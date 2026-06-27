Инициатива по изучению готовности платформ VFX и анимации к замене X11 на Wayland

2.7 , мяф ( ? ), 15:17, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – плюнули на "secuirty design", недавно вон втащили скринкапч без аутентификации, минуя пайпвайр и дбас.

зачем оно надо тогда, если иксы уже есть - вопрос открытый

3.11 , Аноним ( 11 ), 15:41, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > плюнули на "secuirty design", недавно вон втащили скринкапч без аутентификации, минуя пайпвайр и дбас. Чтоб не тормозило, видимо дошло что 4к 120hz жрет много. Вообще-то можно разрулить на уровне композитора, какому приложению давать такой пермишен. Правда и в иксах тоже можно разрулить все таким способом.

4.21 , name ( ?? ), 16:34, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Pipewire с zero copy снимает, откуда у тебя тормоза? Лишь бы что-то мерзкое написать.

5.32 , Аноним ( 11 ), 16:56, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Pipewire с zero copy снимает, откуда у тебя тормоза? Лишь бы что-то мерзкое написать. Зеро копи там между чем, системной памятью или видео? Мне как бы надо содержимое фреймбуфера сразу на аппаратном уровне в видео поток энкодить, а не через системную память туда-сюда гонять.

6.43 , name ( ?? ), 17:24, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Буфер экспортируется без копирования в энкодер, это может быть как буфер всего десктопа, так и отдельного приложения. В иксах это только с помощью xshm накостылили, до этого гоняли всё через оперативку.

5.52 , мяв ( ? ), 19:09, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в причинах было написано именно про перформанс.

есть даже патчи для огелиса и обс, чтоб юзали новый интерфейс, мол иначе лаги

4.22 , Аноним ( 22 ), 16:35, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вообще-то можно разрулить на уровне композитора, какому приложению давать такой пермишен Реализация Wayland и является композитором - а нем архитектурно нет разделения на сервер и менеджер окон. И нет, ни о каких пермишенах и возможностях захвата видео/скриншота в Wayland нет by design на уровне протокола. Даже для банальных скриншотов всем DE приходится обходить этот недопротокол, реализую соответствующий DBus интерфейс Freedesktop Portal.

5.34 , Аноним ( 11 ), 16:58, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И нет, ни о каких пермишенах и возможностях захвата видео/скриншота в Wayland нет by design на уровне протокола. Даже для банальных скриншотов всем DE приходится обходить этот недопротокол, реализую соответствующий DBus интерфейс Freedesktop Portal. Ты про запрос пермишенов, в целом норм что его нету в вяленом, дбас тут как бы получше. Но, и без этого композитор может сказать приложению, что данного расширения нет.

4.54 , мяф ( ? ), 19:14, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – можно. но в спеке нет, так что не будет и запроса полномочий внятного. и в целом, сейчас весь контроль доступа на дбусе/порталах.

было бы странно "вон кретно вон то" перекидывать на композитор. в итоге будет то же самое реализовано дважды

3.20 , name ( ?? ), 16:32, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пруфы?

4.53 , мяф ( ? ), 19:13, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я справочное бюро чтоли ? погугли

5.63 , НяшМяш ( ok ), 19:51, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты выдвинул тезис - твоя обязанность давать пруфы. А то поступил как онaним-кeкспeрт - гaзифицировал лужу и не более того.

