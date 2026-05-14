Фонд Sovereign выделил почти 1.3 миллиона евро на развитие KDE

14.05.2026 08:01 (MSK)

Проект KDE объявил о получении почти 1.3 млн евро от фонда STF (Sovereign Tech Fund) на развитие в 2026 и 2027 годах. Целью предоставления финансирования названо повышение надёжности архитектуры и модернизация технологического стека. В KDE деньги планируют направить на повышение устойчивости и безопасности ключевых элементов инфраструктуры, коммуникационных сервисов и продуктов.

Отмечено, что выделенные средства помогут вывести основные продукты проекта, такие как среда рабочего стола KDE Plasma и дистрибутив KDE Linux, на новый уровень, который позволит обычным пользователям, компаниям и госучреждениям восстановить свою приватность, безопасность и контроль над цифровым суверенитетом. В 2023 и 2024 годах миллион евро также получил проект GNOME. Фонд STF рассматривает выделение средств ключевым средам рабочего стола, используемым в Linux, как инвестицию в устойчивость и надёжность цифровой инфраструктуры, на которую опирается современное общество.

Организация STF учреждена в Германии для стимулирования развития открытой цифровой инфраструктуры и экосистем с открытым исходным кодом. Фонд создан на средства, предоставленные Министерством экономики и защиты климата Германии, и курируется Федеральным агентством прорывных инноваций SPRIND (Federal Agency for Breakthrough Innovation). Отмечается, что инвестирование в открытое ПО способствует развитию инноваций в Германии и Европе, а также повышает конкурентоспособность, продуктивность и возможность продвижения инноваций в малых и средних предприятиях.

Помимо KDE в этом году финансовую поддержку получили проекты:

Всего с 2022 года организация STF инвестировала 37.3 млн евро в 108 открытых проектов, среди которых FreeBSD, GNOME, Samba, Rust, Pipewire, Eclipse, OpenStreetMap, Arch Linux и FFmpeg. Помимо уже отмеченных KDE и Mastodon, наибольший объем средств выделен проектам:

  • GNOME (миллион евро),
  • Rust (826 тысяч евро),
  • Samba (688 тысяч евро),
  • FreeBSD (686 тысяч евро),
  • Arch Linux (562 тысячи евро),
  • Servo (545 тысяч евро),
  • Eclipse (515 тысяч евро),
  • Maven (450 тысяч евро),
  • OpenSSL (405 тысяч евро),
  • systemd (399 тысяч евро),
  • R Project (392 тысячи евро),
  • Scala (377 тысяч евро),
  • PHP (223 тысячи евро)


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Соль земли2 (?), 10:36, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > инвестицию в устойчивость и надёжность цифровой инфраструктуры, на которую опирается современное общество.

    Так вот почему общество в упадке.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:41, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Так вот почему общество в упадке.

    Не потому. Просто в Европе набор тем для упадка хоть и велик, но не бесконечен. Дальше ронять уже практически нечего.

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 12:49, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Закат Европы — он как крах доллара.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:44, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну вот щас-то наймут дизайнера для серых окошечек. Наймут ведь?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:08, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У них там каждый разраб лепит каждое приложение отдельно как считает верным, дизайнер у них был но ему просто объяснили что его работа тут не нужна
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 12:40, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну тык да, все дизайнеры в гноме, дизигнерят пустоты

    зато все одинаково, везде пустые полки, дефицит приложений, каждую пятилетку (ой, релиз) то что осталось - ломается. Прям лет на 60 назад вернулись. Мороженку, правда, не попробовать.

     

  • 1.3, Сладкая булочка (?), 10:47, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > и курируется Федеральным агентством прорывных инноваций SPRIND
    > PHP (223 тысячи евро)
     
     
  • 2.37, Bottle (?), 12:51, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Инноваций
    >Клон GUI Windows
     

  • 1.4, Сладкая булочка (?), 10:48, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Servo (545 тысяч евро),

    Мда, в это поделие столько бабла вбухивают оказывается, а воз и ныне там: как не мог открыть обычные сайты, так и не может. Лучше уж ladybird денег дать.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:01, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Обычные сайты он как раз вполне открывает. А вот все эти "приложения" юзают вагон API, которые как не в себя вбрасывает в веб Гугл.
     
     
  • 3.13, Сладкая булочка (?), 11:10, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Обычные сайты он как раз вполне открывает. А вот все эти "приложения"
    > юзают вагон API, которые как не в себя вбрасывает в веб
    > Гугл.

    Какой вагон апи на главной https://github.com/ без логина? Сразу верстка сломалась.

     
  • 2.16, Аноним (16), 11:32, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А что можно сказать по Vivaldi?
     
