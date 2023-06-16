Выпуск пользовательского окружения NsCDE 2.3

|
|
|
|2.6, Аноним (6), 15:52, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Дешёвая подделка. Шрифты не ламповые и это мыло сразу бросается в глаза.
|
|1.3, iCat (ok), 15:42, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
...когда надо не настраивать рабочий стол, а работать в приложениях...
|
|
|
|2.4, Айнаниммм (?), 15:47, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
...тогда ставят i3(wm) и забываю такое понятие как "рабочий стол" и просто работают в приложениях.
|
|
|
|3.9, Аноним (9), 16:07, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И каждый раз лезут в гугл чтоб узнать каким четырехкнопочным шоткатом делается банальнейшая операция, которая в нормальных дм выполняется интуитивно на автомате.
|
|
|
|4.21, Аноним (21), 16:42, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
> И каждый раз лезут в гугл чтоб узнать каким четырехкнопочным шоткатом
i3wm.org/docs/userguide.html#_default_keybindings
Опеннетный ыкспертизм, "аз из" ...
> делается банальнейшая операция, которая в нормальных дм выполняется как в венде, привычно через анyс, зато на автомате.
Пофиксил, не благодари. О паре примеров даже не спрашиваю, все равно ведь бесполезно.
|
|3.18, Аноним (18), 16:33, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага, если эти приложения работают. У меня с i3, например, IDEA работала через раз, потому что на двух мониторах этот i3 выкидывал окно идеи куда-то за пределы видимой области за границей монитора. Решалось выключением одного монитора, но тем не менее. В KDE такой проблемы нет.
|
|1.11, Агноним (?), 16:11, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Этим активно пользуются в интерфейсах различного оборудования. Это не для домашних пользователей.
|
|1.12, Аноним (12), 16:13, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
С freetype и сглаженными шрифтами на большом экране смотрится не так вырвиглазно и убого, как оригинал. Но вообще вырвиглазно и убого, коночно.
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 16:22, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сглаживание шрифтов в таком окружении это кощунство. Как дорогой диски запивать колой.
|
|1.16, Аноним (16), 16:27, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Это словно машина времени! Все передовые технологии девяностых:
- 256 цветов
- часы со стрелочками, ведь "время - деньги"
- "рабочая станция" - это вам не игруленьки, это машина для работы, РАБОТЫ!
- "проффесионализм" в виде толстых серых бордюров, напоминающих бетонные офисы корпораций прошлого века, которые как бы говорят "эта ОС для крутых бухгалтеров"
- "многозадачность" в виде хаоса из окон, современный бизнесмен делает десять дел одновременно, имеет десять пар глаз и столько же пар рук
- как можно больше папок, файликов и прочей офисной канцелярии в иконках
- о боги, трёхкнопочная мышь! Вы же не пользуетесь потребительской моделью с всего двумя кнопками?!
|
|
|
|2.26, Аноним (26), 17:28, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> - 256 цветов
как с первой же строчки камента дать людям понять, что ты идиот
|
|
|
|3.35, dannyD (?), 18:47, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
ну ладно, он "идиот",
а тот кто не понял сарказма? толстого сарказма...
[рука/лицо]
|
|1.24, oi (?), 17:06, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Для ностальгирующих олдфагов, до кучи туда средство связи xmpp и irc , вызовит неописуемый востор и эйфорию
|
|1.25, rvs2016 (ok), 17:26, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А я всегда думал, что для такого "выпуска пользовательского окружения" достаточно в КДЕ выбрать оформление приложений CDE. :-)
|
|1.27, Аноним (27), 17:35, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Надстройки написаны на Python и Shell.
Ну деды основатели должны писать на C, но с учетом современных
реалий, т.е. с учетом systemd и Wayland, а сейчас - позорище.
Точнее это просто фантик и ничего более...
|
|
|
|2.31, Аноним (29), 17:50, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Современные реалии таковы, что systemd - перманентное позорище, а Wayland пока ещё позорище.
|