Для OpenBSD подготовлен порт с классической средой рабочего стола CDE

2.20 , Хапноним ( ? ), 23:25, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >It supports CDE backdrops and palettes with FVWM colorsets and has a theme generator for Xt, Xaw, Motif, GTK2, GTK3, Qt4 and Qt5. как интересно чисто оформления из него доставать