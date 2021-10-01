Выпуск Coreboot 4.16

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|1.1, YetAnotherOnanym (ok), 12:01, 28/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> параметр me_state, присвоение значения 1 которому приведёт к отключению движка
А не наоборот? Или параметр назвать me_disable?
> Sabrina
Эх, где мои 16 лет...
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|1.9, Аноним (9), 12:47, 28/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Пора заклепать новость о намерении некоторых разрабов запретить доступ к опенсорс коду.
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|2.32, Аноним (32), 14:50, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно. Вроде всегда был список стран куда нельзя "экспортировать" даже опенсорс. Какие-то Эфиопии и прочие Сомали, сев.корея. Опенсорс тоже подпадет под санкционную раздачу?
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|3.34, Аноним (34), 14:57, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сенат США утверждает список санционников. Дистры в США должны организовать бан по предоставленному списку.
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|4.35, Аноним (34), 14:58, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И, да, Крым в этом списке есть, вместе с сев.Кореей, Ираном Сирией, Суданом.
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|3.37, n00by (ok), 15:09, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мои репозитории попали под санкции самодуров из ООО "НТЦ ИТ Роса", они прихватизировали код, а репы удалили (сейчас прибежит mikhailnov и заявит, что не удалили, а перенесли в другое место). Но это никому не интересно. ;)
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|3.42, Аноним (42), 18:52, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опенсорс тоже подпадет под санкционную раздачу?
Разве африканская корова Столмана защищена от британского колониализма чем-то ещё кроме своих рогов? ☻
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|1.15, Anonwrg5 (?), 13:23, 28/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена опция для отключения подсистемы IME (Intel Management Engine), которая поставляется в большинстве современных материнских плат с процессорами Intel и реализована в виде отдельного микропроцессора, работающего независимо от CPU и выполняющего задачи, которые необходимо отделить от операционной системы, такие как обработка защищённого контента (DRM), реализация модулей TPM (Trusted Platform Module) и низкоуровневые интерфейсы для мониторинга и управления оборудованием. Для отключения IME в системах с процессорами начиная с семейства Skylake и заканчивая Alder Lake в CMOS задействован параметр me_state, присвоение значения 1 которому приведёт к отключению движка. Для изменения состояния CSME через CMOS добавлен метод ".enable", состояние которого соответствует параметру me_state.
Это старый добрый HAP-бит.
https://habr.com/company/pt/blog/336242/
Который просто вывели в виде крыжика для удобства.
Проблема в том, что:
1) ME всё равно выполняет некоторую работу при старте (без этого платформа не стартанет)
2) насколько мы доверяем тому, что оно послушно отключается
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|2.36, Аноним (36), 15:07, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не HAP bit, это soft temp disable mode. Впрочем, делает оно примерно то же самое, и ME действительно выполняет инициализацию платформы на старте.
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