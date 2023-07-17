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Представлен GNU Boot, форк загрузочной прошивки Libreboot

17.07.2023 22:41

Лия Роу (Leah Rowe), основной разработчик и основатель дистрибутива Libreboot, представила первый выпуск новой загрузочной прошивки GNU Boot, представляющей собой форк Libreboot, адаптированный для соответствия требованиям Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам. GNU Boot планируют развивать в составе проекта GNU в качестве свободного системного окружения, которое можно использовать вместо проприетарных прошивок, обеспечивающих загрузку (полностью свободный дистрибутив CoreBoot). Сопровождение GNU Boot, как и Libreboot, будет обеспечивать Лия Роу.

Причиной создания форка является расхождение в подходе к допустимости использования в прошивках бинарных компонентов у проекта Libreboot и Фонда СПО. Осенью прошлого года проект Libreboot перешёл на более прагматичные правила использования бинарных компонентов, позволившие заметно расширить спектр поддерживаемого аппаратного обеспечения. Новой целью проекта Libreboot стала поддержка всего оборудования, поддерживаемого в CoreBoot, за исключением бинарных компонентов, влияющих на безопасность и надёжность (например, в Libreboot используеься me_cleaner для отключения Intel ME). При этом Libreboot потерял статус полностью свободного дистрибутива с позиции Фонда Свободного ПО.

10 июля была сформирована экспериментальная сборка Censored Libreboot c20230710, предлагающая редакцию Libreboot 20230625, в которой оставлены только компоненты, соответствующие критериям Фонда СПО, не допускающим поставку бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов. В итоге в Censored Libreboot была удалена поддержка 2 материнских плат для ПК и 12 ноутбуков, т.е. почти половина из ранее поддерживаемых систем.

Проект GNU Boot стал продолжением опробованной в Censored Libreboot идеи по созданию полностью свободного ответвления Libreboot. Первый выпуск GNU Boot 20230717 вобрал в себе соответствующие критериям Фонда СПО изменения, накопившиеся с момента формирования прошлогоднего выпуска Libreboot 20220710, который является последним выпуском Libreboot, подготовленным до принятия проектом новых правил. По сравнению с Libreboot 20220710 в GNU Boot 20230717 реализована поддержка ноутбука Dell Latitude E6400 и двух Chromebook на базе архитектуры ARM - ASUS Chromebook Flip C101 и Samsung Chromebook Plus. В опубликованном выпуске также расширена поддержка плат ASUS KFSN4-DRE, KCMA-D8 и KGPE-D16, значительно переработана система сборки и проведена чистка документации.

Полный список поддерживаемого в GNU Boot 20230717 оборудования:

  • Серверы:
    • ASUS KGPE-D16
    • ASUS KFSN4-DRE
  • Десктоп-системы:
    • ASUS KCMA-D8
    • Gigabyte GA-G41M-ES2L
    • Acer G43T-AM3
    • Intel D510MO и D410PT
    • Apple iMac 5,2
  • Ноутбуки:
    • Dell Latitude E6400
    • ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet
    • ThinkPad T60 (с GPU Intel)
    • Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 Tablet
    • Lenovo ThinkPad X301
    • Lenovo ThinkPad R400
    • Lenovo ThinkPad T400 / T400S
    • Lenovo ThinkPad T500
    • Lenovo ThinkPad W500
    • Lenovo ThinkPad R500
    • Apple MacBook1,1 и MacBook2,1
    • ASUS Chromebook Flip C101
    • Samsung Chromebook Plus (v1)


  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/gnu...)
  2. OpenNews: Выпуск Libreboot 20230625
  3. OpenNews: Доступен Snagboot, инструментарий для восстановления встраиваемых устройств
  4. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.20
  5. OpenNews: Критика политики Фонда СПО по отношению к прошивкам
  6. OpenNews: Libreboot возвращается в проект GNU
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59456-gnuboot
Ключевые слова: gnuboot, libreboot, bios, boot, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Neon (??), 23:01, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Форк форком сидит и форком погоняет. А на деле вся эта свобода выливается в сильную дефрагментацию и без того малого ареала приложения.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:24, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Малый ареал — это очень щадяще сказано. Три десятка древних систем (а теперь два). Интерес это может представлять чисто академический.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 00:51, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишу комент с Lenovo ThinkPad W500
     
     
  • 4.22, Goodwin (??), 01:15, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши есчо
     
  • 2.20, Аноним (20), 01:08, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > свобода выливается в сильную дефрагментацию

    У двух веток один разработчик.
    Но в том, что любителей свободы на опеннете, готовых праздно критиковать и давать с высока оценки подобным проектам больше, чем людей в этих проектах, в том проблемы никто не видит. Проблема, ведь, в "форках", "бранчах", etc. - в "клозетах", но не в головах.

     

  • 1.2, cheburnator9000 (ok), 23:03, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Та старая ситуация о которой я постоянно пишу. FSF это как (у меня даже слов не хватает как это правильно описать) простыми словами группа людей возомнившие себя "особенными" избранными (неизвестно кем) для проведения "святой инквизиции" по удалению всего запрещенного из кода различных проектов (иными словами вычищают книги от ереси как в средние века).

    То есть обычные люди в понимании FSF должны пользоваться только тем софтом который лично ими вычищен от всего запрещенного и одобрен. Никаких параллелей с текущей ситуаций пропаганды и цензуры в России не находите?.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:07, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В отличие от России использование одобренного FSF-софта никак не навязывается.

    Это прекрасно видно на примере описанного случая: никто не заставлял (и не мог заставить) проект Libreboot соблюдать более жёсткие условия. А те, кто хотел их соблюдать, сделали свой форк и там соблюдают.

     
     
  • 3.7, Минона (ok), 23:17, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э… в России навязывается использование одобренного FSF софта?
     
  • 3.19, cheburnator9000 (ok), 01:01, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы ничего не понимаете, потому что видимо совершенно не читали мотивирующих те... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.21, Аноним (20), 01:14, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За работой FSF мы наблюдаем без малого 40 лет. И столько же на разные сорта неблагоразумной, часто проплаченной, критики в его адрес. Но сколько бы корпоративная собака не лаяла, а караван идёт, и собаке придётся посторониться.
     
     
  • 5.23, cheburnator9000 (ok), 01:27, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За работой FSF мы наблюдаем без малого 40 лет. И столько же
    > на разные сорта неблагоразумной, часто проплаченной, критики в его адрес. Но
    > сколько бы корпоративная собака не лаяла, а караван идёт, и собаке
    > придётся посторониться.

    Ну да долгоживущая секта совершенно неспособная отстаивать свои интересы на "меж-сект-овом" уровне, очень напоминает российский режим. Посмотрим как долго RedHat будет вытирать ноги об GPL, но что-то мне подсказывает что пока RedHat делится выручкой, паразитируя, в том числе и на результате моего труда, руководство FSF будет довольно.

     
  • 2.8, Аноним (8), 23:26, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не находим, FSF это частная организация и вольна думать и понимать всё, что угодно. Точно так же, как ты не пускаешь в свою квартиру бомжей и не считаешь это цензурой.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:56, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Т.е. цензура пейсбучка-твиттерочка это не цензура?
     
     
  • 4.17, Аноним (8), 00:53, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Сурприз, да? Открываем словарь Ожегова и медленно изучаем слово "цензура".
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:21, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "святой инквизиции" по удалению всего закопирайченного копирастами

    Как раз юридические фирмы таким комплайенсом заниматься любят.

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:06, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >То есть обычные люди в понимании FSF должны пользоваться только тем софтом который лично ими вычищен от всего запрещенного и одобрен. Никаких параллелей с текущей ситуаций пропаганды и цензуры в России не находите?.

    Ну так возьми и сам вычисти. Исходники ведь свободные.

     
  • 1.5, Аноним (9), 23:10, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > была удалена поддержка 2 материнских плат для ПК и 12 ноутбуков, т.е. почти половина из ранее поддерживаемых систем.

    Это просто восхитительно!

     
     
  • 2.18, Аноним (20), 00:56, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Восхитительно, что существуют люди, которые борятся за нашу свободу, даже будучи в меньшинстве. Позор приспособленцам, которые не нашли в себе сил и мужества присоединиться к борьбе, выбрали сторону сильного и ничтожно, из тыла, подхалимски насмехаются над поражениями освободителей на фронте.
     

  • 1.6, Минона (ok), 23:14, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GNU плакало, кололось, но продолжало жрать кактус.
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:58, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Железо свежее 2006 всё ещё не поддерживается? Ему уже 18 лет, зачем оно сегодня? Целесообразнее было бы сфокусироваться на поддержке более современного и всё старьё дропнуть.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 00:23, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Целесообразней родителям некоторых было своих детей головой об пол не дропать.
     
     
  • 3.15, Аноним (10), 00:30, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет ни одной причины юзать такое древнее железо сегодня, нет ни одной причины юзать опенсорсную прошивку на нём, нет ни одной причины почему тебя не стоило абортировать (вероятнее всего вместе с родителями). А вот поддержка актуального железа в опенсорсной прошивке вещь довольно релевантная в нынешних реалиях.
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:29, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно поэтому апстрим (Libreboot) принял решение разрешить некоторые блобы.

    Форк называется Censored, потому что FSF в данном случае использует двойные стандарты, одобряя для RYF и FSDG железо, в котором блоб вшит и никак не изменяем, при этом отвергая железо, где блоб надо загружать извне, что даёт больше свободы, ведь его можно как минимум отреверсить и изучить на предмет нежелательного поведения, а как максимум переписать и использовать свободную замену. Но нет, неизменяемый чёрный ящик им кажется более приемлемой вещью. Подробнее тут: https://libreboot.org/news/policy.html#problems-with-fsdg

     
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