Организации AOUSD и ASWF представили новые рекомендации по инклюзивной терминологии

2.34 , anonymous ( ?? ), 10:28, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – потому что читать документацию и искать в ней нужные слова приходится именно мне. ну например я знаю драйвер dummynet. А если его как-нибудь переименуют, то мне придётся довольно долго вкуривать документацию и искать что там не так. blacklist whitelist - резкое и понятное различие. allow и deny - не столь выпкуло, потому как бывают разные градации разрешений и запретов. Раньше я выбирал между blacklist policy и whitelist policy. Т.е. разрешено всё что не запрещено, либо запрещено всё что не разрешено. Как теперь это будет звучать? allow policy, deny policy? Есть устоявшиеся в языке термины, не фиг их трогать. Master, slave → secondary/replica Это вообще для даунов. У тебя может replica работать как master, иницируя процесс копирования, а основная база выступать в роли slave. И раньше это были разные понятия, и читая документацию их никакх не перепутать было. А сейчас видимо предполагается вместо документации заплатить за консультацию у специалистов по расовой терпимости.

2.38 , Жироватт ( ok ), 10:37, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > сначала они пришли с требованием завести "правильный" КОК - я молчал, ведь я не привык устраивать срачи в тикетах и устраивать разносы по-Линусовски в рассылках.

> потом они пришли требованиями называть всякое анонимное гуано, приславшее аж целый пулл с "fix typo" выдуманным полом через выдуманные местоимения - я молчал, ведь не привык бороться с визжащими трансактивистко в твиттере и мне нужно было делать продажи на западе

> после чего они пришли с требованием забанить у себя контрибуторов из "неправильных" стран, запрещать делать им пуллы, а также закрыть им скачивания кода и артефактов - я молчал, ибо с западного рыночка еще капала хоть какая-то копеечка и надо было соблюдать их экспортное законодательство

> затем они пришли со списком терминов, которые нужно поменять на более нейтральные, несмотря на сложившиеся исторически терминологию и здравый смысл - я молчал, ведь это не мои проекты и не мой язык

> а под конец, когда они уже пришли отжать мой проект по беспределу, даже не заморачиваясь с форками - никто не произнёс даже слова в защиту (запрещено КОКом), и даже те, кто мог что-то сделать уже или перебанены за master-slave, или из неправильных регионов мира 3.76 , Аноним ( - ), 11:38, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > или из неправильных регионов мира А чего народ из этих регионов лезет на вражеские ресурсы? Я вот стараюсь следить за соотечественниками, написал пару писем в прокуратуру, что наши люди работают на противника, пишут код вражинам.

Пока получил отписки, но думаю их можно будет продавить, чтобы наглецов взяли за мягкое место. 4.89 , Мимокрокодил ( ? ), 12:03, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> или из неправильных регионов мира

> А чего народ из этих регионов лезет на вражеские ресурсы?

> Я вот стараюсь следить за соотечественниками, написал пару писем в прокуратуру, что

> наши люди работают на противника, пишут код вражинам.

> Пока получил отписки, но думаю их можно будет продавить, чтобы наглецов взяли

> за мягкое место. Ну да, вместо общемировых свободных репозиториев кода будем плодить стопицоттыщ на каждую губернию, уезд и село, а потом ещё и перемещать между ними проекты, как только будет в них власть сменяться, это же так здраво чисто логически и главное так удобно с чисто прикладной точки зрения, 10 из 10 предложение, так победим!

4.96 , Жироватт ( ok ), 12:08, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По той же самой причине, почему в смартфонах стоит ведроид/айос, а не аврора.

2.46 , Аноним ( 46 ), 10:57, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 2.65 , Аноним ( 5 ), 11:16, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правильно, запретить иностранную терминологию и заняться внедрением отечественной!

3.69 , Аноним ( 40 ), 11:21, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Великой православной кашерной халяльной 1С!

4.73 , Жироватт ( ok ), 11:27, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Смех-смехом, но некоторые термины оттуда, вроде "отбор по", куда как точнее передают смысл действия, чем заимствованная терминология типа "фильтр по".

2.79 , Аноним ( 79 ), 11:41, 12/08/2025