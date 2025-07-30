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Для OpenBSD подготовлен порт с классической средой рабочего стола CDE

30.07.2025 21:46

В коллекцию портов OpenBSD добавлена классическая среда рабочего стола CDE (Common Desktop Environment), разработанная в начале девяностых годов прошлого века совместными усилиями компаний Sun Microsystems, HP, IBM, DEC, SCO, Fujitsu и Hitachi, и на протяжении многих лет поставляемая в качестве штатного графического окружения Solaris, HP-UX, IBM AIX, Digital UNIX и UnixWare. В 2012 году код CDE 2.1 был открыт консорциумом The Open Group под лицензией LGPL.

В состав входит XDMCP-совместимый менеджер входа, менеджер пользовательских сеансов, оконный менеджер, панель CDE FrontPanel, менеджер рабочего стола, шина для обеспечения межпроцессного взаимодействия, инструментарий для рабочего стола, средства для разработки приложений на shell и Cи, компоненты для интеграции сторонних приложений. Для формирования интерфейса используется библиотека Motif.



  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Релиз OpenBSD 7.7
  3. OpenNews: MinC - похожее на Cygwin окружение для Windows с утилитами из OpenBSD
  4. OpenNews: В OpenBSD обеспечена поддержка среды рабочего стола KDE 6
  5. OpenNews: Выпуск окружения рабочего стола CDE 2.5.0
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения NsCDE 2.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63646-cde
Ключевые слова: cde, openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:51, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не нужно. Уже есть NsCDE.
     
     
  • 2.20, Хапноним (?), 23:25, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >It supports CDE backdrops and palettes with FVWM colorsets and has a theme generator for Xt, Xaw, Motif, GTK2, GTK3, Qt4 and Qt5.

    как интересно чисто оформления из него доставать

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:00, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ну это точно выглядит лучше жтк4
     
     
  • 2.14, prepentium (?), 22:25, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Главное, что в то время даже ни одного ткацкого станка не пострадало. Их просто тогда ещё не изобрели.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:07, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Выглядит лучше Gnome.
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 22:17, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и темя для дальтоника искаробки!
     
  • 2.10, ананим1 (?), 22:19, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вот вы ржоте. А тут реально хоть и выглядит как из 90-х, но зато сразу видно где кнопки, на которые нажимать можно. чекбоксы которые нажатые,
    А в современнх плоских интерфейсах этого очень нехватает
     
     
  • 3.21, 12yoexpert (ok), 23:32, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а кто ржёт?
     
  • 3.26, Аноним (26), 00:29, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, например, не сразу догадался, что "табличка" слева это калькулятор. Пока заголовок окна не прочитал.
     

  • 1.7, 1 (??), 22:08, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE никак не могут решить: прямые углы у окон делать или скругленные. А тут решили просто - пусть зависит от того, с какого расстояния смотреть.
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:11, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Главное, никаких udisks и gvfs.
     
  • 1.11, prepentium (?), 22:22, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но к такому роскошному рабочему столу нужна ещё и клавиатура без клавиш-стрелочек. Для аутентичности.
     
     
  • 2.22, 12yoexpert (ok), 23:32, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а нафига на них руку убирать?
     
     
  • 3.27, prepentium (?), 01:04, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Vimляне с вами согласны. Но самый центр оси Зла - это мышь! Во всех её проявлениях.
     

  • 1.12, aNonim (?), 22:23, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Пропатчили, стало быть, BSD под CDE...
     
     
  • 2.18, 1 (??), 22:58, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пропатчили, стало быть, BSD под CDE...

    Ну вот, только сейчас, увидев результат, поняли, что 13 лет фигню какую-то патчили. Надо было внимательнее читать, что там требуется.

     

  • 1.13, Аноним (13), 22:24, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шрифты, конечно, просто ух.
     
     
  • 2.16, prepentium (?), 22:28, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто у вас нет глаз как у киборгов тех лет. Тех, что с красной подсветкой. Помните?
     
     
  • 3.24, Аноним (13), 23:41, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ловко вы запрещённое слово обошли!
     

  • 1.15, Bob (??), 22:28, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ничто не греет душу так, как старая добрая казённая соляра нахаляву)

    Одновременно режет глаза и штырит, капитально.

    Но, колхозное происхождение - скрыть невозможно.

     
     
  • 2.23, 12yoexpert (ok), 23:33, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты хотя бы попытайся, мне больно такое читать
     

  • 1.17, Аноним (-), 22:51, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В 2012 году код CDE 2.1 был открыт консорциумом The Open
    > Group под лицензией LGPL.

    Вот если ю они так в 2002 расщедрились... мир был бы немного другим.

     
     
  • 2.28, prepentium (?), 01:09, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уверен, что не был бы. Сколько всего пооткрывали за пару десятков лет, а результат нулевой. Ну, кроме обилия комментариев на завалинках т.н. сообщества.
     

  • 1.19, 12yoexpert (ok), 23:24, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в начале девяностых годов прошлого века

    тысячелетия, поправьте, пожалуйста, а то мало пафоса

     
  • 1.25, Аноним (25), 00:27, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда уже портируют интерфейс редмонд и перестанут выделываться?
     
  • 1.29, Аноним (29), 02:27, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стошнило от цветовой палитры.
     

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