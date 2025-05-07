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В iVentoy выявлена подстановка корневого сертификата при запуске Windows

07.05.2025 23:16

В инструментарии iVentoy, применяемом для загрузки и установки по сети произвольных операционных систем, выявлена подозрительная активность. При загрузке по сети ОС Windows инструментарий осуществлял подстановку в систему бинарного драйвера httpdisk.sys и установку в системное хранилище корневых сертификатов своего самоподписанного сертификата, применяемого для заверения драйвера цифровой подписью. 31 из 70 антивирусных пакетов, в которых был проверен файл httpdisk.sys, выдали предупреждение о наличии вредоносного ПО.

Подобная активность была воспринята как потенциальная попытка продвижения бэкдора и подняла вопрос доверия к открытому проекту Ventoy. Ситуацию усугубляло, то что в прошлом году после инцидента с бэкдором в проекте XZ сообщество уже обращало внимание на поставку подозрительных блобов в дереве исходных текстов Ventoy.

Разработчики NixOS предложили заменить Ventoy в репозитории nixpkgs на форк fnr1r (как альтернатива также может рассматриваться glim). Проекты Ventoy и iVentoy развиваются одним автором и имеют похожее назначение. Отличия в том, что Ventoy полностью открыт и нацелен на загрузку операционных систем с USB-носителей, а iVentoy является лишь частично открытым и предназначен для загрузки по сети с использованием технологии PXE.

К обсуждению проблемы подключился автор проектов Ventoy и iVentoy, который пояснил, что код драйвера httpdisk.sys является открытым, а сам драйвер предназначен для монтирования в Windows дисковых образов по сети поверх протокола HTTP, что используется в iVentoy для получения с сервера установочных данных Windows. Подстановка драйверов и скриптов в систему после загрузки является документированным поведением.

Собственный сертификат, при помощи которого был подписан данный драйвер, был добавлен в хранилище корневых сертификатов для того, чтобы обеспечить загрузку драйвера в обход применяемой в Windows системы верификации программ по цифровой подписи. Сертификат подставлялся только в одноразовое окружение WinPE (Windows Preinstallation Environment), создаваемое в оперативной памяти. В размещаемые на диске стационарные установки Windows изменения не вносились. Заявлено, что в следующем выпуске iVentoy подстановка своего сертификата будет прекращена, так как для обеспечения загрузки драйвера будет использован запуск WinPE в тестовом режиме.

По поводу поставки блобов (1, 2, 3) в Ventoy разработчик заявил, что эти бинарные файлы напрямую получены из других открытых проектов и Ventoy использует их без внесения изменений. Готовые исполняемые файлы применяются в процессе настройки запускаемых систем. В качестве альтернативного варианта предлагается не брать готовые сборки, а собирать их для релизов Ventoy самостоятельно при помощи GitHub CI.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ventoy/PXE/...)
  2. OpenNews: Выпуск Ventoy 1.1.0, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей
  3. OpenNews: SSH-бэкдор, установленный при взломе kernel.org, два года оставался незамеченным
  4. OpenNews: В NixOS предложен метод защиты от подстановки бэкдоров, таких как в XZ
  5. OpenNews: Ошибка в обновлении к Windows блокировала загрузку Linux при использовании UEFI Secure Boot
  6. OpenNews: Разбор сути SBAT и проблем с обновлением к Windows, повлиявшим на загрузку Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал OpenEcho
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63199-ventoy
Ключевые слова: ventoy, cert, backdoor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:30, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то часто разработчики nixos стали в новостях про безопасность мелькать. Хорошо когда люди следят за этим, успехов проекту.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 23:55, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Беру свои слова назад. В nixos какой-то безумный подход к сборке пакетов. Ноль воспроизводимости – они просто распаковывают готовый скомпилированный архив разработчика.
    Пруф: https://github.com/NixOS/nixpkgs/blob/3730d8a308f94996a9ba7c7138ede69c1b9ac4ae
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 00:00, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Debian с этим строго. Сразу пометили что пакет проприетарный с блобами: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1081019

    Короче, я за годы пользования Linux убедился что верить воспроизводимости можно Debian – хранит у себя в репо deb-src исходники, сам из них собирает. В любой момент можно пересобрать, перепроверить.

     
  • 3.8, Голум (?), 00:17, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо, воспроизводимость вы с чем-то другим путаете. Буквально на следующей строке по ссылке указан хэш загружаемого файла, а результаты его перепаковки будут всегда идентичными друг другу. А что мейнтейнеры решили его просто перепаковывать – уже другой вопрос.
     
