IBM, Linux Foundation, Cisco, Akamai и VMware начали продвижение инклюзивной терминологии

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|1.1, Х (?), 13:04, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Те их теперь, глядя на их цены, уже даже пи@#расами не назвать, а придется геями, или даже капиталистами звать?
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|1.5, имя_ (?), 13:04, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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за все хорошее и против всего плохого и пусть никто не уйдет обиженным!
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|2.14, n00by (ok), 13:15, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное, называть действия инклюзивно, тогда это не угнетение.
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|1.7, имя_ (?), 13:07, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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забавная гиперкомпенсанция, кстати. Что-то наравне с white guilt
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|1.8, Аноним (8), 13:10, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужно просто вместе с "master" использовать "slut" или "whore". Былоб куда веселее такой код читать. XD
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|2.17, Ordu (ok), 13:16, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надоедает. Я как-то запилил матерный лисп, и даже написал на нём что-то типа хеллоу-ворлда. После этого весь интерес пропал. Если у тебя не пропал, попробуй сделать то же самое -- это довольно забавно, просто надоедает быстро.
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|1.10, Random (??), 13:12, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заменить чёрный список на афроамериканский, а белый - на альтернативно-афроамериканский.
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|1.11, AnonymPatient (?), 13:13, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Kaкaя гpeaтивная-опepaтивнocть
via
whois inclusivenaming.org
Updated Date: 2020-10-19T20:06:53Z
Creation Date: 2020-10-02T19:39:55Z
Registry Expiry Date: 2021-10-02T19:39:55Z
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|1.12, n00by (ok), 13:13, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если обычное производство можно остановить пандемией, то разработчики в большинстве случаев могут работать удалённо. Потому придумана имбурдея с переименовыванием.
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|2.22, mimo.croc (?), 13:21, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, белым мужикам (а также индусам), делать больше нечего, кроме как придумывать такую фигню
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|1.15, Урри (ok), 13:15, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я тут для гугла кое-что пилю. Думаю провести эксперимент - вместо всех переменных напишу i,j,k,l,m,x,y,z. И мотивирую тем, что это исключительно инклюзивная терминология, ведь я не хочу никого обидеть ни сейчас ни, главное, в будущем.
Меня, конечно же, пошлют нахер и потребуют нормальных имен. Но все равно будет забавно.
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|2.16, Урри (ok), 13:16, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот никогда бы не подумал что такой маразм будет в моей профессиональной сфере. Этот мир окончательно ебанулся.
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|3.21, A.Stahl (ok), 13:20, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>мир окончательно ебанулся
-- This is the worst day in my life!
-- This is the worst day in your life... so far.
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|1.19, Аноним (19), 13:19, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. рабы, инвалиды и прочее существует, но произносить это нельзя? Привет, Оруэлл (или его тоже нельзя?)
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|1.23, Ordu (ok), 13:22, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Кроме вышеотмеченных терминов, фреймворк также позволяет определять сексистские, трансфобные, гомофобные или связанные с гендерной идентичностью выражения, к которым, например, отнесены слова "transclusion", "homogenous" и "binary".
Насколько я понимаю англоязычный источник, там написано что transclusion, homogenous и binary -- не являются примерами sexist, transphobic или pejorative терминов.
Просто сравните:
> Q: Is the term overtly racist?
> A: Examples include “master/slave”.
и
> Q: Is the term overtly sexist, transphobic, or pejorative about a gender identity?
> A: Examples do *not* include “transclusion” of dependencies, or “binary” operators.
И по поводу homogenous:
> Q: Is the term overtly homophobic?
> A: Examples do *not* include “homogenizing” or “homogenous” data.
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|1.24, Аноним (24), 13:23, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>связанные с гендерной идентичностью выражения, к которым, например, отнесены слова "transclusion", "homogenous" и "binary".
а как теперь называть бинарные файлы ?:)
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|1.26, Аноним (26), 13:24, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дожили, теперь необходимо уважать всяких шизов. Как насчёт того, чтобы эти гады начали уважать хотя бы окружающих сами? Ведь ни один лечиться не будет, зато вещества употреблять это всегда первые.
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|1.27, Чебур (?), 13:24, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой же бред, сколько человеко-часов в п#зду, а могли бы пилить фичи и исправлять баги... Прям с нетерпением жду когда какая-нить обиженка пожалуется на то что ее оскорбляет синтаксис какого-нить языка
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|1.30, Аноним (30), 13:25, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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IBM, LF, Cisco, Линус Торвальд - никто не привёл адекватных аргументов зачем нужна эта инклюзивность, но все на неё повелись и создали ситуацию когда кто угодно может оскорбиться чем угодно. Имхо это не инженерный подход. Разочарован.
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