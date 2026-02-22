Отчёт о разработке KDE. Проект SonicDE продолжил развитие KDE для систем с X11

|
1.1, trooper97 (?), 20:13, 22/02/2026
> KDE принял решение прекратить поддержку протокола X11 в выпуске KDE Plasma 6.8
> SonicDE ... продолжение поддержки в KDE работы с использованием протокола X11
Так они форк сделали или как?
2.6, Аноним (5), 20:34, 22/02/2026
>пробовали
А что там, пробовал Lubuntu wayland, кроме тем, она Debian testing.
4.32, Аноним (5), 22:39, 22/02/2026
Дефолтом ставили, истинно тебе говорю та же Debian testing, только без тем.
4.33, Аноним (5), 22:42, 22/02/2026
>дефолтом
А всмысле загрузка default, при запуске?),
Нет, помню я это пытался делать с ssd, давно, все сделал правильно но она не запускается.
Только выбор в меню sddm.
Если default, при загрузке, то пробовал даже отдельно делать загузку lxqt-panel и прочих компонентов, и всего прочего, там сразу проблема с порталами.
3.48, Аноним (5), 00:24, 23/02/2026
Бубунта уже наверное не торт, переход на x86_64v2, а значит так же просто на v3, v4, наподобии динамики устаревания смартфонов, и требований озу.
Кстати зарубежами активно продвигают Electron, приложения, бравзеры будут требовать 32Гб озу, что очень удобно с ростом цен на озу, но и вообще очень удобно, ненадо делать хороший код, просто добавю Озу.
1.4, Аноним (4), 20:26, 22/02/2026
Ну вот. А гном 3+ никто не форкает, что как бы говорит о его нужности...
1.7, Аноним (7), 20:35, 22/02/2026
|
> Например, при использовании X11 доступны такие возможности, как работающая реализация выноса меню в заголовок окна (Locally Integrated Menus), инерционная прокрутка, более плавная прокрутка в LibreOffice/Qt, более надёжная работа drag&drop в Chromium, работающие в Telegram и OBS Studio глобальные горячие клавиши, восстановление окон в прошлых позициях, определение первичного экрана в играх, захват экрана в приложениях удалённого доступа, таких как TeamViewer.
фига себе список, когда же уже ибм доделают наконец-то этот вейланд...
2.9, Аноним (9), 20:49, 22/02/2026
Его можно не доделывать, а просто прибить неподдерживаемые приложения. Good riddance будет, ибо и Telegram, и Chromium, и TeamViewer, и OBSStudo - это эталонный хлам и образцы неадекватности (многие дропнули i386, а Telegram имеет привязку к телефону, ффтопку), а OBSStudio - ещё и вахтёрства и лично не очень адекватных сопровождающих, с которыми после такого отношения, которое я получил после PRа взаимодействовать нет никакого желания.
3.11, Аноним (11), 20:57, 22/02/2026
По хорошему придётся ещё прибить все приложения, которые умеют открывать окна не во весь экран. Они вот тоже не могут сохранять своё положение.
3.24, Аноним (24), 21:38, 22/02/2026
Проще дальше развивать xorg забыв про неработоспособный wayland.
4.59, Аноним (58), 02:47, 23/02/2026
Я уже запутался. То ли вейлянд ещё не готов для десктопа, то ли иксы уже не готовы. То ли это перманентное состояние всего этого линукса...
2.31, name (??), 22:22, 22/02/2026
Доделают софт, который не умеет в wayland. Для obs уже плагин есть, можете вычёркивать.
2.44, Аноним (44), 23:57, 22/02/2026
> фига себе список
А чего вы такого в нем увидели? Пара популярных приложений... и все.
При этом фундаментальные проблем иксов они не фиксят, не собираются и сомнительно что смогут.
1.8, Аноним (9), 20:45, 22/02/2026
Если от QMLя избавляться не планируется, то SonicDE смысла очень немного имеет. Форк KDE имеет смысл только с целью тотальной зачистки его от неадеквата, который понатащила текущая команда откровенных вредителей. Если оставим хоть один кусочек неадеквата - форк так и останется бесполезным.
2.13, Аноним (11), 20:58, 22/02/2026
Там и в виджетах багов и недоделок вагон. Реально натыкаешься, когда начинаешь с ними работать.
1.14, Аркагоблин (?), 21:00, 22/02/2026
SonicDE - будет ещё одним гетто для нитакусь, учитывая что это просто форк обиженных без проектной идеи. А идея "KDE на X" звучит утилитарно, такое не формирует комьюнити
1.15, Аноним (15), 21:06, 22/02/2026
Что оно постоянно акцент меняет? То синий, то был недавно какой-то розовый, то вот теперь зелёный.
Breeze - это же светло-синий по дефолту, или нет?
1.16, Аноним (16), 21:09, 22/02/2026
Интересно почему бы не создавать новый форк, а поддерживать в основном коде KDE x11?
1.17, Аноним (17), 21:17, 22/02/2026
Я правильно понимаю, что до сих пор позиционирование окон не работает? Казалось бы, это единственное, что вообще требуется от оконного менеджера, но нет, вейланд не поддерживает такие комические технологии.
2.28, Аноним (28), 21:53, 22/02/2026
Там модальные окна в протоколе появились лишь недавно. А в реальные окружения интегрировано это и вовсе только в топовых.
1.26, Аноним (26), 21:51, 22/02/2026
> для систем с X11
> за счёт использования Wayland-протокола Presentation Time
Хорошо, когда консерватизм не мешает тырить у конкурентов то, что там может найтись полезного.
1.35, пппппп (?), 22:55, 22/02/2026
1.37, BrainFucker (ok), 23:02, 22/02/2026
А выбор emoji до сих пор нужно запускать отдельно, потом вставлять из буфера обмена в поле ввода?
Просто из контекстного меню поля ввода вызвать до сих пор нельзя (ну и чтобы работало и в браузерах тоже, а не только в приложениях на kdelibs)?
1.40, Дед ИИ (?), 23:42, 22/02/2026
Ну это позор какой-то этот wayland. Как это так начинать разработку управления окнами и не реализовать за 10+ лет позицию окон - базовую функцию???
У меня он вообще крашится регулярно на nvidia, а x11 сессия стабильно работает. Придется попрощаться с КДЕ, если они дропнут х11
2.49, Аноним (5), 00:27, 23/02/2026
>не реализовать позицию окон
Наверное сложвна, а вот прогресс windows98-2000, вполе ощутим.
1.43, Аноним (44), 23:55, 22/02/2026
> проект SonicDE, нацеленный на усовершенствование и продолжение
> поддержки в KDE работы с использованием протокола X11
Прекрасная новость.
Всех иксофанатиков теперь смело можно отправлять на... т.е. в их репу.
А разработчикам КДЕ можно с чистой совестью забить на поддержку иксов и больше не тратить время на этот мусор.
2.46, Аноним (17), 00:11, 23/02/2026
Просто ты шыз. На иксах эксприенс хотя бы полноценный. То, что плазма зависает при малейшем IO и часто вешает иксы -- не повод их дропать. Потому что вейлондовая сессия вообще с дикими багами и половину базовой функциональности до сих пор не умеет.
3.52, Аноним (52), 00:32, 23/02/2026
Забавно как любители навернуть дидового несвежего начинают с оскорблений
4.55, Сладкая булочка (?), 00:37, 23/02/2026
> Наяривающих на ситивую празрачность меньшинство среди линуксячего меньшинства.
Если тебе не нужно, значит никому не нужно, да. Логика маминого пирожка.
2.50, Аноним (5), 00:30, 23/02/2026
>иксофанатиков
На иксах, такая штука, синхронизация, или что это.
На моем железе ( если не включать специальных настроек grub ), это ощущается как дикий Input лаг. Да кстати Kde в этом плане молодцы, они проделали работу над интеграцией, даже в обновах пол годовой давности Input лаг, значительно меньший.
А вот например labwc, с glibc, там полный треш, если не править самому.
|