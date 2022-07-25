The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск пользовательского окружения NsCDE 2.2

25.07.2022 11:51

Опубликован выпуск проекта NsCDE 2.2 (Not so Common Desktop Environment), развивающего окружение рабочего стола с ретро-интерфейсом в стиле CDE (Common Desktop Environment), адаптированное для использования на современных Unix-подобных системах и Linux. Окружение базируется на оконном менеджере FVWM с темой оформления, приложениями, патчами и надстройками для воссоздания оригинального рабочего стола CDE. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Надстройки написаны на Python и Shell. Установочные пакеты сформированы для Fedora, openSUSE, Debian и Ubuntu.

Целью проекта является предоставление комфортного и удобного окружения для любителей ретро-стиля, поддерживающего современные технологии и не вызывающего дискомфорта из-за отсутствия функциональности. Для придания запускаемым пользовательским приложениям стиля CDE подготовлены генераторы тем оформления для Xt, Xaw, Motif, GTK2, GTK3 и Qt5, позволяющие стилизовать под ретро-интерфейс оформление большинства программ, использующих X11. NsCDE позволяет связать оформление CDE и современные технологии, такие как растеризация шрифтов с использованием XFT, Unicode, динамические и функциональные меню, виртуальные рабочие столы, апплеты, обои рабочего стола, темы оформления/пиктограмм и т.п.

В новой версии:

  • Реализована возможность размещения панели в верхней части экрана (включается через добавление в файл ~/.NsCDE/NsCDE.conf настройки "InfoStoreAdd frontpanel.on.top 1").
  • Для калькулятора kcalc добавлена цветовая схема, соответствующая оформлению dtcalc.
  • Обновлено оформление пиктограмм.
  • Добавлена поддержка стилизации Firefox 100+. Обновлены CSS-файлы для настройки оформления Firefox.
  • Объединены CSS-файлы для движков GTK2 и GTK3.
  • Реализовано и включено по умолчанию использование клавиатурных комбинаций, соответствующих спецификации CUA (Common User Access). Для возвращения старых клавиатурных комбинаций в файле ~/.NsCDE/NsCDE.conf следует установить параметр "InfoStoreAdd kbd_bind_set nscde1x" или изменить настройки в интерфейсе Keyboard Style Manager.
  • Улучшено определение PolkitAgent.
  • В движке тем оформление Kvantum, который может быть выбран в настройках Color Style Manager, реализовано более близкое к Motif стилевое оформление для списков Qt5.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Доступно пользовательское окружение NsCDE 2.1
  3. OpenNews: NsCDE, ретро-окружение в стиле CDE, поддерживающее современные технологии
  4. OpenNews: Выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE 2.2.4
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE
  6. OpenNews: Десктоп окружение CDE переведено в разряд открытых проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57548-nscde
Ключевые слова: nscde, cde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:00, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    бред какой то
     
  • 1.2, Герострат (?), 12:00, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему авторы этого до сих пор не в тюрьме за жестокое насилие над пользователями?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:02, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    потому что это красиво и удобно
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:06, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что их пользователи - мазохисты, они кайфуют от страданий.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:15, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну не всем же кедерастией заниматься во все края
     
     
  • 4.32, Степан (?), 13:40, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как перечеркнуть все уважение одним словом...
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:22, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виндузятники?
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:09, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и от работы в голой консоли "кайфуют".
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:01, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы CDE подтянули. Чего там не хватает? Монтирование флэшек, "корзины", всякие мелочи?
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 12:02, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вчера, кстати, CDE 2.5.0 вышел.
     
     
  • 3.12, barmaglot (??), 12:19, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Грёбаные некрофилы. Закопайте уже это ...
     
