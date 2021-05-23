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Второй выпуск Libreboot, полностью свободного дистрибутива Coreboot

23.05.2021 14:24

После пяти лет разработки представлен выпуск дистрибутива Libreboot 20210522. Это второй выпуск в составе проекта GNU и он пока отнесён к категории "testing", так как требует дополнительной стабилизации и тестирования. Libreboot развивает полностью свободное ответвление от проекта CoreBoot, предоставляющее очищенную от бинарных вставок замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего полностью обойтись без проприетарного ПО, не только на уровне операционной системы, но и прошивок, обеспечивающих загрузку. Libreboot не просто вычищает CoreBoot от несвободных компонентов, но и дополняет его средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

Из уже хорошо протестированных устройств, на которых без проблем можно использовать Libreboot, отмечаются ноутбуки на базе чипов Intel GM45 (ThinkPad X200, T400), платформы X4X (Gigabyte GA-G41M-ES2L), ASUS KCMA-D8, ASUS KGPE-D16 и Intel i945 (ThinkPad X60/T60, Macbook 1/2). Дополнительного тестирования требуют платы ASUS KFSN4-DRE, Intel D510MO, Intel D945GCLF и Acer G43T-AM3.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка ПК и ноутбуков: Intel G43T-AM3, Acer G43T-AM3, Lenovo ThinkPad R500, Lenovo ThinkPad X301.
  • Поддерживаемые материнские платы для рабочих столов:
    • Gigabyte GA-G41M-ES2L
    • Intel D510MO и D410PT
    • Intel D945GCLF
    • Apple iMac 5/2
    • Acer G43T-AM3
  • Поддерживаемые материнские платы для серверов и рабочих станций (AMD)
    • ASUS KCMA-D8
    • ASUS KGPE-D16
    • ASUS KFSN4-DRE
  • Поддерживаемые ноутбуки (Intel):
    • Lenovo ThinkPad X200
    • Lenovo ThinkPad R400
    • Lenovo ThinkPad T400
    • Lenovo ThinkPad T500
    • Lenovo ThinkPad W500
    • Lenovo ThinkPad R500
    • Lenovo ThinkPad X301
    • Apple MacBook1 и MacBook2
  • Прекращена поддержка ASUS Chromebook C201.
  • Улучшена сборочная система lbmk. После прошлого выпуска была предпринята попытка полностью переписать сборочную систему, но она не увенчалась успехом и привела к длительной остановке в формировании новых выпусков. В прошлом году план переписывания был отменён и началась работа по усовершенствованию старой сборочной системы и решению основных архитектурных проблем. Результаты были воплощены в отдельном проекте osboot, который использован в качестве основы lbmk. Новый вариант решён старых недостатков, значительно более настраиваемый и более модульный. Значительно упрощён процесс добавления новых плат coreboot. Работа с payload-обработчиками GRUB и SeaBIOS вынесена в отдельную команду. Для UEFI добавлена поддержка Tianocore.
  • Добавлена поддержка предоставляемого проектом Coreboot нового кода для инициализации графической подсистемы, который вынесен в отдельный модуль libgfxinit и переписан c С на Ada. Указанный модуль задействован для инициализации видеоподсистемы в платах на базе чипов Intel GM45 (ThinkPad X200, T400, T500, W500, R400, R500, T400S, X200S, X200T, X301) и Intel X4X (Gigabyte GA-G41M-ES2L, Acer G43T-AMT3, Intel DG43GT).


  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.14
  3. OpenNews: Представлена первая современная серверная платформа на базе CoreBoot
  4. OpenNews: Первый выпуск Libreboot, после перехода под крыло проекта GNU
  5. OpenNews: Libreboot возвращается в проект GNU
  6. OpenNews: Автор Libreboot выступила с защитой Ричарда Столлмана
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55196-libreboot
Ключевые слова: libreboot, coreboot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 14:30, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Документация есть?
     
     
  • 2.2, flexagoon (ok), 14:32, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://libreboot.org/docs/
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 14:53, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновляется?
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:45, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > переписан c С на Ada.

    Я что-то не понимаю?

     
     
  • 2.5, Анонасер (?), 14:54, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
  • 2.6, acroobat (??), 14:54, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я с D на Сишечку перейду.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 16:24, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего это с тобой вдруг случилось?
     
