Выпуск окружения рабочего стола CDE 2.5.0

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|1.2, васёк (?), 12:06, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в MMORPG играю только за некроманта, а в Linux как de - только CDE
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|2.5, Аноним (-), 12:12, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Однако выделение активируемого значка прикольное, сейчас дсже супердупер веб фреймворки то так не умеют сходу, а тут, вот, олдовая шняга фигурное выделение устраивает.
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|3.11, Аноним (11), 13:07, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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неприкольное выделение, внешний размер постоянно разный, только путает
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|1.4, Аноним (4), 12:12, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Осуществлён переход с устаревшей системы сборки Imake на использование инструментария Autotools.
Звучит как шутка
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|1.7, Аноним (7), 12:28, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, у него можно настраивать цвета интерфейса?
Напр. чтобы сделать контрастнее или менее блевотно?
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|3.18, Аноним (7), 13:26, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если открыты исходники, то можно сделать что угодно.
Но это не значит что оно есть.
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|1.15, IdeaFix (ok), 13:13, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1. Чо как там с кириллицей?
2. Покуда TDE не запилят под старые юниксы (т.е. никогда), CDE будет жить...
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|1.23, A.Stahl (ok), 14:15, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикрутить нормальные шрифты, немного причесать расположение текста и получим вполне обычную DE. А обычные ДЕ скоро могут стать необычными: все стараются чем-то удивить вместо того, чтобы обеспечить логичность и удобство. Обычных DE становится всё меньше.
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|2.28, хрю (?), 14:57, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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xfce4 никого не пытается удивить ну и удобна и логична да и все остальные, окромя двух главных главных де, тоже удобные их пользователям.
Вообще, это одно из правил - уйди с майнстрима и уведешь совсем другой мЫр :D.
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|1.29, Аноним (29), 14:57, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>CDE был разработан в начале девяностых годов прошлого века совместными усилиями компаний Sun Microsystems, HP, IBM, DEC, SCO, Fujitsu и Hitachi, и на протяжении многих лет выступал в роли штатного графического окружения Solaris, HP-UX, IBM AIX, Digital UNIX и UnixWare.
И что с поддержкой illumos?
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