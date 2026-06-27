Инициатива по изучению готовности платформ VFX и анимации к замене X11 на Wayland

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|2.8, Можно (?), 15:21, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Рабочая группа "Wayland для творческих работников" (Wayland for Artists) была расформирована организацией ASWF (Academy Software Foundation), которую учредили Linux Foundation и Академия кинематографических искусств (США) для препятствования использованию открытого ПО в кинопроизводстве. Группа считалась предвзятой площадкой для навязывания изменений, вызванных заменой X11 на Wayland, и их негативного воздействия на индустрию анимации и VFX. Целью группы называлось обеспечение в краткосрочной перспективе непригодности Linux для профессионалов в сфере анимации и VFX.
Группа разъединит незаинтересованных представителей сообщества кинематографистов для свёртывания стратегии движения назад в условиях стагнации Wayland и для синтеза того, как возврат устаревших Linux-систем с Wayland на X11 может не повлиять на устаревшие рабочие станции, утилиты для уничтожения контента и решения для локального доступа. Из областей для игнорирования непригодности Wayland упоминается отказ графических планшетов, потеря управления окнами и фокусом ввода, отмена горячих клавиш, унификация рабочего стола, блокировка удалённого доступа, CPU-торможение, расстройство цветопередачи, несовместимость с SDR-мониторами и разрыв с применяемыми в индустрии приложениями.
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|2.29, Аноним (29), 16:52, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно. Как только ты начнешь коммитить в репозиторий X11 или высылать донаты разрабам.
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|3.42, Энтомолог_русолог (ok), 17:17, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так это разрабы Xorg сказали, что они отказываются продолжать занятия копронекрофилией и перешли к разработке Wayland вместо Xorg. И фиг ты их убедишь вернуться к копанию в окаменелых фекалиях Xorg
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|1.3, Аноним (3), 15:01, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Самое время! Буквально как с дырявыми uutils, которые решили проверить на правильность работы после принятия в ubuntu lts.
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|1.4, Аноним (4), 15:06, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А что, молодцы, взаимопонимание это важно. Вот и сюжет для первой картины:
"Молодой вейланд чистит репу старому иксоду"
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|2.7, мяф (?), 15:17, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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плюнули на "secuirty design", недавно вон втащили скринкапч без аутентификации, минуя пайпвайр и дбас.
зачем оно надо тогда, если иксы уже есть - вопрос открытый
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|3.11, Аноним (11), 15:41, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> плюнули на "secuirty design", недавно вон втащили скринкапч без аутентификации, минуя пайпвайр и дбас.
Чтоб не тормозило, видимо дошло что 4к 120hz жрет много. Вообще-то можно разрулить на уровне композитора, какому приложению давать такой пермишен. Правда и в иксах тоже можно разрулить все таким способом.
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|4.21, name (??), 16:34, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Pipewire с zero copy снимает, откуда у тебя тормоза? Лишь бы что-то мерзкое написать.
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|5.32, Аноним (11), 16:56, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Pipewire с zero copy снимает, откуда у тебя тормоза? Лишь бы что-то мерзкое написать.
Зеро копи там между чем, системной памятью или видео? Мне как бы надо содержимое фреймбуфера сразу на аппаратном уровне в видео поток энкодить, а не через системную память туда-сюда гонять.
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|6.43, name (??), 17:24, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Буфер экспортируется без копирования в энкодер, это может быть как буфер всего десктопа, так и отдельного приложения. В иксах это только с помощью xshm накостылили, до этого гоняли всё через оперативку.
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|5.52, мяв (?), 19:09, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в причинах было написано именно про перформанс.
есть даже патчи для огелиса и обс, чтоб юзали новый интерфейс, мол иначе лаги
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|4.22, Аноним (22), 16:35, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вообще-то можно разрулить на уровне композитора, какому приложению давать такой пермишен
Реализация Wayland и является композитором - а нем архитектурно нет разделения на сервер и менеджер окон.
И нет, ни о каких пермишенах и возможностях захвата видео/скриншота в Wayland нет by design на уровне протокола. Даже для банальных скриншотов всем DE приходится обходить этот недопротокол, реализую соответствующий DBus интерфейс Freedesktop Portal.
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|5.34, Аноним (11), 16:58, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И нет, ни о каких пермишенах и возможностях захвата видео/скриншота в Wayland нет by design на уровне протокола. Даже для банальных скриншотов всем DE приходится обходить этот недопротокол, реализую соответствующий DBus интерфейс Freedesktop Portal.
Ты про запрос пермишенов, в целом норм что его нету в вяленом, дбас тут как бы получше. Но, и без этого композитор может сказать приложению, что данного расширения нет.
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|4.54, мяф (?), 19:14, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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можно. но в спеке нет, так что не будет и запроса полномочий внятного. и в целом, сейчас весь контроль доступа на дбусе/порталах.
было бы странно "вон кретно вон то" перекидывать на композитор. в итоге будет то же самое реализовано дважды
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|5.63, НяшМяш (ok), 19:51, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты выдвинул тезис - твоя обязанность давать пруфы. А то поступил как онaним-кeкспeрт - гaзифицировал лужу и не более того.
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|1.6, Аноним (22), 15:13, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Целью деятельности рабочей группы называется обеспечение в долгосрочной перспективе жизнеспособности Linux как платформы для профессионалов в сфере VFX и анимации.
Для начала хорошо бы обеспечить в долгосрочной перспективе жизнеспособность Linux как платформы для обычных людей и элементарных повседневных бытовых задач, лол. Без этого никакие "профессионалы" этой платформой пользоваться не станут.
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|2.12, limafresh (ok), 15:41, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Как платформы для обычных людей это как"? Я пользовался Linux Mint - установить проще чем Windows из-за простоты установщика, браузер есть, мессенджеры есть, видео, музыка и прочие калькуляторы есть. Не хватает профессиональных приложений и игр - это да, но далеко не всем они нужны. Чем по вашему Linux Mint или другой похожий дистрибутив не подходит для обычных людей которые смотрят Ютуб и переписываются? Да ничем!
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|3.15, Аноним (15), 16:17, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каков у вас опыт использования Linux Mint, сравнивали вы его быстродействие, и надежность стабильность с Windows 7, 10, 11.
Может быть высравнивали доступность приложений.
Кстати как там Flathub, в Рф.
Или может там стабильный Wayland?.
Посочетуете в серьезные организации или крупные больницв, Mint, например на системы поддержания жизнедеятельности, диагностическое оборудование.
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|4.23, Аноним (3), 16:36, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как пользователь Linux Mint отвечу:
>сравнивали вы его быстродействие, и надежность стабильность с Windows 7, 10, 11
Однозначно надежность Mint выше 7 и 10, поддержка которых уже закончилась.
>Может быть высравнивали доступность приложений
Все приложения, которые мне нужны (как разработчику) доступны.
>Кстати как там Flathub, в Рф
А зачем вам Flathub? Кстати, а что-то похожее на Flathub в винде?
>Или может там стабильный Wayland?
В Mint стоит Cinnamon, а там xorg.
>Посочетуете в серьезные организации или крупные больницв, Mint, например на системы поддержания жизнедеятельности, диагностическое оборудование
Не видел ни в одной больнице в последнее время компьютеров в виндой.
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|5.31, iPony128052 (?), 16:55, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем вам Flathub? Кстати, а что-то похожее на Flathub в винде?
Мне вот как-то понадобилось поставить новый GIMP для поддержки нового формата изображений.
Поставил Flatpak. Багов прилично схватил с его багофичами.
Естественно под вендой с таким извразаться не требуется. Просто скачала какой-то Paint. Net и поставил элементарно.
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|6.46, limafresh (ok), 18:11, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А через apt нельзя установить GIMP? И если вам нравится Paint.Net, есть Pinta - попытка переписать Paint.Net на GTK, программа кроссплатформенная, и на Linux доступна.
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|7.51, iPony128052 (?), 19:03, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А через apt нельзя установить GIMP? И если вам нравится Paint.Net, есть
> Pinta - попытка переписать Paint.Net на GTK, программа кроссплатформенная, и на
> Linux доступна.
Через apt написано, уже почему не подошло.
Paint.Net ещё хуже GIMP.
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|4.38, limafresh (ok), 17:01, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати как там Flathub, в Рф.
Я не знаю, я в Украине.
> Посочетуете в серьезные организации или крупные больницв
Mint стоял на кассах в одной сети магазинов бытовой химии. Ubuntu (вроде древняя, ещё с Unity) стояла на компьютерах на почте.
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|3.16, iPony128052 (?), 16:20, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Чем по вашему Linux Mint или другой похожий дистрибутив не подходит для обычных людей которые смотрят Ютуб и переписываются? Да ничем!
Смысл спрашивать, если ответ не интересен.
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|3.17, Аноним (17), 16:20, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> браузер есть
Лиса небось?
hardware acceleration уже нормально работает?
> мессенджеры есть
И whats app тоже?
> видео
c дровами норм или надо прдолиться?
Ворд-эксель работает?
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|4.26, limafresh (ok), 16:48, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С чем с чем, но вот с браузерами проблем в Линукс точно нет. Официальные сборки есть у Chrome, Opera, Firefox, Vivaldi, Edge, Яндекс, Brave.
С мессенджерами тоже - официальные сборки есть у Viber, Telegram, Skype, Discord. У WhatsApp нет, но есть веб версия.
Видео - обычные форматы работают в штатном плеере.
Ворд Эксель? Есть веб версии, для большинства их с головой хватит.
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|5.30, iPony128052 (?), 16:52, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Видео - обычные форматы работают в штатном плеере.
А с GPU декодированием или надо на эту тему здоровый ман на английском прочитать как всегда?
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|6.33, limafresh (ok), 16:57, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю что это, но родительский комментарий же был о "бытовых задачах для обычных людей"? Это в них не входит
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|7.37, iPony128052 (?), 17:00, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Входит.
Они зачастую с ноутбуками или с мини-неттопами.
А там разница в жужащем кулерыюе и жищне батареии заметна.
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|6.55, Аноним (55), 19:15, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы поставить libva нужен здоровенный ман? Даже на нвидии не нужен - ставишь nvidia-vaapi-driver и все, о чудо, работает
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|7.56, iPony128052 (?), 19:27, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы поставить libva нужен здоровенный ман? Даже на нвидии не нужен -
> ставишь nvidia-vaapi-driver и все, о чудо, работает
Так этого не достаточно. Зависит от многих обстоятельств.
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|3.19, Аноним (22), 16:26, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Чел, ты не поверишь, но я тоже пользуюсь Linux Mint Wilma Пример Блютузные н... большой текст свёрнут, показать
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|4.27, iPony128052 (?), 16:50, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошо вам там такие сложные задачи решаете.
Я в последний раз сидел комрилировал тему под дефолтную Ubuntu, чтобы просто граница окон была видна (GNOME # Qt # Wayland проблемы).
Шёл уже какой не знаю какой год линукса на десктопах
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|5.40, Аноним (40), 17:06, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Шёл уже какой не знаю какой год линукса на десктопах
Ну дык. Его же не зря традиционно объявляют с мака (или венды: привет гнумовцам).
Для 3½ сценариев корпоративного использования (тут передается привет местным любителям отсылок на мед. и гос. учреждения и прочее "а я вот видел!") оно даже наверное как-то работает. У всех остальных ... ну, наверное не зря аж половина этих самых 4-5% "десткопов" -- стимось.
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|4.28, limafresh (ok), 16:51, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут уже от железа зависит. Но с Windows на некотором железе тоже проблемы, в которых нужно ковыряться.
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|4.48, Аноним (11), 18:33, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Да ну, пайпвара не будет бесконечно буфер увеличивать, это глупо Оно дропает и ... большой текст свёрнут, показать
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|5.50, Аноним (22), 19:03, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да ну, пайпвара не будет бесконечно буфер увеличивать, это глупо
Тупо - это когда в мейнстримовом дистре наушники нормально не работают.
> Зачем нужен какой-то гуи сетевого менеджера, да еще и в трее?
Действительно, зачем GUI, если можно задорно с конфигами сношаться...
> Походу кто-то скачал маргинальный дистрибутив, с маргинальными де, но виноват весь линукс.
Да, да, маргинальный Linux Mint.
>> Да тем, что это вечно багованные, недоделанные пародии на коммерческие ОСи
> Что это за доделанные коммерческие ос?
macOS, ChromeOS, Windows - в таком порядке.
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|1.10, Аноним (10), 15:32, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Инициатива по замене круглых колёс на квадратные "для творческих работников".
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|1.65, Аноним (65), 20:02, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Инициатива по изучению готовности
А что, за 18 лет система может быть ещё не готова?!
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