Отчёт о разработке KDE. Проект SonicDE продолжил развитие KDE для систем с X11

22.02.2026 19:44 (MSK)

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлены изменения для ветки KDE Plasma 6.7, релиз которой ожидается в июне. В отчёте также отражены исправления, устраняющие проблемы, выявленные по горячим следам после публикации релиза Plasma 6.6.

В готовящемся к публикации корректирующем релизе KDE Plasma 6.6.1 устранены аварийные завершения в KWin, возникающие при интенсивном использовании методов ввода или при выходе из ждущего режима при использовании приложений Input Leap и Deskflow. Устранено аварийное завершение Discover при попытке установить обновления. Исправлены регрессии, приводящие к появлению всплывающих окон не там где нужно и мешавшие перемещению объектов на закреплённую пиктограмму виджета Task Manager. Также решены проблемы с выравниванием элементов интерфейса, локализацией текста на кнопках, выставлением слишком низкой яркости экрана, рассинхронизацией буфера обмена при работе с удалённым рабочим столом. Повышена производительность анимации за счёт использования Wayland-протокола Presentation Time.

Новшества, развиваемые для KDE Plasma 6.7:

  • Старый диалог для управления очередью вывода на печать заменён на вызов отдельного приложения plasma-print-queue, позволяющего наглядно управлять несколькими очередями для разных локальных или внешних принтеров.
  • В диалог завершения зависших процессов добавлен индикатор прогресса выполнения операции.

  • В виджете определения цвета пикселя (Color Picker) обеспечен вывод подсказки об отсутствии выбранного цвета (ранее показывалось, что выбран цвет #000000).
  • В обзорном режиме реализована возможность использования прокрутки или клавиш Page Up/Page Down для переключения между виртуальными рабочими столами.
  • На системах с Wayland обеспечена синхронизация изображения указателя стилуса с указателем мыши и тачпада.
  • В KWin реализована возможность определения постоянных правил, исключающих содержимое определённых окон при записи скринкастов.
  • В программу для создания скриншотов Spectacle добавлена опция "--release-capture", эквивалентная опции "Accept on click-and-release" в настройках (создание скриншота сразу после отпускания кнопки мыши после выделения прямоугольной области, без отдельного подтверждения операции).
  • В приложении System Monitor и виджете для отслеживания состояния системы учтён выбор единиц измерения информации, например, GB (миллиард байт) или GiB (2^30).
  • Реализовано округление уровня масштабирования экрана, близкого к 100%, 200% и 300%, до данных величин для повышения производительности.
  • На рабочем столе обеспечено появление панели управления виджетами (Widget Explorer) рядом с указателем мыши, а не рядом с левым краем экрана.


  • В конфигураторе страница с настройками удалённого рабочего стола (Remote Desktop) перенесена в группу "Безопасность и приватность".
  • В виджете "Disks & Devices" улучшена обработка устройств, примонтированных в loop-режиме.

  • В меню приложений Kicker по аналогии с Kickoffпоявилась возможность использования не квадратных кнопок в панели.
  • В конфигураторе реализована поддержка предпросмотра видео для тем оформления экрана входа SDDM.
  • Улучшено оформление диалогов, создаваемых KWin.
  • Добавлена настройка для изменения задержки перед появлением интерфейса переключения между окнами после начала удержания Alt+Tab.
  • В настройки виджета просмотра списка окон добавлены опции для изменения порядка сортировки и группировки по виртуальным рабочим столам и комнатам (activitie).
  • В конфигураторе на странице настройки курсора при предпросмотре обеспечено приведение изображений курсоров к выбранному размеру.
  • В Kwin реализовано запоминание для каждого экрана отступов между окнами в мозаичном режиме.
  • При повторном открытии интерфейса выбора обоев рабочего стола обеспечен переход к тому месту, на котором пользователь остановился в прошлый раз.
  • В интерфейсе выбора Emoji варианты значков с разным цветом кожи сгруппированы в отдельный всплывающий диалог.
  • Предоставлена возможность выставления глобальной комбинации клавиш для очистки истории уведомлений.

  • В конфигураторе задействована более традиционная кнопка "< Back" для возвращения из подкатегорий (ранее было "< Название категории").
  • Добавлен отдельный интерфейс для конфигурирования сетевых принтеров, совместно используемых в Windows-сетях.
  • В конфигураторе на странице с настройками уведомлений реализована поддержка воспроизведения выбираемых звуков уведомлений, независимо от включения звука уведомлений.
  • В конфигураторе на страницу настройки сети добавлены опции для VPN L2TP.
  • Возвращена возможность выбора темы оформления Air Plasma, более легковесной, чем тема Oxygen.
  • В KWin добавлена поддержка Wayland-протокола ext-background-effect-v1, дающего возможность создавать такие эффекты, как размытие фона.



Дополнительно можно отметить проект SonicDE (Sonic Desktop Environment), нацеленный на усовершенствование и продолжение поддержки в KDE работы с использованием протокола X11. Напомним, что ранее проект KDE принял решение прекратить поддержку протокола X11 в выпуске KDE Plasma 6.8, запланированном на начало 2027 года, и после этого позволит использовать только Wayland. Изначально проект был создан под именем KDE Lite для улучшения поддержки X11 в KWin и KDE Plasma, но был переименован после предупреждения о нарушении торговой марки KDE.

В настоящее время разработчики SonicDE сосредоточены на развитии оконного менеджера sonic-win, ответвлённого от kwin-x11, а также компонентов sonic-workspace, ответвлённых от plasma-workspace и дополненных исправлениями для улучшения работы при использовании X11. Помимо этого проектом предоставляются Sonic Desktop (редакция среды рабочего стола KDE Plasma), sonic-libworkspace (библиотека для создания виджетов), Sonic Network Manager (виджет настройки сети), Sonic Audio Applet Pulse (управление звуком через PulseAudio) и Sonic Workspace Add-ons (дополнительные виджеты). Сборки пакетов с SonicDE формируются для Arch Linux (AUR), Artix Linux, FreeBSD, Gentoo, OpenMandriva и NixOS.

В качестве причины ответвления компонентов KDE для X11 упоминается желание сохранить окружение, которое просто работает и продолжает поддерживать возможности, недоступные при использовании Wayland. Например, при использовании X11 доступны такие возможности, как работающая реализация выноса меню в заголовок окна (Locally Integrated Menus), инерционная прокрутка, более плавная прокрутка в LibreOffice/Qt, более надёжная работа drag&drop в Chromium, работающие в Telegram и OBS Studio глобальные горячие клавиши, восстановление окон в прошлых позициях, определение первичного экрана в играх, захват экрана в приложениях удалённого доступа, таких как TeamViewer.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64848-kde
Ключевые слова: kde, sonicde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, trooper97 (?), 20:13, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > KDE принял решение прекратить поддержку протокола X11 в выпуске KDE Plasma 6.8
    > SonicDE ... продолжение поддержки в KDE  работы с использованием протокола X11

    Так они форк сделали или как?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:15, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно форк.
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:33, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >SonicDE

    Новая, Trinity De.

     

  • 1.3, Аноним (3), 20:15, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тестовый 26.04 уже пробовали ?
    https://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/26.04/snapshot-3/
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 20:34, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >пробовали

    А что там, пробовал Lubuntu wayland, кроме тем, она Debian testing.

     
     
  • 3.30, name (??), 22:19, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    labwc дефолтом поставили?
     
     
  • 4.32, Аноним (5), 22:39, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дефолтом ставили, истинно тебе говорю та же Debian testing, только без тем.
     
  • 4.33, Аноним (5), 22:42, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >дефолтом

    А всмысле загрузка default, при запуске?),
    Нет, помню я это пытался делать с ssd, давно, все сделал правильно но она не запускается.
    Только выбор в меню sddm.
    Если default, при загрузке, то пробовал даже отдельно делать загузку lxqt-panel и прочих компонентов, и всего прочего, там сразу проблема с порталами.

     
  • 2.10, Аноним (10), 20:53, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то ещё следит за убунтой?
     
     
  • 3.12, Аноним (3), 20:57, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, рост даже в топ кластерах:
    https://opennet.ru/64277-top500


     
  • 3.48, Аноним (5), 00:24, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бубунта уже наверное не торт, переход на x86_64v2, а значит так же просто на v3, v4, наподобии динамики устаревания смартфонов, и требований озу.
    Кстати зарубежами активно продвигают Electron, приложения, бравзеры будут требовать 32Гб озу, что очень удобно с ростом цен на озу, но и вообще очень удобно, ненадо делать хороший код, просто добавю Озу.
     
     
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:26, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну вот. А гном 3+ никто не форкает, что как бы говорит о его нужности...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:17, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что форкнули гнома-2
     
  • 2.20, пэпэ (?), 21:20, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это как бы говорит о нужности x11.
     
  • 2.23, kravich (ok), 21:27, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Cinnamon же
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:35, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Например, при использовании X11 доступны такие возможности, как работающая реализация выноса меню в заголовок окна (Locally Integrated Menus), инерционная прокрутка, более плавная прокрутка в LibreOffice/Qt, более надёжная работа drag&drop в Chromium, работающие в Telegram и OBS Studio глобальные горячие клавиши, восстановление окон в прошлых позициях, определение первичного экрана в играх, захват экрана в приложениях удалённого доступа, таких как TeamViewer.

    фига себе список, когда же уже ибм доделают наконец-то этот вейланд...

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:49, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Его можно не доделывать, а просто прибить неподдерживаемые приложения. Good riddance будет, ибо и Telegram, и Chromium, и TeamViewer, и OBSStudo - это эталонный хлам и образцы неадекватности (многие дропнули i386, а Telegram имеет привязку к телефону, ффтопку), а OBSStudio - ещё и вахтёрства и лично не очень адекватных сопровождающих, с которыми после такого отношения, которое я получил после PRа взаимодействовать нет никакого желания.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 20:57, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По хорошему придётся ещё прибить все приложения, которые умеют открывать окна не во весь экран. Они вот тоже не могут сохранять своё положение.
     
  • 3.24, Аноним (24), 21:38, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Проще дальше развивать xorg забыв про неработоспособный wayland.
     
     
  • 4.59, Аноним (58), 02:47, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже запутался. То ли вейлянд ещё не готов для десктопа, то ли иксы уже не готовы. То ли это перманентное состояние всего этого линукса...
     
  • 2.31, name (??), 22:22, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доделают софт, который не умеет в wayland. Для obs уже плагин есть, можете вычёркивать.
     
  • 2.44, Аноним (44), 23:57, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > фига себе список

    А чего вы такого в нем увидели? Пара популярных приложений... и все.
    При этом фундаментальные проблем иксов они не фиксят, не собираются и сомнительно что смогут.

     
     
  • 3.45, Аноним (11), 00:01, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато они пофиксили фундаментальные проблемы вяленого.
     

  • 1.8, Аноним (9), 20:45, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если от QMLя избавляться не планируется, то SonicDE смысла очень немного имеет. Форк KDE имеет смысл только с целью тотальной зачистки его от неадеквата, который понатащила текущая команда откровенных вредителей. Если оставим хоть один кусочек неадеквата - форк так и останется бесполезным.
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 20:58, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и в виджетах багов и недоделок вагон. Реально натыкаешься, когда начинаешь с ними работать.
     

  • 1.14, Аркагоблин (?), 21:00, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SonicDE - будет ещё одним гетто для нитакусь, учитывая что это просто форк обиженных без проектной идеи. А идея "KDE на X" звучит утилитарно, такое не формирует комьюнити
     
  • 1.15, Аноним (15), 21:06, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что оно постоянно акцент меняет? То синий, то был недавно какой-то розовый, то вот теперь зелёный.
    Breeze - это же светло-синий по дефолту, или нет?
     
     
  • 2.56, morphe (?), 01:14, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В настройках можно акцентный цвет выбрать
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:09, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно почему бы не создавать новый форк, а поддерживать в основном коде KDE x11?
     
     
  • 2.19, Аркагоблин (?), 21:19, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мейнтейнеры не позволяют, не так ли?
     

  • 1.17, Аноним (17), 21:17, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я правильно понимаю, что до сих пор позиционирование окон не работает? Казалось бы, это единственное, что вообще требуется от оконного менеджера, но нет, вейланд не поддерживает такие комические технологии.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 21:53, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там модальные окна в протоколе появились лишь недавно. А в реальные окружения интегрировано это и вовсе только в топовых.
     

  • 1.25, Аноним (25), 21:50, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сволочи, верните KSysGuard!
     
     
  • 2.41, азнонмзм (?), 23:49, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так его не убирали, чисто шкурку на либу натянули другую
     
     
  • 3.51, Аноним (25), 00:30, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и верните как было!
     

  • 1.26, Аноним (26), 21:51, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для систем с X11
    > за счёт использования Wayland-протокола Presentation Time

    Хорошо, когда консерватизм не мешает тырить у конкурентов то, что там может найтись полезного.

     
  • 1.27, Аноним (28), 21:52, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный нормальный проект за последнее время.
     
  • 1.35, пппппп (?), 22:55, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
  • 1.37, BrainFucker (ok), 23:02, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А выбор emoji до сих пор нужно запускать отдельно, потом вставлять из буфера обмена в поле ввода?
    Просто из контекстного меню поля ввода вызвать до сих пор нельзя (ну и чтобы работало и в браузерах тоже, а не только в приложениях на kdelibs)?
     
  • 1.40, Дед ИИ (?), 23:42, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну это позор какой-то этот wayland. Как это так начинать разработку управления окнами и не реализовать за 10+ лет позицию окон - базовую функцию???

    У меня он вообще крашится регулярно на nvidia, а x11 сессия стабильно работает. Придется попрощаться с КДЕ, если они дропнут х11

     
     
  • 2.47, Аноним (11), 00:17, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так фундаментальное ограничение. Приложение ничего не знает про свои координаты. Как абсолютные, так и относительные. Но сравнительно недавно приняли расширение xx-zones https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/-/merge_requests/264 Принимали почти 3 года. Только вот работать оно будет в лучшем случае в пределах КДЕ.
     
  • 2.49, Аноним (5), 00:27, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не реализовать позицию окон

    Наверное сложвна, а вот прогресс windows98-2000, вполе ощутим.

     

  • 1.43, Аноним (44), 23:55, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > проект SonicDE, нацеленный на усовершенствование и продолжение
    > поддержки в KDE работы с использованием протокола X11

    Прекрасная новость.
    Всех иксофанатиков теперь смело можно отправлять на... т.е. в их репу.
    А разработчикам КДЕ можно с чистой совестью забить на поддержку иксов и больше не тратить время на этот мусор.

     
     
  • 2.46, Аноним (17), 00:11, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто ты шыз. На иксах эксприенс хотя бы полноценный. То, что плазма зависает при малейшем IO и часто вешает иксы -- не повод их дропать. Потому что вейлондовая сессия вообще с дикими багами и половину базовой функциональности до сих пор не умеет.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 00:32, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Забавно как любители навернуть дидового несвежего начинают с оскорблений Это то... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.54, Сладкая булочка (?), 00:36, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Забавно как любители навернуть дидового несвежего начинают с оскорблений.

    В тоже время https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/139319.html#43

    > Всех иксофанатиков теперь смело можно отправлять на...

     
  • 4.55, Сладкая булочка (?), 00:37, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наяривающих на ситивую празрачность меньшинство среди линуксячего меньшинства.

    Если тебе не нужно, значит никому не нужно, да. Логика маминого пирожка.

     
  • 2.50, Аноним (5), 00:30, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >иксофанатиков

    На иксах, такая штука, синхронизация, или что это.
    На моем железе ( если не включать специальных настроек grub ), это ощущается как дикий Input лаг. Да кстати Kde в этом плане молодцы, они проделали работу над интеграцией, даже в обновах пол годовой давности Input лаг, значительно меньший.
    А вот например labwc, с glibc, там полный треш, если не править самому.

     

  • 1.53, Сладкая булочка (?), 00:33, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость. Пишу из под иксов.
     
     
  • 2.57, лох (?), 01:22, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто ты есть?
     

