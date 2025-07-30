Для OpenBSD подготовлен порт с классической средой рабочего стола CDE

В коллекцию портов OpenBSD добавлена классическая среда рабочего стола CDE (Common Desktop Environment), разработанная в начале девяностых годов прошлого века совместными усилиями компаний Sun Microsystems, HP, IBM, DEC, SCO, Fujitsu и Hitachi, и на протяжении многих лет поставляемая в качестве штатного графического окружения Solaris, HP-UX, IBM AIX, Digital UNIX и UnixWare. В 2012 году код CDE 2.1 был открыт консорциумом The Open Group под лицензией LGPL.

В состав входит XDMCP-совместимый менеджер входа, менеджер пользовательских сеансов, оконный менеджер, панель CDE FrontPanel, менеджер рабочего стола, шина для обеспечения межпроцессного взаимодействия, инструментарий для рабочего стола, средства для разработки приложений на shell и Cи, компоненты для интеграции сторонних приложений. Для формирования интерфейса используется библиотека Motif.