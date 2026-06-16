Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.7

Ну и smb1 сломан, который через kio. В виртуалке с более древними кедами там все отлично работает.

А, ну и в четвертых кедах можно было окна друг с другом стыковать чтоб в заголовке окон вкладки появлялись, как в хайку/беоси, в пятой ветке они когда то кажется обещали вернуть эту фичу, но похоже совсем забили и забыли насовсем. А жаль, топовая фича была.

