В KDE реализованы KIO S3, установка звуковых тем из файлов и режим ввода спецсимволов

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлены изменения для ветки KDE Plasma 6.7, релиз которой ожидается в июне. Среди внесённых за неделю изменений: Добавлен режим ввода с клавиатуры диакритических знаков и спецсимволов, отсутствующих на физической клавиатуре. При удержании нажатия клавиши, связанной со спецсимволом, теперь показывается всплывающая подсказка, позволяющая во время ввода быстро выбрать нужный спецсимвол. Выбор осуществляется клавишами управления курсором, нажатием упомянутых в подсказке цифр или кликом мыши. Режим реализован в модуле plasma-keyboard и требует включения виртуальной клавиатуры (System Settings > Keyboard > Virtual Keyboard).





Предоставлена возможность установки собственных звуковых тем из загруженных архивов, без необходимости их предварительной ручной распаковки в каталог .../share/sounds.

Подготовлен обработчик KIO S3, позволяющий напрямую из Dolphin и приложений KDE работать с файлами, хранимыми в S3-совместимых облачных хранилищах, таких как Amazon S3, Cloudflare R2, DigitalOcean Spaces и MinIO.

В виджетах для управления буфером обмена и сетевым подключением реализовна унифицированная кнопка возврата на прошлую страницу (на вложенных страницах теперь не показываются две кнопки "Назад").





В KRunner по умолчанию включён плагин вывода информации о глобальных комбинациях клавиш.

В виджете с реализацией глобального меню обеспечен показ меню для активного окна, даже если это окно размещено на другом экране. Для возвращения старого поведения, при котором меню пропадает после перемещения окна на другой экран, в настройки добавлена специальная опция.

При мозаичной компоновке двух смежных окон они теперь равномерно центрируются во всём доступном экранном пространстве с учётом панелей (раньше ближайшее к панели окно сжималось больше, чем другое окно).

В изолированных приложениях повышена надёжность инициирования записи скринкастов и запросов к удалённым рабочим столам.

Налажено задействование 3D-ускорения в конфигурациях с несколькими GPU, один из которых не поддерживает OpenGL.

Решены проблемы работы с буфером обмена в некоторых приложениях на базе фреймворка wxWidgets, таких как KiCad и Audacity. Исправление включено в состав находящейся в разработке ветки wxWidgets 3.3.3.

В утилиту kscreen-doctor добавлена поддержка изменения свойства экранов "AutoRotatePolicy", определения активного экрана и одновременного включения/выключения поддержки HDR и расширенного диапазона цветов (Wide Gamut).

Опубликован выпуск Marknote 1.5, приложения для создания и управления коллекцией текстовых заметок, сохраняемых в формате Markdown. В новой версии помимо ранее доступного WYSIWYG-режима визуального редактирования текста, добавлен режим для работы с исходной разметкой Markdown. Также добавлена поддержка вставки ссылок между заметками, реализован полнотекстовый поиск и предложен плагин для интеграции с KRunner.



