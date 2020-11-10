Google обязал применять инклюзивную терминологию в своих открытых проектах

Компания Google объявила о введении обязательного использования инклюзивной терминологии в проектах, развиваемых в рамках инициативы Google Open Source Programs Office (OSPO), которая охватывает более 2000 открытых проектов, в которых участвует Google и которые используются в Google. Начиная с октября 2020 года требование стало действовать для новых проектов, а с 2021 года его планируется распространить и на все существующие проекты OSPO.

Запрет касается терминов, которые вызывают негативные ассоциации. В частности, предписывается обязательно исключить использование терминов "slave", "whitelist" и "blacklist", вместо которых следует использовать альтернативные термины, такие как "replica", "allowlist" и "blocklist". К числу нерекомендованных для применения выражений также отнесены "master", "native feature" и "first-class citizen", вместо которых рекомендовано писать "parent", "controller", "core feature", "built-in" и "top-level".

В документации для определения людей без отклонений не рекомендовано использовать слова нормальный и здоровый (normal, healthy), так как это намекает, что люди с ограниченными возможностями являются ненормальными или больными. В данной ситуации рекомендуется писать "человек без инвалидности", "зрячий" или "слышащий".

Среди проектов, к которым применяются новые правила - Android, Chromium, Go, Dart, Gerrit, TensorFlow, Flutter, Angular, Bazel, Bullet, Kubernetes. Для избавления проектов от проблемных терминов планируется провести серию виртуальных мероприятий, на которых инженерам Google будет предоставлено время на внесение исправлений. Исправления будут вноситься только, если они не нарушают обратную совместимость.



