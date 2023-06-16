Выпуск пользовательского окружения NsCDE 2.3

После 11 месяцев разработки опубликован выпуск проекта NsCDE 2.3 (Not so Common Desktop Environment), развивающего окружение рабочего стола с ретро-интерфейсом в стиле CDE (Common Desktop Environment), адаптированное для использования на современных Unix-подобных системах и Linux. Окружение базируется на оконном менеджере FVWM с темой оформления, приложениями, патчами и надстройками для воссоздания оригинального рабочего стола CDE. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Надстройки написаны на Python и Shell. Установочные пакеты сформированы для Fedora, openSUSE, Debian и Ubuntu.

Целью проекта является предоставление комфортного и удобного окружения для любителей ретро-стиля, поддерживающего современные технологии и не вызывающего дискомфорта из-за отсутствия функциональности. Для придания запускаемым пользовательским приложениям стиля CDE подготовлены генераторы тем оформления для Xt, Xaw, Motif, GTK2, GTK3 и Qt5, позволяющие стилизовать под ретро-интерфейс оформление большинства программ, использующих X11. NsCDE позволяет связать оформление CDE и современные технологии, такие как растеризация шрифтов с использованием XFT, Unicode, динамические и функциональные меню, виртуальные рабочие столы, апплеты, обои рабочего стола, темы оформления/пиктограмм и т.п.

В новой версии: