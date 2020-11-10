Google обязал применять инклюзивную терминологию в своих открытых проектах

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|1.1, Аноним (1), 22:50, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Спасибо большое гуглу! Меня это реально бесило, когда я читал эту мерзость.
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|2.6, Аноним (6), 22:57, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну теперь чтобы этот бред уравновесить неинклюзивную терминологию вводят в других проектах, спасибо гуглу. Пальцем показывать не буду, а то снежинки побежал ябедничать. white-master ветку я, например видел уже в двух проектах с >1000 звёзд.
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|3.12, Аноним (12), 23:08, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы пошёл дальше и заменил всё использующееся в контексте "slave" на "nigger", это как минимум забавно сегодня.
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|4.17, пох. (?), 23:26, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это может нарушить обратную совместимость, не делай так!
Вдруг в проекте предполагалось использование белых рабов?
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|1.7, Аноним (7), 22:57, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Н-нно... люди и правда могут быть больными или ненормальными... "спасибо" корпорации за медленное искажение мира под свои потребности
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|2.14, Аноним (14), 23:22, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это даже не потребности, это скорее прихоть. Хотя с чего (слишком) крупной корпорации делать что-то что не принесет выгоду? Напрашивается вывод что они делают это специально, чтобы отпугнуть от своих "открытых" проектов вменяемых людей - несотрудников гугла, добровольно желющих помочь и одновременно разобраться в проекте и, в конечном итоге, хоть и ограниченно, но всеже на него повлиять.
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|1.8, Аноним (8), 22:58, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Там нет уточнений, другие языки кроме английского подвержены этой уязвимости ? И там все еще можно называть Черное черным , а больного больным ?
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|1.10, Аноним (12), 23:06, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А это ничего, что native не является core? Причём, совсем. Т.е. опять запрещают безальтернативные термины. Мне кажется, они сознательно создают путаницу, а то хайповать всё сложнее становится.
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|1.11, InuYasha (??), 23:06, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Запрет касается терминов, которые вызывают негативные ассоциации.
У меня есть и другие слова, которые вызывают негативные ассоциации - microsoft, apple, blm, tbd, rtfm - тоже запретить в своих проектах, что-ли? Не могу варианты замены придумать...
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|1.13, Аноним (12), 23:22, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>люди с ограниченными возможностями являются ненормальными или больными
Т.е. это не так? Если все здоровые люди начнут упражняться в терпимости (принудительно), вероятно, какая-то доля инвалидов и будет чувствовать себя чуточку более комфортно. Однако, что-то мне подсказывает, что это меньшая из проблем для тех и они давно уже привыкли к своей жизни. Т.е. общество в очередной раз приучают к лицемерию. Сталина нет всех этих упырей с их "позитивной дискриминацией". Это никогда не работает насколько я могу судить и только делает много хуже. Но как можно быть таким стадом?
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|1.15, Аноним (15), 23:23, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гугл мерзавцы. Слово parent, конечно, безусловно приятно родителям номер 1 и родителям номер 2, но оскорбляет чайлдфри и лиц, которые по разным причинам не могут иметь детей.
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|1.16, Аноним (16), 23:24, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ага. I2C replica, spi replica ну все же понятно стало? или стоп, термин совсем не отображает суть взаимодействия по указанным шинам?
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|2.18, Аноним (15), 23:27, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут шах и мат. Невозможно толерантно указать отношение ведущий-ведомый, не выразив подходящим словом "ведомость". А если выразишь - сразу BLM-девелоперы придут говорить, что твои I2C slave на плантациях ваевале с рабовладельческим строем.
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