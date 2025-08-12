Организации AOUSD и ASWF представили новые рекомендации по инклюзивной терминологии

|
1.2, anonymous (??), 09:30, 12/08/2025
Кто-нибудь уже перевёл посление набросы Линуса Торвальдса на эту рукопожатную терминологию?
2.40, Аноним (40), 10:43, 12/08/2025
|
>"набросы Линуса Торвальдса на эту рукопожатную терминологию"
Линус на столько инклюзивен что и переводить не надо. Вспомните его высказывания про российских программистов.
1.4, ryoken (ok), 09:30, 12/08/2025
|
Вот есть же у народа время такой херней страдать, еще и за деньги...
2.18, 1 (??), 09:57, 12/08/2025
|
Просто народ увидев master/slave плачет и идёт на площадь отстаивать выселение чёрных в Либерию и сносить памятники южанам, вместо кодинга.
3.19, User (??), 09:58, 12/08/2025
|
> Просто народ увидев master/slave плачет и идёт на площадь отстаивать выселение чёрных
> в Либерию и сносить памятники южанам, вместо кодинга.
Тяжко там у вас в Москве...
2.30, Жироватт (ok), 10:18, 12/08/2025
|
Ну так этим и пытаются исправить.
Ну а что изначальный посыл "небинарный нигга Джо только и хочет, что кодить, а не в КФЦ на соцпособие, но его отпугивает master-slave" неверен - тем хуже для посыла.
Думаю, что перед выкладыванием в паблик моих проектиков действительно стоит пройтись по ним и как можно более плотно насытить их такими вот словами.
3.86, Мимокрокодил (?), 11:56, 12/08/2025
|
> Ну так этим и пытаются исправить.
> Ну а что изначальный посыл "небинарный нигга Джо только и хочет, что
> кодить, а не в КФЦ на соцпособие, но его отпугивает master-slave"
> неверен - тем хуже для посыла.
Там повелитель в другом контексте, да и судя по всему реальным "ниггам" пофиг, это именно что только отбитая SJW-RGB соя беснуется.
> Думаю, что перед выкладыванием в паблик моих проектиков действительно стоит пройтись по
> ним и как можно более плотно насытить их такими вот словами.
Тут такое дело, был слух от злых языков, что вроде как на это теперь могут сагриться некоторые хостинг-площадки, которые якобы пошли уже на поводу у этих шизов.
4.113, Жироватт (ok), 12:29, 12/08/2025
|
Ну, я разве это и не написал? Посыл неверен, но тем хуже для посыла.
> Тут такое дело, был слух от злых языков, что вроде как на это теперь могут сагриться некоторые хостинг-площадки, которые якобы пошли уже на поводу у этих шизов.
Ну и неплохо
1.17, Аноним (17), 09:52, 12/08/2025
|
> Dummy → placeholder, stub, sample
Да всмысле? Только вчера же новость была про sandbox-изоляцию в Google Chrome, где это слово было. Вчера, Карл!
2.20, User (??), 10:00, 12/08/2025
|
>> Dummy → placeholder, stub, sample
> Да всмысле? Только вчера же новость была про sandbox-изоляцию в Google Chrome,
> где это слово было. Вчера, Карл!
Побежали отменять гугол! Эти негодяи используют D-word!
3.29, Жироватт (ok), 10:12, 12/08/2025
|
Ну удачи им - гугл целую пачку запалестинцев у себя одним днём уволил, а тот пара горластых активисток (оно/коза)
1.21, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 10:00, 12/08/2025
|
А теперь все те, кто тут начали возмущаться пусть дружно мне объяснят какое вам дело до терминов в чужом языке на проектах к которым вы не имеете отношения. Какое вам дело? Никакого? Вот то-то и оно
2.34, anonymous (??), 10:28, 12/08/2025
|
потому что читать документацию и искать в ней нужные слова приходится именно мне.
ну например я знаю драйвер dummynet. А если его как-нибудь переименуют, то мне придётся довольно долго вкуривать документацию и искать что там не так.
blacklist whitelist - резкое и понятное различие. allow и deny - не столь выпкуло, потому как бывают разные градации разрешений и запретов.
Раньше я выбирал между blacklist policy и whitelist policy. Т.е. разрешено всё что не запрещено, либо запрещено всё что не разрешено. Как теперь это будет звучать? allow policy, deny policy?
Есть устоявшиеся в языке термины, не фиг их трогать.
Master, slave → secondary/replica
Это вообще для даунов. У тебя может replica работать как master, иницируя процесс копирования, а основная база выступать в роли slave. И раньше это были разные понятия, и читая документацию их никакх не перепутать было. А сейчас видимо предполагается вместо документации заплатить за консультацию у специалистов по расовой терпимости.
2.38, Жироватт (ok), 10:37, 12/08/2025
|
> сначала они пришли с требованием завести "правильный" КОК - я молчал, ведь я не привык устраивать срачи в тикетах и устраивать разносы по-Линусовски в рассылках.
> потом они пришли требованиями называть всякое анонимное гуано, приславшее аж целый пулл с "fix typo" выдуманным полом через выдуманные местоимения - я молчал, ведь не привык бороться с визжащими трансактивистко в твиттере и мне нужно было делать продажи на западе
> после чего они пришли с требованием забанить у себя контрибуторов из "неправильных" стран, запрещать делать им пуллы, а также закрыть им скачивания кода и артефактов - я молчал, ибо с западного рыночка еще капала хоть какая-то копеечка и надо было соблюдать их экспортное законодательство
> затем они пришли со списком терминов, которые нужно поменять на более нейтральные, несмотря на сложившиеся исторически терминологию и здравый смысл - я молчал, ведь это не мои проекты и не мой язык
> а под конец, когда они уже пришли отжать мой проект по беспределу, даже не заморачиваясь с форками - никто не произнёс даже слова в защиту (запрещено КОКом), и даже те, кто мог что-то сделать уже или перебанены за master-slave, или из неправильных регионов мира
3.76, Аноним (-), 11:38, 12/08/2025
|
> или из неправильных регионов мира
А чего народ из этих регионов лезет на вражеские ресурсы?
Я вот стараюсь следить за соотечественниками, написал пару писем в прокуратуру, что наши люди работают на противника, пишут код вражинам.
Пока получил отписки, но думаю их можно будет продавить, чтобы наглецов взяли за мягкое место.
4.89, Мимокрокодил (?), 12:03, 12/08/2025
|
>> или из неправильных регионов мира
> А чего народ из этих регионов лезет на вражеские ресурсы?
> Я вот стараюсь следить за соотечественниками, написал пару писем в прокуратуру, что
> наши люди работают на противника, пишут код вражинам.
> Пока получил отписки, но думаю их можно будет продавить, чтобы наглецов взяли
> за мягкое место.
Ну да, вместо общемировых свободных репозиториев кода будем плодить стопицоттыщ на каждую губернию, уезд и село, а потом ещё и перемещать между ними проекты, как только будет в них власть сменяться, это же так здраво чисто логически и главное так удобно с чисто прикладной точки зрения, 10 из 10 предложение, так победим!
4.96, Жироватт (ok), 12:08, 12/08/2025
|
По той же самой причине, почему в смартфонах стоит ведроид/айос, а не аврора.
2.46, Аноним (46), 10:57, 12/08/2025
В каком чужом Как только человек начинает писать код, этот язык магическим обра... большой текст свёрнут, показать
2.65, Аноним (5), 11:16, 12/08/2025
|
Правильно, запретить иностранную терминологию и заняться внедрением отечественной!
4.73, Жироватт (ok), 11:27, 12/08/2025
|
Смех-смехом, но некоторые термины оттуда, вроде "отбор по", куда как точнее передают смысл действия, чем заимствованная терминология типа "фильтр по".
1.35, anonymous (??), 10:30, 12/08/2025
|
kill -9 -> excel -9
офигеть. Давайте ещё демонов переименуем чтобы религиозные поцы не возбуждались.
2.41, Жироватт (ok), 10:45, 12/08/2025
|
Эх, как вспомню ту ламповую историю, где админ в церкви поднимал упавшего почтового демона с баша...
1.36, anonymous (??), 10:32, 12/08/2025
|
sanity check программа делает при обработке внешних данных. Потом выполняет запрос, потом делает consistency check и если что-то пошло не так - делает откат изменений.
А теперь нам предлагается sanity check и consistency check считать одним и тем же.
1.37, Аноним (17), 10:33, 12/08/2025
|
> Hung → stalled, unresponsive
Что-то Южный Парк вспомнился, где выбирали новый герб города.
1.43, тоже Аноним (ok), 10:45, 12/08/2025
|
Люди, которые на серьезных щах занимаются переименованием давно существующего, тем самым расписываются в собственной неспособности заниматься реальным делом.
Составляющие списки таких переименований и навязывающие их тем, кто реально работает - саботажники.
2.49, Жироватт (ok), 11:00, 12/08/2025
|
Ваш пост оскорбляет альтернативно одарённую менеджер_ку из меньшинств, которой нужно срочно сделать вид, что оно занято важным делом
1.44, Аноним (40), 10:52, 12/08/2025
|
Нужно создавать лицензию GPL, где запрещает использовать инклюзиве термины.
1.45, Аноним (45), 10:55, 12/08/2025
|
Рабы должно вечно строить коммунизм для Корпораций, используя правильную терминологию, а иначе им этого делать никак нельзя.
1.47, Аноним (47), 10:58, 12/08/2025
|
Это как при коммунистах были комитеты, которые всех учили как жить, как говорить, так и у них сейчас - те же яйца, только сбоку.
2.104, Аноним (79), 12:17, 12/08/2025
|
> Это как при коммунистах были комитеты, которые всех учили как жить, как
> говорить, так и у них сейчас - те же яйца, только
> сбоку.
Это та же самая левацкая пропаганда, что была при коммунистах (это особенно заметно, если изучать немного историю, не по рассказам всяких неопророков коммунизма, которые в наше время пытаются мыть мозг молодёжи, а нормальную, не цензурированную для удобства окучивания неокрепших юношеских умов), просто закономерно выродившаяся в ещё более дегенеративную стадию, а так, это просто идейное продолжение, новая, намеренная ступень деградации.
Так что да, это именно те же самые яйца, только с другого "бока".
3.116, Аноним (116), 12:36, 12/08/2025
|
Занятно, что при страшных коммунистах рабочий мог по делу на любого начальника матом наорать, а теперь такая свобода, что люди молча смотрят на любой идеотизм и в ужасе трясутся чтоб не потерять возможность выплачивать ипотеку. Воистину, нет более жалких рабов, чем рабы считающие себя свободными!
2.53, Витюшка (?), 11:05, 12/08/2025
|
«Нормис»? Не знаю что это такое, но где-то слышал такое употребление
2.55, Аноним (17), 11:06, 12/08/2025
|
Это изменение предложили ненормальные люди, которым не нравится что кто-то нормальный, а они нет.
2.78, Аноним (5), 11:41, 12/08/2025
|
Норма это то что для большинства подходит. А они то меньшинства.
2.108, Аноним (79), 12:22, 12/08/2025
|
>> Normal → typical, usual
> Огонь! С этим словом то что не так? )))
Ну как же, по логике этих деградантов, это может оскорбить ненормальных, отклоняющихся от нормы, которые будут чувствовать себя неуютно, дискомфортно и небезопасно. Логика там такова, что если разрушить нормы, то не с чем будет сравнивать их убогость и дегенеративность.
Поэтому этот процесс, если спускать его на тормозах, никогда не остановится, деграданты будут всё больше и больше деградировать и вечно будут чем-то недовольны, это такой, своего рода процесс разложения, пагубное действие которого просто надо научиться нивелировать.
1.50, Аноним (46), 11:03, 12/08/2025
|
Пора признать очевидную вещь: средневековье совсем не обязано заканчиваться. Наоборот, оно вновь и вновь пытается возродиться.
1.56, Аноним (48), 11:07, 12/08/2025
|
> These guidelines were initially written by Barathy Rangarajan and developed by the ASWF Diversity & Inclusion Working Group in 2021, but have recently been updated through a joint effort by ASWF and AOUSD.
Если вам не нравится язык, на котором говорят в стране, то, может быть, это не ваша страна?
2.74, Shantikov (?), 11:30, 12/08/2025
|
А в этом в том числе и посыл: ощущение, что это "не их страна" будет у всех, кому рекомендуют (обязывают) коверкать свой язык
3.122, Аноним (-), 12:54, 12/08/2025
|
> А в этом в том числе и посыл: ощущение, что это "не их страна" будет у всех,
> кому рекомендуют (обязывают) коверкать свой язык
Странно что трамп и министерство эффективности до этих еще не добрались.
1.59, kisoid (?), 11:09, 12/08/2025
|
Серия For dummies теперь будет For placeholders...
"Rust for placeholders", например
2.103, Жироватт (ok), 12:17, 12/08/2025
|
> "Rust for placeholders"
А звучит-то как, а звучит, особенно если дословно переводить. Впрочем, оно как раз отражает реальную ситуацию
2.105, xsignal (ok), 12:19, 12/08/2025
|
Rust тоже звучит слишком резко и радикально - ржавчина, это может обидеть людей, работающих с чёрными металлами. Лучше выразиться так - "Slow oxidation for placeholders".
3.118, Жироватт (ok), 12:41, 12/08/2025
|
Термин "oxidation" может обидеть любой газ, который может взаимодействовать с металлом - например фтор. Заменить.
Термин "slow" может обидеть слоупоков и тормозов-по-жизни. Заменить.
"a time-consuming process of metal corrosion for placeholders"
1.61, анонд (?), 11:12, 12/08/2025
|
В этом году извращенцы (по)притихли и не носились с "месяцами гордости"
he/him/his, she/her/hers → they, them, theirs
Единственное что понятно и принято в английском т.к. не всегда понятно о ком пишется. В русском человек он (и она). Люди чудно звучит.
1.75, Аноним (64), 11:34, 12/08/2025
|
“Microsoft берёт на себя управление GitHub”
Ждите! Скоро гитхаб будет автоматом конвертить исходники под инклюзивную терминологию. А вы ещё смеялись, когда я писал, что свои проекты нужно на личных хостингах держать.
2.109, Uncle Sam (?), 12:25, 12/08/2025
|
> “Microsoft берёт на себя управление GitHub”
> Ждите! Скоро гитхаб будет автоматом конвертить исходники под инклюзивную терминологию.
> А вы ещё смеялись, когда я писал, что свои проекты нужно
> на личных хостингах держать.
Не боись, боец! Наш Илон Маск придумает альтернативу! xD
3.110, Аноним (79), 12:27, 12/08/2025
|
> Да, у него же дочка как раз из этих самых...
Да ладно? А можно пруфов для труъ?
4.114, xsignal (ok), 12:35, 12/08/2025
|
Ну старшАя, про неё же давно известно - то ли sjwшница, то ли фемка, то ли ещё кто-то там, из той же когорты в общем.
1.95, Аноним (95), 12:07, 12/08/2025
|
Думаю необходимо серьезно задуматься над возможностью отмены английского языка, как языка на котором делают научную и техническую документацию и справочники, создают языки программирования, ведут какие либо переговоры, оформляют правовые/юридические документы.
Еще десяток таких вот рекомендаций и нельзя будет с точностью утверждать, что именно написано, так как трактовка будет в прямой зависимости от принадлежности переводчика к какому либо когда либо угнетенному меншинству.
Кароче их тексты утрачивают смысловую точность выражаемой мысли.
2.111, Аноним (111), 12:27, 12/08/2025
Master slave так-то передают смысл не напрямую, а primary secondary напротив Ос... большой текст свёрнут, показать
2.112, Аноним (79), 12:28, 12/08/2025
|
> Думаю необходимо серьезно задуматься над возможностью отмены английского языка, как языка
> на котором делают научную и техническую документацию и справочники, создают языки
> программирования, ведут какие либо переговоры, оформляют правовые/юридические документы.
> Еще десяток таких вот рекомендаций и нельзя будет с точностью утверждать, что
> именно написано, так как трактовка будет в прямой зависимости от принадлежности
> переводчика к какому либо когда либо угнетенному меншинству.
> Кароче их тексты утрачивают смысловую точность выражаемой мысли.
Да, и дабы никому не было обидно, что выбрали не его родной язык, то выберем латынь!
Лучше конечно ифкуиль, как более ёмкий, но боюсь основная масса не осилит и мы потеряем индустрию. xD
2.106, Жироватт (ok), 12:20, 12/08/2025
|
"set of charasters, who can be compiled/executed [хотя насчет второго - interpretated?] to/as program"
2.119, Жироватт (ok), 12:44, 12/08/2025
|
Да по той же самой причине, почему вся совокупность исходных текстов, инфраструктуры и контрибуторов с рассылками иными остряками называется DUNGEON.
А Линус тогда получается...
1.120, Аноним (-), 12:50, 12/08/2025
|
> Legacy, Grandfather, grandfathering → flagship, established, rollover, carryover
Мммм.... а что, переименовать legacy в flagship так то - много кто одобрит пожалуй! Сколько денег можно сэкономить. Назвал ржавое корыто - flagsship, и только попорбуй возмутиться, dei team как раз в суд притащит :)
