Доступно пользовательское окружение NsCDE 2.1

Опубликован выпуск проекта NsCDE 2.1 (Not so Common Desktop Environment), развивающего окружение рабочего стола с ретро-интерфейсом в стиле CDE (Common Desktop Environment), адаптированное для использования на современных Unix-подобных системах и Linux. Окружение базируется на оконном менеджере FVWM с темой оформления, приложениями, патчами и надстройками для воссоздания оригинального рабочего стола CDE. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Надстройки написаны на Python и Shell. Установочные пакеты сформированы для Fedora, openSUSE, Debian и Ubuntu. Целью проекта является предоставление комфортного и удобного окружения для любителей ретро-стиля, поддерживающего современные технологии и не вызывающего дискомфорта из-за отсутствия функциональности. Для придания запускаемым пользовательским приложениям стиля CDE подготовлены генераторы тем оформления для Xt, Xaw, Motif, GTK2, GTK3 и Qt5, позволяющие стилизовать под ретро-интерфейс оформление большинства программ, использующих X11. NsCDE позволяет связать оформление CDE и современные технологии, такие как растеризация шрифтов с использованием XFT, Unicode, динамические и функциональные меню, виртуальные рабочие столы, апплеты, обои рабочего стола, темы оформления/пиктограмм и т.п. В новой версии: Для Qt-виджетов обеспечена автоматическая генерация тем оформления с использованием движка Kvantum, который может быть выбран в настройках Color Style Manager в качестве движка, альтернативного движку на базе GTK2. Применение нового движка позволяет обеспечить родной для CDE внешний вид приложений, написанных на Qt5 и используемых в KDE.

Реализован механизм для определения наборов клавиатурных комбинаций. В текущем виде пока предложен только один набор nscde, но в будущем планируется добавить набор с комбинациями, определёнными в спецификации IBM CUA.

Добавлены шаблоны цветового оформления для эмуляторов терминалов Konsole и Qterminal.

Упрощён шаблон настройки цветов colormgr.local, в котором реализована возможность вызова функций из /share/NsCDE/config_templates/colormgr.addons.

Обеспечена поддержка перемещения панели между мониторами.

При инициализации обеспечено резервное копирование настроек виджетов, определённых в таких файлах, как gtkrc и qt5ct.conf.

Налажен запуск и перезапуск агентов polkit.











