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Выпуск дистрибутива NixOS 21.11, использующего пакетный менеджер Nix

01.12.2021 23:13

Состоялся выпуск дистрибутива NixOS 21.11, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS используется единый файл системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката обновлений, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями (пакет ставится в домашний каталог), возможна одновременная установка нескольких версий одной программы, обеспечены воспроизводимые сборки. Размер полного установочного образа с KDE 1.6 ГБ, GNOME - 2 ГБ, сокращённого консольного варианта - 765 МБ.

Основные новшества:

  • Рабочий стол KDE Plasma по умолчанию переведён на использование протокола Wayland. Обновлены рабочие столы GNOME 41 и Pantheon 6 ( (из Elementary OS 6).
  • Вместо iptables задействован набор iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки, но транслирующих полученные правила в байткод nf_tables.
  • Обновлены версии Systemd 249, PHP 8.0, Python 3.9, PostgreSQL 13, bash 5, OpenSSH 8.8p1.
  • Значительно улучшена поддержка системы управления контейнерами LXD. Реализована возможность сборки образов для LXD из файлов конфигурации при помощи nixpkgs. Обеспечена сборка образов nixOS с полной поддержкой nixos-rebuild, которые можно использовать обособленно.
  • Добавлено более 40 новых сервисов, включая Git, btrbk (резервное копирование btrfs), clipcat (менеджер буфера обмена), dex (провайдер OAuth 2.0), Jibri (сервис для записи конференций Jitsi Meet), Kea (DHCP-сервер), owncast (стриминг видео), PeerTube, ucarp (реализация протокола CARP), opensnitch (динамический межсетевой экран), Hockeypuck (сервер ключей OpenPGP), MeshCentral (аналог TeamViewer), influxdb2 (СУБД для хранения метрик), fluidd (web-интерфейс для управления 3D-принтерами), postfixadmin (web-интерфейс для управления почтовым сервером на базе Postfix), seafile (платформа облачного хранения данных).

При использовании Nix пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя. Например, пакет устанавливается как /nix/store/a2b5...8b163-firefox-94.0.2/, где "a2b5..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей. Пакеты оформляются в виде контейнеров, содержащих необходимые для работы приложений компоненты. Аналогичный подход применяется в пакетном менеджере GNU Guix, который основан на наработках Nix.

Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.



  1. Главная ссылка к новости (https://nixos.org/blog/announc...)
  2. OpenNews: В NixOS обеспечена поддержка повторяемых сборок для iso-образа
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 21.05, использующего пакетный менеджер Nix
  4. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.3 и дистрибутив на его основе
  5. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.23, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56263-nixos
Ключевые слова: nixos
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, капитан Очевидность спешит на помощь (?), 23:33, 01/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    хоть что то в Linux развивается, а то все в основном играют в перепиши Unix из 70х под другой лицензией - minix, bsd, linux, solaris... эти хоть новые вещи делают
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:47, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU Guix тоже умеет в установку пакетов для отдельных пользователей и в одновременную установку нескольких версий одной программы.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:11, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Guix наследует идеи Nix'а. Вообще, с первого взгляда, это тупо Nix с лиспом
     
  • 2.8, Антон (??), 01:16, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего они не развивают. Зверь сиди с флатпакиами и кеды на доступном им уровне перекладывают. Очень много кривого. Но направление неплохое.
     

  • 1.2, Смузихлёб (?), 23:34, 01/12/2021 [ответить]  
    		• –4 +/
    Очередная хрень для девляпсов. Для домашнего применения не_годится.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:46, 01/12/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Хоть кто-то что-то новое пилит. Рэспект.
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:49, 01/12/2021 [ответить]  
    		• –4 +/
    > используется единый файл системной конфигурации

    Очередной реестр. И чего у нас там? Правильно. Уродливая лапша из json. Уносите обезьянье поделье.

     
     
  • 2.6, Аноним (7), 00:08, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там можно инклюдить другие конфиги. И вообще, это функциональный язык конфигов, лапшы там нет.
     
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