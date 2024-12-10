Фонд Sovereign инвестировал 562 тысячи евро в модернизацию управления пакетами в Arch Linux

Разработчики дистрибутива Arch Linux объявили о получении инвестиций в размере 562 тысяч евро от фонда STF (Sovereign Tech Fund), учреждённого в Германии для стимулирования развития открытой цифровой инфраструктуры и экосистем с открытым исходным кодом. Фонд создан на средства, предоставленные Министерством экономики и защиты климата Германии, и курируется Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND. Средства выделены на проведение работы по модернизации инструментария управления пакетами ALPM (Arch Linux Package Management), развивающего спецификации, утилиты и библиотеки для решения таких задач, как создание и использование пакетов, а так же управление репозиториями. В рамках проекта предпринята попытка структурирования интерфейсов, связанных с управлением пакетами, и предоставления утилит и обвязок, написанных на языке программирования Rust. Развиваемые проектом спецификации и утилиты основываются на функциональности Pacman. Переход на язык Rust после использования языка Cи в Pacman объясняется снижением вероятности совершения ошибок при работе с памятью. В качестве цели инициативы заявлена интеграция в ALPM поддержки всех возможностей по управлению репозиториями и созданию/проверке/установке пакетов, а также предоставление функциональности, способной заменить некоторые возможности пакетного менеджера Pacman. Выделенные средства планируется потратить на финансирование работы 4 разработчиков над проектом ALPM в режиме неполного рабочего дня на протяжении 15 месяцев. Работа стартовала в октябре и продлится до конца 2025 года. Среди задач, которые планируют решить в рамках проводимой работы, упоминаются: Создание формальных спецификаций для форматов данных, используемых в пакетах. В текущем виде в пакетах Arch Linux используются недокументированные или плохо документированные типы файлов и метаданных. Информацию о низкоуровневой структуре пакетов намерены обобщить в виде версионированных спецификаций, явно регламентирующих все типы допустимых файлов и метаданных.

Внедрение упрощённого механизма верификации артефактов пакетов по цифровым подписям, основанного на использовании OpenPGP, но не завязанного на старое централизованное хранилище ключей GnuPG.

Предоставление Rust-библиотеки для создания, верификации и установки отдельных пакетов, соответствующих требованиям формальных спецификаций, явно определяющих допустимое содержимое пакетов и методы для их создания и обработки.

Предоставление Rust-библиотеки для управления пакетами в системе (обработки состояния набора пакетов, составляющих начинку системы). Для совместимости со старыми приложениями, использующими библиотеку libalpm (например, применяется в pacman), планируется предоставить обвязку с C-API.

Подготовка поддерживающего PGPKI (Web of Trust) и независимого от дистрибутивов стека OpenPGP для верификации артефактов дистрибутива. Вместо GnuPG планируют использовать альтернативы на языке Rust.



