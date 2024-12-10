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Фонд Sovereign инвестировал 562 тысячи евро в модернизацию управления пакетами в Arch Linux

10.12.2024 09:47

Разработчики дистрибутива Arch Linux объявили о получении инвестиций в размере 562 тысяч евро от фонда STF (Sovereign Tech Fund), учреждённого в Германии для стимулирования развития открытой цифровой инфраструктуры и экосистем с открытым исходным кодом. Фонд создан на средства, предоставленные Министерством экономики и защиты климата Германии, и курируется Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND. Средства выделены на проведение работы по модернизации инструментария управления пакетами ALPM (Arch Linux Package Management), развивающего спецификации, утилиты и библиотеки для решения таких задач, как создание и использование пакетов, а так же управление репозиториями.

В рамках проекта предпринята попытка структурирования интерфейсов, связанных с управлением пакетами, и предоставления утилит и обвязок, написанных на языке программирования Rust. Развиваемые проектом спецификации и утилиты основываются на функциональности Pacman. Переход на язык Rust после использования языка Cи в Pacman объясняется снижением вероятности совершения ошибок при работе с памятью. В качестве цели инициативы заявлена интеграция в ALPM поддержки всех возможностей по управлению репозиториями и созданию/проверке/установке пакетов, а также предоставление функциональности, способной заменить некоторые возможности пакетного менеджера Pacman.

Выделенные средства планируется потратить на финансирование работы 4 разработчиков над проектом ALPM в режиме неполного рабочего дня на протяжении 15 месяцев. Работа стартовала в октябре и продлится до конца 2025 года. Среди задач, которые планируют решить в рамках проводимой работы, упоминаются:

  • Создание формальных спецификаций для форматов данных, используемых в пакетах. В текущем виде в пакетах Arch Linux используются недокументированные или плохо документированные типы файлов и метаданных. Информацию о низкоуровневой структуре пакетов намерены обобщить в виде версионированных спецификаций, явно регламентирующих все типы допустимых файлов и метаданных.
  • Внедрение упрощённого механизма верификации артефактов пакетов по цифровым подписям, основанного на использовании OpenPGP, но не завязанного на старое централизованное хранилище ключей GnuPG.
  • Предоставление Rust-библиотеки для создания, верификации и установки отдельных пакетов, соответствующих требованиям формальных спецификаций, явно определяющих допустимое содержимое пакетов и методы для их создания и обработки.
  • Предоставление Rust-библиотеки для управления пакетами в системе (обработки состояния набора пакетов, составляющих начинку системы). Для совместимости со старыми приложениями, использующими библиотеку libalpm (например, применяется в pacman), планируется предоставить обвязку с C-API.
  • Подготовка поддерживающего PGPKI (Web of Trust) и независимого от дистрибутивов стека OpenPGP для верификации артефактов дистрибутива. Вместо GnuPG планируют использовать альтернативы на языке Rust.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.archlinux.org/ar...)
  2. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере pacman, позволяющая выполнить код в ходе MITM-атаки
  3. OpenNews: Компания Valve начнёт напрямую участвовать в разработке Arch Linux
  4. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
  5. OpenNews: Проект GNOME получил миллион евро на развитие
  6. OpenNews: Arch Linux переводит сценарии сборки пакетов на лицензию 0BSD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62378-arch
Ключевые слова: arch, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nume (ok), 09:52, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > С нами не заржавеет*
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:48, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Подрывные технологии теперь не только в пейсджерах.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 10:55, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропал калабуховский дом, что-то совсем чиновничья и корпоратианая хрень сожрала арча. И теперь вместо хипстерской поделки будет такая себе федора номер два, только пакетник вместо питона на хрусте. А в остальном - та же глючная корпоративная гадость с бесплатными тестерами. Как эпично.
     
     
  • 4.60, 123 (??), 13:01, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    по иронии судьбы QA отдел в редхате как раз получает зарплату, в отличие от арча где QA это обычные васяны которые тестят по желанию после работы насколько желания хватит.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:52, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но как же так, говорили что за Rust никому не платят! Неужели меня обманули?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:09, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще хуже чем никому, это если Раст нужен каким-то чинушам, которые не прочь потратить полляма на какие-то библиотеки для него.
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:22, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На опеннете своя вселенная. Тут раст не нужен, а древний С - идеальный язык
     
  • 2.26, Аноним (24), 10:49, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам придумал сам оспорил.
     
  • 2.72, Аноним (72), 13:42, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что, тебе не заплатили?
     
  • 2.81, Аноним (81), 14:10, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики Rust, и Manjaro, и вообще Linux, конечное не имеют связей с партнерами, весь этот мерч Ubuntu в интернет магазинах чисто по фану, шьется африканскими иммигрантами, а программы на Rust и Linux пишутся корейцами в подвалах, в которых они делают кроссовки найк.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:53, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Пусть обоснуют выбор арча а не дебиана, про раст и так понятно.
     
     
  • 2.6, Пусть (?), 09:56, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Зачем инвестировать в древняк?
     
  • 2.16, мяв (?), 10:23, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    там мейнтейнеры менее раст не любят
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:26, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И справедливо. Rust поделия зачастую не собираются со старыми версиями компилятора. Как их стабилизировать...
     
  • 2.19, Минона (ok), 10:33, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пусть обоснуют выбор арча а не дебиана, про раст и так понятно.

    У дебиана какие-то проблемы с управлением пакетами?

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 11:13, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, как и у арча. Ни несколько версий на одной машине, ни неизменяемости, ни воспроизводимости, ничего из целой кучи фич NixOS
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 11:42, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И без воукнутых разрабов как в NixOS!
     
  • 4.58, NahOS (?), 12:52, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ни несколько версий на одной машине

    Да, в Арче одна актуальная версия программы, но зато она работает, а не как в NixOS - целая куча неработающих версий, так ещё каждая тащит по своей уникальной, устаревшей версии зависимостей, каждая со своими публично известными, гарантированно вопроизводимыми, уязвимостями.
    А если нужно какое-то неисправимое старьё, всегда можно устанавливать его в контейнер и не обновлять веками.

    > ни неизменяемости

    mount ro

    > ни воспроизводимости

    https://reproducible.archlinux.org/

     
  • 2.88, Аноним (88), 14:25, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они там кучку проектов спонсируют вообщето. Несколько месяцев назад была уже похожая новость. И дебиан там вроде светился
     

  • 1.4, Аноним (18), 09:54, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вкладываться в ломающий rolling с одной архитектурой – зачем?
     
     
  • 2.28, Аноним (24), 10:49, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свобода ломаться.
     
  • 2.36, НяшМяш (ok), 11:09, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вкладываться в давно сломанную тухлятину с кучей ненужных архитектур - зачем?
     
     
  • 3.38, Аноним (24), 11:12, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не думал что Легаси тоже надо поддерживать?
     
  • 3.46, Аноним (46), 11:44, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если лично тебе эти архитектуры не нужны и ты ничего кроме своих х86_64 не испо... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.76, Экспертъ (?), 13:49, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Арчеводы, просто, из сорцов собрать могут, с закрытыми глазами, в темной комнате, в черной консоли. А ленивые корпоративные Дебиан-админы привыкли сидеть на всём готовеньком, за них кем-то настроенном и уже запущенном.

    > если полгода не ставить обновы

    Если даже 10 лет не ставить обновы в Арче, он "восстанавливается" обновлением связки ключей, парой командой. (Ну и, вероятно, правкой некоторых конфигов у используемого прикладного ПО, как при штатном обновлении любого дистрибутива Линукс). Я проверял.

     
     
  • 5.82, Аноним (46), 14:19, 10/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.70, Экспертъ (?), 13:40, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Ломающийся только у ниасиляторов. Но так и было задумано. Спроси себя, что ты делаешь не так.
    2) На каких её соберешь, подсказываю - компилятором языка, такие и поддерживаются.
    3) Pacman, кстати, работает даже под Виндой.
    4) Проект академический, дойдет ли дело до его практического применения - вопрос открытый.
     
     
  • 3.85, Аноним (46), 14:22, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2) На каких её соберешь, подсказываю - компилятором языка, такие и поддерживаются.

    а потом еще и весь софт с реп собирать чтобы свои репы сделать для гибкости. удобно.

