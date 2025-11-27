The OpenNET Project / Index page

Выпуск среды рабочего стола CDE 2.5.3

27.11.2025 08:29

После двух лет с публикации прошлого обновления представлен релиз классического промышленного окружения рабочего стола CDE 2.5.3 (Common Desktop Environment). CDE был создан в начале 1990-х годов совместными усилиями компаний Sun Microsystems, HP, IBM, DEC, SCO, Fujitsu и Hitachi, и на протяжении многих лет являлся штатным графическим окружением Solaris, HP-UX, IBM AIX, Digital UNIX и UnixWare. В 2012 году код CDE 2.1 был открыт консорциумом The Open Group под лицензией LGPL.

В состав исходного кода CDE входит XDMCP-совместимый менеджер входа, менеджер пользовательских сеансов, оконный менеджер, панель CDE FrontPanel, менеджер рабочего стола, шина для обеспечения межпроцессного взаимодействия, инструментарий для рабочего стола, средства для разработки приложений на shell и Cи, компоненты для интеграции сторонних приложений. Для сборки требуется наличие библиотеки элементов интерфейса Motif, которая была переведена в разряд свободных проектов следом за CDE.

В новом выпуске:

  • В оконном менеджере dtwm добавлена поддержка дополнительных кнопок мыши.
  • Добавлен systemd-сервис для запуска менеджера входа dtlogin.
  • В файловом менеджере dtfile для запуска команды find вместо ksh задействован командный интерпретатор sh.
  • Парсер в системе справки dthelp переведён на стандартные функции преобразования регистра символов, предложенные в заголовочном файле ctype.h.
  • В календаре-планировщике dtcm улучшена поддержка FreeBSD.
  • Обеспечена совместимость с GCC 15.
  • Эмулятор терминала dtterm переведён с mktemp на функцию mkstemp для создания временных файлов. Устранены проблемы при копировании/вставке через буфер обмена.
  • Добавлены скрипты для инициализации и настройки CDE на платах Raspberry Pi.
  • DtMmdb и dtdocbook переведены с Berkeley DB на использование библиотеки LMDB.
  • В dtcreate, команде создания объектов на рабочем столе, реализован корректный вывод всплывающих окон.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64331-cde
Ключевые слова: cde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:56, 27/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Как же громоздко все это выглядит, если закрыть глаза на древний дизайн. Люди, поддерживающие это, что-то про гном ещё говорят?..
     
