Второй выпуск Libreboot, полностью свободного дистрибутива Coreboot

После пяти лет разработки представлен выпуск дистрибутива Libreboot 20210522. Это второй выпуск в составе проекта GNU и он пока отнесён к категории "testing", так как требует дополнительной стабилизации и тестирования. Libreboot развивает полностью свободное ответвление от проекта CoreBoot, предоставляющее очищенную от бинарных вставок замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования. Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего полностью обойтись без проприетарного ПО, не только на уровне операционной системы, но и прошивок, обеспечивающих загрузку. Libreboot не просто вычищает CoreBoot от несвободных компонентов, но и дополняет его средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков. Из уже хорошо протестированных устройств, на которых без проблем можно использовать Libreboot, отмечаются ноутбуки на базе чипов Intel GM45 (ThinkPad X200, T400), платформы X4X (Gigabyte GA-G41M-ES2L), ASUS KCMA-D8, ASUS KGPE-D16 и Intel i945 (ThinkPad X60/T60, Macbook 1/2). Дополнительного тестирования требуют платы ASUS KFSN4-DRE, Intel D510MO, Intel D945GCLF и Acer G43T-AM3. В новом выпуске: Добавлена поддержка ПК и ноутбуков: Intel G43T-AM3, Acer G43T-AM3, Lenovo ThinkPad R500, Lenovo ThinkPad X301.

Поддерживаемые материнские платы для рабочих столов: Gigabyte GA-G41M-ES2L Intel D510MO и D410PT Intel D945GCLF Apple iMac 5/2 Acer G43T-AM3

Поддерживаемые материнские платы для серверов и рабочих станций (AMD) ASUS KCMA-D8 ASUS KGPE-D16 ASUS KFSN4-DRE

Поддерживаемые ноутбуки (Intel): Lenovo ThinkPad X200 Lenovo ThinkPad R400 Lenovo ThinkPad T400 Lenovo ThinkPad T500 Lenovo ThinkPad W500 Lenovo ThinkPad R500 Lenovo ThinkPad X301 Apple MacBook1 и MacBook2

Прекращена поддержка ASUS Chromebook C201.

Улучшена сборочная система lbmk. После прошлого выпуска была предпринята попытка полностью переписать сборочную систему, но она не увенчалась успехом и привела к длительной остановке в формировании новых выпусков. В прошлом году план переписывания был отменён и началась работа по усовершенствованию старой сборочной системы и решению основных архитектурных проблем. Результаты были воплощены в отдельном проекте osboot, который использован в качестве основы lbmk. Новый вариант решён старых недостатков, значительно более настраиваемый и более модульный. Значительно упрощён процесс добавления новых плат coreboot. Работа с payload-обработчиками GRUB и SeaBIOS вынесена в отдельную команду. Для UEFI добавлена поддержка Tianocore.

Добавлена поддержка предоставляемого проектом Coreboot нового кода для инициализации графической подсистемы, который вынесен в отдельный модуль libgfxinit и переписан c С на Ada. Указанный модуль задействован для инициализации видеоподсистемы в платах на базе чипов Intel GM45 (ThinkPad X200, T400, T500, W500, R400, R500, T400S, X200S, X200T, X301) и Intel X4X (Gigabyte GA-G41M-ES2L, Acer G43T-AMT3, Intel DG43GT).



