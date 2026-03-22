Опубликован порт X.Org-драйвера Synaptics для окружений на базе Wayland

22.03.2026 21:45 (MSK)

Создан порт X.org-драйвера Synaptics, совместимый с окружениями на базе Wayland. Порт представляет из себя реализацию минимального набора API X.Org, необходимого для компиляции и работы оригинального драйвера из состава X.Org внутри фонового процесса, а так же эмулятор мыши IBM ScrollPoint через uinput. Данная модель была выбрана в связи с тем, что для неё в коде libinput предусмотрены хаки для поддержки плавной прокрутки, недоступные для других устройств (эмулируемая мышь вместо колеса прокрутки с дискретными делениями использует устройство схожее с IBM TrackPoint).

Таким образом пусть прохождения событий пользовательского ввода выглядит так: ядро -> evdev -> [synaptics -> waynaptics] -> uinput -> ядро -> evdev -> libinput -> wayland-композитор. В настройках композитного сервера для эмулируемой мыши следует отключить ускорение указателя, поскольку оно уже обрабатывается на стороне Synaptics. В качестве конфигурации используется предварительно сохранённый в файл вывод synclient с настройками из X11-сессии.

В качестве причины создания порта упоминается то, что за 11 лет с момента первого стабильного релиза libinput не достиг паритета с драйвером Snaptics по поддерживаемым возможностям и количеству настроек, а среды рабочего стола так и не научились предоставлять доступ даже к имеющимся настройкам.

Автор новости: Аноним
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sunderland93 (ok), 22:45, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Есть и потенциальный плюс - возможно это хоть как-то пнет libinput
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:54, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не пнёт. Он как был всегда куском отвратительного драйвера для мышей и трекпадов, так и остался.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:43, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я только припоминаю, что когда из иксов выкидывали драйвера kbd/mouse, альтернативы оказались жутко лагучими под нагрузкой. И libinput постоянно пишет, что он лагает. Вместо сбора статистики лучше бы не лагал.
     

  • 1.3, Аноним (2), 22:57, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Порт представляет из себя реализацию минимального набора API X.Org, необходимого для компиляции и работы оригинального драйвера из состава X.Org внутри фонового процесса
    > Таким образом пусть прохождения событий пользовательского ввода выглядит так: ядро -> evdev -> [synaptics -> waynaptics] -> uinput -> ядро -> evdev -> libinput -> wayland-композитор

    Не лучше было бы переписать libinput, или это настолько крупный геморой, что написать "демон мыши" показалось проще?

     
  • 1.4, Аноним (4), 22:59, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > среды рабочего стола так и не научились предоставлять доступ даже к имеющимся настройкам

    зато вейленд делают уже 18 лет.

     
     
  • 2.9, AleksK (ok), 23:31, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А какие настройки тебе нужны?
     
     
  • 3.13, Tty4 (?), 23:45, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Никаких. Просто состояние "не готово для прода" после 18 лет... Не молодежно как-то...
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:22, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Данная модель была выбрана в связи с тем, что для неё в коде libinput
    > предусмотрены хаки для поддержки плавной прокрутки, недоступные для
    > других устройств

    Это какой-то позор...
    И то что каки в коде, вместо нормальной плавной прокрутки, и то что остальные устройства еще не работают, и что "за 11 лет с момента первого стабильного релиза libinput не достиг паритета с драйвером Snaptics".

    Прям блеск и нищета пoпенcpoса.

     
     
  • 2.8, Аноним (2), 23:31, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Synaptics драйвер опенсорсный, о чём ты. Я его качал с сайта иксорга и экспериментировал с настройками, чтобы открыть для себя существование тачпадов со встроенным подавлением джиттера в пару миллиметров.
     
  • 2.10, AleksK (ok), 23:36, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > И то что каки в коде, вместо нормальной плавной прокрутки

    Это не достаточно плавно? Надо ещё плавнее?

    https://cloud.mail.ru/public/Rbfz/2Ati23g2v

    > и то что остальные устройства еще не работают

    Это какие?

    > за 11 лет с момента первого стабильного релиза libinput не достиг паритета с драйвером Snaptics

    Паритета в чём?

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:24, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > ядро -> evdev -> [synaptics -> waynaptics] -> uinput -> ядро -> evdev -> libinput -> wayland-композитор

    Коротковата получилась цепочка. Надо было ещё внешний сервис запилить, гонять данные через какой-нибудь synaptics.ai

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:29, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет же, надо было минимальный драйвер на Це и демон на расте. И чтобы настраивался через xml.
     

  • 1.11, Ананоним (?), 23:43, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кстати, про текущий драйвер ввода X11... Как-то я упустил момент когда в ArchLinux изменился этот драйвер, но мои мыши Microsoft IntelliExplorer 3 и 4 стали противно глючить. Колёсико срабатывает иногда самопроизвольно. Ранее ранее такого не случалось. Я то ли привык уже к этому глюку, и не замечаю, или это исправили. Я сначала подозревал мыши, но чтобы обе одновременно начали страдать такой проблемой. Я даже их почистил полностью, не помогло.
     
