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Выпуск пользовательского окружения NsCDE 2.3

16.06.2023 15:11

После 11 месяцев разработки опубликован выпуск проекта NsCDE 2.3 (Not so Common Desktop Environment), развивающего окружение рабочего стола с ретро-интерфейсом в стиле CDE (Common Desktop Environment), адаптированное для использования на современных Unix-подобных системах и Linux. Окружение базируется на оконном менеджере FVWM с темой оформления, приложениями, патчами и надстройками для воссоздания оригинального рабочего стола CDE. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Надстройки написаны на Python и Shell. Установочные пакеты сформированы для Fedora, openSUSE, Debian и Ubuntu.

Целью проекта является предоставление комфортного и удобного окружения для любителей ретро-стиля, поддерживающего современные технологии и не вызывающего дискомфорта из-за отсутствия функциональности. Для придания запускаемым пользовательским приложениям стиля CDE подготовлены генераторы тем оформления для Xt, Xaw, Motif, GTK2, GTK3 и Qt5, позволяющие стилизовать под ретро-интерфейс оформление большинства программ, использующих X11. NsCDE позволяет связать оформление CDE и современные технологии, такие как растеризация шрифтов с использованием XFT, Unicode, динамические и функциональные меню, виртуальные рабочие столы, апплеты, обои рабочего стола, темы оформления/пиктограмм и т.п.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка библиотеки Qt6.
  • Переделан и вынесен в отдельный диалог менеджер шрифтов и цветовых стилей. Добавлена возможность перезагрузки темы оформления без перезапуска оконного менеджера FVWM.
  • Добавлена подключаемая поддержка использования композитного сервера Picom (форк Compton).
  • Добавлена поддержка использования CSS-тем Thunderbird 102+ и Firefox 113+.
  • Реализована возможность обработки gsetting-параметра org.gnome.desktop.interface при настройке цветовых схем.
  • Добавлена поддержка хранителя экрана Xscreensaver 6.X.
  • Оптимизированы ресурсы X11 для старых приложений.
  • Решены проблемы с темами оформления GTK3.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/NsCDE/NsCDE...)
  2. OpenNews: Выпуск окружения рабочего стола CDE 2.5.0
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения NsCDE 2.2
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.13, продолжающего развитие KDE 3.5
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE
  6. OpenNews: Десктоп окружение CDE переведено в разряд открытых проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59307-nscde
Ключевые слова: nscde, cde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:39, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И кто этим пользуется?
     
     
  • 2.13, Avririon (ok), 16:17, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уважаемые господа.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 16:31, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Avr я знаю. Марь Иванна,а кто такой r-ион?
     
  • 2.28, Cyber100 (ok), 17:40, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    извращуги, сэр.
     
  • 2.32, Аноним (32), 17:51, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто?
     

  • 1.2, Какой то админ (?), 15:40, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выглядит как некрофилия, но лампаво.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:52, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дешёвая подделка. Шрифты не ламповые и это мыло сразу бросается в глаза.
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:54, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У вас все некрофилия.
     

  • 1.3, iCat (ok), 15:42, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ...когда надо не настраивать рабочий стол, а работать в приложениях...
     
     
  • 2.4, Айнаниммм (?), 15:47, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ...тогда ставят i3(wm) и забываю такое понятие как "рабочий стол" и просто работают в приложениях.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:07, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И каждый раз лезут в гугл чтоб узнать каким четырехкнопочным шоткатом делается банальнейшая операция, которая в нормальных дм выполняется интуитивно на автомате.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 16:42, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > И каждый раз лезут в гугл чтоб узнать каким четырехкнопочным шоткатом

    i3wm.org/docs/userguide.html#_default_keybindings
    Опеннетный ыкспертизм, "аз из" ...
    > делается банальнейшая операция, которая в нормальных дм выполняется как в венде, привычно через анyс, зато на автомате.

    Пофиксил, не благодари. О паре примеров даже не спрашиваю, все равно ведь бесполезно.


     
  • 3.10, Аноним (10), 16:08, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или sway.
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:33, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, если эти приложения работают. У меня с i3, например, IDEA работала через раз, потому что на двух мониторах этот i3 выкидывал окно идеи куда-то за пределы видимой области за границей монитора. Решалось выключением одного монитора, но тем не менее. В KDE такой проблемы нет.
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:51, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    когда надо идут на толчок
     

  • 1.8, Fracta1L (ok), 16:05, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кошмар какой-то.
     
  • 1.11, Агноним (?), 16:11, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этим активно пользуются в интерфейсах различного оборудования. Это не для домашних пользователей.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 17:46, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но зачем ретротемы на оборудовании?
     

  • 1.12, Аноним (12), 16:13, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С freetype и сглаженными шрифтами на большом экране смотрится не так вырвиглазно и убого, как оригинал. Но вообще вырвиглазно и убого, коночно.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:22, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сглаживание шрифтов в таком окружении это кощунство. Как дорогой диски запивать колой.
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 16:23, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *виски, ну или компакт-диски кому что.
     

  • 1.16, Аноним (16), 16:27, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это словно машина времени! Все передовые технологии девяностых:
    - 256 цветов
    - часы со стрелочками, ведь "время - деньги"
    - "рабочая станция" - это вам не игруленьки, это машина для работы, РАБОТЫ!
    - "проффесионализм" в виде толстых серых бордюров, напоминающих бетонные офисы корпораций прошлого века, которые  как бы говорят "эта ОС для крутых бухгалтеров"
    - "многозадачность" в виде хаоса из окон, современный бизнесмен делает десять дел одновременно, имеет десять пар глаз и столько же пар рук
    - как можно больше папок, файликов и прочей офисной канцелярии в иконках
    - о боги, трёхкнопочная мышь! Вы же не пользуетесь потребительской моделью с всего двумя кнопками?!
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 17:28, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > - 256 цветов

    как с первой же строчки камента дать людям понять, что ты идиот

     
     
  • 3.35, dannyD (?), 18:47, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну ладно, он "идиот",

    а тот кто не понял сарказма? толстого сарказма...

    [рука/лицо]

     
  • 3.38, Timoteo Cirkla (ok), 19:17, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погугли, что такое сарказм и ирония.
     

  • 1.23, Винер (?), 16:55, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вкуснотища, вспоминаются прежние редхаты и мандрэйки начала 200х.
     
  • 1.24, oi (?), 17:06, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для ностальгирующих олдфагов, до кучи туда средство связи xmpp и irc ,  вызовит неописуемый востор и эйфорию
     
     
  • 2.36, ryoken (ok), 19:08, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>средство связи xmpp и irc

    А что в них такого страшного? :)

     

  • 1.25, rvs2016 (ok), 17:26, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А я всегда думал, что для такого "выпуска пользовательского окружения" достаточно в КДЕ выбрать оформление приложений CDE. :-)
     
  • 1.27, Аноним (27), 17:35, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Надстройки написаны на Python и Shell.

    Ну деды основатели должны писать на C, но с учетом современных
    реалий, т.е. с учетом systemd и Wayland, а сейчас - позорище.

    Точнее это просто фантик и ничего более...

     
     
  • 2.31, Аноним (29), 17:50, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Современные реалии таковы, что systemd - перманентное позорище, а Wayland пока ещё позорище.
     

  • 1.30, Аноним (29), 17:47, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Девочки из класса не оценят.
     
     
  • 2.33, oi (?), 18:04, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если сказать что это Kali Linux?
     

  • 1.34, Аноним (34), 18:12, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще норм, с Mate как раз можно слазить на такое.
     

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