В iVentoy выявлена подстановка корневого сертификата при запуске Windows

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|1.1, Аноним (1), 23:30, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то часто разработчики nixos стали в новостях про безопасность мелькать. Хорошо когда люди следят за этим, успехов проекту.
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|3.8, Голум (?), 00:17, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, воспроизводимость вы с чем-то другим путаете. Буквально на следующей строке по ссылке указан хэш загружаемого файла, а результаты его перепаковки будут всегда идентичными друг другу. А что мейнтейнеры решили его просто перепаковывать – уже другой вопрос.
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|4.9, Аноним (1), 00:20, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под воспроизводимостью имел в виду сборку дистрибутивом из исходников. Воспроизводимость должна проверяться здесь, а не где-то там с готовым бинарником.
Это тогда воспроизводимость распаковки. Бред полный. Тут только целостность архива проверяется.
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|4.10, Аноним (1), 00:26, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воспроизводимость – это всегда проверка из чего собран бинарник. Здесь её нет.
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|5.11, Голум (?), 00:32, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воспроизводимость – это повторяемость байт в байт результатов сборки. Здесь она есть.
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|7.25, freehck (ok), 01:27, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И где здесь сборка? Её нет. Распаковка архива ≠ сборка.
Конечно есть. Это -- сборка nar-пакета.
То, что сценарий сборки пакета не является сборкой из исходника -- это конечно печально, но тем не менее, это сборка.
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|3.12, Карлос Сношайтилис (ok), 00:34, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ноль воспроизводимости – они просто распаковывают готовый скомпилированный архив разработчика.
...и проверяют хэш. Если совпадает: пляшем дальше, если нет: ошибка.
Воспроизводимость: 100%
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|1.14, Аноним (14), 00:38, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Насчёт сертификата понятно. Либо ты получаешь валидную подпись (к слову, есть организации, готовые бесплатно подписывать опенсорс, например, SignPath, разраб мог бы этим воспользоваться), либо добавляешь свой сертификат в корневые (тут он мог бы генерировать сертификат каждый раз новый, оставляя приватный ключ пользователю, а не свой личный пропихивать).
Поражает другое: чтобы получить файлы по сети из уже запущенной Windows непременно нужен драйвер? А не перебор ли это?
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|2.31, User (??), 02:00, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ээээ... "получить файл" - не надо. Смонтировать его как блочное устройство по сети - надо.
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|1.16, Аноним (16), 00:46, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот поэтому сижу на 80286 -- самом безопасном процессоре, проверенном, у которого доказано наименьшее кол-во аппаратных багов. Даст прикурить современным телефонным недо-процессорам типа Apple M4.
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|3.32, 1 (??), 02:01, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот раньше делали -- всего 16 ножек у микросхемы, а ведь гораздо круче чем всякие apple m4
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|2.33, User (??), 02:02, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Седалище не натирает? Неудобно должно быть сидеть-то - хоть тряпочку бы подложил...
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|3.34, 1 (??), 02:12, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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были варианты и без штырьков, мож у него такой)))
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|1.18, Аноним (-), 00:58, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В инструментарии iVentoy, применяемом для загрузки и установки по сети
> произвольных операционных систем, выявлена подозрительная активность
А опеннет любезно предоставил ссыль на малварь, чтобы удобнее качалось? Логично, фигли. Хотя хомячкам так и надо конечно :)
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|1.23, Аноним (23), 01:12, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С iVentoy понятно - пока не пользуемся, а вот что с Ventoy? Форматируем всё и переставляем систему нуля?
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|1.27, freehck (ok), 01:31, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скорее всего шум из ничего. Судя по специфике iVentoy -- иначе он работать и не может.
С учётом того, что автор подключился и не указал сходу на то, что проверялось не то, что у него в релизе собрано -- вероятно антивирусы просто немного перебдели.
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