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Выпуск Turnkey Linux 17, набора мини-дистрибутивов для быстрого развертывания приложений

13.04.2022 22:48

После почти двух лет разработки подготовлен релиз набора Turnkey Linux 17, в рамках которого развивается коллекция из 119 минималистичных сборок Debian, пригодных для использования в системах виртуализации и облачных окружениях. Из коллекции в настоящий момент сформированы только две готовые сборки на базе ветки 17 - core (339 МБ) с базовыми окружением и tkldev (419 МБ) со средствами разработки и сборки мини-дистрибутивов. Остальные сборки обещают обновить в ближайшее время.

Идея дистрибутива в том, чтобы предоставить пользователю возможность сразу после установки получить полностью работоспособные рабочие окружения с LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP/Python/Perl), Ruby on Rails, Joomla, MediaWiki, Wordpress, Drupal, Apache Tomcat, LAPP, Django, MySQL, PostgreSQL, Node.js, Jenkins, Typo3, Plone, SugarCRM, punBB, OS Commerce, ownCloud, MongoDB, OpenLDAP, GitLab, CouchDB и т.д.

Управление программным обеспечением производится через специально подготовленный web-интерфейс (для настройки используется Webmin, shellinabox и confconsole). Сборки снабжены системой автоматического резервного копирования, средствами для автоматической установки обновлений и системой мониторинга. Поддерживается как установка поверх оборудования, так и использование в виртуальных машинах. Базовая настройка, определение паролей и формирование криптографических ключей осуществляется во время первой загрузки.

В новом выпуске осуществлён переход на пакетную базу Debian 11 (ранее применялся Debian 10). Webmin обновлён до версии 1.990. Значительно улучшена поддержка IPv6, например, в Webmin добавлены возможности настройки межсетевого экрана и stunnel для IPv6, реализована поддержка IPv6 в инструментах для резервного копирования. Проведена работа портированию скриптов дистрибутива с Python 2 на Python 3. Началось формирование экспериментальных сборок для плат Raspberry Pi 4.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.turnkeylinux.org/b...)
  2. OpenNews: Вышел Turnkey Linux 15, набор мини-дистрибутивов для быстрого развертывания приложений
  3. OpenNews: Доступен Whonix 16, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  4. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.1, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  5. OpenNews: Выпуск Bottlerocket 1.7, дистрибутива на базе изолированных контейнеров
  6. OpenNews: Релиз Proxmox VE 7.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57017-turnkey
Ключевые слова: turnkey
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:07, 13/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Идея любого дистрибутива в том, чтобы предоставить пользователю возможность сразу после установки получить полностью работоспособные рабочие окружения.
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:12, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Apache, MariaDB, PHP/Python/Perl, Ruby on Rails, Joomla, MediaWiki, Wordpress, Drupal, Apache Tomcat, LAPP, Django, MySQL, PostgreSQL, Node.js, Jenkins, Typo3, Plone, SugarCRM, punBB, OS Commerce, ownCloud, MongoDB, OpenLDAP, GitLab, CouchDB

    Натолкать кучу мусора в одну кучу - это рабочее окружение?!

     
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