     
  • 4.9, Аноним (1), 00:20, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под воспроизводимостью имел в виду сборку дистрибутивом из исходников. Воспроизводимость должна проверяться здесь, а не где-то там с готовым бинарником.
    Это тогда воспроизводимость распаковки. Бред полный. Тут только целостность архива проверяется.
     
     
  • 5.13, Карлос Сношайтилис (ok), 00:35, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете иметь что угодно, но воспроизводимость – это повторение результата при идентичных начальных данных.
     
  • 4.10, Аноним (1), 00:26, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воспроизводимость – это всегда проверка из чего собран бинарник. Здесь её нет.
     
     
  • 5.11, Голум (?), 00:32, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воспроизводимость – это повторяемость байт в байт результатов сборки. Здесь она есть.
     
     
  • 6.21, Аноним (1), 01:08, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где здесь сборка? Её нет. Распаковка архива ≠ сборка.
     
     
  • 7.24, Самый Лучший Гусь (?), 01:23, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В данном случае распаковка архива и есть сборка. Просто сборка как бы из бинарного исходника.
     
  • 7.25, freehck (ok), 01:27, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И где здесь сборка? Её нет. Распаковка архива ≠ сборка.

    Конечно есть. Это -- сборка nar-пакета.

    То, что сценарий сборки пакета не является сборкой из исходника -- это конечно печально, но тем не менее, это сборка.

     
  • 3.12, Карлос Сношайтилис (ok), 00:34, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ноль воспроизводимости – они просто распаковывают готовый скомпилированный архив разработчика.

    ...и проверяют хэш. Если совпадает: пляшем дальше, если нет: ошибка.

    Воспроизводимость: 100%

     
     
  • 4.15, Аноним (1), 00:43, 08/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:38, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насчёт сертификата понятно. Либо ты получаешь валидную подпись (к слову, есть организации, готовые бесплатно подписывать опенсорс, например, SignPath, разраб мог бы этим воспользоваться), либо добавляешь свой сертификат в корневые (тут он мог бы генерировать сертификат каждый раз новый, оставляя приватный ключ пользователю, а не свой личный пропихивать).

    Поражает другое: чтобы получить файлы по сети из уже запущенной Windows непременно нужен драйвер? А не перебор ли это?

     
     
  • 2.31, User (??), 02:00, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ээээ... "получить файл" - не надо. Смонтировать его как блочное устройство по сети - надо.
     

  • 1.16, Аноним (16), 00:46, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот поэтому сижу на 80286 -- самом безопасном процессоре, проверенном, у которого доказано наименьшее кол-во аппаратных багов. Даст прикурить современным телефонным недо-процессорам типа Apple M4.
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 01:00, 08/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 01:10, 08/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, 1 (??), 01:59, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только хардкор, только 4004
     
     
  • 3.32, 1 (??), 02:01, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот раньше делали -- всего 16 ножек у микросхемы, а ведь гораздо круче чем всякие apple m4
     
  • 2.33, User (??), 02:02, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Седалище не натирает? Неудобно должно быть сидеть-то - хоть тряпочку бы подложил...
     
     
  • 3.34, 1 (??), 02:12, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    были варианты и без штырьков, мож у него такой)))
     

  • 1.17, Аноним (-), 00:58, 08/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.18, Аноним (-), 00:58, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В инструментарии iVentoy, применяемом для загрузки и установки по сети
    > произвольных операционных систем, выявлена подозрительная активность

    А опеннет любезно предоставил ссыль на малварь, чтобы удобнее качалось? Логично, фигли. Хотя хомячкам так и надо конечно :)

     

  • 1.23, Аноним (23), 01:12, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С iVentoy понятно - пока не пользуемся, а вот что с Ventoy? Форматируем всё и переставляем систему нуля?
     
     
  • 2.26, Ворчащий совецкий дед (?), 01:28, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезные IT профессионалы используют дискеты и CD диски. А это всё детский сад для де-билoв.
     

  • 1.27, freehck (ok), 01:31, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скорее всего шум из ничего. Судя по специфике iVentoy -- иначе он работать и не может.
    С учётом того, что автор подключился и не указал сходу на то, что проверялось не то, что у него в релизе собрано -- вероятно антивирусы просто немного перебдели.
     
  • 1.29, Ворчащий совецкий дед (?), 01:53, 08/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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