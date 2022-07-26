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Выпуск окружения рабочего стола CDE 2.5.0

26.07.2022 07:33

Состоялся релиз классического промышленного окружения рабочего стола CDE 2.5.0 (Common Desktop Environment). CDE был разработан в начале девяностых годов прошлого века совместными усилиями компаний Sun Microsystems, HP, IBM, DEC, SCO, Fujitsu и Hitachi, и на протяжении многих лет выступал в роли штатного графического окружения Solaris, HP-UX, IBM AIX, Digital UNIX и UnixWare. В 2012 году код CDE был открыт консорциумом The Open Group кода CDE 2.1 под лицензией LGPL.

В состав исходных текстов CDE входит XDMCP-совместимый менеджер входа, менеджер пользовательских сеансов, оконный менеджер, панель CDE FrontPanel, менеджер рабочего стола, шина для обеспечения межпроцессного взаимодействия, инструментарий для рабочего стола, средства для разработки приложений на shell и Cи, компоненты для интеграции сторонних приложений. Для сборки необходимо наличие библиотеки элементов интерфейса Motif, которая была переведена в разряд свободных проектов следом за CDE.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход с устаревшей системы сборки Imake на использование инструментария Autotools.
  • Внесены исправления, связанные с реализацией поддержки новых выпусков дистрибутивов Linux и систем BSD.
  • Для Linux и FreeBSD реализована поддержка PAM и utempter, что позволило избавиться от необходимости установки флага suid root для программ dtsession и dtterm.
  • Обновлена версия командной оболочки ksh93.
  • На системах с установленным пакетом Xrender обеспечена поддержка мозаичной компоновки (tiling) и масштабирования фоновых изображений.
  • Улучшена поддержка полноэкранных приложений и добавлена корректная реализация свойств _NET_WM.



  1. Главная ссылка к новости (юhttps://sourceforge.net/p/cde...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения NsCDE 2.2
  3. OpenNews: NsCDE, ретро-окружение в стиле CDE, поддерживающее современные технологии
  4. OpenNews: Выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE 2.2.4
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE
  6. OpenNews: Десктоп окружение CDE переведено в разряд открытых проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57553-cde
Ключевые слова: cde, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:05, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Олдскульненько так, даешь ему поддержку Вэйланда )))
     
  • 1.2, васёк (?), 12:06, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    в MMORPG играю только за некроманта, а в Linux как de - только CDE
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:51, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в MMORPG

    Надеюсь, в Ultima Online?

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:07, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шрифты, конечно, это нечто.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 12:12, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Однако выделение активируемого значка прикольное, сейчас дсже супердупер веб фреймворки то так  не умеют сходу, а тут, вот, олдовая шняга фигурное выделение устраивает.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:07, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неприкольное выделение, внешний размер постоянно разный, только путает
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:12, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Осуществлён переход с устаревшей системы сборки Imake на использование инструментария Autotools.

    Звучит как шутка

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 13:08, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    autotools устарел? возможно, для вашей джавы на электроне
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:28, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, у него можно настраивать цвета интерфейса?
    Напр. чтобы сделать контрастнее или менее блевотно?
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 13:08, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    исходники открыты. ты глупый?
     
     
  • 3.18, Аноним (7), 13:26, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если открыты исходники, то можно сделать что угодно.
    Но это не значит что оно есть.
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:23, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно
     
  • 2.27, хрю (?), 14:53, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё можно настраивать через x ресурсы. https://wiki.archlinux.org/title/X_resources_(Русский)
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:28, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    юhttps
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:37, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Всё таки Kommon Desktop Environment лучше ;)
     
  • 1.10, Ан (??), 13:01, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Олды прослезились.
     
     
  • 2.14, Аноним (11), 13:09, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет
     

  • 1.15, IdeaFix (ok), 13:13, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Чо как там с кириллицей?
    2. Покуда TDE не запилят под старые юниксы (т.е. никогда), CDE будет жить...
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 13:23, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Там Xft и Unicode, руснявица работает
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:34, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кириллица? )
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:56, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, легендарная Windows-1251
     
     
  • 5.25, Ан (??), 14:36, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легендарная это koi8-r
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:34, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Похоже одновременно на виндос 2/3 и os/2. Мерзость.
     
  • 1.22, Anonymoustus (ok), 14:13, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Десктоп здоровых людей.
     
  • 1.23, A.Stahl (ok), 14:15, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прикрутить нормальные шрифты, немного причесать расположение текста и получим вполне обычную DE. А обычные ДЕ скоро могут стать необычными: все стараются чем-то удивить вместо того, чтобы обеспечить логичность и удобство. Обычных DE становится всё меньше.
     
     
  • 2.28, хрю (?), 14:57, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xfce4 никого не пытается удивить ну и удобна и логична да и все остальные, окромя двух главных главных де, тоже удобные их пользователям.

    Вообще, это одно из правил - уйди с майнстрима и уведешь совсем другой мЫр :D.

     

  • 1.29, Аноним (29), 14:57, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >CDE был разработан в начале девяностых годов прошлого века совместными усилиями компаний Sun Microsystems, HP, IBM, DEC, SCO, Fujitsu и Hitachi, и на протяжении многих лет выступал в роли штатного графического окружения Solaris, HP-UX, IBM AIX, Digital UNIX и UnixWare.

    И что с поддержкой illumos?

     

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