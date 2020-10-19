IBM, Linux Foundation, Cisco, Akamai и VMware начали продвижение инклюзивной терминологии

IBM, Red Hat, Linux Foundation, Cisco, Akamai, Cloud Native Computing Foundation и VMware выступили с совместной инициативой Inclusive Naming, нацеленной на оказание помощи компаниям и проектам по избавлению кода и документации от неполиткорректных или оскорбляющих определённые категории людей терминов.

В рамках инициативы предложен список замен, в котором упомянута недопустимость применения таких терминов, как whitelist, blacklist, master и slave, которые рекомендовано как можно скорее заменить на альтернативные термины, такие как allowlist, denylist, control plane, сontroller, doer, primary, replica, secondary, leader, follower, parent, child, main, original и source.

Компания Red Hat подготовила список замены, охватывающий различные репозитории открытых проектов. В списке отмечено 337 тысяч упоминаний слова "master", 105 тысяч слова "save", 10 тысяч слова "whitelist" и 17 тысяч слова "blacklist". Отмечается, что для замены неприемлемых терминов потребуется грандиозная работа, охватывающая сотни сообществ, тысячи проектов и репозиториев. При этом при переименовании рекомендуется проявлять большую осторожность, чтобы недопустить возможных нарушений обратной совместимости и нарушений работы привычных API.

Для выявления неприемлемых терминов и выражений предложен специальный фреймворк. Кроме вышеотмеченных терминов, фреймворк также позволяет определять сексистские, трансфобные, гомофобные или связанные с гендерной идентичностью выражения, к которым, например, отнесены слова "transclusion", "homogenous" и "binary". Не рекомендована также фраза "sanity check", которая может быть воспринята как неуважение к инвалидам. Среди терминов, которых следует избегать из-за их отношения к насилию и милитаризму, не рекомендованы слова "kill" и "marshal".



