17, набора мини-дистрибутивов для быстрого развертывания приложений

После почти двух лет разработки подготовлен релиз набора Turnkey Linux 17, в рамках которого развивается коллекция из 119 минималистичных сборок Debian, пригодных для использования в системах виртуализации и облачных окружениях. Из коллекции в настоящий момент сформированы только две готовые сборки на базе ветки 17 - core (339 МБ) с базовыми окружением и tkldev (419 МБ) со средствами разработки и сборки мини-дистрибутивов. Остальные сборки обещают обновить в ближайшее время.

Идея дистрибутива в том, чтобы предоставить пользователю возможность сразу после установки получить полностью работоспособные рабочие окружения с LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP/Python/Perl), Ruby on Rails, Joomla, MediaWiki, Wordpress, Drupal, Apache Tomcat, LAPP, Django, MySQL, PostgreSQL, Node.js, Jenkins, Typo3, Plone, SugarCRM, punBB, OS Commerce, ownCloud, MongoDB, OpenLDAP, GitLab, CouchDB и т.д.

Управление программным обеспечением производится через специально подготовленный web-интерфейс (для настройки используется Webmin, shellinabox и confconsole). Сборки снабжены системой автоматического резервного копирования, средствами для автоматической установки обновлений и системой мониторинга. Поддерживается как установка поверх оборудования, так и использование в виртуальных машинах. Базовая настройка, определение паролей и формирование криптографических ключей осуществляется во время первой загрузки.

В новом выпуске осуществлён переход на пакетную базу Debian 11 (ранее применялся Debian 10). Webmin обновлён до версии 1.990. Значительно улучшена поддержка IPv6, например, в Webmin добавлены возможности настройки межсетевого экрана и stunnel для IPv6, реализована поддержка IPv6 в инструментах для резервного копирования. Проведена работа портированию скриптов дистрибутива с Python 2 на Python 3. Началось формирование экспериментальных сборок для плат Raspberry Pi 4.



