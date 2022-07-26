Выпуск окружения рабочего стола CDE 2.5.0

Состоялся релиз классического промышленного окружения рабочего стола CDE 2.5.0 (Common Desktop Environment). CDE был разработан в начале девяностых годов прошлого века совместными усилиями компаний Sun Microsystems, HP, IBM, DEC, SCO, Fujitsu и Hitachi, и на протяжении многих лет выступал в роли штатного графического окружения Solaris, HP-UX, IBM AIX, Digital UNIX и UnixWare. В 2012 году код CDE был открыт консорциумом The Open Group кода CDE 2.1 под лицензией LGPL. В состав исходных текстов CDE входит XDMCP-совместимый менеджер входа, менеджер пользовательских сеансов, оконный менеджер, панель CDE FrontPanel, менеджер рабочего стола, шина для обеспечения межпроцессного взаимодействия, инструментарий для рабочего стола, средства для разработки приложений на shell и Cи, компоненты для интеграции сторонних приложений. Для сборки необходимо наличие библиотеки элементов интерфейса Motif, которая была переведена в разряд свободных проектов следом за CDE. В новом выпуске: Осуществлён переход с устаревшей системы сборки Imake на использование инструментария Autotools.

Внесены исправления, связанные с реализацией поддержки новых выпусков дистрибутивов Linux и систем BSD.

Для Linux и FreeBSD реализована поддержка PAM и utempter, что позволило избавиться от необходимости установки флага suid root для программ dtsession и dtterm.

Обновлена версия командной оболочки ksh93.

На системах с установленным пакетом Xrender обеспечена поддержка мозаичной компоновки (tiling) и масштабирования фоновых изображений.

Улучшена поддержка полноэкранных приложений и добавлена корректная реализация свойств _NET_WM.



