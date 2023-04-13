Выпуск Libreboot 20230413, полностью свободного дистрибутива Coreboot

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|1.1, Аноним (1), 10:43, 14/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Годами использовать проприетарные ноутбуки, чтобы потом перешиться на открытую версию? Сомнительное удовольствие.
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|2.2, Аноним (2), 11:02, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если это позволит избавиться от ошибок в штатной прошивке, то почему бы и нет?
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|3.3, Аноним (1), 11:08, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если не позволит? Каких ещё ошибок? Устройство 10-15 лет проработало с ошибкой в прошивке так пусть и дальше продолжает работать. Хотя оно и ясно никаких ошибок там нет.
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|4.4, Аноним (2), 11:17, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, ошибки есть всегда. И даже если обычно они не проявляются, иногда они будут возникать. Чаще всего косяки сразу обнаруживаются, когда пытаешься дуалбутить какую-нибудь фряху. Например, чтобы звук работал, мне надо было сначала загрузить венду или линукс, а потом ребут в фряху без выключения. С режимами энергосбережения тоже много приколов, с шинами и интерфейсами. Костыли в ОС иногда могут отваливаться, и тогда начинают лезть странные баги -- это же касается и венды.
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|5.7, Бывалый смузихлёб (?), 11:37, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из этого рассказа возникает ощущение что фряху на комп поставить не проще чем ябблОсь. По крайней мере со звуком веселья не меньше
Хотя первая вроде изначально для тех же пек и делалась, а вторая - не делалась для них в принципе а только лишь для огороженных яблокомпов в т.ч с блоками которых на обычных пеках нет и которые приходится эмулировать
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|6.11, Аноним (11), 12:06, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чуваг всё правильно пишет, эти проблемы есть.
> Из этого рассказа возникает ощущение что фряху на комп поставить не проще чем ябблОсь.
И да, и нет. Макакось(хакакось, если точнее) - не поддерживает мой штеуд-войфай-7260 вообще, а фрибзда - не умеет его просыпать в рабочее состояние, но на самых медленных стандартах он работает. Ребутать бздю, конкретно в моём случае - нежелательно, а вот выкл/вкл помогает возвернуть войфай взад.
> По крайней мере со звуком веселья не меньше. Начиная с 13-й версии все intel-HDA и подобные - работают нормально. На хакакоси конечно меньше вероятности, но тут я не пробовал.
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|5.8, Аноним (8), 11:44, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что много специалистов кто может понять в чем дело на таком низком уровне? Единственный точно известная возможность которая появляется при появлении открытой прошивки, так это то что теперь можно самому злонамеренно модифицировать прошивку и отдать этот ПК жертве. Опять же надо уметь модифицировать прошивки, а те кто такое умеют могут это сделать без сабжа.
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|4.15, Аноним (15), 15:29, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хотя оно и ясно никаких ошибок там нет.
У довольно большого числа разных фирмвар почему-то есть мода виснуть если на клаве "невовремя" клавиши жать, при том это "невовремя" часто бывает прямо перед меню бутлоадера. Очень удобно power или reset давить после неудачного входа в grub какой. Это наверное совсем не баги. Фичи, #$%!
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|1.9, Аноним (9), 11:45, 14/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Толку от свободного софта вплоть до UEFI, если внутри проца до сих пор проприетарщина?
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|2.10, Аноним (11), 12:00, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подход "Всё или ничего!" чаще всего тяготеет ко второму варианту, нежели к первому. И пока тебе свободные бивисы и Tianocore UEFI не нужны - кто-то другой ими давно пользуется.
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|3.14, Аноним (8), 15:21, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то не получает от существование никакой выгоды. Так как в одна ложка дёгтя в бочке меда делает весь мёд дёгтем.
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