Для OpenBSD подготовлен порт с классической средой рабочего стола CDE

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|2.20, Хапноним (?), 23:25, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>It supports CDE backdrops and palettes with FVWM colorsets and has a theme generator for Xt, Xaw, Motif, GTK2, GTK3, Qt4 and Qt5.
как интересно чисто оформления из него доставать
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|2.14, prepentium (?), 22:25, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Главное, что в то время даже ни одного ткацкого станка не пострадало. Их просто тогда ещё не изобрели.
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|2.10, ананим1 (?), 22:19, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вот вы ржоте. А тут реально хоть и выглядит как из 90-х, но зато сразу видно где кнопки, на которые нажимать можно. чекбоксы которые нажатые,
А в современнх плоских интерфейсах этого очень нехватает
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|3.26, Аноним (26), 00:29, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я, например, не сразу догадался, что "табличка" слева это калькулятор. Пока заголовок окна не прочитал.
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|1.7, 1 (??), 22:08, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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KDE никак не могут решить: прямые углы у окон делать или скругленные. А тут решили просто - пусть зависит от того, с какого расстояния смотреть.
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|1.11, prepentium (?), 22:22, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но к такому роскошному рабочему столу нужна ещё и клавиатура без клавиш-стрелочек. Для аутентичности.
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|3.27, prepentium (?), 01:04, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Vimляне с вами согласны. Но самый центр оси Зла - это мышь! Во всех её проявлениях.
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|2.18, 1 (??), 22:58, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пропатчили, стало быть, BSD под CDE...
Ну вот, только сейчас, увидев результат, поняли, что 13 лет фигню какую-то патчили. Надо было внимательнее читать, что там требуется.
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|2.16, prepentium (?), 22:28, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просто у вас нет глаз как у киборгов тех лет. Тех, что с красной подсветкой. Помните?
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|1.15, Bob (??), 22:28, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ничто не греет душу так, как старая добрая казённая соляра нахаляву)
Одновременно режет глаза и штырит, капитально.
Но, колхозное происхождение - скрыть невозможно.
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|1.17, Аноним (-), 22:51, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В 2012 году код CDE 2.1 был открыт консорциумом The Open
> Group под лицензией LGPL.
Вот если ю они так в 2002 расщедрились... мир был бы немного другим.
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|2.28, prepentium (?), 01:09, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уверен, что не был бы. Сколько всего пооткрывали за пару десятков лет, а результат нулевой. Ну, кроме обилия комментариев на завалинках т.н. сообщества.
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|1.19, 12yoexpert (ok), 23:24, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> в начале девяностых годов прошлого века
тысячелетия, поправьте, пожалуйста, а то мало пафоса
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