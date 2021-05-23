Второй выпуск Libreboot, полностью свободного дистрибутива Coreboot

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|3.26, Аноним (26), 16:32, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А я с D на Сишечку перейду.
А Линус перейдет в Микрософт вслед за ван Россумом и Гитхабом.
Как раз к этому времени (может следующих пяти лет разработки и не понадобится)
на Libreboot Микрософт UEFI и переведет.
... а Сишечка будет работать только поверх dot-NET.
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|5.30, Аноним (30), 16:53, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, так сначала тоже думали, что Git никогда не заработает на Windows, а наоборот Windows станет Линуксом... ну почти угадали... если кошка попробует съесть мышку, мышка укусит кошку за язык...
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|2.7, Аноним (7), 15:10, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да. Ада существенно уменьшает количество ошибок. Жаль, что этот язык недостаточно распространён, мир ИТ был бы куда надёжнее.
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|3.20, Аноним (26), 16:24, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Военная электроника такая надежная, что будет работать, даже когда умрет (от скуки) весь ЛС.
Жаль не достаточно распространена...
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|2.11, Аноним (11), 15:18, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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что в таких ответственных проектах не место культу ржавого карго?
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|2.13, мишалипут (?), 15:31, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да. На ada в coreboot написаны все наиболее критичные модули, потому что там можно формально верифицировать корректность на этапе компиляции.
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|1.8, Аноним (7), 15:11, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Не очень понимаю, в чем суть либре, если всё железо закрытое и пропиетарное...
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|1.9, Аноним (9), 15:14, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Нахрена нужно 2 проекта. Почему в главный проект нельзя встроить флаги, конфигурирующие, компилировать с поддержкой проприетари, или нет? Зачем это бессмысленная и беспощадная фрагментация? Чтобы всяким тгансам гордо бить себя в грудь и заявлять, что они лидеры проекта? Да нет в проекте лидеров (а даже если есть - это bus factor=1, непорядок), каждый там выполняет важную функцию, без которой отвалится часть проекта.
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|2.12, acroobat (??), 15:22, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Нахрена нужно 2 проекта.
Нахрена нужны gcc и clang, Лор и опеннет, Си и python, X и wayland.
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|1.17, Аноним (14), 16:06, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странные оба этих проекта (coreboot и libreboot).
Вроде дико нужно, но совместимы только со столь древним железом, что нет, спасибо, не нужно.
И железо же это уже давно не производят и значит кол-во существующих экземпляров с течением времени всё падает и падает.
У них есть какая-то стратегия по решению этой проблемы?
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|2.23, Аноним (23), 16:27, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как вы предлагаете решать? У Intel, например, без блоба Management Engine вы не сможете полноценно работать, даже если вам удастся проинициализировать железо самостоятельно, через 30 минут сработает сторожевой таймер. Максимум можно обрезать блоб, оставив только базовые функции, необходимые для запуска системы, но это идёт вразрез с политикой Libreboot.
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