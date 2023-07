Представлен GNU Boot, форк загрузочной прошивки Libreboot

Лия Роу (Leah Rowe), основной разработчик и основатель дистрибутива Libreboot, представила первый выпуск новой загрузочной прошивки GNU Boot, представляющей собой форк Libreboot, адаптированный для соответствия требованиям Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам. GNU Boot планируют развивать в составе проекта GNU в качестве свободного системного окружения, которое можно использовать вместо проприетарных прошивок, обеспечивающих загрузку (полностью свободный дистрибутив CoreBoot). Сопровождение GNU Boot, как и Libreboot, будет обеспечивать Лия Роу. Причиной создания форка является расхождение в подходе к допустимости использования в прошивках бинарных компонентов у проекта Libreboot и Фонда СПО. Осенью прошлого года проект Libreboot перешёл на более прагматичные правила использования бинарных компонентов, позволившие заметно расширить спектр поддерживаемого аппаратного обеспечения. Новой целью проекта Libreboot стала поддержка всего оборудования, поддерживаемого в CoreBoot, за исключением бинарных компонентов, влияющих на безопасность и надёжность (например, в Libreboot используеься me_cleaner для отключения Intel ME). При этом Libreboot потерял статус полностью свободного дистрибутива с позиции Фонда Свободного ПО. 10 июля была сформирована экспериментальная сборка Censored Libreboot c20230710, предлагающая редакцию Libreboot 20230625, в которой оставлены только компоненты, соответствующие критериям Фонда СПО, не допускающим поставку бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов. В итоге в Censored Libreboot была удалена поддержка 2 материнских плат для ПК и 12 ноутбуков, т.е. почти половина из ранее поддерживаемых систем. Проект GNU Boot стал продолжением опробованной в Censored Libreboot идеи по созданию полностью свободного ответвления Libreboot. Первый выпуск GNU Boot 20230717 вобрал в себе соответствующие критериям Фонда СПО изменения, накопившиеся с момента формирования прошлогоднего выпуска Libreboot 20220710, который является последним выпуском Libreboot, подготовленным до принятия проектом новых правил. По сравнению с Libreboot 20220710 в GNU Boot 20230717 реализована поддержка ноутбука Dell Latitude E6400 и двух Chromebook на базе архитектуры ARM - ASUS Chromebook Flip C101 и Samsung Chromebook Plus. В опубликованном выпуске также расширена поддержка плат ASUS KFSN4-DRE, KCMA-D8 и KGPE-D16, значительно переработана система сборки и проведена чистка документации. Полный список поддерживаемого в GNU Boot 20230717 оборудования: Серверы: ASUS KGPE-D16 ASUS KFSN4-DRE

Десктоп-системы: ASUS KCMA-D8 Gigabyte GA-G41M-ES2L Acer G43T-AM3 Intel D510MO и D410PT Apple iMac 5,2

Ноутбуки: Dell Latitude E6400 ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet ThinkPad T60 (с GPU Intel) Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 Tablet Lenovo ThinkPad X301 Lenovo ThinkPad R400 Lenovo ThinkPad T400 / T400S Lenovo ThinkPad T500 Lenovo ThinkPad W500 Lenovo ThinkPad R500 Apple MacBook1,1 и MacBook2,1 ASUS Chromebook Flip C101 Samsung Chromebook Plus (v1)