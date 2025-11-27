Выпуск среды рабочего стола CDE 2.5.3

После двух лет с публикации прошлого обновления представлен релиз классического промышленного окружения рабочего стола CDE 2.5.3 (Common Desktop Environment). CDE был создан в начале 1990-х годов совместными усилиями компаний Sun Microsystems, HP, IBM, DEC, SCO, Fujitsu и Hitachi, и на протяжении многих лет являлся штатным графическим окружением Solaris, HP-UX, IBM AIX, Digital UNIX и UnixWare. В 2012 году код CDE 2.1 был открыт консорциумом The Open Group под лицензией LGPL. В состав исходного кода CDE входит XDMCP-совместимый менеджер входа, менеджер пользовательских сеансов, оконный менеджер, панель CDE FrontPanel, менеджер рабочего стола, шина для обеспечения межпроцессного взаимодействия, инструментарий для рабочего стола, средства для разработки приложений на shell и Cи, компоненты для интеграции сторонних приложений. Для сборки требуется наличие библиотеки элементов интерфейса Motif, которая была переведена в разряд свободных проектов следом за CDE. В новом выпуске: В оконном менеджере dtwm добавлена поддержка дополнительных кнопок мыши.

Добавлен systemd-сервис для запуска менеджера входа dtlogin.

В файловом менеджере dtfile для запуска команды find вместо ksh задействован командный интерпретатор sh.

Парсер в системе справки dthelp переведён на стандартные функции преобразования регистра символов, предложенные в заголовочном файле ctype.h.

В календаре-планировщике dtcm улучшена поддержка FreeBSD.

Обеспечена совместимость с GCC 15.

Эмулятор терминала dtterm переведён с mktemp на функцию mkstemp для создания временных файлов. Устранены проблемы при копировании/вставке через буфер обмена.

Добавлены скрипты для инициализации и настройки CDE на платах Raspberry Pi.

DtMmdb и dtdocbook переведены с Berkeley DB на использование библиотеки LMDB.

В dtcreate, команде создания объектов на рабочем столе, реализован корректный вывод всплывающих окон.



