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Инициатива по изучению готовности платформ VFX и анимации к замене X11 на Wayland

27.06.2026 14:29 (MSK)

Организация ASWF (Academy Software Foundation), учреждённая Академией кинематографических искусств (США) и организацией Linux Foundation с целью продвижения использования открытого ПО в процессе создания фильмов, учредила рабочую группу "Wayland для творческих работников" (Wayland for Artists). Группа рассматривается как нейтральная площадка для изучения изменений, связанных с замещением X11 на Wayland, и их влияния на индустрию анимации и визуальных эффектов. Целью деятельности рабочей группы называется обеспечение в долгосрочной перспективе жизнеспособности Linux как платформы для профессионалов в сфере VFX и анимации.

Рабочая группа объединит заинтересованных представителей сообщества кинематографистов для выработки стратегии дальнейшего движения вперёд в условиях экспансии Wayland и для анализа того, как переход современных Linux-систем с X11 на Wayland может повлиять на применяемые в отрасли профессиональные рабочие станции, приложения для создания контента и решения для удалённого доступа. Из областей для изучения готовности к использованию Wayland упоминается поддержка графических планшетов, управление окнами и фокусом ввода, назначение горячих клавиш, кастомизация рабочего стола, организация удалённого доступа, GPU-ускорение, управление цветом, поддержка HDR-мониторов и совместимость с применяемыми в индустрии приложениями.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.aswf.io/blog/acade...)
  2. OpenNews: Организации AOUSD и ASWF представили новые рекомендации по инклюзивной терминологии
  3. OpenNews: Pixar передал проект OpenTimelineIO под покровительство Linux Foundation
  4. OpenNews: Инициатива по развитию открытого ПО для киноиндустрии
  5. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола GNOME 50 с удалением поддержки X11
  6. OpenNews: В KDE Plasma 6.8 решено прекратить поддержку X11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65788-wayland
Ключевые слова: wayland, x11
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (62) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Alladin (?), 15:00, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    а можно наоборот?)
     
     
  • 2.8, Можно (?), 15:21, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Рабочая группа "Wayland для творческих работников" (Wayland for Artists) была расформирована организацией ASWF (Academy Software Foundation), которую учредили Linux Foundation и Академия кинематографических искусств (США) для препятствования использованию открытого ПО в кинопроизводстве. Группа считалась предвзятой площадкой для навязывания изменений, вызванных заменой X11 на Wayland, и их негативного воздействия на индустрию анимации и VFX. Целью группы называлось обеспечение в краткосрочной перспективе непригодности Linux для профессионалов в сфере анимации и VFX.

    Группа разъединит незаинтересованных представителей сообщества кинематографистов для свёртывания стратегии движения назад в условиях стагнации Wayland и для синтеза того, как возврат устаревших Linux-систем с Wayland на X11 может не повлиять на устаревшие рабочие станции, утилиты для уничтожения контента и решения для локального доступа. Из областей для игнорирования непригодности Wayland упоминается отказ графических планшетов, потеря управления окнами и фокусом ввода, отмена горячих клавиш, унификация рабочего стола, блокировка удалённого доступа, CPU-торможение, расстройство цветопередачи, несовместимость с SDR-мониторами и разрыв с применяемыми в индустрии приложениями.

     
     
  • 3.18, Ананоним (?), 16:26, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шедеврально!
     
  • 2.24, Zenitur (ok), 16:41, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а можно наоборот?)

    Так уже, чуть ли не с 1997 года.

     
  • 2.29, Аноним (29), 16:52, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно. Как только ты начнешь коммитить в репозиторий X11 или высылать донаты разрабам.
     
     
  • 3.42, Энтомолог_русолог (ok), 17:17, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это разрабы Xorg сказали, что они отказываются продолжать занятия копронекрофилией и перешли к разработке Wayland вместо Xorg. И фиг ты их убедишь вернуться к копанию в окаменелых фекалиях Xorg
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:01, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое время! Буквально как с дырявыми uutils, которые решили проверить на правильность работы после принятия в ubuntu lts.
     
  • 1.4, Аноним (4), 15:06, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А что, молодцы, взаимопонимание это важно. Вот и сюжет для первой картины:

    "Молодой вейланд чистит репу старому иксоду"

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:09, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спойлер: это никак не поможет wayland'у, потому что его так называемый "security design" идёт вразрез со здравым смыслом и его разработчики упёрто отказываются слушать других... или решают наконец что-то предложить только спустя несколько лет?

    >поддержка графических планшетов

    Кстати, недавно David Revoy про них статью написал
    https://www.davidrevoy.com/article1154/why-drawing-tablet-brands-wont-collabor

     
     
  • 2.7, мяф (?), 15:17, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плюнули на "secuirty design", недавно вон втащили скринкапч без аутентификации, минуя пайпвайр и дбас.
    зачем оно надо тогда, если иксы уже есть - вопрос открытый
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:41, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > плюнули на "secuirty design", недавно вон втащили скринкапч без аутентификации, минуя пайпвайр и дбас.

    Чтоб не тормозило, видимо дошло что 4к 120hz жрет много. Вообще-то можно разрулить на уровне композитора, какому приложению давать такой пермишен. Правда и в иксах тоже можно разрулить все таким способом.

     
     
  • 4.21, name (??), 16:34, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Pipewire с zero copy снимает, откуда у тебя тормоза? Лишь бы что-то мерзкое написать.
     
     
  • 5.32, Аноним (11), 16:56, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Pipewire с zero copy снимает, откуда у тебя тормоза? Лишь бы что-то мерзкое написать.

    Зеро копи там между чем, системной памятью или видео? Мне как бы надо содержимое фреймбуфера сразу на аппаратном уровне в видео поток энкодить, а не через системную память туда-сюда гонять.

     
     
  • 6.43, name (??), 17:24, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Буфер экспортируется без копирования в энкодер, это может быть как буфер всего десктопа, так и отдельного приложения. В иксах это только с помощью xshm накостылили, до этого гоняли всё через оперативку.
     
  • 5.52, мяв (?), 19:09, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в причинах было написано именно про перформанс.
    есть даже патчи для огелиса и обс, чтоб юзали новый интерфейс, мол иначе лаги
     
  • 4.22, Аноним (22), 16:35, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще-то можно разрулить на уровне композитора, какому приложению давать такой пермишен

    Реализация Wayland и является композитором -  а нем архитектурно нет разделения на сервер и менеджер окон.

    И нет, ни о каких пермишенах и возможностях захвата видео/скриншота в Wayland нет by design на уровне протокола. Даже для банальных скриншотов всем DE приходится обходить этот недопротокол, реализую соответствующий DBus интерфейс Freedesktop Portal.

     
     
  • 5.34, Аноним (11), 16:58, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И нет, ни о каких пермишенах и возможностях захвата видео/скриншота в Wayland нет by design на уровне протокола. Даже для банальных скриншотов всем DE приходится обходить этот недопротокол, реализую соответствующий DBus интерфейс Freedesktop Portal.

    Ты про запрос пермишенов, в целом норм что его нету в вяленом, дбас тут как бы получше. Но, и без этого композитор может сказать приложению, что данного расширения нет.

     
  • 4.54, мяф (?), 19:14, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно. но в спеке нет, так что не будет и запроса полномочий внятного. и в целом, сейчас весь контроль доступа на дбусе/порталах.
    было бы странно "вон кретно вон то" перекидывать на композитор. в итоге будет то же самое реализовано дважды
     
  • 3.20, name (??), 16:32, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пруфы?
     
     
  • 4.53, мяф (?), 19:13, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я справочное бюро чтоли ? погугли
     
     
  • 5.63, НяшМяш (ok), 19:51, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты выдвинул тезис - твоя обязанность давать пруфы. А то поступил как онaним-кeкспeрт - гaзифицировал лужу и не более того.
     

  • 1.6, Аноним (22), 15:13, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Целью деятельности рабочей группы называется обеспечение в долгосрочной перспективе жизнеспособности Linux как платформы для профессионалов в сфере VFX и анимации.

    Для начала хорошо бы обеспечить в долгосрочной перспективе жизнеспособность Linux как платформы для обычных людей и элементарных повседневных бытовых задач, лол. Без этого никакие "профессионалы" этой платформой пользоваться не станут.

     
     
  • 2.12, limafresh (ok), 15:41, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Как платформы для обычных людей это как"? Я пользовался Linux Mint - установить проще чем Windows из-за простоты установщика, браузер есть, мессенджеры есть, видео, музыка и прочие калькуляторы есть. Не хватает профессиональных приложений и игр - это да, но далеко не всем они нужны. Чем по вашему Linux Mint или другой похожий дистрибутив не подходит для обычных людей которые смотрят Ютуб и переписываются? Да ничем!
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 15:46, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скучные обои.
     
  • 3.15, Аноним (15), 16:17, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каков у вас опыт использования Linux Mint, сравнивали вы его быстродействие, и надежность стабильность с Windows 7, 10, 11.
    Может быть высравнивали доступность приложений.
    Кстати как там Flathub, в Рф.
    Или может там стабильный Wayland?.
    Посочетуете в серьезные организации или крупные больницв, Mint, например на системы поддержания жизнедеятельности, диагностическое оборудование.
     
     
  • 4.23, Аноним (3), 16:36, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как пользователь Linux Mint отвечу:
    >сравнивали вы его быстродействие, и надежность стабильность с Windows 7, 10, 11

    Однозначно надежность Mint выше 7 и 10, поддержка которых уже закончилась.
    >Может быть высравнивали доступность приложений

    Все приложения, которые мне нужны (как разработчику) доступны.
    >Кстати как там Flathub, в Рф

    А зачем вам Flathub? Кстати, а что-то похожее на Flathub в винде?
    >Или может там стабильный Wayland?

    В Mint стоит Cinnamon, а там xorg.
    >Посочетуете в серьезные организации или крупные больницв, Mint, например на системы поддержания жизнедеятельности, диагностическое оборудование

    Не видел ни в одной больнице в последнее время компьютеров в виндой.

     
     
  • 5.31, iPony128052 (?), 16:55, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем вам Flathub? Кстати, а что-то похожее на Flathub в винде?

    Мне вот как-то понадобилось поставить новый GIMP для поддержки нового формата изображений.

    Поставил Flatpak. Багов прилично схватил с его багофичами.

    Естественно под вендой с таким извразаться не требуется. Просто скачала какой-то Paint. Net и поставил элементарно.

     
     
  • 6.46, limafresh (ok), 18:11, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А через apt нельзя установить GIMP? И если вам нравится Paint.Net, есть Pinta - попытка переписать Paint.Net на GTK, программа кроссплатформенная, и на Linux доступна.
     
     
  • 7.51, iPony128052 (?), 19:03, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А через apt нельзя установить GIMP? И если вам нравится Paint.Net, есть
    > Pinta - попытка переписать Paint.Net на GTK, программа кроссплатформенная, и на
    > Linux доступна.

    Через apt написано, уже почему не подошло.

    Paint.Net ещё хуже GIMP.

     
     
  • 8.57, limafresh (ok), 19:30, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До сих пор не нашёл 8288 - 8288 ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.58, limafresh (ok), 19:32, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так зачем тогда на Windows пользуетесь Paint Net GIMP же доступен для Windows ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.59, iPony128052 (?), 19:35, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что Paint NET как-то получше будет А GIMP - это не стреляйте в пианиста,... текст свёрнут, показать
     
  • 9.60, iPony128052 (?), 19:36, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Имелось в виду конечно Pinta Опечатка ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.62, limafresh (ok), 19:40, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понял ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.61, Аноним (61), 19:38, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прям круто)

    А может, вы еще купите Парашут, с Amazon.

     
  • 4.38, limafresh (ok), 17:01, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати как там Flathub, в Рф.

    Я не знаю, я в Украине.

    > Посочетуете в серьезные организации или крупные больницв

    Mint стоял на кассах в одной сети магазинов бытовой химии. Ubuntu (вроде древняя, ещё с Unity) стояла на компьютерах на почте.

     
  • 3.16, iPony128052 (?), 16:20, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чем по вашему Linux Mint или другой похожий дистрибутив не подходит для обычных людей которые смотрят Ютуб и переписываются? Да ничем!

    Смысл спрашивать, если ответ не интересен.

     
  • 3.17, Аноним (17), 16:20, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > браузер есть

    Лиса небось?
    hardware acceleration уже нормально работает?

    > мессенджеры есть

    И whats app тоже?

    > видео

    c дровами норм или надо прдолиться?

    Ворд-эксель работает?

     
     
  • 4.26, limafresh (ok), 16:48, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чем с чем, но вот с браузерами проблем в Линукс точно нет. Официальные сборки есть у Chrome, Opera, Firefox, Vivaldi, Edge, Яндекс, Brave.

    С мессенджерами тоже - официальные сборки есть у Viber, Telegram, Skype, Discord. У WhatsApp нет, но есть веб версия.

    Видео - обычные форматы работают в штатном плеере.

    Ворд Эксель? Есть веб версии, для большинства их с головой хватит.

     
     
  • 5.30, iPony128052 (?), 16:52, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Видео - обычные форматы работают в штатном плеере.

    А с GPU декодированием или надо на эту тему здоровый ман на английском прочитать как всегда?

     
     
  • 6.33, limafresh (ok), 16:57, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю что это, но родительский комментарий же был о "бытовых задачах для обычных людей"? Это в них не входит
     
     
  • 7.37, iPony128052 (?), 17:00, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Входит.

    Они зачастую с ноутбуками или с мини-неттопами.
    А там разница в жужащем кулерыюе и жищне батареии заметна.

     
  • 6.55, Аноним (55), 19:15, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы поставить libva нужен здоровенный ман? Даже на нвидии не нужен - ставишь nvidia-vaapi-driver и все, о чудо, работает
     
     
  • 7.56, iPony128052 (?), 19:27, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы поставить libva нужен здоровенный ман? Даже на нвидии не нужен -
    > ставишь nvidia-vaapi-driver и все, о чудо, работает

    Так этого не достаточно. Зависит от многих обстоятельств.

     
  • 3.19, Аноним (22), 16:26, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чел, ты не поверишь, но я тоже пользуюсь Linux Mint Wilma Пример Блютузные н... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.25, ананим.orig (?), 16:46, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Блютузные наушники закиали

    с закиаливанием траблы похоже не только с наушниками

     
     
  • 5.49, Аноним (22), 18:51, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну сорян, с телефона пишу.
     
  • 4.27, iPony128052 (?), 16:50, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо вам там такие сложные задачи решаете.

    Я в последний раз сидел комрилировал тему под дефолтную Ubuntu, чтобы просто граница окон была видна (GNOME # Qt # Wayland проблемы).

    Шёл уже какой не знаю какой год линукса на десктопах

     
     
  • 5.40, Аноним (40), 17:06, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Шёл уже какой не знаю какой год линукса на десктопах

    Ну дык. Его же не зря традиционно объявляют с мака (или венды: привет гнумовцам).
    Для 3½ сценариев корпоративного использования (тут передается привет местным любителям отсылок на мед. и гос. учреждения и прочее "а я вот видел!") оно даже наверное как-то работает. У всех остальных ... ну, наверное не зря аж половина этих самых 4-5% "десткопов" -- стимось.

     
  • 5.64, НяшМяш (ok), 19:54, 27/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.28, limafresh (ok), 16:51, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут уже от железа зависит. Но с Windows на некотором железе тоже проблемы, в которых нужно ковыряться.
     
     
  • 5.35, iPony128052 (?), 16:58, 27/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.48, Аноним (11), 18:33, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ну, пайпвара не будет бесконечно буфер увеличивать, это глупо Оно дропает и ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.50, Аноним (22), 19:03, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да ну, пайпвара не будет бесконечно буфер увеличивать, это глупо

    Тупо - это когда в мейнстримовом дистре наушники нормально не работают.

    > Зачем нужен какой-то гуи сетевого менеджера, да еще и в трее?

    Действительно, зачем GUI, если можно задорно с конфигами сношаться...

    > Походу кто-то скачал маргинальный дистрибутив, с маргинальными де, но виноват весь линукс.

    Да, да, маргинальный Linux Mint.

    >> Да тем, что это вечно багованные, недоделанные пародии на коммерческие ОСи
    > Что это за доделанные коммерческие ос?

    macOS, ChromeOS, Windows - в таком порядке.

     

  • 1.10, Аноним (10), 15:32, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Инициатива по замене круглых колёс на квадратные "для творческих работников".
     

  • 1.36, 12yoexpert (ok), 16:59, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    инициатива по гонению коровок в стойло ежемесячной оплаты и рекламы
     
  • 1.41, Аноним (-), 17:16, 27/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.65, Аноним (65), 20:02, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    > Инициатива по изучению готовности

    А что, за 18 лет система может быть ещё не готова?!

     

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