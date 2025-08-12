The OpenNET Project / Index page

Организации AOUSD и ASWF представили новые рекомендации по инклюзивной терминологии

12.08.2025 09:19

Альянс AOUSD (Alliance for OpenUSD) и организация ASWF (Academy Software Foundation) подготовили новые рекомендации по использованию инклюзивной терминологии. Альянс AOUSD (Alliance for OpenUSD) занимается продвижением технологии OpenUSD (Universal Scene Description) и функционирует на базе фонда, курируемого организацией Linux Foundation. Органинизация ASWF учреждена Академией кинематографических искусств (США) и организацией Linux Foundation с целью продвижения использования открытого ПО в процессе создания фильмов.

Помимо ранее не рекомендованных к применению терминов, новые рекомендации предлагают избегать использование следующих слов:

  • Sanity Check → validation check, consistency check, logic check, gut check
  • Dummy → placeholder, stub, sample
  • Hung → stalled, unresponsive
  • Native feature/support → core feature/support, built-in feature/support
  • Pow-wow → huddle, sync, meeting

Остальные рекомендации по заменам:

  • Социальное неравенство
    • Master, slave → primary/main, secondary/replica
    • Owner, master → lead, manager, expert, primary
    • Blacklist/whitelist → deny/allow list, exclusion/inclusion list
    • Black box/white box → closed/open, opaque/transparent
    • Black hat/white hat → malicious hacker/approved hacker, hostile/friendly
  • Упоминание гендеров
    • Man hours → labor hours, work hours
    • Manpower → labor, workforce
    • Guys → folks, people, engineers/artists, team
    • Girl/Girls → woman/women (для женщин старше 18 лет)
    • Middleman → middle person, mediator, liaison, go-between
    • he/him/his, she/her/hers → they, them, theirs
  • Превосходство над другими
    • Crazy, insane → unpredictable, unexpected, hectic
    • Normal → typical, usual
    • Abnormal → atypical, unusual
  • Привязка к возрасту
    • Legacy, Grandfather, grandfathering → flagship, established, rollover, carryover
  • Агрессия
    • Crushing it, killing it → elevating, exceeding expectations, excelling


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63712-openusd
Ключевые слова: openusd, inclusive
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (101) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, anonymous (??), 09:30, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Кто-нибудь уже перевёл посление набросы Линуса Торвальдса на эту рукопожатную терминологию?
     
     
  • 2.14, User (??), 09:45, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо llm обучить для автоматизации перевода)
     
  • 2.40, Аноним (40), 10:43, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"набросы Линуса Торвальдса на эту рукопожатную терминологию"

    Линус на столько инклюзивен что и переводить не надо. Вспомните его высказывания про российских программистов.

     
  • 2.102, xsignal (ok), 12:13, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пингвин уже не тот, тем более у него дочка "оттуда".
     

  • 1.3, Анонизм (?), 09:30, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    И как это повлияет на качество? Это вызовет только больше путаницы.
     
     
  • 2.6, ryoken (ok), 09:31, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    На то и расчет, не? :)
     

  • 1.4, ryoken (ok), 09:30, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вот есть же у народа время такой херней страдать, еще и за деньги...
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:42, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > еще и за деньги

    fixed: потому что за деньги

     
  • 2.92, Аноним (92), 12:06, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже завидую, да...(
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:30, 12/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:42, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    # unalive -9 $(pidof dei)
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 10:26, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pidof тоже как-то неправильно звучит
     
     
  • 3.64, Аноним (64), 11:16, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да них как раз правильно, самое то.
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:43, 12/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (10), 09:43, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А говорят, на проектах катастрофически не хватает народу...
     
     
  • 2.18, 1 (??), 09:57, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Просто народ увидев master/slave плачет и идёт на площадь отстаивать выселение чёрных в Либерию и сносить памятники южанам, вместо кодинга.
     
     
  • 3.19, User (??), 09:58, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Просто народ увидев master/slave плачет и идёт на площадь отстаивать выселение чёрных
    > в Либерию и сносить памятники южанам, вместо кодинга.

    Тяжко там у вас в Москве...

     
     
  • 4.87, Аноним (87), 11:59, 12/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.30, Жироватт (ok), 10:18, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так этим и пытаются исправить.
    Ну а что изначальный посыл "небинарный нигга Джо только и хочет, что кодить, а не в КФЦ на соцпособие, но его отпугивает master-slave" неверен - тем хуже для посыла.

    Думаю, что перед выкладыванием в паблик моих проектиков действительно стоит пройтись по ним и как можно более плотно насытить их такими вот словами.

     
     
  • 3.86, Мимокрокодил (?), 11:56, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так этим и пытаются исправить.
    > Ну а что изначальный посыл "небинарный нигга Джо только и хочет, что
    > кодить, а не в КФЦ на соцпособие, но его отпугивает master-slave"
    > неверен - тем хуже для посыла.

    Там повелитель в другом контексте, да и судя по всему реальным "ниггам" пофиг, это именно что только отбитая SJW-RGB соя беснуется.

    > Думаю, что перед выкладыванием в паблик моих проектиков действительно стоит пройтись по
    > ним и как можно более плотно насытить их такими вот словами.

    Тут такое дело, был слух от злых языков, что вроде как на это теперь могут сагриться некоторые хостинг-площадки, которые якобы пошли уже на поводу у этих шизов.

     
     
  • 4.113, Жироватт (ok), 12:29, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я разве это и не написал? Посыл неверен, но тем хуже для посыла.

    > Тут такое дело, был слух от злых языков, что вроде как на это теперь могут сагриться некоторые хостинг-площадки, которые якобы пошли уже на поводу у этих шизов.

    Ну и неплохо


     

  • 1.17, Аноним (17), 09:52, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Dummy → placeholder, stub, sample

    Да всмысле? Только вчера же новость была про sandbox-изоляцию в Google Chrome, где это слово было. Вчера, Карл!

     
     
  • 2.20, User (??), 10:00, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Dummy → placeholder, stub, sample
    > Да всмысле? Только вчера же новость была про sandbox-изоляцию в Google Chrome,
    > где это слово было. Вчера, Карл!

    Побежали отменять гугол! Эти негодяи используют D-word!

     
     
  • 3.29, Жироватт (ok), 10:12, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну удачи им - гугл целую пачку запалестинцев у себя одним днём уволил, а тот пара горластых активисток (оно/коза)
     

  • 1.21, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 10:00, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    А теперь все те, кто тут начали возмущаться пусть дружно мне объяснят какое вам дело до терминов в чужом языке на проектах к которым вы не имеете отношения. Какое вам дело? Никакого? Вот то-то и оно
     
     
  • 2.34, anonymous (??), 10:28, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    потому что читать документацию и искать в ней нужные слова приходится именно мне.

    ну например я знаю драйвер dummynet. А если его как-нибудь переименуют, то мне придётся довольно долго вкуривать документацию и искать что там не так.

    blacklist whitelist - резкое и понятное различие. allow и deny - не столь выпкуло, потому как бывают разные градации разрешений и запретов.

    Раньше я выбирал между blacklist policy и whitelist policy. Т.е. разрешено всё что не запрещено, либо запрещено всё что не разрешено. Как теперь это будет звучать? allow policy, deny policy?

    Есть устоявшиеся в языке термины, не фиг их трогать.

    Master, slave → secondary/replica

    Это вообще для даунов. У тебя может replica работать как master, иницируя процесс копирования, а основная база выступать в роли slave. И раньше это были разные понятия, и читая документацию их никакх не перепутать было. А сейчас видимо предполагается вместо документации заплатить за консультацию у специалистов по расовой терпимости.

     
  • 2.38, Жироватт (ok), 10:37, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > сначала они пришли с требованием завести "правильный" КОК - я молчал, ведь я не привык устраивать срачи в тикетах и устраивать разносы по-Линусовски в рассылках.
    > потом они пришли требованиями называть всякое анонимное гуано, приславшее аж целый пулл с "fix typo" выдуманным полом через выдуманные местоимения - я молчал, ведь не привык бороться с визжащими трансактивистко в твиттере и мне нужно было делать продажи на западе
    > после чего они пришли с требованием забанить у себя контрибуторов из "неправильных" стран, запрещать делать им пуллы, а также закрыть им скачивания кода и артефактов - я молчал, ибо с западного рыночка еще капала хоть какая-то копеечка и надо было соблюдать их экспортное законодательство
    > затем они пришли со списком терминов, которые нужно поменять на более нейтральные, несмотря на сложившиеся исторически терминологию и здравый смысл - я молчал, ведь это не мои проекты и не мой язык
    > а под конец, когда они уже пришли отжать мой проект по беспределу, даже не заморачиваясь с форками - никто не произнёс даже слова в защиту (запрещено КОКом), и даже те, кто мог что-то сделать уже или перебанены за master-slave, или из неправильных регионов мира
     
     
  • 3.76, Аноним (-), 11:38, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > или из неправильных регионов мира

    А чего народ из этих регионов лезет на вражеские ресурсы?

    Я вот стараюсь следить за соотечественниками, написал пару писем в прокуратуру, что наши люди работают на противника, пишут код вражинам.
    Пока получил отписки, но думаю их можно будет продавить, чтобы наглецов взяли за мягкое место.

     
     
  • 4.89, Мимокрокодил (?), 12:03, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> или из неправильных регионов мира
    > А чего народ из этих регионов лезет на вражеские ресурсы?
    > Я вот стараюсь следить за соотечественниками, написал пару писем в прокуратуру, что
    > наши люди работают на противника, пишут код вражинам.
    > Пока получил отписки, но думаю их можно будет продавить, чтобы наглецов взяли
    > за мягкое место.

    Ну да, вместо общемировых свободных репозиториев кода будем плодить стопицоттыщ на каждую губернию, уезд и село, а потом ещё и перемещать между ними проекты, как только будет в них власть сменяться, это же так здраво чисто логически и главное так удобно с чисто прикладной точки зрения, 10 из 10 предложение, так победим!

     
  • 4.96, Жироватт (ok), 12:08, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По той же самой причине, почему в смартфонах стоит ведроид/айос, а не аврора.
     
  • 3.82, Аноним (-), 11:45, 12/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.46, Аноним (46), 10:57, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В каком чужом Как только человек начинает писать код, этот язык магическим обра... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.65, Аноним (5), 11:16, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, запретить иностранную   терминологию  и заняться внедрением отечественной!
     
     
  • 3.69, Аноним (40), 11:21, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Великой православной кашерной халяльной 1С!
     
     
  • 4.73, Жироватт (ok), 11:27, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Смех-смехом, но некоторые термины оттуда, вроде "отбор по", куда как точнее передают смысл действия, чем заимствованная терминология типа "фильтр по".
     
  • 2.79, Аноним (79), 11:41, 12/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.24, Жироватт (ok), 10:05, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Спасибо за список слов, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО надо использовать в своём ПО
     
  • 1.27, Аноним (27), 10:12, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    имхо, но многие новые термины реально лучше отображают свой смысл
     
  • 1.35, anonymous (??), 10:30, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    kill -9 -> excel -9

    офигеть. Давайте ещё демонов переименуем чтобы религиозные поцы не возбуждались.

     
     
  • 2.41, Жироватт (ok), 10:45, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, как вспомню ту ламповую историю, где админ в церкви поднимал упавшего почтового демона с баша...
     

  • 1.36, anonymous (??), 10:32, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    sanity check программа делает при обработке внешних данных. Потом выполняет запрос, потом делает consistency check и если что-то пошло не так - делает откат изменений.

    А теперь нам предлагается sanity check и consistency check считать одним и тем же.

     

  • 1.37, Аноним (17), 10:33, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Hung → stalled, unresponsive

    Что-то Южный Парк вспомнился, где выбирали новый герб города.

     
  • 1.43, тоже Аноним (ok), 10:45, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Люди, которые на серьезных щах занимаются переименованием давно существующего, тем самым расписываются в собственной неспособности заниматься реальным делом.
    Составляющие списки таких переименований и навязывающие их тем, кто реально работает - саботажники.
     
     
  • 2.49, Жироватт (ok), 11:00, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ваш пост оскорбляет альтернативно одарённую менеджер_ку из меньшинств, которой нужно срочно сделать вид, что оно занято важным делом
     

  • 1.44, Аноним (40), 10:52, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно создавать лицензию GPL, где запрещает использовать инклюзиве термины.
     

  • 1.45, Аноним (45), 10:55, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Рабы должно вечно строить коммунизм для Корпораций, используя правильную терминологию, а иначе им этого делать никак нельзя.
     
  • 1.47, Аноним (47), 10:58, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это как при коммунистах были комитеты, которые всех учили как жить, как говорить, так и у них сейчас - те же яйца, только сбоку.
     
     
  • 2.71, Аноним (40), 11:23, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие ещё яйца? Отключай жолто-чёрный YouTube!
     
  • 2.104, Аноним (79), 12:17, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это как при коммунистах были комитеты, которые всех учили как жить, как
    > говорить, так и у них сейчас - те же яйца, только
    > сбоку.

    Это та же самая левацкая пропаганда, что была при коммунистах (это особенно заметно, если изучать немного историю, не по рассказам всяких неопророков коммунизма, которые в наше время пытаются мыть мозг молодёжи, а нормальную, не цензурированную для удобства окучивания неокрепших юношеских умов), просто закономерно выродившаяся в ещё более дегенеративную стадию, а так, это просто идейное продолжение, новая, намеренная ступень деградации.

    Так что да, это именно те же самые яйца, только с другого "бока".

     
     
  • 3.116, Аноним (116), 12:36, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Занятно, что при страшных коммунистах рабочий мог по делу на любого начальника матом наорать, а теперь такая свобода, что люди молча смотрят на любой идеотизм и в ужасе трясутся чтоб не потерять возможность выплачивать ипотеку. Воистину, нет более жалких рабов, чем рабы считающие себя свободными!
     

  • 1.48, Аноним (48), 10:58, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Normal → typical, usual

    Огонь! С этим словом то что не так? )))

     
     
  • 2.53, Витюшка (?), 11:05, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Нормис»? Не знаю что это такое, но где-то слышал такое употребление
     
     
  • 3.100, Аноним (100), 12:10, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сериал есть про таких, второй сезон идет :)
     
  • 3.123, Аноним (-), 12:56, 12/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.55, Аноним (17), 11:06, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это изменение предложили ненормальные люди, которым не нравится что кто-то нормальный, а они нет.
     
  • 2.60, Аноним (64), 11:11, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так они против всего нормального.
     
  • 2.78, Аноним (5), 11:41, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Норма это то что для большинства подходит. А они то меньшинства.
     
  • 2.108, Аноним (79), 12:22, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Normal → typical, usual
    > Огонь! С этим словом то что не так? )))

    Ну как же, по логике этих деградантов, это может оскорбить ненормальных, отклоняющихся от нормы, которые будут чувствовать себя неуютно, дискомфортно и небезопасно. Логика там такова, что если разрушить нормы, то не с чем будет сравнивать их убогость и дегенеративность.

    Поэтому этот процесс, если спускать его на тормозах, никогда не остановится, деграданты будут всё больше и больше деградировать и вечно будут чем-то недовольны, это такой, своего рода процесс разложения, пагубное действие которого просто надо научиться нивелировать.

     

  • 1.50, Аноним (46), 11:03, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора признать очевидную вещь: средневековье совсем не обязано заканчиваться. Наоборот, оно вновь и вновь пытается возродиться.
     
  • 1.56, Аноним (48), 11:07, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > These guidelines were initially written by Barathy Rangarajan and developed by the ASWF Diversity & Inclusion Working Group in 2021, but have recently been updated through a joint effort by ASWF and AOUSD.

    Если вам не нравится язык, на котором говорят в стране, то, может быть, это не ваша страна?

     
     
  • 2.74, Shantikov (?), 11:30, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в этом в том числе и посыл: ощущение, что это "не их страна" будет у всех, кому рекомендуют (обязывают) коверкать свой язык
     
     
  • 3.122, Аноним (-), 12:54, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в этом в том числе и посыл: ощущение, что это "не их страна" будет у всех,
    > кому рекомендуют (обязывают) коверкать свой язык

    Странно что трамп и министерство эффективности до этих еще не добрались.

     

  • 1.57, Аноним (57), 11:08, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пока мастеркард не переименуют - дела не будет!
     
  • 1.59, kisoid (?), 11:09, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Серия For dummies теперь будет For placeholders...

    "Rust for placeholders", например

     
     
  • 2.72, тоже Аноним (ok), 11:23, 12/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.91, Аноним (92), 12:05, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Rust for stubs"
     
  • 2.103, Жироватт (ok), 12:17, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "Rust for placeholders"

    А звучит-то как, а звучит, особенно если дословно переводить. Впрочем, оно как раз отражает реальную ситуацию

     
  • 2.105, xsignal (ok), 12:19, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust тоже звучит слишком резко и радикально - ржавчина, это может обидеть людей, работающих с чёрными металлами. Лучше выразиться так - "Slow oxidation for placeholders".
     
     
  • 3.118, Жироватт (ok), 12:41, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Термин "oxidation" может обидеть любой газ, который может взаимодействовать с металлом - например фтор. Заменить.
    Термин "slow" может обидеть слоупоков и тормозов-по-жизни. Заменить.

    "a time-consuming process of metal corrosion for placeholders"

     
  • 3.121, Аноним (-), 12:52, 12/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.61, анонд (?), 11:12, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В этом году извращенцы (по)притихли и не носились с "месяцами гордости"
    he/him/his, she/her/hers → they, them, theirs
    Единственное что понятно и принято в английском т.к. не всегда понятно о ком пишется. В русском человек он (и она). Люди чудно звучит.
     
  • 1.70, Аноним (64), 11:22, 12/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.75, Аноним (64), 11:34, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    “Microsoft берёт на себя управление GitHub”
    Ждите! Скоро гитхаб будет автоматом конвертить исходники под инклюзивную терминологию. А вы ещё смеялись, когда я писал, что свои проекты нужно на личных хостингах держать.
     
     
  • 2.109, Uncle Sam (?), 12:25, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > “Microsoft берёт на себя управление GitHub”
    > Ждите! Скоро гитхаб будет автоматом конвертить исходники под инклюзивную терминологию.
    > А вы ещё смеялись, когда я писал, что свои проекты нужно
    > на личных хостингах держать.

    Не боись, боец! Наш Илон Маск придумает альтернативу! xD

     

  • 1.77, Аноним (-), 11:39, 12/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.81, dimez (?), 11:44, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Картина "кот, яйца, безмятежность"
     
  • 1.83, Аноним (83), 11:48, 12/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.85, Аноним9444935593 (?), 11:51, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, да ну этих баранов. Теперь даже в hello world буду вначале писать #master branch
     
  • 1.90, Аноним (92), 12:04, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линус уже в блокнот записывает.
     
     
  • 2.93, xsignal (ok), 12:07, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, у него же дочка как раз из этих самых...
     
     
  • 3.110, Аноним (79), 12:27, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, у него же дочка как раз из этих самых...

    Да ладно? А можно пруфов для труъ?

     
     
  • 4.114, xsignal (ok), 12:35, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну старшАя, про неё же давно известно - то ли sjwшница, то ли фемка, то ли ещё кто-то там, из той же когорты в общем.
     

  • 1.95, Аноним (95), 12:07, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю необходимо серьезно задуматься над возможностью отмены английского языка, как языка на котором делают научную и техническую документацию и справочники, создают языки программирования, ведут какие либо переговоры, оформляют правовые/юридические документы.
    Еще десяток таких вот рекомендаций и нельзя будет с точностью утверждать, что именно написано, так как трактовка будет в прямой зависимости от принадлежности переводчика к какому либо когда либо угнетенному меншинству.
    Кароче их тексты утрачивают смысловую точность выражаемой мысли.
     
     
  • 2.111, Аноним (111), 12:27, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Master slave так-то передают смысл не напрямую, а primary secondary напротив Ос... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.112, Аноним (79), 12:28, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Думаю необходимо серьезно задуматься над возможностью отмены английского языка, как языка
    > на котором делают научную и техническую документацию и справочники, создают языки
    > программирования, ведут какие либо переговоры, оформляют правовые/юридические документы.
    > Еще десяток таких вот рекомендаций и нельзя будет с точностью утверждать, что
    > именно написано, так как трактовка будет в прямой зависимости от принадлежности
    > переводчика к какому либо когда либо угнетенному меншинству.
    > Кароче их тексты утрачивают смысловую точность выражаемой мысли.

    Да, и дабы никому не было обидно, что выбрали не его родной язык, то выберем латынь!
    Лучше конечно ифкуиль, как более ёмкий, но боюсь основная масса не осилит и мы потеряем индустрию. xD

     

  • 1.97, Аноним (97), 12:08, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чуть не сблевал
     
  • 1.98, Diozan (ok), 12:09, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Срамота! © «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
     
  • 1.101, Аноним (111), 12:11, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо code надо использовать text.  
     
     
  • 2.106, Жироватт (ok), 12:20, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "set of charasters, who can be compiled/executed [хотя насчет второго - interpretated?] to/as program"
     
  • 2.107, xsignal (ok), 12:20, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это может обидеть людей, которые не могут писать тексты.
     

  • 1.115, Аноним (17), 12:35, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему в linux до сих пор главная ветка называется master?
     
     
  • 2.119, Жироватт (ok), 12:44, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да по той же самой причине, почему вся совокупность исходных текстов, инфраструктуры и контрибуторов с рассылками иными остряками называется DUNGEON.
    А Линус тогда получается...
     

  • 1.120, Аноним (-), 12:50, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Legacy, Grandfather, grandfathering → flagship, established, rollover, carryover

    Мммм.... а что, переименовать legacy в flagship так то - много кто одобрит пожалуй! Сколько денег можно сэкономить. Назвал ржавое корыто - flagsship, и только попорбуй возмутиться, dei team как раз в суд притащит :)

     

