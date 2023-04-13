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Выпуск Libreboot 20230413, полностью свободного дистрибутива Coreboot

14.04.2023 09:22

Представлен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20230413. Следующему обновлению планируют присвоить статус официального стабильного релиза Libreboot. Проект развивает готовую сборку проекта coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего полностью обойтись без проприетарного ПО, не только на уровне операционной системы, но и прошивок, обеспечивающих загрузку. Libreboot не просто очищает coreboot от несвободных компонентов, но и дополняет его средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

Среди поддерживаемого в Libreboot оборудования:

  • Десктоп-системы Gigabyte GA-G41M-ES2L, Intel D510MO, Intel D410PT, Intel D945GCLF и Apple iMac 5,2.
  • Ноутбуки: ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet, ThinkPad T60, Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 Tablet/ X220 / X230, Lenovo ThinkPad R400, Lenovo ThinkPad T400 / T400S/ T420 / T440, Lenovo ThinkPad T500 / T530, Lenovo ThinkPad W500 / W530, Lenovo ThinkPad R500, Apple MacBook1 и MacBook2, а также различные устройства Chromebook от компаний ASUS, Samsung, Acer и HP.

В новом выпуске:

  • В утилите util/nvmutil проведена чистка кода и улучшена обработка ошибок.
  • Упрощёна подстановка скриптов в ROM-образы для sandybridge, ivybridge и haswell.
  • Возобновлена поставка образов с mrc.bin для плат с процессорами на базе микроархитектуры Haswell (ноутбуки ThinkPad T440p и ThinkPad W541). Для подобных плат также доступна экспериментальная реализация кода для инициализации памяти (raminit), позволяющая обойтись без файла MRC (Memory Reference Code).
  • Из сборочной системы исключены некоторые проблемные платы, поставка ROM-образов для которых была прекращена в прошлых выпусках (в будущем поставку данных образов планируют возобновить).


  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск Libreboot 20230319. Начало разработки Linux-дистрибутива с утилитами OpenBSD
  3. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.19
  4. OpenNews: В U-boot добавлена поддержка загрузки с использованием протокола HTTP
  5. OpenNews: Выпуск Libreboot 20221214, полностью свободного дистрибутива Coreboot
  6. OpenNews: Две уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти защиту UEFI Secure Boot
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58974-libreboot
Ключевые слова: libreboot, coreboot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:43, 14/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Годами использовать проприетарные ноутбуки, чтобы потом перешиться на открытую версию? Сомнительное удовольствие.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:02, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если это позволит избавиться от ошибок в штатной прошивке, то почему бы и нет?
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 11:08, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если не позволит? Каких ещё ошибок? Устройство 10-15 лет проработало с ошибкой в прошивке так пусть и дальше продолжает работать. Хотя оно и ясно никаких ошибок там нет.
     
     
  • 4.4, Аноним (2), 11:17, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, ошибки есть всегда. И даже если обычно они не проявляются, иногда они будут возникать. Чаще всего косяки сразу обнаруживаются, когда пытаешься дуалбутить какую-нибудь фряху. Например, чтобы звук работал, мне надо было сначала загрузить венду или линукс, а потом ребут в фряху без выключения. С режимами энергосбережения тоже много приколов, с шинами и интерфейсами. Костыли в ОС иногда могут отваливаться, и тогда начинают лезть странные баги -- это же касается и венды.
     
     
  • 5.7, Бывалый смузихлёб (?), 11:37, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из этого рассказа возникает ощущение что фряху на комп поставить не проще чем ябблОсь. По крайней мере со звуком веселья не меньше
    Хотя первая вроде изначально для тех же пек и делалась, а вторая - не делалась для них в принципе а только лишь для огороженных яблокомпов в т.ч с блоками которых на обычных пеках нет и которые приходится эмулировать
     
     
  • 6.11, Аноним (11), 12:06, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуваг всё правильно пишет, эти проблемы есть.

    > Из этого рассказа возникает ощущение что фряху на комп поставить не проще чем ябблОсь.

    И да, и нет. Макакось(хакакось, если точнее) - не поддерживает мой штеуд-войфай-7260 вообще, а фрибзда - не умеет его просыпать в рабочее состояние, но на самых медленных стандартах он работает. Ребутать бздю, конкретно в моём случае - нежелательно, а вот выкл/вкл помогает возвернуть войфай взад.

    > По крайней мере со звуком веселья не меньше. Начиная с 13-й версии все intel-HDA и подобные - работают нормально. На хакакоси конечно меньше вероятности, но тут я не пробовал.

     
  • 5.8, Аноним (8), 11:44, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что много специалистов кто может понять в чем дело на таком низком уровне? Единственный точно известная возможность которая появляется при появлении открытой прошивки, так это то что теперь можно самому злонамеренно модифицировать прошивку и отдать этот ПК жертве. Опять же надо уметь модифицировать прошивки, а те кто такое умеют могут это сделать без сабжа.  
     
  • 4.15, Аноним (15), 15:29, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя оно и ясно никаких ошибок там нет.

    У довольно большого числа разных фирмвар почему-то есть мода виснуть если на клаве "невовремя" клавиши жать, при том это "невовремя" часто бывает прямо перед меню бутлоадера. Очень удобно power или reset давить после неудачного входа в grub какой. Это наверное совсем не баги. Фичи, #$%!

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:45, 14/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Толку от свободного софта вплоть до UEFI, если внутри проца до сих пор проприетарщина?
     
     
  • 2.10, Аноним (11), 12:00, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подход "Всё или ничего!" чаще всего тяготеет ко второму варианту, нежели к первому. И пока тебе свободные бивисы и Tianocore UEFI не нужны - кто-то другой ими давно пользуется.
     
     
  • 3.14, Аноним (8), 15:21, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то не получает от существование никакой выгоды. Так как в одна ложка дёгтя в бочке меда делает весь мёд дёгтем.
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:28, 14/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержка байкала есть?
     
     
  • 2.13, Аноним (8), 15:20, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нихт.
     

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