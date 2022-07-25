Выпуск пользовательского окружения NsCDE 2.2

Опубликован выпуск проекта NsCDE 2.2 (Not so Common Desktop Environment), развивающего окружение рабочего стола с ретро-интерфейсом в стиле CDE (Common Desktop Environment), адаптированное для использования на современных Unix-подобных системах и Linux. Окружение базируется на оконном менеджере FVWM с темой оформления, приложениями, патчами и надстройками для воссоздания оригинального рабочего стола CDE. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Надстройки написаны на Python и Shell. Установочные пакеты сформированы для Fedora, openSUSE, Debian и Ubuntu. Целью проекта является предоставление комфортного и удобного окружения для любителей ретро-стиля, поддерживающего современные технологии и не вызывающего дискомфорта из-за отсутствия функциональности. Для придания запускаемым пользовательским приложениям стиля CDE подготовлены генераторы тем оформления для Xt, Xaw, Motif, GTK2, GTK3 и Qt5, позволяющие стилизовать под ретро-интерфейс оформление большинства программ, использующих X11. NsCDE позволяет связать оформление CDE и современные технологии, такие как растеризация шрифтов с использованием XFT, Unicode, динамические и функциональные меню, виртуальные рабочие столы, апплеты, обои рабочего стола, темы оформления/пиктограмм и т.п. В новой версии: Реализована возможность размещения панели в верхней части экрана (включается через добавление в файл ~/.NsCDE/NsCDE.conf настройки "InfoStoreAdd frontpanel.on.top 1").

Для калькулятора kcalc добавлена цветовая схема, соответствующая оформлению dtcalc.

Обновлено оформление пиктограмм.

Добавлена поддержка стилизации Firefox 100+. Обновлены CSS-файлы для настройки оформления Firefox.

Объединены CSS-файлы для движков GTK2 и GTK3.

Реализовано и включено по умолчанию использование клавиатурных комбинаций, соответствующих спецификации CUA (Common User Access). Для возвращения старых клавиатурных комбинаций в файле ~/.NsCDE/NsCDE.conf следует установить параметр "InfoStoreAdd kbd_bind_set nscde1x" или изменить настройки в интерфейсе Keyboard Style Manager.

Улучшено определение PolkitAgent.

В движке тем оформление Kvantum, который может быть выбран в настройках Color Style Manager, реализовано более близкое к Motif стилевое оформление для списков Qt5.



