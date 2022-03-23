The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступно пользовательское окружение NsCDE 2.1

23.03.2022 07:25

Опубликован выпуск проекта NsCDE 2.1 (Not so Common Desktop Environment), развивающего окружение рабочего стола с ретро-интерфейсом в стиле CDE (Common Desktop Environment), адаптированное для использования на современных Unix-подобных системах и Linux. Окружение базируется на оконном менеджере FVWM с темой оформления, приложениями, патчами и надстройками для воссоздания оригинального рабочего стола CDE. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Надстройки написаны на Python и Shell. Установочные пакеты сформированы для Fedora, openSUSE, Debian и Ubuntu.

Целью проекта является предоставление комфортного и удобного окружения для любителей ретро-стиля, поддерживающего современные технологии и не вызывающего дискомфорта из-за отсутствия функциональности. Для придания запускаемым пользовательским приложениям стиля CDE подготовлены генераторы тем оформления для Xt, Xaw, Motif, GTK2, GTK3 и Qt5, позволяющие стилизовать под ретро-интерфейс оформление большинства программ, использующих X11. NsCDE позволяет связать оформление CDE и современные технологии, такие как растеризация шрифтов с использованием XFT, Unicode, динамические и функциональные меню, виртуальные рабочие столы, апплеты, обои рабочего стола, темы оформления/пиктограмм и т.п.

В новой версии:

  • Для Qt-виджетов обеспечена автоматическая генерация тем оформления с использованием движка Kvantum, который может быть выбран в настройках Color Style Manager в качестве движка, альтернативного движку на базе GTK2. Применение нового движка позволяет обеспечить родной для CDE внешний вид приложений, написанных на Qt5 и используемых в KDE.
  • Реализован механизм для определения наборов клавиатурных комбинаций. В текущем виде пока предложен только один набор nscde, но в будущем планируется добавить набор с комбинациями, определёнными в спецификации IBM CUA.
  • Добавлены шаблоны цветового оформления для эмуляторов терминалов Konsole и Qterminal.
  • Упрощён шаблон настройки цветов colormgr.local, в котором реализована возможность вызова функций из /share/NsCDE/config_templates/colormgr.addons.
  • Обеспечена поддержка перемещения панели между мониторами.
  • При инициализации обеспечено резервное копирование настроек виджетов, определённых в таких файлах, как gtkrc и qt5ct.conf.
  • Налажен запуск и перезапуск агентов polkit.






  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/NsCDE/NsCDE...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE 2.2.4
  3. OpenNews: Релиз OpenMotif 2.3
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE
  5. OpenNews: Десктоп окружение CDE переведено в разряд открытых проектов
  6. OpenNews: Тулкит Motif переведен в разряд свободных проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56897-nscde
Ключевые слова: nscde, cde, desktop
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:37, 23/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ужос. И не в том ужос, что некрасиво, красиво.

    Ужос в том, что CDE был хорош тем, что реализовал все фичи Motif, который в свою очередь реализовал все фичи X11 (чего до сих пор ни один тулкит не  может).

    А это DE непонятно для чего.

     
     
  • 3, Аноним (3), 07:42, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ужос. И не в том ужос, что некрасиво, красиво.
    > Ужос в том, что CDE был хорош тем, что реализовал все фичи
    > Motif, который в свою очередь реализовал все фичи X11 (чего до
    > сих пор ни один тулкит не  может).
    > А это DE непонятно для чего.

    Красиво/некрасиво, это всё вкусовщина.
    А вот функциональность и потребление ресурсов гораздо более объективные категории, и вот здесь, как правило, у подавляющего большинства современных сред не то что развития нет, но даже можно наблюдать явную деградацию.

     

  • 2, Аноним (3), 07:38, 23/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    "развивающего окружение рабочего стола с ретро-интерфейсом в стиле CDE (Common Desktop Environment), адаптированное для использования на современных Unix-подобных системах и Linux"

    Правильно ли я понимаю, что это буквально значит, что оно выглядит также сурово, как старые DE, но зато жрать будет как не в себя, как современные недоразумения обмазанные JS-ом и прочая подобная хипстота?!

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру