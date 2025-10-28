Ubuntu Unity остался без разработчиков и новых релизов

2.10 , iPony128052 ( ? ), 11:00, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот клич кинули, посмотрим что выйдет По мне проще выкинуть. Там в коментариях предлагали перносить на Wayland

3.56 , Аноним ( 56 ), 13:26, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вот клич кинули, посмотрим что выйдет А выйдет каменный цветок. > По мне проще выкинуть. Там в коментариях предлагали перносить на Wayland Там в Unity из полезного только опциональная настройка, которая возволяла прятать меню окон в заголовок и отображение его при наведению курсора на верхнюю рамку окна, что действительно позволяло экономить уйму места. Вот если бы эту фичу к себе применили GNOME и KDE тем же. Но в GNOME такого скорее всего не будет, т.к. по ходу разработчики GNOME намерено идут по пути "чем хуже и yпopoтee, тем лучше!"

А вот в KDE возможно есть шанс.

4.58 , нейм ( ? ), 13:31, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в кедах есть альтернатива в виде меню приложения на панель, хоть кнопкой, хоть полностью

Так что уже в какой-то мере покрыто

2.12 , Тфьу ( ? ), 11:05, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видимо, никому не надо.

3.76 , jhhghghgh ( ? ), 14:55, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А как же лицензия GPL? Она же делает софт бессмертным и непотопляемым! Выходит, пока корпорас не придет с денюжкой и рабочей силой, то волшебная GPL не работает.

2.35 , Аноним ( 35 ), 12:27, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это, на парады финансирования не предусмотрели.

2.40 , torvn77 ( ok ), 12:36, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сообщество придерживается тех проектов что в нём естественно зародились: Qt, KDE, Mate, XFce...

3.43 , Аноним ( 43 ), 12:50, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ага, Qt настолько естественнее, что до KDE был проприетарным

4.66 , Да неважно ( ? ), 14:01, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Вспомнила бабка, да как она девкою была..."

2.42 , Аноним ( 41 ), 12:48, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > инклюзивное сообщество не подхватило? Я со времён U14 говорил, что юнити надо закопать.

3.81 , 12yoexpert ( ok ), 15:11, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну и лох, лучшее DE всех времён и ОС

