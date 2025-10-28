Ubuntu Unity остался без разработчиков и новых релизов

|
Аноним (38), 12:34, 28/10/2025
не переживай! в Индии много малолетних "программистов", скоро найдут нового лидера!
Аноним (41), 12:45, 28/10/2025
|
Доскакались... А надо было просто не прыгать на чужие продукты, а свои поддерживать.
Аноним (2), 10:40, 28/10/2025
|
Статус официальной редакции дали, а денег на разработку не дали? Крутяк.
пох. (?), 16:31, 28/10/2025
ОДИН, с-ка, ОДИН школьник!
И мульярдер, слитавший в космос, ни гроша тому не выделил.
Но вообще-то не вижу проблем - вон, модератор чатигов остался. Правда, сам он видимо юзает венду, поэтому "ниочинь панимает как что тут работаит" и даже просто пересобрать deb под другую версию ос не может.
А школьник видимо выбил себе стипендию на обучение, и счастлив. А там гуглю продастся.
Для индийского школьника - неплохой в общем-то вариант, лучше чем по колено в г-не и пиявках содить рис.
Аноним (25), 12:04, 28/10/2025
> ушел в лучший мир
В смысле умер? О каком лучшем мире речь?
Аноним (67), 14:16, 28/10/2025
На Неолурке есть статья о Дениске. А в статье есть ссылка на его принципиально новый профиль вконтакте. А в профиле написано, что 20/6/2017 он погиб в аварии.
пох. (?), 16:32, 28/10/2025
так ссылка-то - во вконтач ведет.
На самом педолурке только поливают дениску фекалиями - никак не успокоятся.
Аноним (-), 16:36, 28/10/2025
>В смысле умер? О каком лучшем мире речь?
Из-за пустяка, агрессивное и токсичное русское сообщество его зачмырило. Его сердце не выдержало, и он ушёл из IT. Агрессия укорачивает жизнь. Все, кто высмеивал Дениса Попова виноваты в его смерти.
Getfor (?), 10:43, 28/10/2025
Всё логично. Человек тренировался, получал опыт. Нынче ему это не надо.
iPony128052 (?), 10:48, 28/10/2025
> лидер проекта, непосредственно занимавшийся разработкой, отстранился от работы после поступления в университет
вырос
Аноним (21), 11:58, 28/10/2025
школьники клепают дистры Linux, но со временем в взрослеют и переходят в Университет, а когда приходится кормить семью устраиваются работать программистами на C# под Windows 11 и пишут проприотарный софт для своих работодатедей
Аноним (52), 13:18, 28/10/2025
> но со временем в взрослеют и переходят в Университет, а когда приходится кормить семью устраиваются работать
А кто не взрослеет и не имеет семьи - те бегают по интернетам с рассказами, как пресловутое сообщество™ с его линуксом наносит очередной сокрушительный удар по корпорациям. 😂
Vindex (?), 14:33, 28/10/2025
Почему-то за десять лет опыта не приходилось кормить семью C#, а винду я видел только в начале пути, когда был тестировщиком
iPony128052 (?), 11:00, 28/10/2025
Вот клич кинули, посмотрим что выйдет
По мне проще выкинуть. Там в коментариях предлагали перносить на Wayland
Аноним (56), 13:26, 28/10/2025
> Вот клич кинули, посмотрим что выйдет
А выйдет каменный цветок.
> По мне проще выкинуть. Там в коментариях предлагали перносить на Wayland
Там в Unity из полезного только опциональная настройка, которая возволяла прятать меню окон в заголовок и отображение его при наведению курсора на верхнюю рамку окна, что действительно позволяло экономить уйму места. Вот если бы эту фичу к себе применили GNOME и KDE тем же. Но в GNOME такого скорее всего не будет, т.к. по ходу разработчики GNOME намерено идут по пути "чем хуже и yпopoтee, тем лучше!"
А вот в KDE возможно есть шанс.
нейм (?), 13:31, 28/10/2025
в кедах есть альтернатива в виде меню приложения на панель, хоть кнопкой, хоть полностью
Так что уже в какой-то мере покрыто
jhhghghgh (?), 14:55, 28/10/2025
А как же лицензия GPL? Она же делает софт бессмертным и непотопляемым!
Выходит, пока корпорас не придет с денюжкой и рабочей силой, то волшебная GPL не работает.
torvn77 (ok), 12:36, 28/10/2025
Сообщество придерживается тех проектов что в нём естественно зародились: Qt, KDE, Mate, XFce...
Аноним (43), 12:50, 28/10/2025
ага, Qt настолько естественнее, что до KDE был проприетарным
Аноним (41), 12:48, 28/10/2025
> инклюзивное сообщество не подхватило?
Я со времён U14 говорил, что юнити надо закопать.
Аноним (15), 11:38, 28/10/2025
В доинтустриальных обществах, детство заканчивается раньше. Продолжительность жизни меньше, соответственно и взросление наступает раньше. Вспомни "Мужичок с ноготок", который в 6 лет возил дрова.
Да и вообще, много талантливых айтишников проявили эти свои таланты ещё в подростковом возрасте. Марк Цукерберг, Линус Торвальдс, Крис Касперски, Марк Серни? Кен Сильверман...
рРРораа (?), 16:19, 28/10/2025
> Билли забыл, у родителей которого было достаточно бабла отдать его в школу, где был компьютер.
Билли родился с золотой ложкой во рту.
В 1968 это была единственная школа в мире с компьютерным классом.
пох. (?), 16:34, 28/10/2025
Ну по индийским меркам - этот Рудра тоже.
Т.е. судя по имени он - из высшей касты, и у него в 12 лет был компьютер, пригодный для разр... пересборки deb'ов хотя бы.
Но родители стареют, надо катить навозный шар самому. Вот, зато в универ взяли.
Киршер (?), 11:43, 28/10/2025
>которому во время основания проекта в 2021 году было 12 лет
Это получается даже сейчас ему 16 с хвостиком.
Если посмотреть со стороны закона, а не эксплуатация ли это детского труда? И куда смотрят детские омбудсмены?
>в проекте теперь остаётся только модератор форумов и чатов
Это что-же во всех убунтах м.б. аналогичная ситуация? На дядю пашут дети и подростки? Да уж, я в шоке.
Аноним (-), 16:23, 28/10/2025
>Если посмотреть со стороны закона, а не эксплуатация ли это детского труда? И куда смотрят детские омбудсмены?
А ты побывай в Индии. Поживи там месяцок другой. Иди в народ, пообщайся, прогуляйся по трущобам. Гарантирую потом, такого рода вопросы тебе в голову не полезут, никогда.
пох. (?), 16:39, 28/10/2025
Сложнее. Раньше-то да, поехал в степь и наловил себе негров. А теперь там негры сами тебя поймают. И сожрут.
К тому же они не умели пользоваться компьютерами.
А в индии все наоборот - ловить вообще никого не надо, сами выстраиваются в очередь.
Добровольно и с песней.
Некоторые даже умеют неплохо кодить.
Медведь (ok), 11:46, 28/10/2025
> В 2022 году дистрибутиву Ubuntu Unity был присвоен статус официальной редакции Ubuntu.
> Rudra Saraswat, которому во время основания проекта в 2021 году было 12 лет.
Пацан, конечно, молодец, респект, уважуха и все такое, могёт. Но кто догадался присвоить проекту статус официальной редакции? Риски вроде были очевидны.
ryoken (ok), 13:57, 28/10/2025
> Захотел себя омолодить на сорок лет?
думаю, он наоборот себя пяток накинул
Аноним (-), 16:19, 28/10/2025
>Пацан, конечно, молодец, респект, уважуха и все такое, могёт. Но кто догадался присвоить проекту статус официальной редакции? Риски вроде были очевидны.
Нет, не очевидны. Потому-что кроме России, в Свободном Сообществе на возраст никто не смотрит.
Аноним (26), 12:06, 28/10/2025
Погодите, это вот та юнити, которая всегда была особенностью убунты? Оказалось, что её разрабатывал единственный 12-летний подросток?
arthi747 (ok), 12:13, 28/10/2025
Угу. Щас меня затопчут но юнити это лучшее что случалось с ubuntu после смерти гнома.
Wrt (?), 15:12, 28/10/2025
Gnome живее всех живых и еще переживет kde, а юнити никогда не пользовалась поулярностью, помню как хаяли ее тут на чем свет стоял во времена ее расцвета.
dannyD (?), 12:15, 28/10/2025
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Unity
История
5 апреля 2017 года Марк Шаттлворт объявил[4] о решении вернуть Ubuntu к поставке GNOME в качестве основной оболочки рабочего стола. Более того, заявлено о прекращении инвестирования в разработку оболочки Unity 8.
С февраля 2018 разработка Unity 8 продолжилась проектом UBports[5].
7 мая 2020 года состоялся первый выпуск Ubuntu Unity на основе переработанной оболочки Unity 7.
Начиная с версии 22.10 Ubuntu Unity вошла в состав официальных вариантов Ubuntu[
Аноним (15), 12:15, 28/10/2025
12-летний мальчик подхватил разработку в 2019 году. Unity появился в Ubuntu 11.04.
Аноним (15), 12:15, 28/10/2025
Unity на Компизе основан Хочу попросить совета у знающих людей по поводу Компиз... большой текст свёрнут, показать
|
iPony128052 (?), 12:27, 28/10/2025
> У меня вопросы к пользователям Compiz и Unity
Если бы кто знал на это ответы, то тот бы и починил бы в апстриме.
А так проект с вековыми проблемами. Никому оно по факту неинтересно исправлять.
Аноним (47), 12:55, 28/10/2025
Пользователям невидии противопоказаны окаменелости вроде дебиана, зачем вы страдаете?
Аноним (15), 13:35, 28/10/2025
Я не страдаю. У меня всё работает. Переопределил частоту обновления, и всё стало хорошо. В браузере лажу, в офисе печатаю, в игры играю. Видео смотрю через VDPAU и NVDEC в браузере.
Меня интересует, почему по умолчанию не работает и приходится настраивать.
P.S. Вообще есть такая штука, как PRIME Sycnronization. С ней и без Компиза нет тиринга. Включаешь какой-нибудь шутер, и наслаждаешься 200-300 Frames Per Second, не наблюдая при этом тиринга. Вот только если всё-таки включить Vsync, картинка сменяется плавнее.
Kerr (ok), 13:43, 28/10/2025
Переходите на Wayland, забудете про существование тиринга и все эти проблемы.
Аноним (38), 12:29, 28/10/2025
> Основателем и ключевым разработчиком Ubuntu Unity являлся индийский подросток Rudra Saraswat, которому во время основания проекта в 2021 году было 12 лет.
Типичный разработчик в проектах Ubuntu
Аноним (41), 12:56, 28/10/2025
Индийский мальчик пытался оседлать волну Юнити, но волна оказалась несоразмерна мальчику и не подошла ему.
Аноним (59), 13:31, 28/10/2025
Все говорили тут в комментах, что молодой всё запорит. И так оно и вышло.
Songo (ok), 14:57, 28/10/2025
А оно вообще надо, чтоб столько окружений у Линукса было?
Разработчикам софта потом корячится под каждое.
Wrt (?), 15:16, 28/10/2025
Линукс - это жизнь, это естественный отбор где всегда что-то рождается и что-то умирает, а выживают сильнейшие. Линуксу плевать на разработчиков софта, яйцо не может учить курицу какой ей быть.
Songo (ok), 15:27, 28/10/2025
Ерунду некую пишите.
Пока так будет, Линукс не наберёт больший % рынка десктопного.
Аноним (78), 15:04, 28/10/2025
> лидер проекта, непосредственно занимавшийся разработкой, отстранился от работы после поступления в университет
типичный опенсорс...
zionist (ok), 15:12, 28/10/2025
> лидер проекта, непосредственно занимавшийся разработкой, отстранился от работы после поступления в университет
Детский сад какой-то.
iPony128052 (?), 15:50, 28/10/2025
Unity-for-Arch на Gitlab.
Птжалуйста. Тем более когда проект находится в не активном состоянии, то тем более легче адаптировать под какой-то дистрибутив.
Но кому оно надо. Unity прибито к Compiz И иксам.
d (??), 15:52, 28/10/2025
школьнику в 12 нада драчить учится и в футбол
какая убунту к чорту
|