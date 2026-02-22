Отчёт о разработке KDE. Проект SonicDE продолжил развитие KDE для систем с X11

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлены изменения для ветки KDE Plasma 6.7, релиз которой ожидается в июне. В отчёте также отражены исправления, устраняющие проблемы, выявленные по горячим следам после публикации релиза Plasma 6.6.

В готовящемся к публикации корректирующем релизе KDE Plasma 6.6.1 устранены аварийные завершения в KWin, возникающие при интенсивном использовании методов ввода или при выходе из ждущего режима при использовании приложений Input Leap и Deskflow. Устранено аварийное завершение Discover при попытке установить обновления. Исправлены регрессии, приводящие к появлению всплывающих окон не там где нужно и мешавшие перемещению объектов на закреплённую пиктограмму виджета Task Manager. Также решены проблемы с выравниванием элементов интерфейса, локализацией текста на кнопках, выставлением слишком низкой яркости экрана, рассинхронизацией буфера обмена при работе с удалённым рабочим столом. Повышена производительность анимации за счёт использования Wayland-протокола Presentation Time.

Новшества, развиваемые для KDE Plasma 6.7:

Старый диалог для управления очередью вывода на печать заменён на вызов отдельного приложения plasma-print-queue, позволяющего наглядно управлять несколькими очередями для разных локальных или внешних принтеров.

В диалог завершения зависших процессов добавлен индикатор прогресса выполнения операции.





В виджете определения цвета пикселя (Color Picker) обеспечен вывод подсказки об отсутствии выбранного цвета (ранее показывалось, что выбран цвет #000000).

В обзорном режиме реализована возможность использования прокрутки или клавиш Page Up/Page Down для переключения между виртуальными рабочими столами.

На системах с Wayland обеспечена синхронизация изображения указателя стилуса с указателем мыши и тачпада.

В KWin реализована возможность определения постоянных правил, исключающих содержимое определённых окон при записи скринкастов.

В программу для создания скриншотов Spectacle добавлена опция "--release-capture", эквивалентная опции "Accept on click-and-release" в настройках (создание скриншота сразу после отпускания кнопки мыши после выделения прямоугольной области, без отдельного подтверждения операции).

В приложении System Monitor и виджете для отслеживания состояния системы учтён выбор единиц измерения информации, например, GB (миллиард байт) или GiB (2^30).

Реализовано округление уровня масштабирования экрана, близкого к 100%, 200% и 300%, до данных величин для повышения производительности.

На рабочем столе обеспечено появление панели управления виджетами (Widget Explorer) рядом с указателем мыши, а не рядом с левым краем экрана.







В конфигураторе страница с настройками удалённого рабочего стола (Remote Desktop) перенесена в группу "Безопасность и приватность".

В виджете "Disks & Devices" улучшена обработка устройств, примонтированных в loop-режиме.





В меню приложений Kicker по аналогии с Kickoffпоявилась возможность использования не квадратных кнопок в панели.

В конфигураторе реализована поддержка предпросмотра видео для тем оформления экрана входа SDDM.

Улучшено оформление диалогов, создаваемых KWin.

Добавлена настройка для изменения задержки перед появлением интерфейса переключения между окнами после начала удержания Alt+Tab.

В настройки виджета просмотра списка окон добавлены опции для изменения порядка сортировки и группировки по виртуальным рабочим столам и комнатам (activitie).

В конфигураторе на странице настройки курсора при предпросмотре обеспечено приведение изображений курсоров к выбранному размеру.

В Kwin реализовано запоминание для каждого экрана отступов между окнами в мозаичном режиме.

При повторном открытии интерфейса выбора обоев рабочего стола обеспечен переход к тому месту, на котором пользователь остановился в прошлый раз.

В интерфейсе выбора Emoji варианты значков с разным цветом кожи сгруппированы в отдельный всплывающий диалог.

Предоставлена возможность выставления глобальной комбинации клавиш для очистки истории уведомлений.





В конфигураторе задействована более традиционная кнопка "< Back" для возвращения из подкатегорий (ранее было "< Название категории").

Добавлен отдельный интерфейс для конфигурирования сетевых принтеров, совместно используемых в Windows-сетях.

В конфигураторе на странице с настройками уведомлений реализована поддержка воспроизведения выбираемых звуков уведомлений, независимо от включения звука уведомлений.

В конфигураторе на страницу настройки сети добавлены опции для VPN L2TP.

Возвращена возможность выбора темы оформления Air Plasma, более легковесной, чем тема Oxygen.

В KWin добавлена поддержка Wayland-протокола ext-background-effect-v1, дающего возможность создавать такие эффекты, как размытие фона.

Дополнительно можно отметить проект SonicDE (Sonic Desktop Environment), нацеленный на усовершенствование и продолжение поддержки в KDE работы с использованием протокола X11. Напомним, что ранее проект KDE принял решение прекратить поддержку протокола X11 в выпуске KDE Plasma 6.8, запланированном на начало 2027 года, и после этого позволит использовать только Wayland. Изначально проект был создан под именем KDE Lite для улучшения поддержки X11 в KWin и KDE Plasma, но был переименован после предупреждения о нарушении торговой марки KDE.

В настоящее время разработчики SonicDE сосредоточены на развитии оконного менеджера sonic-win, ответвлённого от kwin-x11, а также компонентов sonic-workspace, ответвлённых от plasma-workspace и дополненных исправлениями для улучшения работы при использовании X11. Помимо этого проектом предоставляются Sonic Desktop (редакция среды рабочего стола KDE Plasma), sonic-libworkspace (библиотека для создания виджетов), Sonic Network Manager (виджет настройки сети), Sonic Audio Applet Pulse (управление звуком через PulseAudio) и Sonic Workspace Add-ons (дополнительные виджеты). Сборки пакетов с SonicDE формируются для Arch Linux (AUR), Artix Linux, FreeBSD, Gentoo, OpenMandriva и NixOS.

В качестве причины ответвления компонентов KDE для X11 упоминается желание сохранить окружение, которое просто работает и продолжает поддерживать возможности, недоступные при использовании Wayland. Например, при использовании X11 доступны такие возможности, как работающая реализация выноса меню в заголовок окна (Locally Integrated Menus), инерционная прокрутка, более плавная прокрутка в LibreOffice/Qt, более надёжная работа drag&drop в Chromium, работающие в Telegram и OBS Studio глобальные горячие клавиши, восстановление окон в прошлых позициях, определение первичного экрана в играх, захват экрана в приложениях удалённого доступа, таких как TeamViewer.



