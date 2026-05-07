Воссоздание пользовательской оболочки Unity с использованием Wayfire и Libadwaita

07.05.2026 15:54 (MSK)

Разработчик M A Muqtadir, принимающий участие в работе над темой оформления Ubuntu Yaru и дистрибутивом Vanilla OS, представил первые результаты эксперимента по воссозданию пользовательской оболочки Unity c использованием современных компонентов стека GNOME и протокола Wayland. Продемонстрированный прототип построен на базе композитного менеджера Wayfire, использующего Wayland и позволяющего формировать нетребовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в стиле 3D-плагинов к Compiz. Боковая и верхняя панели, всплывающие диалоги и интерфейс Dash для навигации по установленным приложениям реализованы при помощи надстройки gtk4-layer-shell и виджетов, предоставляемых библиотекой libadwaita.



Напомним, что разработчики проекта UBports развивают пользовательскую оболочку Lomiri (последнее обновление в 2025 году), ответвившуюся от Unity 8, а дистрибутив Ubuntu Unity взял в свои руки разработку кодовой базы Unity 7 (последнее обновление в 2022 году). Ветка Unity 7 построена с использованием GTK и технологий GNOME. В Ubuntu 16.10 в дополнение к Unity 7 в состав была включена оболочка Unity 8, переведённая на библиотеку Qt5 и дисплейный сервер Mir. Изначально компания Canonical планировала заменить оболочку Unity 7 на Unity 8, но планы изменились и в Ubuntu 17.10 был осуществлён возврат на штатный GNOME с панелью Ubuntu Dock, а развитие Unity 8 было прекращено.

  • 1.1, Colorado_House_of_Representatives (?), 16:33, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    На вид как обычный Gnome.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:41, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    на так и unity на вид как обычный Gnome
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 17:02, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так и Gnome уже не тот, который был раньше:
    https://www.gnome.org/ru/
     

  • 1.2, Нонон (?), 16:35, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Когда вернут крестик ❌ на левый верхний угол. И чтоб этот крестик ❌ был частью верхней панели Unity как в Unity 7 тогда и поговорим
     
     
  • 2.7, eugener (ok), 16:44, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    GNOME + расширение Unite Shell (https://github.com/hardpixel/unite-shell) получается вполне неплохо.

    https://imgur.com/a/49ofVoW

     
  • 2.36, Аноним (36), 21:46, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем? Ты чешешь левое ухо правой рукой?
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:40, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Глобальное меню есть?
     
     
  • 2.14, Аноним (9), 17:20, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Отменили... двенадцать лет назад
    https://opennet.ru/39149-ubuntu
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:41, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Что в этом Юнити такого, что каждый индусский студент пытается воскресить его?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:10, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    в юнити меню приложения выводился в той верхней полоске, которая сейчас в Гноме площадь экрана бесполезно занимает
     
     
  • 3.17, trooper97 (?), 17:39, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это же нелогично и не удобно, хорошо еще что не додумались меню на другой workspace поместить.
     
     
  • 4.22, 12yoexpert (ok), 18:09, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    это очень удобно даже (делаю скидку на ЦА этого сайта) без использования мыши, меню всегда в одном и том же месте на мониторе
     
  • 4.31, Y I (?), 21:20, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Удобно, но только если экран маленький
     

  • 1.8, kravich (ok), 16:58, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Появление Unity в Ubuntu - это как раз та точка дивергенции, когда все пошло не так
     
     
  • 2.11, eugener (ok), 17:11, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Только потому что оно было плагином компиза, в котором дико текла память, так что то постоянно падал compiz-decorator, то глючила сама оболочка, и в Ubuntu 12.04 самой частой командой была "compiz --replace". К убунте 16.04 оно работало уже получше, компизовские болячки причесали, но они никуда не делись, поэтому, когда в 18.04 пришла gnome shell по умолчанию с закосом под unity ­— стало гораздо стабильнее.

    Так-то док слева вместо "панели задач" — очень удобный вариант дизайна оболочки.

     
  • 2.20, Самсоныч (?), 17:57, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чуть раньше завезли непонятный костыльный UI в версию Ubuntu Netbook.
     
  • 2.34, GG (ok), 21:44, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, но это единственное что в ней было хорошего с тех давних пор
     
  • 2.40, Анонимный татарин (?), 23:08, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Появдение убунту и есть та самая точка
     

  • 1.13, Аноним (-), 17:19, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Возвращение обратно лет эдак на 15. Вспомнил и всплакнул.
     
     
  • 2.28, Сладкая булочка (?), 20:52, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Оригинальный unity есть в репозиториях. Ставь (или собери) и плач (от счастья) сколько влезет.
     

  • 1.16, Аноним (16), 17:39, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > на базе композитного менеджера Wayfire, использующего Wayland

    Значит, оно не умеет работать напрямую с видеокартой, как это делает KDE в обход композитинга. И xx-fractional-scale-v2 тоже не реализовано, которое необходимо для правильного дробного масштабирования.

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 22:48, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Опять ты? Я тебе уже сказал,то кде тоже не работает нвпрямую с видеокартой. Как и vim не работает напрямую с контролером жесткого диска.
     
     
  • 3.42, Анонимный татарин (?), 23:11, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да щас бы ты доказал что спечалисту такого уровня
     

  • 1.19, Аноним (19), 17:56, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Без глобального меню в Юнити нет никакого смысла. А поскольку в приложениях на гтк теперь меню кагбэ вообще нет...
     
  • 1.23, Horst Wessel (?), 18:34, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Надо просто отреверсить и украсть всю графическую подсистему из macOS. Хватит изобретать стрёмные велосипеды типа xorg, wayland, kde, gnome, gtk, unity и прочий неюзабельный бред.
     
     
  • 2.25, kravich (ok), 20:17, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Прелесть графической подсистемы Mac OS X не в каких-то инновационных технических решениях, а в легионах QA инженеров на проекте
     
     
  • 3.41, Horst Wessel (?), 23:10, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Прелесть графической подсистемы macOS в том, что она является частью операционной системы с нормальным стандартизированным API, а не убогим костылём, прикрученным на изоленту и скотч, который работает с грехом пополам и разваливается в хлам при малейшем обновлении. Пока в линуксе или бсд не будет нормальной ядерной графики, они так и остануться прошивками для серверов.
     
     
  • 4.45, Анонимный татарин (?), 23:26, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Прелесть графической подсистемы macOS в том, что она является частью операционной системы
    > с нормальным стандартизированным API, а не убогим костылём, прикрученным на изоленту
    > и скотч, который работает с грехом пополам и разваливается в хлам
    > при малейшем обновлении. Пока в линуксе или бсд не будет нормальной
    > ядерной графики, они так и остануться прошивками для серверов.

    Прелесть в том, что подобные тебе так и не выйдут за пределы комментов. И чтоб твоих детей лечили такие ж спесалисты

     
  • 2.35, Аноним (35), 21:44, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Самое интересное что китайцы уже успели скопировать 1 в 1 и уже даже забросить успели.
    Среда рабочего стола называется CuteFish использовалась в дистрибутиве CutefishOS https://github.com/cutefishos
    https://wiki.archlinux.org/title/Cutefish
     
     
  • 3.43, Horst Wessel (?), 23:12, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Скопировали чисто визуал, вся внутрянка продолжает работать на убогих прокладках от freedesktop.
     
     
  • 4.46, Анонимный татарин (?), 23:36, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Скопировали чисто визуал, вся внутрянка продолжает работать на убогих прокладках от freedesktop.

    Поехавший, вообще не важно, на чем оно работает, суть в гайдлайнах и в интеграции всего со всем. Да хоть хоть хоть на культях пиши, если по гайдам, то ок. Но-ты ты вылупился и все понял, жаль только, что в штаны гадишь себе, отчего-то. Виндузятник в самом плохом проявлении, которыц на мак найривает с картинок.

     

  • 1.24, nebularia (ok), 18:35, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Да кому это безобразие надо возвращать...)
     
  • 1.29, Аноним (29), 20:52, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну а чо там, завезли Menu in Title Bar? Самая годная фича, что была в Unity, что реально экономила место на окнах, а не этот GNOME-позор что сейчас в GNOME. А без этой фичи эта попытка воскресить полутруп созданием клонированного зомби не засчитывается! ;)
     
  • 1.32, Аноним (32), 21:25, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Unity хоть и заброшена давно, но нагадить в GTK3 патчами
    https://salsa.debian.org/gnome-team/gtk3/-/tree/32883f29058e8ff699efa59fd40942
    успели, тянется до сих пор и просто так оно не выпиливается.
    А теперь на GTK4, молодцы...
     
  • 1.33, Аноним (35), 21:42, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Категорически осуждаю. Носятся с этой Юнитей как со списанной торбой, а по факту она неудобная. Её не нужно воссодавать как что-то уникальное. Она в принципе такая же бесполезная как и современный GNOME.
     
  • 1.37, uchiya (ok), 22:19, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Как будто просто боковая панель, там в юнити как помниться всякие фишки были, а не только боковая панель.
     
  • 1.39, aNonim (?), 22:59, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Собственно в 17 году, с выпиливанием Unity, я окончательно свалил с убунты.
    С потерей глобального меню настольная убунта превратилась в очередного однояйцевого гномоклона.
     

