Выпуск Cage 0.3, композитного сервера на базе Wayland для создания киосков

Опубликован композитный сервер Cage 0.3, использующий Wayland и рассчитанный на обособленный запуск отдельных приложений в режиме киоска. Из областей применения Cage отмечается создание систем домашней автоматизации, демонстрационных стендов, электронных вывесок и терминалов самообслуживания. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией MIT. Интерфейс в Cage ограничен одним приложением, а пользователь не может выйти за пределы данного приложения и получить доступ к операционной системе. Экран привязывается к одному устройству вывода, а все вспомогательные диалоги выводятся по центру экрана без возможности перемещения и изменения размера. Поддерживается помещение и извлечение данных через буфер обмена. Приложения непосредственно связываются с запускаемым графическим окружением, например, для создания киоска с браузером Epiphany достаточно выполнить "cage /usr/bin/epiphany", а после выхода из программы композитный сервер тоже завершает свою работу. Среди наиболее заметных изменений в новом выпуске: Библиотека wlroots обновлена до выпуска 0.20, в котором реализована поддержка определения цветового представления Wayland-поверхности, управления цветом и использования HDR при помощи протоколов color-representation-v1 и color-management-v1 при использовании бэкенда отрисовки через API Vulkan. Также добавлена поддержка Wayland-протоколов cursor-shape-v1 для настройки внешнего вида курсора, ext-workspace-v1 для использования концепции виртуальных рабочих столов и xdg-toplevel-tag-v1 для идентификации окон/поверхностей через привязку тегов.

Добавлена поддержка протокола wlr-foreign-toplevel-management, позволяющего управлять окнами из внешних программ.

Добавлена поддержка протокола drm-lease, предоставляющего средства для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.



