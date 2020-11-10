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Google обязал применять инклюзивную терминологию в своих открытых проектах

10.11.2020 22:46

Компания Google объявила о введении обязательного использования инклюзивной терминологии в проектах, развиваемых в рамках инициативы Google Open Source Programs Office (OSPO), которая охватывает более 2000 открытых проектов, в которых участвует Google и которые используются в Google. Начиная с октября 2020 года требование стало действовать для новых проектов, а с 2021 года его планируется распространить и на все существующие проекты OSPO.

Запрет касается терминов, которые вызывают негативные ассоциации. В частности, предписывается обязательно исключить использование терминов "slave", "whitelist" и "blacklist", вместо которых следует использовать альтернативные термины, такие как "replica", "allowlist" и "blocklist". К числу нерекомендованных для применения выражений также отнесены "master", "native feature" и "first-class citizen", вместо которых рекомендовано писать "parent", "controller", "core feature", "built-in" и "top-level".

В документации для определения людей без отклонений не рекомендовано использовать слова нормальный и здоровый (normal, healthy), так как это намекает, что люди с ограниченными возможностями являются ненормальными или больными. В данной ситуации рекомендуется писать "человек без инвалидности", "зрячий" или "слышащий".

Среди проектов, к которым применяются новые правила - Android, Chromium, Go, Dart, Gerrit, TensorFlow, Flutter, Angular, Bazel, Bullet, Kubernetes. Для избавления проектов от проблемных терминов планируется провести серию виртуальных мероприятий, на которых инженерам Google будет предоставлено время на внесение исправлений. Исправления будут вноситься только, если они не нарушают обратную совместимость.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: USB-стек ядра Linux переведён на использование инклюзивных терминов
  3. OpenNews: В состав ядра Linux 5.8 приняты рекомендации по инклюзивной терминологии
  4. OpenNews: Проект OpenZFS из-за политкорректности избавился от упоминания слова "slave" в коде
  5. OpenNews: GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток
  6. OpenNews: Разработчики LLVM обсуждают прекращение использования слова "master"
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54063-google
Ключевые слова: google, inclusive
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  • 1.1, Аноним (1), 22:50, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Спасибо большое гуглу! Меня это реально бесило, когда я читал эту мерзость.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:52, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь не будет.
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:53, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты про их код?
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:57, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну теперь чтобы этот бред уравновесить неинклюзивную терминологию вводят в других проектах, спасибо гуглу. Пальцем показывать не буду, а то снежинки побежал ябедничать. white-master ветку я, например видел уже в двух проектах с >1000 звёзд.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:08, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы пошёл дальше и заменил всё использующееся в контексте "slave" на "nigger", это как минимум забавно сегодня.
     
     
  • 4.17, пох. (?), 23:26, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это может нарушить обратную совместимость, не делай так!

    Вдруг в проекте предполагалось использование белых рабов?

     

  • 1.4, InuYasha (??), 22:54, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    All-inclusive, glooge-style.
     
  • 1.5, Надстройка и Базис (?), 22:54, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А в лицензию добавить пункт о руководящей роли Пар... ой, эпохой ошибся.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:57, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Н-нно... люди и правда могут быть больными или ненормальными... "спасибо" корпорации за медленное искажение мира под свои потребности
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:22, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это даже не потребности, это скорее прихоть. Хотя с чего (слишком) крупной корпорации делать что-то что не принесет выгоду? Напрашивается вывод что они делают это специально, чтобы отпугнуть от своих "открытых" проектов вменяемых людей - несотрудников гугла, добровольно желющих помочь и одновременно разобраться в проекте и, в конечном итоге, хоть и ограниченно, но всеже на него повлиять.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:58, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Там нет уточнений,  другие языки кроме английского подвержены этой уязвимости ?  И там все еще  можно называть Черное черным , а больного больным ?
     
  • 1.9, Самый Лучший Гусь (?), 23:03, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо, Google. Махровым фашистским замашкам не место в среде открытых проектов.
     
  • 1.10, Аноним (12), 23:06, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А это ничего, что native не является core? Причём, совсем. Т.е. опять запрещают безальтернативные термины. Мне кажется, они сознательно создают путаницу, а то хайповать всё сложнее становится.
     
  • 1.11, InuYasha (??), 23:06, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Запрет касается терминов, которые вызывают негативные ассоциации.

    У меня есть и другие слова, которые вызывают негативные ассоциации - microsoft, apple, blm, tbd, rtfm - тоже запретить в своих проектах, что-ли? Не могу варианты замены придумать...

     
  • 1.13, Аноним (12), 23:22, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >люди с ограниченными возможностями являются ненормальными или больными

    Т.е. это не так? Если все здоровые люди начнут упражняться в терпимости (принудительно), вероятно, какая-то доля инвалидов и будет чувствовать себя чуточку более комфортно. Однако, что-то мне подсказывает, что это меньшая из проблем для тех и они давно уже привыкли к своей жизни. Т.е. общество в очередной раз приучают к лицемерию. Сталина нет всех этих упырей с их "позитивной дискриминацией". Это никогда не работает насколько я могу судить и только делает много хуже. Но как можно быть таким стадом?

     
  • 1.15, Аноним (15), 23:23, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл мерзавцы. Слово parent, конечно, безусловно приятно родителям номер 1 и родителям номер 2, но оскорбляет чайлдфри и лиц, которые по разным причинам не могут иметь детей.
     
  • 1.16, Аноним (16), 23:24, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ага. I2C replica, spi replica ну все же понятно стало? или стоп, термин совсем не отображает суть взаимодействия по указанным шинам?
     
     
  • 2.18, Аноним (15), 23:27, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут шах и мат. Невозможно толерантно указать отношение ведущий-ведомый, не выразив подходящим словом "ведомость". А если выразишь - сразу BLM-девелоперы придут говорить, что твои I2C slave на плантациях ваевале с рабовладельческим строем.
     
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