     
  • 3.33, Аноним (34), 12:36, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    тут как о покойнике, сам понимаешь
     
  • 3.36, Аноним (35), 12:50, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А что про него говорить? Хром с нескучным интерфейсом и кучей (бес)полезных плюшек.
     

  • 1.5, Tita_M (ok), 10:56, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Не плохо было бы, чтобы и XFCE приличную сумму бы выделили.
    Этот проект в деньгах и людях довольно сильно нуждается.
    Чтоб была не сильно жрущая альтернатива Кедам и Гному для стареньких и слабеньких конфигураций.
    Ну и ReactOS и Haiku тоже бы денежки не помешали. Это ещё менее прожорливые проекты.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:05, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Гном летает на 10-и летнем ноуте, куда еще старее
     
     
  • 3.14, Tita_M (ok), 11:28, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я читал системные требования для ALTLinux Рабочая Станция 11 с Гномом и рекомендованное количество ОЗУ для неё 6 ГБ. В это же время для Simply Linux 11 рекомендованное количество ОЗУ 2 ГБ и он может работать даже на 1 ГБ. Это особенно актуально для устройств с менее 8 ГБ ОЗУ. Да, начинки этих двух дистрибутивов несколько отличаются и хотелось бы чтобы Simply и какие-либо другие дистрибутивы с XFCE были переведены на современный графический стек и, например, те же новые версии Simply при этом оставались бы не требовательны к ресурсам и гипотетическая помощь деньгами от этой организации позволила бы провести необходимые оптимизации этой среды.
     
     
  • 4.17, Аноним (16), 11:35, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Таки ты хочешь, чтобы STF дал денег альту?
     
     
  • 5.19, Tita_M (ok), 11:39, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Альт я для примера привёл. Как иллюстрацию системных требований какого-нибудь дистрибутива без всяких SNAP-ов с XFCE.
     
  • 4.21, Аноним (8), 11:41, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Проблема в том, что браузер уже не сможет нормально работать с 1-2 ГБ ОЗУ
     
     
  • 5.29, Tita_M (ok), 12:02, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 4 ГБ браузером уже вполне можно пользоваться. У меня мама около 15 или даже больше вкладок, с таким количеством ОЗУ, в свежем Хромиуме открывает. И это вместе с установленным антивирусом Доктор Веб в системе на GNU/Linux Mint 21.3, подозреваю, что эта версия дистрибутива либо прожорливее Simply 11 либо на одном с ним уровне.
    С двумя гигами, думаю, одну-две вкладки в браузере открыть запросто можно будет. Правда уже, наверное, без антивируса.
    Я, бывает, в фаерфоксе версии 143.0.4 по одной вкладке интернет смотрю на устройстве с 6.0.1 Андроидом и 2 ГБ ОЗУ. Антивирус установлен при этом. Думаю, можно и больше вкладок открыть и я уже открывал, при условии выключенных гугл сервисов.
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:06, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    когда тестировал на какой ДЕ остаться при переезда на деб 12 , ( эксперимент не чистый , грузился с флешки тупо с собранных исошек деба по дефолту и смотрел потребление ) , крыса не намного меньше кушала чем кеды

    когда крыса ( с версии 4,14 ) окончательно перешла на gtk3 то стала жрать как не в себя , а если переедет на gtk4 , то можно закапывать окончательно

     
  • 2.11, Нормальный (ok), 11:07, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не знаю как Гнум, но КДЕ меньше жрет.
    > Ну и ReactOS и Haiku тоже бы денежки не помешали.

    А это кому-то нужно, кроме их разрабочиков?

     
     
  • 3.18, Аноним (16), 11:38, 14/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.38, Аноним (35), 12:51, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Мне бы тоже денежки не помешали. Я совсем мало кушаю.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:06, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ФФмпег местный тащит,а ему можно гранты получать?
     
     
  • 2.20, Аноним (16), 11:39, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Василий Петушков? Этот наш, да.
     

  • 1.15, Аноним (16), 11:30, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Готовьтесь к инновациям. Станет ещё больше кнопок для настройки кнопок и появятся кнопки для настройки кнопок служащих для настройки кнопок.
     
  • 1.27, Алексей (??), 11:49, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Здесь есть кто живой из модераторов? Почему комменты исчезают мгновенно?
     

  • 1.28, Алексей (??), 11:52, 14/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.30, Аноним (30), 12:05, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    OSM дали меньше бабок на инфраструктуру, чем PHP? И какие-то оконные тестовые лагодромы в топе? Понимаю, opensource all the way
     
     
  • 2.31, Сладкая булочка (?), 12:08, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это из серии с кем нужно переспать, чтобы получить грант.
     

