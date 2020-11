IBM, Linux Foundation, Cisco, Akamai и VMware начали продвижение инклюзивной терминологии

> Кроме вышеотмеченных терминов, фреймворк также позволяет определять сексистские, трансфобные, гомофобные или связанные с гендерной идентичностью выражения, к которым, например, отнесены слова "transclusion", "homogenous" и "binary".

Насколько я понимаю англоязычный источник, там написано что transclusion, homogenous и binary -- не являются примерами sexist, transphobic или pejorative терминов.

Просто сравните:

> Q: Is the term overtly racist?

> A: Examples include “master/slave”.

и

> Q: Is the term overtly sexist, transphobic, or pejorative about a gender identity?

> A: Examples do *not* include “transclusion” of dependencies, or “binary” operators.

И по поводу homogenous: