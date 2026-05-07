Воссоздание пользовательской оболочки Unity с использованием Wayfire и Libadwaita

Разработчик M A Muqtadir, принимающий участие в работе над темой оформления Ubuntu Yaru и дистрибутивом Vanilla OS, представил первые результаты эксперимента по воссозданию пользовательской оболочки Unity c использованием современных компонентов стека GNOME и протокола Wayland. Продемонстрированный прототип построен на базе композитного менеджера Wayfire, использующего Wayland и позволяющего формировать нетребовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в стиле 3D-плагинов к Compiz. Боковая и верхняя панели, всплывающие диалоги и интерфейс Dash для навигации по установленным приложениям реализованы при помощи надстройки gtk4-layer-shell и виджетов, предоставляемых библиотекой libadwaita.

Напомним, что разработчики проекта UBports развивают пользовательскую оболочку Lomiri (последнее обновление в 2025 году), ответвившуюся от Unity 8, а дистрибутив Ubuntu Unity взял в свои руки разработку кодовой базы Unity 7 (последнее обновление в 2022 году). Ветка Unity 7 построена с использованием GTK и технологий GNOME. В Ubuntu 16.10 в дополнение к Unity 7 в состав была включена оболочка Unity 8, переведённая на библиотеку Qt5 и дисплейный сервер Mir. Изначально компания Canonical планировала заменить оболочку Unity 7 на Unity 8, но планы изменились и в Ubuntu 17.10 был осуществлён возврат на штатный GNOME с панелью Ubuntu Dock, а развитие Unity 8 было прекращено.



