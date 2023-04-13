Выпуск Libreboot 20230413, полностью свободного дистрибутива Coreboot

2.2 , Аноним ( 2 ), 11:02, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если это позволит избавиться от ошибок в штатной прошивке, то почему бы и нет?

3.3 , Аноним ( 1 ), 11:08, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А если не позволит? Каких ещё ошибок? Устройство 10-15 лет проработало с ошибкой в прошивке так пусть и дальше продолжает работать. Хотя оно и ясно никаких ошибок там нет.

4.4 , Аноним ( 2 ), 11:17, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну, ошибки есть всегда. И даже если обычно они не проявляются, иногда они будут возникать. Чаще всего косяки сразу обнаруживаются, когда пытаешься дуалбутить какую-нибудь фряху. Например, чтобы звук работал, мне надо было сначала загрузить венду или линукс, а потом ребут в фряху без выключения. С режимами энергосбережения тоже много приколов, с шинами и интерфейсами. Костыли в ОС иногда могут отваливаться, и тогда начинают лезть странные баги -- это же касается и венды.

5.7 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 11:37, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из этого рассказа возникает ощущение что фряху на комп поставить не проще чем ябблОсь. По крайней мере со звуком веселья не меньше

Хотя первая вроде изначально для тех же пек и делалась, а вторая - не делалась для них в принципе а только лишь для огороженных яблокомпов в т.ч с блоками которых на обычных пеках нет и которые приходится эмулировать

6.11 , Аноним ( 11 ), 12:06, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чуваг всё правильно пишет, эти проблемы есть. > Из этого рассказа возникает ощущение что фряху на комп поставить не проще чем ябблОсь. И да, и нет. Макакось(хакакось, если точнее) - не поддерживает мой штеуд-войфай-7260 вообще, а фрибзда - не умеет его просыпать в рабочее состояние, но на самых медленных стандартах он работает. Ребутать бздю, конкретно в моём случае - нежелательно, а вот выкл/вкл помогает возвернуть войфай взад. > По крайней мере со звуком веселья не меньше. Начиная с 13-й версии все intel-HDA и подобные - работают нормально. На хакакоси конечно меньше вероятности, но тут я не пробовал. 5.8 , Аноним ( 8 ), 11:44, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И что много специалистов кто может понять в чем дело на таком низком уровне? Единственный точно известная возможность которая появляется при появлении открытой прошивки, так это то что теперь можно самому злонамеренно модифицировать прошивку и отдать этот ПК жертве. Опять же надо уметь модифицировать прошивки, а те кто такое умеют могут это сделать без сабжа.

4.15 , Аноним ( 15 ), 15:29, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хотя оно и ясно никаких ошибок там нет. У довольно большого числа разных фирмвар почему-то есть мода виснуть если на клаве "невовремя" клавиши жать, при том это "невовремя" часто бывает прямо перед меню бутлоадера. Очень удобно power или reset давить после неудачного входа в grub какой. Это наверное совсем не баги. Фичи, #$%!

