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Выпуск Coreboot 4.16

28.02.2022 10:32

Опубликован релиз проекта CoreBoot 4.16, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В создании новой версии приняло участие 170 разработчиков, которые подготовили 1770 изменений.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка 33 материнских плат, 22 из которых используется на устройствах с Chrome OS или на серверах Google. Среди не связанных с Googlе плат:
    • Acer Aspire VN7-572G
    • AMD Chausie
    • ASROCK H77 Pro4-M
    • ASUS P8Z77-M
    • Emulation QEMU power9
    • Intel Alderlake-N RVP
    • Prodrive Atlas
    • Star Labs Star Labs StarBook Mk V (i3-1115G4 и i7-1165G7)
    • System76 gaze16 3050, 3060 и 3060-b
  • Прекращена поддержка материнских плат Google Corsola, Nasher и Stryke.
  • Добавлена поддержка CPU Power9 и SoC AMD Sabrina.
  • Добавлена опция для отключения подсистемы IME (Intel Management Engine), которая поставляется в большинстве современных материнских плат с процессорами Intel и реализована в виде отдельного микропроцессора, работающего независимо от CPU и выполняющего задачи, которые необходимо отделить от операционной системы, такие как обработка защищённого контента (DRM), реализация модулей TPM (Trusted Platform Module) и низкоуровневые интерфейсы для мониторинга и управления оборудованием. Для отключения IME в системах с процессорами начиная с семейства Skylake и заканчивая Alder Lake в CMOS задействован параметр me_state, присвоение значения 1 которому приведёт к отключению движка. Для изменения состояния CSME через CMOS добавлен метод ".enable", состояние которого соответствует параметру me_state.
  • Добавлен coreboot-configurator, простой графический интерфейс для изменения настроек CMOS в Coreboot CBFS, использующий утилиту nvramtool.
  • Добавлена утилита apcb_v3_edit для редактирования бинарных файлов APCB V3 (AMD PSP Customization Block) и подстановки в них до 16 SPD (Serial Presence Detect).
  • Обновлены субмодули amd_blobs, arm-trusted-firmware, blobs, chromeec, intel-microcode, qc_blobs и vboot.
  • В MP init перенесён код для настройки LAPIC (Local Advanced Programmable Interrupt Controller).
  • Добавлена поддержка ANSI escape-последовательностей для выделения важных событий, например, ошибок и предупреждений, при выводе логов в интерактивной консоли.
  • Реализована функция cbmem_dump_console, похожая на cbmem_dump_console_to_uart, но работающая с обычно настроенными консолями.
  • Настройки Live-образа адаптированы для работы с дистрибутивом NixOS 21.11. Прекращена поддержка пакета iasl, который был заменён на acpica-tools.
  • Загрузчик U-Boot обновлён до версии 2021.10.
  • Добавлена поддержка систем, включающих более 128 ядер CPU.
  • Добавлен драйвер для датчиков приближения Semtech sx9360 SAR, используемых в устройствах Samsung.
  • Добавлен драйвер для SD-контроллеров SGenesys Logic GL9750, применяемых в Chromebook.
  • Добавлена поддержка Ethernet-контроллеров Realtek RT8125.
  • Добавлен драйвер для Fibocom 5G WWAN ACPI .
  • Добавлена поддержка смешанных топологий памяти при использовании DDR4.
  • Добавлена поддержка спецификации FSP 2.3 (Flexible Software Package).
  • Переработан код для вычисления хэшей, используемых при верификации и оценке состояния CBFS
  • Добавлена поддержка технологии PCI-e Resizable BAR (Base Address Registers), позволяющей CPU обращаться ко всей видеопамяти PCI-карты.

Кроме того, представлен план перехода начиная с выпуска 4.18 на четвёртую редакцию механизма распределения ресурсов (RESOURCE_ALLOCATOR_V4), в которой добавлена поддержка манипуляции несколькими диапазонами ресурсов, использования всего адресного пространства и выделения памяти в области выше 4 ГБ. В выпуске Coreboot 4.18, который ожидается в ноябре, также планируется объявить устаревшим механизм классической инициализации многопроцессорного режима (LEGACY_SMP_INIT), на смену которому пришёл код инициализации PARALLEL_MP.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.coreboot.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск Libreboot 20211122, полностью свободного дистрибутива Coreboot
  3. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.15
  4. OpenNews: Трудноустранимые уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти UEFI Secure Boot
  5. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
  6. OpenNews: Выпуск Ventoy 1.0.62, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56772-coreboot
Ключевые слова: coreboot, boot, firmware
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, YetAnotherOnanym (ok), 12:01, 28/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > параметр me_state, присвоение значения 1 которому приведёт к отключению движка

    А не наоборот? Или параметр назвать me_disable?
    > Sabrina

    Эх, где мои 16 лет...

     
  • 1.9, Аноним (9), 12:47, 28/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Пора заклепать новость о намерении некоторых разрабов запретить доступ к опенсорс коду.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:50, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно. Вроде всегда был список стран куда нельзя "экспортировать" даже опенсорс. Какие-то Эфиопии и прочие Сомали, сев.корея. Опенсорс тоже подпадет под санкционную раздачу?
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:57, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сенат США утверждает список санционников. Дистры в США должны организовать бан по предоставленному списку.
     
     
  • 4.35, Аноним (34), 14:58, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И, да, Крым в этом списке есть, вместе с сев.Кореей, Ираном Сирией, Суданом.
     
  • 3.37, n00by (ok), 15:09, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мои репозитории попали под санкции самодуров из ООО "НТЦ ИТ Роса", они прихватизировали код, а репы удалили (сейчас прибежит mikhailnov и заявит, что не удалили, а перенесли в другое место). Но это никому не интересно. ;)
     
  • 3.42, Аноним (42), 18:52, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорс тоже подпадет под санкционную раздачу?

    Разве африканская корова Столмана защищена от британского колониализма чем-то ещё кроме своих рогов? ☻

     

  • 1.15, Anonwrg5 (?), 13:23, 28/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена опция для отключения подсистемы IME (Intel Management Engine), которая поставляется в большинстве современных материнских плат с процессорами Intel и реализована в виде отдельного микропроцессора, работающего независимо от CPU и выполняющего задачи, которые необходимо отделить от операционной системы, такие как обработка защищённого контента (DRM), реализация модулей TPM (Trusted Platform Module) и низкоуровневые интерфейсы для мониторинга и управления оборудованием. Для отключения IME в системах с процессорами начиная с семейства Skylake и заканчивая Alder Lake в CMOS задействован параметр me_state, присвоение значения 1 которому приведёт к отключению движка. Для изменения состояния CSME через CMOS добавлен метод ".enable", состояние которого соответствует параметру me_state.

    Это старый добрый HAP-бит.

    https://habr.com/company/pt/blog/336242/

    Который просто вывели в виде крыжика для удобства.

    Проблема в том, что:
    1) ME всё равно выполняет некоторую работу при старте (без этого платформа не стартанет)
    2) насколько мы доверяем тому, что оно послушно отключается

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:07, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не HAP bit, это soft temp disable mode. Впрочем, делает оно примерно то же самое, и ME действительно выполняет инициализацию платформы на старте.
     

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