     
  • 2.74, Гильгамеш (?), 13:45, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у арча ролинг намного стабильнее чем винда с её обновами, и многим этого достаточно

    по поводу поддерживаемых официальных архитектур то для десктопа x86-64 архитектура сегодня это наверное порядка 90%

    да и в планах есть также добавление risc-v которая постепенно набирает популярность
    https://www.opennet.me/opennews/art.shtml?num=61203

     

  • 1.5, нитгитлистер (?), 09:56, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно почему такая сумма на 4 1раба сроком чуть больше года? 8 1рабов не смогли бы тоже самое за полгода наваять?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:15, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А весь опеннет так за вечер все наваяет.

    Чем меньше команда, тем меньше там накладных расходов на коммуникации,дискуссии,обсуждения,введения, фидбэк, отчетность и тд. В идеале должен быть один разраб, который все сделает и задокументирует.

     
     
  • 3.20, Минона (ok), 10:37, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А весь опеннет так за вечер все наваяет.
    > Чем меньше команда, тем меньше там накладных расходов на коммуникации,дискуссии,обсуждения,введения,
    > фидбэк, отчетность и тд. В идеале должен быть один разраб, который
    > все сделает и задокументирует.

    Такой разраб будет очень-очень дорого стоить.

     
  • 2.29, Аноним (24), 10:50, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все просто один менеджер.  
     

  • 1.7, Анонем (?), 09:57, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Валв, теперь этот фонд. Арч это новая Убунта?
     
     
  • 2.54, стоячок (?), 12:24, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минусы будут? Вместо рачахотелосьбы НихОС, конечно, но и так пойдёт
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:03, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    562 тысячи евро на пять человеколет - не слишком ли много? Кажется, я чего-то не понимаю. Как посчитать, хотя бы примерно, сколько из этих денег превратится непосредственно в заработную плату разработчиков?
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 10:18, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего тут понимать? Брутто разработчика, включая отчисления самого работодателя, от 60-70 тысяч минимум в Германии. Плюс накладные, плюс оборудование/материалы. Таких проектов сплошь и рядом в академической среде.
     
  • 2.17, qwerty1234 (?), 10:26, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    562k/15месяцев = 37к в месяц/4 разработчика = 9.63к € этог грос.
    9.63к - 40%(налоги) = 5.7к€ в месяц что более чем средняя зп. для синьёр разработчика в Германии , даже маленькая я бы сказал.
     
     
  • 3.25, Аноним (8), 10:49, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за рассчёт. Насчёт того, что зарплата получается маленькая, я прошу заметить, что в статье явно указанао, что занятость у разработчиков будет в режиме неполного рабочего дня.
     
  • 2.23, Аноним (24), 10:48, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никаким разработчикам эти деньги не пойдут. Они пойдут менеджерам на то чтобы они привлекали легковерных работать бесплатно. Что вы как маленькие.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:18, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    раст это новый AI и блокчейн в мире чиновников да? как аджайл и дип лернинг - нам обязательно оно нужно, потому что потому
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:21, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них сейчас пакеты собираются с предоставлением наиболее полной функциональности, а не разумной с выносом всё в опции. Надеюсь, разум скоро победит.
     
     
  • 2.30, Минона (ok), 10:52, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У них сейчас пакеты собираются с предоставлением наиболее полной функциональности, а не
    > разумной с выносом всё в опции. Надеюсь, разум скоро победит.

    А когда он побеждал?

     
  • 2.37, НяшМяш (ok), 11:12, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У них сейчас пакеты собираются с минимальным количеством опций отличным от тех, что по-умолчанию, для того, чтобы ПО было собрано так, как подразумевал разработчик. Надеюсь, они никогда не станут ломать ПО как любят в дебилиане и редэссе.

    Пофиксил, не благодари.

     

  • 1.21, InuYasha (??), 10:44, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо что "Министерством экономики и защиты климата Германии" сделали ссылкой - а то бы не поверил. Greenwashing в Германии, оказывается, на самом высоком уровне в мире. (0_0)
     
  • 1.22, Аноним (24), 10:46, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кукловод даже не шифруется и открыто говорит что вот этому проекту свою волю диктуем мы.
     
     
  • 2.41, Аноним (-), 11:23, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кукловод даже не шифруется

    С чего это кукловод?? Это даже немного оскорбительно!
    Почему не инвестор в СПО? Или спонсор?

    Вообще могли бы привыкнуть что кто платит, тот девушку и танцует.

     
     
  • 3.68, Аноним (24), 13:37, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты агенство прорывных технологий ФРГ. Тебе не помешало бы действовать как-то более обтекаемо и не выгораживать что арч работает в твоих интересах и там твои зонды. Опенбзд в свое время сделало такую ошибку.
     
     
  • 4.77, Экспертъ (?), 13:54, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум, двое разрабов библиотеки, включая лидера - из Германии. Где смогли нашли денег за работу, там нашли. Господа, снимаем шапочки из фольги и расходимся.
     
  • 4.90, 12yoexpert (ok), 14:28, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не прорывных, а подрывных. задача - подорвать существование арча. это один из немногих оставшихся без диктата корпорастов дистров
     

  • 1.27, Аноним (27), 10:49, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У Arch дела идут всё лучше и лучше!
     
     
  • 2.89, 12yoexpert (ok), 14:27, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По плану, я бы сказал
     

  • 1.31, Омномнимус (?), 10:54, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В этом их rust'е есть нормальная библиотека для интернационализации?
     
     
  • 2.35, Минона (ok), 10:59, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://lib.rs/internationalization
     

  • 1.32, Минона (ok), 10:55, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Sovereign ...

    Почему название не поменяли на инклюзивное?

     
     
  • 2.43, Аноним (43), 11:27, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда уж инклюзивнее: была королева - а стал чароль.
     

  • 1.42, Аноним (43), 11:26, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется, что проще и полезнее было бы Arch на DNF5+RPM перевести.

     
  • 1.44, нитгитлистер (?), 11:40, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати а арч получается в своей основе на расте? или полностью? или там только на расте будет вот только то, на что денежку дали?
     
     
  • 2.79, Экспертъ (?), 13:57, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pacman и libalpm - на старом-добром Си. Makepkg и прочий devtools - в основном, на Bash. Местами - Perl и Python.
     

  • 1.47, Аноним (47), 11:45, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Менеджер пакетов можно реализовать на любом языке. Хотят раст использовать, пусть используют. У моего дистриба вообще bash-скрипт через LAMP сайт.
     
  • 1.48, Аноним (48), 11:51, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Товарищи, не обессудьте. Стою на перепутье:

    - с одной стороны rust модный, нейронки, python, декларативные конфигурации, разработка на острие последних версий;
    - с другой стороны классический подход, C и C++, bash, императивное управление системой, поддержание релизного цикла.

    В превом случае - быстрый найм, хайп (среди таких же), но сомнительного качества разработки. Возможно, текучка и "эффективный менеджмент".
    Во втором - сложнее устроиться (требуется больше специализированных знаний, которые нейронки не дадут), сложнее найти нормальную зарплату.

    Какой из стульев выбрать?

     
     
  • 2.73, Аноним (24), 13:43, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстрый найм на раст? Это в какой галактике? А если ты про питон то конечно выбирай питон си тебе не надо. Раз сомневаешься. Си это когда тебя от си за уши не оттащишь.
     
     
  • 3.80, Аноним (48), 14:01, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В то-то и дело, что пробовал оба варианта, на практике. Оба чем-то привлекают, но глубоко пока не погружался.
     
  • 2.87, 12yoexpert (ok), 14:25, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с первым вариантом рискуешь через пару лет оказаться в ситуации, в которой после смены десятка хайповых технологий ты уже не понимаешь, чего хочешь от жизни, и твоё ли это - это ваше ИТ.

    распылишься и не будешь спецом ни в чём

    не ты будешь выбирать, чем заниматься, а текущие веяния будут диктовать тебе, что делать на работе, а это очень уязвимое положение

     

  • 1.52, Аноним (52), 12:22, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да ну на! Пора вертать взад на генту.
     
     
  • 2.71, Аноним (24), 13:40, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут товарищ не хочет подрываться. Дайте бабок я его подорву.
     
  • 2.84, 12yoexpert (ok), 14:21, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже с год назад пересел, полёт нормальный
     

  • 1.75, Krtek (?), 13:49, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Void, Crux, Slackware, Alpine, Gentoo, *BSD - выбор хакеров и энтузиастов нынешнего времени. Арч же сегодня просто плохой клон федоры.
     
  • 1.78, Аноним (72), 13:55, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >562 тысяч евро

    Сколько парадов можно провести?

     
  • 1.83, 12yoexpert (ok), 14:20, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > предоставления утилит и обвязок, написанных на языке программирования Rust

    т.е. за бабки можно и арч похоронить

     
  • 1.86, Аноним (-), 14:23, 10/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

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