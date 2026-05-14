Фонд Sovereign выделил почти 1.3 миллиона евро на развитие KDE

Проект KDE объявил о получении почти 1.3 млн евро от фонда STF (Sovereign Tech Fund) на развитие в 2026 и 2027 годах. Целью предоставления финансирования названо повышение надёжности архитектуры и модернизация технологического стека. В KDE деньги планируют направить на повышение устойчивости и безопасности ключевых элементов инфраструктуры, коммуникационных сервисов и продуктов.

Отмечено, что выделенные средства помогут вывести основные продукты проекта, такие как среда рабочего стола KDE Plasma и дистрибутив KDE Linux, на новый уровень, который позволит обычным пользователям, компаниям и госучреждениям восстановить свою приватность, безопасность и контроль над цифровым суверенитетом. В 2023 и 2024 годах миллион евро также получил проект GNOME. Фонд STF рассматривает выделение средств ключевым средам рабочего стола, используемым в Linux, как инвестицию в устойчивость и надёжность цифровой инфраструктуры, на которую опирается современное общество.

Организация STF учреждена в Германии для стимулирования развития открытой цифровой инфраструктуры и экосистем с открытым исходным кодом. Фонд создан на средства, предоставленные Министерством экономики и защиты климата Германии, и курируется Федеральным агентством прорывных инноваций SPRIND (Federal Agency for Breakthrough Innovation). Отмечается, что инвестирование в открытое ПО способствует развитию инноваций в Германии и Европе, а также повышает конкурентоспособность, продуктивность и возможность продвижения инноваций в малых и средних предприятиях.

Помимо KDE в этом году финансовую поддержку получили проекты:

Mastodon (614 тысяч евро),

libmicrohttpd3 (234 тысячи евро),

Debian CI (180 тысяч евро),

PHPStan (210 тысяч евро),

OSGi (165 тысяч евро),

Sequoia (225 тысяч евро),

FFmpeg (280 тысяч евро).

Всего с 2022 года организация STF инвестировала 37.3 млн евро в 108 открытых проектов, среди которых FreeBSD, GNOME, Samba, Rust, Pipewire, Eclipse, OpenStreetMap, Arch Linux и FFmpeg. Помимо уже отмеченных KDE и Mastodon, наибольший объем средств выделен проектам: