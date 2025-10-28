The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Ubuntu Unity остался без разработчиков и новых релизов

28.10.2025 10:14

Проект Ubuntu Unity не может сформировать новый релиз 25.10 из-за отсутствия разработчиков, способных исправить критические проблемы с работой пользовательского окружения Unity, возникающие при использовании пакетной базы Ubuntu 25.10. Пользователям Ubuntu Unity не рекомендуется обновлять свои системы до ветки 25.10 или пытаться установить пакеты с Unity поверх других редакций Ubuntu 25.10, так как это может нарушить работоспособность системы.

Отмечается, что в проекте теперь остаётся только модератор форумов и чатов, не имеющий технических навыков, а лидер проекта, непосредственно занимавшийся разработкой, отстранился от работы после поступления в университет. В 2022 году дистрибутиву Ubuntu Unity был присвоен статус официальной редакции Ubuntu. Основателем и ключевым разработчиком Ubuntu Unity являлся индийский подросток Rudra Saraswat, которому во время основания проекта в 2021 году было 12 лет.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Ubuntu Unity получит статус официальной редакции Ubuntu
  3. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  4. OpenNews: Стабильный выпуск пользовательской оболочки Unity 7.6
  5. OpenNews: Развиваемое проектом UBports окружение Unity8 переименовано в Lomiri
  6. OpenNews: Из-за ошибки в uutils в Ubuntu 25.10 перестала работать автоматическая проверка наличия обновлений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64125-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, unity
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (99) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонист (?), 10:39, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    RIP
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 12:34, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    не переживай! в Индии много малолетних "программистов", скоро найдут нового лидера!
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:45, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доскакались... А надо было просто не прыгать на чужие продукты, а свои поддерживать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:40, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Статус официальной редакции дали, а денег на разработку не дали? Крутяк.
     
     
  • 2.44, Жироватт (ok), 12:51, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А зачем? Немного курицы и карри - хватит.
     
  • 2.92, Vladjmir (ok), 15:32, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юнити, похоже, делали школьники и на них решили сэкономить.
     
     
  • 3.116, пох. (?), 16:31, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ОДИН, с-ка, ОДИН школьник!

    И мульярдер, слитавший в космос, ни гроша тому не выделил.

    Но вообще-то не вижу проблем - вон, модератор чатигов остался. Правда, сам он видимо юзает венду, поэтому "ниочинь панимает как что тут работаит" и даже просто пересобрать deb под другую версию ос не может.

    А школьник видимо выбил себе стипендию на обучение, и счастлив. А там гуглю продастся.
    Для индийского школьника - неплохой в общем-то вариант, лучше чем по колено в г-не и пиявках содить рис.

     

  • 1.3, Жироватт (ok), 10:42, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Денис Попов, твой выход.
    Можно ещё и "Иммунитет" портировать
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:52, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дениска - всё, ушел в лучший мир.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:04, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ушел в лучший мир

    В смысле умер? О каком лучшем мире речь?

     
     
  • 4.67, Аноним (67), 14:16, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Неолурке есть статья о Дениске. А в статье есть ссылка на его принципиально новый профиль вконтакте. А в профиле написано, что 20/6/2017 он погиб в аварии.
     
     
  • 5.79, 12yoexpert (ok), 15:08, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    неолурк - пропагандистская помойка
     
     
  • 6.117, пох. (?), 16:32, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так ссылка-то - во вконтач ведет.
    На самом педолурке только поливают дениску фекалиями - никак не успокоятся.

     
  • 4.120, Аноним (-), 16:36, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В смысле умер? О каком лучшем мире речь?

    Из-за пустяка, агрессивное и токсичное русское сообщество его зачмырило. Его сердце не выдержало, и он ушёл из IT. Агрессия укорачивает жизнь. Все, кто высмеивал Дениса Попова виноваты в его смерти.

     
  • 3.49, llolik (ok), 12:57, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На GH тогда кто пушил вчера?
    https://github.com/clockblocker
     
     
  • 4.110, пох. (?), 16:23, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Deutsche Bank
    Berlin, Germany

    Какой еще Тагил?!

     
  • 4.118, Аноним (-), 16:32, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Getfor (?), 10:43, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Всё логично. Человек тренировался, получал опыт. Нынче ему это не надо.
     
  • 1.6, iPony128052 (?), 10:48, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > лидер проекта, непосредственно занимавшийся разработкой, отстранился от работы после поступления в университет

    вырос

     
     
  • 2.20, Аноним (-), 11:57, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:58, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    школьники клепают дистры Linux, но со временем в взрослеют и переходят в Университет, а когда приходится кормить семью устраиваются работать программистами на C# под Windows 11 и пишут проприотарный софт для своих работодатедей
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 13:18, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > но со временем в взрослеют и переходят в Университет, а когда приходится кормить семью устраиваются работать

    А кто не взрослеет и не имеет семьи - те бегают по интернетам с рассказами, как пресловутое сообщество™ с его линуксом наносит очередной сокрушительный удар по корпорациям. 😂

     
  • 3.71, Vindex (?), 14:33, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему-то за десять лет опыта не приходилось кормить семью C#, а винду я видел только в начале пути, когда был тестировщиком
     
  • 3.97, Джон Титор (ok), 15:58, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.95, Джон Титор (ok), 15:52, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Константавр (ok), 10:57, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хм. А что же могучее опенсорсное инклюзивное сообщество не подхватило?
     
     
  • 2.10, iPony128052 (?), 11:00, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот клич кинули, посмотрим что выйдет

    По мне проще выкинуть. Там в коментариях предлагали перносить на Wayland

     
     
  • 3.56, Аноним (56), 13:26, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот клич кинули, посмотрим что выйдет

    А выйдет каменный цветок.

    > По мне проще выкинуть. Там в коментариях предлагали перносить на Wayland

    Там в Unity из полезного только опциональная настройка, которая возволяла прятать меню окон в заголовок и отображение его при наведению курсора на верхнюю рамку окна, что действительно позволяло экономить уйму места. Вот если бы эту фичу к себе применили GNOME и KDE тем же. Но в GNOME такого скорее всего не будет, т.к. по ходу разработчики GNOME намерено идут по пути "чем хуже и yпopoтee, тем лучше!"
    А вот в KDE возможно есть шанс.

     
     
  • 4.58, нейм (?), 13:31, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в кедах есть альтернатива в виде меню приложения на панель, хоть кнопкой, хоть полностью
    Так что уже в какой-то мере покрыто
     
  • 2.12, Тфьу (?), 11:05, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, никому не надо.
     
     
  • 3.76, jhhghghgh (?), 14:55, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как же лицензия GPL? Она же делает софт бессмертным и непотопляемым!

    Выходит, пока корпорас не придет с денюжкой и рабочей силой, то волшебная GPL не работает.

     
  • 2.35, Аноним (35), 12:27, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это, на парады финансирования не предусмотрели.
     
  • 2.40, torvn77 (ok), 12:36, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сообщество придерживается тех проектов что в нём естественно зародились: Qt, KDE, Mate, XFce...
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 12:50, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ага, Qt настолько естественнее, что до KDE был проприетарным
     
     
  • 4.66, Да неважно (?), 14:01, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Вспомнила бабка, да как она девкою была..."
     
  • 2.42, Аноним (41), 12:48, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > инклюзивное сообщество не подхватило?

    Я со времён U14 говорил, что юнити надо закопать.

     
     
  • 3.81, 12yoexpert (ok), 15:11, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и лох, лучшее DE всех времён и ОС
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:03, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    12 лет... Мощно
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:38, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В доинтустриальных обществах, детство заканчивается раньше. Продолжительность жизни меньше, соответственно и взросление наступает раньше. Вспомни "Мужичок с ноготок", который в 6 лет возил дрова.

    Да и вообще, много талантливых айтишников проявили эти свои таланты ещё в подростковом возрасте. Марк Цукерберг, Линус Торвальдс, Крис Касперски, Марк Серни? Кен Сильверман...

     
     
  • 3.45, Аноним (41), 12:52, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.107, рРРораа (?), 16:19, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Билли забыл, у родителей которого было достаточно бабла отдать его в школу, где был компьютер.

    Билли родился с золотой ложкой во рту.
    В 1968 это была единственная школа в мире с компьютерным классом.

     
     
  • 4.119, пох. (?), 16:34, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну по индийским меркам - этот Рудра тоже.
    Т.е. судя по имени он - из высшей касты, и у него в 12 лет был компьютер, пригодный для разр... пересборки deb'ов хотя бы.

    Но родители стареют, надо катить навозный шар самому. Вот, зато в универ взяли.


     
  • 2.82, 12yoexpert (ok), 15:11, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это магическое число
     
     
  • 3.89, Аноним (89), 15:24, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юнити под угрозой, а он тут прохлаждается.
     
  • 2.113, Аноним (-), 16:28, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.114, Аноним (-), 16:29, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.16, Киршер (?), 11:43, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >которому во время основания проекта в 2021 году было 12 лет

    Это получается даже сейчас ему 16 с хвостиком.
    Если посмотреть со стороны закона, а не эксплуатация ли это детского труда? И куда смотрят детские омбудсмены?

    >в проекте теперь остаётся только модератор форумов и чатов

    Это что-же во всех убунтах м.б. аналогичная ситуация? На дядю пашут дети и подростки? Да уж, я в шоке.

     
     
  • 2.109, Аноним (-), 16:23, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Если посмотреть со стороны закона, а не эксплуатация ли это детского труда? И куда смотрят детские омбудсмены?

    А ты побывай в Индии. Поживи там месяцок другой. Иди в народ, пообщайся, прогуляйся по трущобам. Гарантирую потом, такого рода вопросы тебе в голову не полезут, никогда.

     
     
  • 3.112, пох. (?), 16:26, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Присоединюсь к гарантии. Он не выживет.

     
  • 2.111, Аноним (-), 16:25, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.115, Аноним (115), 16:30, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шаттлворт - бизнесмен из Африки, там с этим проще?
     
     
  • 3.121, пох. (?), 16:39, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложнее. Раньше-то да, поехал в степь и наловил себе негров. А теперь там негры сами тебя поймают. И сожрут.

    К тому же они не умели пользоваться компьютерами.

    А в индии все наоборот - ловить вообще никого не надо, сами выстраиваются в очередь.
    Добровольно и с песней.

    Некоторые даже умеют неплохо кодить.

     

  • 1.17, Медведь (ok), 11:46, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В 2022 году дистрибутиву Ubuntu Unity был присвоен статус официальной редакции Ubuntu.
    >  Rudra Saraswat, которому во время основания проекта в 2021 году было 12 лет.

    Пацан, конечно, молодец, респект, уважуха и все такое, могёт. Но кто догадался присвоить проекту статус официальной редакции? Риски вроде были очевидны.

     
     
  • 2.19, ryoken (ok), 11:53, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может он про возраст наврал?
     
     
  • 3.24, jhhghghgh (?), 12:02, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Захотел себя омолодить на сорок лет?
     
     
  • 4.64, ryoken (ok), 13:57, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Захотел себя омолодить на сорок лет?

    думаю, он наоборот себя пяток накинул

     
  • 2.108, Аноним (-), 16:19, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Пацан, конечно, молодец, респект, уважуха и все такое, могёт. Но кто догадался присвоить проекту статус официальной редакции? Риски вроде были очевидны.

    Нет, не очевидны. Потому-что кроме России, в Свободном Сообществе на возраст никто не смотрит.

     

  • 1.26, Аноним (26), 12:06, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Погодите, это вот та юнити, которая всегда была особенностью убунты? Оказалось, что её разрабатывал единственный 12-летний подросток?
     
     
  • 2.28, arthi747 (ok), 12:13, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Угу. Щас меня затопчут но юнити это лучшее что случалось с ubuntu после смерти гнома.
     
     
  • 3.84, Wrt (?), 15:12, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome живее всех живых и еще переживет kde, а юнити никогда не пользовалась поулярностью, помню как хаяли ее тут на чем свет стоял во времена ее расцвета.
     
  • 2.30, dannyD (?), 12:15, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Unity

    История

    5 апреля 2017 года Марк Шаттлворт объявил[4] о решении вернуть Ubuntu к поставке GNOME в качестве основной оболочки рабочего стола. Более того, заявлено о прекращении инвестирования в разработку оболочки Unity 8.

    С февраля 2018 разработка Unity 8 продолжилась проектом UBports[5].

    7 мая 2020 года состоялся первый выпуск Ubuntu Unity на основе переработанной оболочки Unity 7.

    Начиная с версии 22.10 Ubuntu Unity вошла в состав официальных вариантов Ubuntu[

     
  • 2.31, Аноним (15), 12:15, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    12-летний мальчик подхватил разработку в 2019 году. Unity появился в Ubuntu 11.04.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 13:32, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Юнити был ужасен с самого начала.
     
     
  • 4.85, 12yoexpert (ok), 15:14, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а потом не ужасен
     

  • 1.29, Аноним (15), 12:15, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Unity на Компизе основан Хочу попросить совета у знающих людей по поводу Компиз... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.32, name (??), 12:17, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayfire
     
  • 2.34, iPony128052 (?), 12:27, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня вопросы к пользователям Compiz и Unity

    Если бы кто знал на это ответы, то тот бы и починил бы в апстриме.
    А так проект с вековыми проблемами. Никому оно по факту неинтересно исправлять.

     
  • 2.47, Аноним (47), 12:55, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователям невидии противопоказаны окаменелости вроде дебиана, зачем вы страдаете?
     
     
  • 3.61, Аноним (15), 13:35, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не страдаю. У меня всё работает. Переопределил частоту обновления, и всё стало хорошо. В браузере лажу, в офисе печатаю, в игры играю. Видео смотрю через VDPAU и NVDEC в браузере.

    Меня интересует, почему по умолчанию не работает и приходится настраивать.

    P.S. Вообще есть такая штука, как PRIME Sycnronization. С ней и без Компиза нет тиринга. Включаешь какой-нибудь шутер, и наслаждаешься 200-300 Frames Per Second, не наблюдая при этом тиринга. Вот только если всё-таки включить Vsync, картинка сменяется плавнее.

     
     
  • 4.88, Аноним (47), 15:22, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не представляю, что с вами случится, когда вы узнаете про VRR.
     
  • 2.63, Kerr (ok), 13:43, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Переходите на Wayland, забудете про существование тиринга и все эти проблемы.
     
     
  • 3.86, 12yoexpert (ok), 15:14, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с вайлендом про что угодно забудешь, будет уже не до этого
     

  • 1.36, Аноним (38), 12:29, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Основателем и ключевым разработчиком Ubuntu Unity являлся индийский подросток Rudra Saraswat, которому во время основания проекта в 2021 году было 12 лет.

    Типичный разработчик в проектах Ubuntu

     

  • 1.48, Аноним (41), 12:56, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Индийский мальчик пытался оседлать волну Юнити, но волна оказалась несоразмерна мальчику и не подошла ему.
     
  • 1.51, Аноним (51), 13:02, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

  • 1.53, Аноним (56), 13:20, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.54, Аноним (54), 13:23, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    gui африканского дистрибутива держался на одном индусе
     
  • 1.57, Аноним (59), 13:31, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все говорили тут в комментах, что молодой всё запорит. И так оно и вышло.
     
  • 1.65, OldCat (ok), 13:59, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Логично. Финита ля комедия, есть XFCE.
     
  • 1.72, Ан339ним (?), 14:36, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ви не понимаете, там просто лицензия неправильная!!
     
  • 1.77, Songo (ok), 14:57, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А оно вообще надо, чтоб столько окружений у Линукса было?
    Разработчикам софта потом корячится под каждое.
     
     
  • 2.87, Wrt (?), 15:16, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линукс - это жизнь, это естественный отбор где всегда что-то рождается и что-то умирает, а выживают сильнейшие. Линуксу плевать на разработчиков софта, яйцо не может учить курицу какой ей быть.
     
     
  • 3.90, Songo (ok), 15:27, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ерунду некую пишите.
    Пока так будет, Линукс не наберёт больший % рынка десктопного.
     
     
  • 4.102, Аноним (102), 16:08, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.78, Аноним (78), 15:04, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > лидер проекта, непосредственно занимавшийся разработкой, отстранился от работы после поступления в университет

    типичный опенсорс...

     
  • 1.80, Catwoolfii (ok), 15:09, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошо бы, чтобы вся убунта осталась без разработчиков и новых релизов
     
  • 1.83, zionist (ok), 15:12, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > лидер проекта, непосредственно занимавшийся разработкой, отстранился от работы после поступления в университет

    Детский сад какой-то.

     
  • 1.91, Соль земли2 (?), 15:29, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы Unity не был привязан к Ubuntu, то был бы шанс выжить.
     
     
  • 2.94, iPony128052 (?), 15:50, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unity-for-Arch на Gitlab.
    Птжалуйста. Тем более когда проект находится в не активном состоянии, то тем более легче адаптировать под какой-то дистрибутив.

    Но кому оно надо. Unity прибито к Compiz И иксам.

     

  • 1.96, d (??), 15:52, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    школьнику в 12 нада драчить учится и в футбол
    какая убунту  к чорту
     

  • 1.99, Аноним (99), 16:04, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому не пофиг
     

  • 1.100, Аноним (102), 16:06, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость!
     
  • 1.103, Джон Титор (ok), 16:14, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру