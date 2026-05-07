Воссоздание пользовательской оболочки Unity с использованием Wayfire и Libadwaita

|1.2, Нонон (?), 16:35, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Когда вернут крестик ❌ на левый верхний угол. И чтоб этот крестик ❌ был частью верхней панели Unity как в Unity 7 тогда и поговорим
|1.4, Аноним (4), 16:41, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Что в этом Юнити такого, что каждый индусский студент пытается воскресить его?
|2.10, Аноним (10), 17:10, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
в юнити меню приложения выводился в той верхней полоске, которая сейчас в Гноме площадь экрана бесполезно занимает
|3.17, trooper97 (?), 17:39, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это же нелогично и не удобно, хорошо еще что не додумались меню на другой workspace поместить.
|4.22, 12yoexpert (ok), 18:09, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
это очень удобно даже (делаю скидку на ЦА этого сайта) без использования мыши, меню всегда в одном и том же месте на мониторе
|1.8, kravich (ok), 16:58, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Появление Unity в Ubuntu - это как раз та точка дивергенции, когда все пошло не так
|2.11, eugener (ok), 17:11, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Только потому что оно было плагином компиза, в котором дико текла память, так что то постоянно падал compiz-decorator, то глючила сама оболочка, и в Ubuntu 12.04 самой частой командой была "compiz --replace". К убунте 16.04 оно работало уже получше, компизовские болячки причесали, но они никуда не делись, поэтому, когда в 18.04 пришла gnome shell по умолчанию с закосом под unity — стало гораздо стабильнее.
Так-то док слева вместо "панели задач" — очень удобный вариант дизайна оболочки.
|2.34, GG (ok), 21:44, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, но это единственное что в ней было хорошего с тех давних пор
|1.16, Аноним (16), 17:39, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> на базе композитного менеджера Wayfire, использующего Wayland
Значит, оно не умеет работать напрямую с видеокартой, как это делает KDE в обход композитинга. И xx-fractional-scale-v2 тоже не реализовано, которое необходимо для правильного дробного масштабирования.
|2.38, Аноним (38), 22:48, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Опять ты? Я тебе уже сказал,то кде тоже не работает нвпрямую с видеокартой. Как и vim не работает напрямую с контролером жесткого диска.
|1.19, Аноним (19), 17:56, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Без глобального меню в Юнити нет никакого смысла. А поскольку в приложениях на гтк теперь меню кагбэ вообще нет...
|1.23, Horst Wessel (?), 18:34, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Надо просто отреверсить и украсть всю графическую подсистему из macOS. Хватит изобретать стрёмные велосипеды типа xorg, wayland, kde, gnome, gtk, unity и прочий неюзабельный бред.
|2.25, kravich (ok), 20:17, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Прелесть графической подсистемы Mac OS X не в каких-то инновационных технических решениях, а в легионах QA инженеров на проекте
|3.41, Horst Wessel (?), 23:10, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Прелесть графической подсистемы macOS в том, что она является частью операционной системы с нормальным стандартизированным API, а не убогим костылём, прикрученным на изоленту и скотч, который работает с грехом пополам и разваливается в хлам при малейшем обновлении. Пока в линуксе или бсд не будет нормальной ядерной графики, они так и остануться прошивками для серверов.
|4.45, Анонимный татарин (?), 23:26, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Прелесть графической подсистемы macOS в том, что она является частью операционной системы
> с нормальным стандартизированным API, а не убогим костылём, прикрученным на изоленту
> и скотч, который работает с грехом пополам и разваливается в хлам
> при малейшем обновлении. Пока в линуксе или бсд не будет нормальной
> ядерной графики, они так и остануться прошивками для серверов.
Прелесть в том, что подобные тебе так и не выйдут за пределы комментов. И чтоб твоих детей лечили такие ж спесалисты
|3.43, Horst Wessel (?), 23:12, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Скопировали чисто визуал, вся внутрянка продолжает работать на убогих прокладках от freedesktop.
|4.46, Анонимный татарин (?), 23:36, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Скопировали чисто визуал, вся внутрянка продолжает работать на убогих прокладках от freedesktop.
Поехавший, вообще не важно, на чем оно работает, суть в гайдлайнах и в интеграции всего со всем. Да хоть хоть хоть на культях пиши, если по гайдам, то ок. Но-ты ты вылупился и все понял, жаль только, что в штаны гадишь себе, отчего-то. Виндузятник в самом плохом проявлении, которыц на мак найривает с картинок.
|1.29, Аноним (29), 20:52, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну а чо там, завезли Menu in Title Bar? Самая годная фича, что была в Unity, что реально экономила место на окнах, а не этот GNOME-позор что сейчас в GNOME. А без этой фичи эта попытка воскресить полутруп созданием клонированного зомби не засчитывается! ;)
|1.33, Аноним (35), 21:42, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Категорически осуждаю. Носятся с этой Юнитей как со списанной торбой, а по факту она неудобная. Её не нужно воссодавать как что-то уникальное. Она в принципе такая же бесполезная как и современный GNOME.
|1.37, uchiya (ok), 22:19, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Как будто просто боковая панель, там в юнити как помниться всякие фишки были, а не только боковая панель.
|1.39, aNonim (?), 22:59, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Собственно в 17 году, с выпиливанием Unity, я окончательно свалил с убунты.
С потерей глобального меню настольная убунта превратилась в очередного однояйцевого гномоклона.
