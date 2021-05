Второй выпуск Libreboot, полностью свободного дистрибутива Coreboot

2.5 , Анонасер ( ? ), 14:54, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да

2.6 , acroobat ( ?? ), 14:54, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я с D на Сишечку перейду.

3.21 , Аноним ( 21 ), 16:24, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чего это с тобой вдруг случилось?

4.28 , acroobat ( ok ), 16:38, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Синтакcис на 90% совместим c C/C++

3.26 , Аноним ( 26 ), 16:32, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А я с D на Сишечку перейду. А Линус перейдет в Микрософт вслед за ван Россумом и Гитхабом.

Как раз к этому времени (может следующих пяти лет разработки и не понадобится)

на Libreboot Микрософт UEFI и переведет.

... а Сишечка будет работать только поверх dot-NET.

4.27 , acroobat ( ok ), 16:37, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А Линус перейдет в Микрософт вслед за ван Россумом и Гитхабом. https://github.com/torvalds/linux - оно? > а Сишечка будет работать только поверх dot-NET Пока что, ровно наоборот

5.30 , Аноним ( 30 ), 16:53, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, так сначала тоже думали, что Git никогда не заработает на Windows, а наоборот Windows станет Линуксом... ну почти угадали... если кошка попробует съесть мышку, мышка укусит кошку за язык...

2.7 , Аноним ( 7 ), 15:10, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да. Ада существенно уменьшает количество ошибок. Жаль, что этот язык недостаточно распространён, мир ИТ был бы куда надёжнее.

3.20 , Аноним ( 26 ), 16:24, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Военная электроника такая надежная, что будет работать, даже когда умрет (от скуки) весь ЛС.

Жаль не достаточно распространена...

4.31 , acroobat ( ?? ), 17:08, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотеть лазерную пушку на Линуксе и джедайский меч(например Ивушка)

2.11 , Аноним ( 11 ), 15:18, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – что в таких ответственных проектах не место культу ржавого карго?

3.22 , Аноним ( 21 ), 16:26, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В проектах GNU не место. Не одобрен.

2.13 , мишалипут ( ? ), 15:31, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да. На ada в coreboot написаны все наиболее критичные модули, потому что там можно формально верифицировать корректность на этапе компиляции.