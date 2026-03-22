Опубликован порт X.Org-драйвера Synaptics для окружений на базе Wayland

|2.2, Аноним (2), 22:54, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не пнёт. Он как был всегда куском отвратительного драйвера для мышей и трекпадов, так и остался.
|3.12, Аноним (12), 23:43, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я только припоминаю, что когда из иксов выкидывали драйвера kbd/mouse, альтернативы оказались жутко лагучими под нагрузкой. И libinput постоянно пишет, что он лагает. Вместо сбора статистики лучше бы не лагал.
|1.3, Аноним (2), 22:57, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Порт представляет из себя реализацию минимального набора API X.Org, необходимого для компиляции и работы оригинального драйвера из состава X.Org внутри фонового процесса
> Таким образом пусть прохождения событий пользовательского ввода выглядит так: ядро -> evdev -> [synaptics -> waynaptics] -> uinput -> ядро -> evdev -> libinput -> wayland-композитор
Не лучше было бы переписать libinput, или это настолько крупный геморой, что написать "демон мыши" показалось проще?
|1.4, Аноним (4), 22:59, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> среды рабочего стола так и не научились предоставлять доступ даже к имеющимся настройкам
зато вейленд делают уже 18 лет.
|3.13, Tty4 (?), 23:45, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Никаких. Просто состояние "не готово для прода" после 18 лет... Не молодежно как-то...
|1.5, Аноним (5), 23:22, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Данная модель была выбрана в связи с тем, что для неё в коде libinput
> предусмотрены хаки для поддержки плавной прокрутки, недоступные для
> других устройств
Это какой-то позор...
И то что каки в коде, вместо нормальной плавной прокрутки, и то что остальные устройства еще не работают, и что "за 11 лет с момента первого стабильного релиза libinput не достиг паритета с драйвером Snaptics".
Прям блеск и нищета пoпенcpoса.
|2.8, Аноним (2), 23:31, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Synaptics драйвер опенсорсный, о чём ты. Я его качал с сайта иксорга и экспериментировал с настройками, чтобы открыть для себя существование тачпадов со встроенным подавлением джиттера в пару миллиметров.
|2.10, AleksK (ok), 23:36, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> И то что каки в коде, вместо нормальной плавной прокрутки
Это не достаточно плавно? Надо ещё плавнее?
https://cloud.mail.ru/public/Rbfz/2Ati23g2v
> и то что остальные устройства еще не работают
Это какие?
> за 11 лет с момента первого стабильного релиза libinput не достиг паритета с драйвером Snaptics
Паритета в чём?
|1.6, Аноним (6), 23:24, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> ядро -> evdev -> [synaptics -> waynaptics] -> uinput -> ядро -> evdev -> libinput -> wayland-композитор
Коротковата получилась цепочка. Надо было ещё внешний сервис запилить, гонять данные через какой-нибудь synaptics.ai
|2.7, Аноним (7), 23:29, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нет же, надо было минимальный драйвер на Це и демон на расте. И чтобы настраивался через xml.
|1.11, Ананоним (?), 23:43, 22/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Кстати, про текущий драйвер ввода X11... Как-то я упустил момент когда в ArchLinux изменился этот драйвер, но мои мыши Microsoft IntelliExplorer 3 и 4 стали противно глючить. Колёсико срабатывает иногда самопроизвольно. Ранее ранее такого не случалось. Я то ли привык уже к этому глюку, и не замечаю, или это исправили. Я сначала подозревал мыши, но чтобы обе одновременно начали страдать такой проблемой. Я даже их почистил полностью, не помогло.