     
  • 4.28, acroobat (ok), 16:38, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синтакcис на 90% совместим c C/C++


     
  • 3.26, Аноним (26), 16:32, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А я с D на Сишечку перейду.

    А Линус перейдет в Микрософт вслед за ван Россумом и Гитхабом.
    Как раз к этому времени (может следующих пяти лет разработки и не понадобится)
    на Libreboot Микрософт UEFI и переведет.
    ... а Сишечка будет работать только поверх dot-NET.

     
     
  • 4.27, acroobat (ok), 16:37, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А Линус перейдет в Микрософт вслед за ван Россумом и Гитхабом.

    https://github.com/torvalds/linux - оно?

    > а Сишечка будет работать только поверх dot-NET

    Пока что, ровно наоборот

     
     
  • 5.30, Аноним (30), 16:53, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, так сначала тоже думали, что Git никогда не заработает на Windows, а наоборот Windows станет Линуксом... ну почти угадали... если кошка попробует съесть мышку, мышка укусит кошку за язык...
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:10, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да. Ада существенно уменьшает количество ошибок. Жаль, что этот язык недостаточно распространён, мир ИТ был бы куда надёжнее.
     
     
  • 3.20, Аноним (26), 16:24, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Военная электроника такая надежная, что будет работать, даже когда умрет (от скуки) весь ЛС.
    Жаль не достаточно распространена...
     
     
  • 4.31, acroobat (??), 17:08, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотеть лазерную пушку на Линуксе и джедайский меч(например Ивушка)
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:18, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что в таких ответственных проектах не место культу ржавого карго?
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 16:26, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В проектах GNU не место. Не одобрен.
     
  • 2.13, мишалипут (?), 15:31, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да. На ada в coreboot написаны все наиболее критичные модули, потому что там можно формально верифицировать корректность на этапе компиляции.
     

  • 1.8, Аноним (7), 15:11, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не очень понимаю, в чем суть либре, если всё железо закрытое и пропиетарное...
     
     
  • 2.16, acroobat (ok), 16:05, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если всё железо закрытое и пропиетарное

    А в реактосе в чем смысл...

     

  • 1.9, Аноним (9), 15:14, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нахрена нужно 2 проекта. Почему в главный проект нельзя встроить флаги, конфигурирующие, компилировать с поддержкой проприетари, или нет? Зачем это бессмысленная и беспощадная фрагментация? Чтобы всяким тгансам гордо бить себя в грудь и заявлять, что они лидеры проекта? Да нет в проекте лидеров (а даже если есть - это bus factor=1, непорядок), каждый там выполняет важную функцию, без которой отвалится часть проекта.
     
     
  • 2.12, acroobat (??), 15:22, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Нахрена нужно 2 проекта.

    Нахрена нужны gcc и clang, Лор и опеннет, Си и python, X и wayland.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:59, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в твоих форках тоже всё проект + форк этого проекта?
     
     
  • 4.15, Аноним (14), 16:00, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в твоих примерах*
     
     
  • 5.18, acroobat (??), 16:12, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ffmpeg и libav, openssl и libressl, vim и neovim.
     
     
  • 6.19, Аноним (19), 16:23, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж не говно.
     
     
  • 7.25, acroobat (ok), 16:29, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

  • 1.10, Аноним (10), 15:15, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >libgfxinit

    В названии слово "intel" пропустили, создав путаницу.

     
  • 1.17, Аноним (14), 16:06, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странные оба этих проекта (coreboot и libreboot).
    Вроде дико нужно, но совместимы только со столь древним железом, что нет, спасибо, не нужно.
    И железо же это уже давно не производят и значит кол-во существующих экземпляров с течением времени всё падает и падает.

    У них есть какая-то стратегия по решению этой проблемы?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 16:27, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как вы предлагаете решать? У Intel, например, без блоба Management Engine вы не сможете полноценно работать, даже если вам удастся проинициализировать железо самостоятельно, через 30 минут сработает сторожевой таймер. Максимум можно обрезать блоб, оставив только базовые функции, необходимые для запуска системы, но это идёт вразрез с политикой Libreboot.
     

  • 1.24, Аноним (21), 16:28, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Lenovo ThinkPad W500

    Мой. Уррря!

     
  • 1.29, Аноним (-), 16:46, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто!
     
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