Опубликован порт X.Org-драйвера Synaptics для окружений на базе Wayland

Создан порт X.org-драйвера Synaptics, совместимый с окружениями на базе Wayland. Порт представляет из себя реализацию минимального набора API X.Org, необходимого для компиляции и работы оригинального драйвера из состава X.Org внутри фонового процесса, а так же эмулятор мыши IBM ScrollPoint через uinput. Данная модель была выбрана в связи с тем, что для неё в коде libinput предусмотрены хаки для поддержки плавной прокрутки, недоступные для других устройств (эмулируемая мышь вместо колеса прокрутки с дискретными делениями использует устройство схожее с IBM TrackPoint).

Таким образом пусть прохождения событий пользовательского ввода выглядит так: ядро -> evdev -> [synaptics -> waynaptics] -> uinput -> ядро -> evdev -> libinput -> wayland-композитор. В настройках композитного сервера для эмулируемой мыши следует отключить ускорение указателя, поскольку оно уже обрабатывается на стороне Synaptics. В качестве конфигурации используется предварительно сохранённый в файл вывод synclient с настройками из X11-сессии.

В качестве причины создания порта упоминается то, что за 11 лет с момента первого стабильного релиза libinput не достиг паритета с драйвером Snaptics по поддерживаемым возможностям и количеству настроек, а среды рабочего стола так и не научились предоставлять доступ даже к имеющимся настройкам.



