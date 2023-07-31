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Неофициальный GNU Boot переименован после требования прекратить использование чужого имени

31.07.2023 10:32

Адриан Бурмо (Adrien Bourmault), основатель проекта GNU Boot, направил Лии Роу (Leah Rowe), развивающей дистрибутив Libreboot, требование прекратить использование имени GNU Boot для распространения своей сборки. Две недели назад Лия опубликовала урезанную сборку Libreboot под именем GNU Boot, снабдив её пометкой "неофициальная". В претензии указано, что Лия не является мэйнтейнером GNU Boot и не имеет право публиковать релизы от имени данного проекта. При желании участвовать в разработке следовало прислать патчи для рецезирования, а не создавать свой релиз.

Официальный проект GNU Boot был создан в июне 2023 года, за месяц до сборки Лии, и ещё не успел сформировать собственный выпуск. Проект GNU Boot планировал развивать форк Libreboot, использующий более жёсткие требования к включению бинарных компонентов, и предложенная Лией сборка решала эту задачу. Лия пояснила, что создав свою неофициальную сборку она лишь хотела помочь новому проекту - предполагалось, что создатели GNU Boot смогут задействовать опубликованный код в своём проекте. Несмотря на использование того же имени, к сборке была добавлена метка "неофициальная".

Оригинальный форк GNU Boot был ответвлён от устаревшей кодовой базы Libreboot, по состоянию на конец 2022 года, которая в свою очередь была основана на коде CoreBoot, перенесённом в середине 2021 года. Сборка Лии была основана на свежей кодовой базе Libreboot, синхронизированной с состоянием CoreBoot на начало 2023 года, и включала исправления многих ошибок в системе сборки, не исправленных в изначально созданном GNU Boot.

После поступления претензии Лия согласилась с требованием и переименовала свою сборку в nonGeNUine Boot. При этом она упомянула, что авторы GNU Boot первое время сами заимствовали имя Libreboot в своей работе. Форк был создан 19 марта, но был переименован в GNU Boot только 11 июня.

В 2021 году у Адриана Бурмо, создателя GNU Boot, был серьёзный конфликт с Лией Роу. Из-за несогласия в вопросах перехода на новую сборочную систему Лия удалила Адриана и swiftgeek (Sebastian Grzywna) из списка мэйнтейнеров и заблокировала доступ к инфраструктуре Libreboot. Отстранение было произведено единолично без проведения голосования среди разработчиков, которое предписывали действующие в то время правила управления проектом. Более того, она удалила все упоминания о них, как об участниках разработки Libreboot.

После предъявления претензий Лия опубликовала ответ, который позднее был удалён с сайта. В ответе Лия пожелала удачи в создании форка и пояснила, что код, созданный Адрианом и Себастьяном, был удалён из Git-репозитория и перемещён в архив, а причиной разрыва отношений стало затягивания разработки новой сборочной системы, которую смещённые мэйнтейнеры развили c 2016 года, но так и не доделали.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Представлен GNU Boot, неофициальный форк загрузочной прошивки Libreboot
  3. OpenNews: Выпуск Libreboot 20230625
  4. OpenNews: Критика политики Фонда СПО по отношению к прошивкам
  5. OpenNews: Автор Libreboot выступила с защитой Ричарда Столлмана
  6. OpenNews: Проект GNU не даст Libreboot уйти в свободное плавание
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59521-gnuboot
Ключевые слова: gnuboot, libreboot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:38, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    GNUжабогадюкинг.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:38, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    типичная опенсорс драма - отдельные высокопоставленные личности выясняют отношения через свои уютные поделки
     
  • 1.3, soarin (ok), 10:39, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне кажется, что тут просто никто не знает,  что сказать, не услышав мнение Столлмана.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:42, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что многие вообще этот либребут в глаза не видели.
     

  • 1.5, 1 (??), 10:40, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Буря в стакане воды"
     
  • 1.6, Аноним (7), 10:40, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередная буря в стакане.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:44, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Три года назад в проекте Libreboot произошёл раскол
    2. Неделю назад, проект Libreboot выпустил первый релиз GNU Boot
    3. Бывшие участник проекта заявили, что они заняли это название ещё за неделю до.
    4. ...
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:49, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > она удалила все упоминания о них, как об участниках разработки Libreboot

    Фотография Сталина и Ежова.

     
  • 1.16, Аноним (16), 10:52, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >причиной разрыва отношений стало затягивания разработки новой сборочной системы, которую смещённые мэйнтейнеры развили c 2016 года, но так и не доделали

    Лишь бы проектом не заниматься.

     
  • 1.17, Аноним (17), 10:55, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    у буржуев какой-то пунктик на этих лицензиях и процей фигне
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:17, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У дикарей какой-то пунктик по поводу лицензий и существования законов.
     
  • 2.23, Самый Лучший Гусь (?), 11:18, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без этих лицензий мы бы все уже под корпорацями ходили и доедали посденюю винду без активации
     
     
  • 3.28, soarin (ok), 11:45, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напомнило один комикс
    smbc-comics 2366
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:57, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага
    Придумают же
    Лицензии, законы
    Вот то ли дело на россии! Украл, значит твое!
    Ничего создавать не будем, только воровать(это официальная позиция нынешней русской власти, если что, называется "принудительное лицензирование")
     

  • 1.21, commiethebeastie (ok), 11:12, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глупое название, которое создает проблемы при поиске.
     
  • 1.25, Карлос Сношайтилис (ok), 11:19, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Основное занятие Бурмо – делать форки libreboot.
    osboot не взлетел, нужен Boot.
    Следующий форк будет Boo. GNU Boo.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:04, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Expanded Boot ;)
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:34, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо, что держите нас вкурсе)
     
  • 1.27, Аноним (-), 11:39, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расковыривать биосы трудно, если дизассемблировать, или не очень? А то можно расковырять какой-нибудь American Megatrends, потом сделать антиплагиат и дальше выковыривать под каждую платку только патчи на него. И назвать проект: GNU IBoot.
     
  • 1.30, Аноним (30), 12:00, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Форк форком погоняет на форке форка. А софт не разрабатывается. Обратная сторона модели открытой разработки.
     

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