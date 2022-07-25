Выпуск пользовательского окружения NsCDE 2.2

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|1.2, Герострат (?), 12:00, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Почему авторы этого до сих пор не в тюрьме за жестокое насилие над пользователями?
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|2.7, Аноним (7), 12:06, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что их пользователи - мазохисты, они кайфуют от страданий.
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|1.3, Аноним (3), 12:01, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы CDE подтянули. Чего там не хватает? Монтирование флэшек, "корзины", всякие мелочи?
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|4.23, Аноним (3), 12:50, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе жалко что ли? Какие у тебя претензии к нему. У меня вот претензия только одна наверно -- он не поддерживает спецификации freedesktop. С одной стороны это очень хорошо, а, с другой, софт как бы рассчитывает на них для работы. Ну и флешки монтировать кликом в фм неплохо было бы.
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|1.6, Аноним (6), 12:04, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сразу видно, что программеры сделали "длясибяанедлядомохозяек", т.е. как положено - уебищно, на уровне начала 1990-х.
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|2.24, Аноним (24), 12:53, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>программеры сделали "длясибяанедлядомохозяек"
Эксперт впопеннета отжигает.
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|1.8, Аноним (24), 12:08, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>адаптированное для использования на современных Unix-подобных системах и Linux
Цде и так собирается на современных системах, зачем это?
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|1.11, iCat (ok), 12:19, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличный JustForFun!
И намного безопаснее, чем systemD-истерия...
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|2.16, user90 (?), 12:24, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Берешь дистр без системды и накатываещь отдельно WM, отдельно прочие нужные тебе комоненты, пишешь пару обвязок на шелл и все отлично и работает именно так, как нужно ТЕБЕ. А про зашкваренных не будем)
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|3.17, iCat (ok), 12:26, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Берешь дистр без системды и накатываещь отдельно WM, отдельно прочие нужные тебе
> комоненты, пишешь пару обвязок на шелл и все отлично и работает
> именно так, как нужно ТЕБЕ. А про зашкваренных не будем)
Так у меня Gentoo... ;)
Что хочу - то и верчу...
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|1.13, Аноним (13), 12:20, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для любителей ретро-стиля
> Окружение базируется на оконном менеджере FVWM
ХА-ХА-ХА! Нормальный йузер сам собирает такое окружение, и даже не такое, а то, что нужно ему! А вот для кого ЭТО - совсем непонятно. И цветовая схема адовенькая.
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|1.14, Яналим (?), 12:22, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше тогда уж консольный.
Все равно массам нужна плоскота, в смысле материалдизайн.
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|2.21, Аноним (4), 12:49, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне блевать тянет от всей этой плоскоты. Порой не понятно где кнопка, а где просто некликабельный лейбл - одинаково плоское же. Псевдо-3D интерфейсы с тенями - это круто.
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|1.19, Аноним (19), 12:35, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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готовятся к пост-апокалипсису, когда запускать ос придётся на чём угодно. молодцы!
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|1.22, Аноним (-), 12:50, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Надстройки написаны на Python и Shell.
Ну и зачем такое "ретро" нужно? Чтобы на современном компе ощутить тормоза и свопление как будто это первопень?
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|2.27, Мимокрокодилъ (?), 13:22, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Надстройки написаны на Python и Shell.
> Ну и зачем такое "ретро" нужно? Чтобы на современном компе ощутить тормоза
> и свопление как будто это первопень?
Вы очень точно подметили xD
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|1.25, Аноним (25), 13:20, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Увидел новость, зашёл с замиранием сердца, думаю, ну неужели что-то легковесное и без свистелок, ан нет, это просто имитация под ретро, печально.
Если я захочу в ретро, я заведу свой старый пенёк и там вполне нативно буду пользователем "ретро".
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|2.28, Аноним (4), 13:22, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для истинного ретро ты можешь поставить MWM (или EMWM если нужно Xinerama и Unicode), CTWM
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