     
  • 4.23, Аноним (3), 12:50, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе жалко что ли? Какие у тебя претензии к нему. У меня вот претензия только одна наверно -- он не поддерживает спецификации freedesktop. С одной стороны это очень хорошо, а, с другой, софт как бы рассчитывает на них для работы. Ну и флешки монтировать кликом в фм неплохо было бы.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:04, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сразу видно, что программеры сделали "длясибяанедлядомохозяек", т.е. как положено - уебищно, на уровне начала 1990-х.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:53, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >программеры сделали "длясибяанедлядомохозяек"

    Эксперт впопеннета отжигает.

     

  • 1.8, Аноним (24), 12:08, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >адаптированное для использования на современных Unix-подобных системах и Linux

    Цде и так собирается на современных системах, зачем это?

     
  • 1.10, dullish (ok), 12:15, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дайте ка я угадаю... 32 мегабайт ОЗУ ему не хватит? Да?
     
  • 1.11, iCat (ok), 12:19, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличный JustForFun!
    И намного безопаснее, чем systemD-истерия...
     
     
  • 2.16, user90 (?), 12:24, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берешь дистр без системды и накатываещь отдельно WM, отдельно прочие нужные тебе комоненты, пишешь пару обвязок на шелл и все отлично и работает именно так, как нужно ТЕБЕ. А про зашкваренных не будем)
     
     
  • 3.17, iCat (ok), 12:26, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Берешь дистр без системды и накатываещь отдельно WM, отдельно прочие нужные тебе
    > комоненты, пишешь пару обвязок на шелл и все отлично и работает
    > именно так, как нужно ТЕБЕ. А про зашкваренных не будем)

    Так у меня Gentoo... ;)
    Что хочу - то и верчу...

     
     
  • 4.18, user90 (?), 12:32, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, классика. Но GuixSD был интереснее.. пока не надоело :)
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:20, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для любителей ретро-стиля
    > Окружение базируется на оконном менеджере FVWM

    ХА-ХА-ХА! Нормальный йузер сам собирает такое окружение, и даже не такое, а то, что нужно ему! А вот для кого ЭТО - совсем непонятно. И цветовая схема адовенькая.

     
  • 1.14, Яналим (?), 12:22, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше тогда уж консольный.
    Все равно массам нужна плоскота, в смысле материалдизайн.
     
     
  • 2.21, Аноним (4), 12:49, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне блевать тянет от всей этой плоскоты. Порой не понятно где кнопка, а где просто некликабельный лейбл - одинаково плоское же. Псевдо-3D интерфейсы с тенями - это круто.
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:21, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А другим нужны градиенты, анимация.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:35, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    готовятся к пост-апокалипсису, когда запускать ос придётся на чём угодно. молодцы!
     
     
  • 2.29, Аноним (26), 13:23, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это "что-угодно" Тайвань отказывается производить.
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:43, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Объединены CSS-файлы для движков GTK2 и GTK3.

    Зачем так неканонично?

     
  • 1.22, Аноним (-), 12:50, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Надстройки написаны на Python и Shell.

    Ну и зачем такое "ретро" нужно? Чтобы на современном компе ощутить тормоза и свопление как будто это первопень?

     
     
  • 2.27, Мимокрокодилъ (?), 13:22, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Надстройки написаны на Python и Shell.
    > Ну и зачем такое "ретро" нужно? Чтобы на современном компе ощутить тормоза
    > и свопление как будто это первопень?

    Вы очень точно подметили xD

     

  • 1.25, Аноним (25), 13:20, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Увидел новость, зашёл с замиранием сердца, думаю, ну неужели что-то легковесное и без свистелок, ан нет, это просто имитация под ретро, печально.
    Если я захочу в ретро, я заведу свой старый пенёк и там вполне нативно буду пользователем "ретро".
     
     
  • 2.28, Аноним (4), 13:22, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для истинного ретро ты можешь поставить MWM (или EMWM если нужно Xinerama и Unicode), CTWM
     
     
  • 3.33, user90 (?), 14:05, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EXWM, бгг! Но - "слабакам там не место" ;)
     

  • 1.30, Аноним (26), 13:24, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что обои такие скучнющие?
     
     
  • 2.31, Аноним (9), 13:30, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что это прекрасные, практичные сэмплы
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру