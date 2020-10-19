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IBM, Linux Foundation, Cisco, Akamai и VMware начали продвижение инклюзивной терминологии

19.11.2020 13:00

IBM, Red Hat, Linux Foundation, Cisco, Akamai, Cloud Native Computing Foundation и VMware выступили с совместной инициативой Inclusive Naming, нацеленной на оказание помощи компаниям и проектам по избавлению кода и документации от неполиткорректных или оскорбляющих определённые категории людей терминов.

В рамках инициативы предложен список замен, в котором упомянута недопустимость применения таких терминов, как whitelist, blacklist, master и slave, которые рекомендовано как можно скорее заменить на альтернативные термины, такие как allowlist, denylist, control plane, сontroller, doer, primary, replica, secondary, leader, follower, parent, child, main, original и source.

Компания Red Hat подготовила список замены, охватывающий различные репозитории открытых проектов. В списке отмечено 337 тысяч упоминаний слова "master", 105 тысяч слова "save", 10 тысяч слова "whitelist" и 17 тысяч слова "blacklist". Отмечается, что для замены неприемлемых терминов потребуется грандиозная работа, охватывающая сотни сообществ, тысячи проектов и репозиториев. При этом при переименовании рекомендуется проявлять большую осторожность, чтобы недопустить возможных нарушений обратной совместимости и нарушений работы привычных API.

Для выявления неприемлемых терминов и выражений предложен специальный фреймворк. Кроме вышеотмеченных терминов, фреймворк также позволяет определять сексистские, трансфобные, гомофобные или связанные с гендерной идентичностью выражения, к которым, например, отнесены слова "transclusion", "homogenous" и "binary". Не рекомендована также фраза "sanity check", которая может быть воспринята как неуважение к инвалидам. Среди терминов, которых следует избегать из-за их отношения к насилию и милитаризму, не рекомендованы слова "kill" и "marshal".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Google обязал применять инклюзивную терминологию в своих открытых проектах
  3. OpenNews: В состав ядра Linux 5.8 приняты рекомендации по инклюзивной терминологии
  4. OpenNews: Разработчики LLVM обсуждают прекращение использования слова "master"
  5. OpenNews: Проект OpenZFS из-за политкорректности избавился от упоминания слова "slave" в коде
  6. OpenNews: GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54111-term
Ключевые слова: term, slave
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Х (?), 13:04, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Те их теперь, глядя на их цены, уже даже пи@#расами не назвать, а придется геями, или даже капиталистами звать?
     
  • 1.2, leibniz (ok), 13:04, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ох ты ж ёжик, как же заезжена эта пластинка...
     
  • 1.3, arachnid (ok), 13:04, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    пропал калабухов дом
     
  • 1.4, James Bond (?), 13:04, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Когда заняться совсем нечем, белые куколды
     
  • 1.5, имя_ (?), 13:04, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    за все хорошее и против всего плохого и пусть никто не уйдет обиженным!
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:05, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А детей значит угнетать можно?
     
     
  • 2.14, n00by (ok), 13:15, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, называть действия инклюзивно, тогда это не угнетение.
     

  • 1.7, имя_ (?), 13:07, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    забавная гиперкомпенсанция, кстати. Что-то наравне с white guilt
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:10, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно просто вместе с "master" использовать "slut" или "whore". Былоб куда веселее такой код читать. XD
     
     
  • 2.17, Ordu (ok), 13:16, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надоедает. Я как-то запилил матерный лисп, и даже написал на нём что-то типа хеллоу-ворлда. После этого весь интерес пропал. Если у тебя не пропал, попробуй сделать то же самое -- это довольно забавно, просто надоедает быстро.
     

  • 1.9, lockywolf (ok), 13:11, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё правильно, я считаю. А зарплату наоборот, лучше не повышать.
     
  • 1.10, Random (??), 13:12, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Заменить чёрный список на афроамериканский, а белый - на альтернативно-афроамериканский.
     
  • 1.11, AnonymPatient (?), 13:13, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Kaкaя гpeaтивная-опepaтивнocть
    via
    whois inclusivenaming.org

    Updated Date: 2020-10-19T20:06:53Z
    Creation Date: 2020-10-02T19:39:55Z
    Registry Expiry Date: 2021-10-02T19:39:55Z

     
  • 1.12, n00by (ok), 13:13, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если обычное производство можно остановить пандемией, то разработчики в большинстве случаев могут работать удалённо. Потому придумана имбурдея с переименовыванием.
     
     
  • 2.22, mimo.croc (?), 13:21, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, белым мужикам (а также индусам), делать больше нечего, кроме как придумывать такую фигню
     

  • 1.15, Урри (ok), 13:15, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я тут для гугла кое-что пилю. Думаю провести эксперимент - вместо всех переменных напишу i,j,k,l,m,x,y,z. И мотивирую тем, что это исключительно инклюзивная терминология, ведь я не хочу никого обидеть ни сейчас ни, главное, в будущем.

    Меня, конечно же, пошлют нахер и потребуют нормальных имен. Но все равно будет забавно.

     
     
  • 2.16, Урри (ok), 13:16, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот никогда бы не подумал что такой маразм будет в моей профессиональной сфере. Этот мир окончательно ебанулся.
     
     
  • 3.21, A.Stahl (ok), 13:20, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мир окончательно ебанулся

    -- This is the worst day in my life!
    -- This is the worst day in your life... so far.

     

  • 1.18, Аноним (18), 13:19, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо на Microsoft жалобу за FAT накатать
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:19, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. рабы, инвалиды и прочее существует, но произносить это нельзя?  Привет, Оруэлл (или его тоже нельзя?)
     
  • 1.23, Ordu (ok), 13:22, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кроме вышеотмеченных терминов, фреймворк также позволяет определять сексистские, трансфобные, гомофобные или связанные с гендерной идентичностью выражения, к которым, например, отнесены слова "transclusion", "homogenous" и "binary".

    Насколько я понимаю англоязычный источник, там написано что transclusion, homogenous и binary -- не являются примерами sexist, transphobic или pejorative терминов.

    Просто сравните:

    > Q: Is the term overtly racist?
    > A: Examples include “master/slave”.

    и

    > Q: Is the term overtly sexist, transphobic, or pejorative about a gender identity?
    > A: Examples do *not* include “transclusion” of dependencies, or “binary” operators.

    И по поводу homogenous:

    > Q: Is the term overtly homophobic?
    > A: Examples do *not* include “homogenizing” or “homogenous” data.

     
  • 1.24, Аноним (24), 13:23, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >связанные с гендерной идентичностью выражения, к которым, например, отнесены слова "transclusion", "homogenous" и "binary".

    а как теперь называть бинарные файлы ?:)

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:24, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двоичные!
     

  • 1.25, Аноним (28), 13:24, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего, что в той же циско
    "All payload are processed in the context of NT AUTHORITY\SYSTEM.", но проблема в терминологии, да.

    (пруф: https://gist.github.com/Frycos/8bf5c125d720b3504b4f28a1126e509e )

     
  • 1.26, Аноним (26), 13:24, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дожили, теперь необходимо уважать всяких шизов. Как насчёт того, чтобы эти гады начали уважать хотя бы окружающих сами? Ведь ни один лечиться не будет, зато вещества употреблять это всегда первые.
     
  • 1.27, Чебур (?), 13:24, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой же бред, сколько человеко-часов в п#зду, а могли бы пилить фичи и исправлять баги... Прям с нетерпением жду когда какая-нить обиженка пожалуется на то что ее оскорбляет синтаксис какого-нить языка
     
  • 1.29, Annoynymous (ok), 13:24, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, все организации американские. Совпадение? Не думаю!
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:25, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    IBM, LF, Cisco, Линус Торвальд - никто не привёл адекватных аргументов зачем нужна эта инклюзивность, но все на неё повелись и создали ситуацию когда кто угодно может оскорбиться чем угодно. Имхо это не инженерный подход. Разочарован.
     

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