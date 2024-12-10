Фонд Sovereign инвестировал 562 тысячи евро в модернизацию управления пакетами в Arch Linux

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|3.33, Аноним (-), 10:55, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пропал калабуховский дом, что-то совсем чиновничья и корпоратианая хрень сожрала арча. И теперь вместо хипстерской поделки будет такая себе федора номер два, только пакетник вместо питона на хрусте. А в остальном - та же глючная корпоративная гадость с бесплатными тестерами. Как эпично.
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|4.60, 123 (??), 13:01, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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по иронии судьбы QA отдел в редхате как раз получает зарплату, в отличие от арча где QA это обычные васяны которые тестят по желанию после работы насколько желания хватит.
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|1.2, Аноним (2), 09:52, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Но как же так, говорили что за Rust никому не платят! Неужели меня обманули?
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|2.9, Аноним (9), 10:09, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Еще хуже чем никому, это если Раст нужен каким-то чинушам, которые не прочь потратить полляма на какие-то библиотеки для него.
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|2.15, Аноним (15), 10:22, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На опеннете своя вселенная. Тут раст не нужен, а древний С - идеальный язык
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|2.81, Аноним (81), 14:10, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разработчики Rust, и Manjaro, и вообще Linux, конечное не имеют связей с партнерами, весь этот мерч Ubuntu в интернет магазинах чисто по фану, шьется африканскими иммигрантами, а программы на Rust и Linux пишутся корейцами в подвалах, в которых они делают кроссовки найк.
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|3.18, Аноним (18), 10:26, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И справедливо. Rust поделия зачастую не собираются со старыми версиями компилятора. Как их стабилизировать...
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|2.19, Минона (ok), 10:33, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пусть обоснуют выбор арча а не дебиана, про раст и так понятно.
У дебиана какие-то проблемы с управлением пакетами?
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|3.39, Аноним (39), 11:13, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, как и у арча. Ни несколько версий на одной машине, ни неизменяемости, ни воспроизводимости, ничего из целой кучи фич NixOS
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|4.58, NahOS (?), 12:52, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ни несколько версий на одной машине
Да, в Арче одна актуальная версия программы, но зато она работает, а не как в NixOS - целая куча неработающих версий, так ещё каждая тащит по своей уникальной, устаревшей версии зависимостей, каждая со своими публично известными, гарантированно вопроизводимыми, уязвимостями.
А если нужно какое-то неисправимое старьё, всегда можно устанавливать его в контейнер и не обновлять веками.
> ни неизменяемости
mount ro
> ни воспроизводимости
https://reproducible.archlinux.org/
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|2.88, Аноним (88), 14:25, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они там кучку проектов спонсируют вообщето. Несколько месяцев назад была уже похожая новость. И дебиан там вроде светился
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|2.36, НяшМяш (ok), 11:09, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вкладываться в давно сломанную тухлятину с кучей ненужных архитектур - зачем?
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|3.46, Аноним (46), 11:44, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Если лично тебе эти архитектуры не нужны и ты ничего кроме своих х86_64 не испо... большой текст свёрнут, показать
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|4.76, Экспертъ (?), 13:49, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Арчеводы, просто, из сорцов собрать могут, с закрытыми глазами, в темной комнате, в черной консоли. А ленивые корпоративные Дебиан-админы привыкли сидеть на всём готовеньком, за них кем-то настроенном и уже запущенном.
> если полгода не ставить обновы
Если даже 10 лет не ставить обновы в Арче, он "восстанавливается" обновлением связки ключей, парой командой. (Ну и, вероятно, правкой некоторых конфигов у используемого прикладного ПО, как при штатном обновлении любого дистрибутива Линукс). Я проверял.
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|2.70, Экспертъ (?), 13:40, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) Ломающийся только у ниасиляторов. Но так и было задумано. Спроси себя, что ты делаешь не так.
2) На каких её соберешь, подсказываю - компилятором языка, такие и поддерживаются.
3) Pacman, кстати, работает даже под Виндой.
4) Проект академический, дойдет ли дело до его практического применения - вопрос открытый.
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|3.85, Аноним (46), 14:22, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 2) На каких её соберешь, подсказываю - компилятором языка, такие и поддерживаются.
а потом еще и весь софт с реп собирать чтобы свои репы сделать для гибкости. удобно.
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|2.74, Гильгамеш (?), 13:45, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у арча ролинг намного стабильнее чем винда с её обновами, и многим этого достаточно
по поводу поддерживаемых официальных архитектур то для десктопа x86-64 архитектура сегодня это наверное порядка 90%
да и в планах есть также добавление risc-v которая постепенно набирает популярность
https://www.opennet.me/opennews/art.shtml?num=61203
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|1.5, нитгитлистер (?), 09:56, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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интересно почему такая сумма на 4 1раба сроком чуть больше года? 8 1рабов не смогли бы тоже самое за полгода наваять?
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|2.11, Аноним (11), 10:15, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А весь опеннет так за вечер все наваяет.
Чем меньше команда, тем меньше там накладных расходов на коммуникации,дискуссии,обсуждения,введения, фидбэк, отчетность и тд. В идеале должен быть один разраб, который все сделает и задокументирует.
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|3.20, Минона (ok), 10:37, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А весь опеннет так за вечер все наваяет.
> Чем меньше команда, тем меньше там накладных расходов на коммуникации,дискуссии,обсуждения,введения,
> фидбэк, отчетность и тд. В идеале должен быть один разраб, который
> все сделает и задокументирует.
Такой разраб будет очень-очень дорого стоить.
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|1.8, Аноним (8), 10:03, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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562 тысячи евро на пять человеколет - не слишком ли много? Кажется, я чего-то не понимаю. Как посчитать, хотя бы примерно, сколько из этих денег превратится непосредственно в заработную плату разработчиков?
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|2.13, Аноним (11), 10:18, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего тут понимать? Брутто разработчика, включая отчисления самого работодателя, от 60-70 тысяч минимум в Германии. Плюс накладные, плюс оборудование/материалы. Таких проектов сплошь и рядом в академической среде.
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|2.17, qwerty1234 (?), 10:26, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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562k/15месяцев = 37к в месяц/4 разработчика = 9.63к € этог грос.
9.63к - 40%(налоги) = 5.7к€ в месяц что более чем средняя зп. для синьёр разработчика в Германии , даже маленькая я бы сказал.
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|3.25, Аноним (8), 10:49, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо за рассчёт. Насчёт того, что зарплата получается маленькая, я прошу заметить, что в статье явно указанао, что занятость у разработчиков будет в режиме неполного рабочего дня.
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|2.23, Аноним (24), 10:48, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никаким разработчикам эти деньги не пойдут. Они пойдут менеджерам на то чтобы они привлекали легковерных работать бесплатно. Что вы как маленькие.
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|1.12, Аноним (12), 10:18, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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раст это новый AI и блокчейн в мире чиновников да? как аджайл и дип лернинг - нам обязательно оно нужно, потому что потому
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|1.14, Аноним (14), 10:21, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У них сейчас пакеты собираются с предоставлением наиболее полной функциональности, а не разумной с выносом всё в опции. Надеюсь, разум скоро победит.
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|2.30, Минона (ok), 10:52, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У них сейчас пакеты собираются с предоставлением наиболее полной функциональности, а не
> разумной с выносом всё в опции. Надеюсь, разум скоро победит.
А когда он побеждал?
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|2.37, НяшМяш (ok), 11:12, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них сейчас пакеты собираются с минимальным количеством опций отличным от тех, что по-умолчанию, для того, чтобы ПО было собрано так, как подразумевал разработчик. Надеюсь, они никогда не станут ломать ПО как любят в дебилиане и редэссе.
Пофиксил, не благодари.
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|1.21, InuYasha (??), 10:44, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Спасибо что "Министерством экономики и защиты климата Германии" сделали ссылкой - а то бы не поверил. Greenwashing в Германии, оказывается, на самом высоком уровне в мире. (0_0)
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|1.22, Аноним (24), 10:46, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кукловод даже не шифруется и открыто говорит что вот этому проекту свою волю диктуем мы.
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|2.41, Аноним (-), 11:23, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кукловод даже не шифруется
С чего это кукловод?? Это даже немного оскорбительно!
Почему не инвестор в СПО? Или спонсор?
Вообще могли бы привыкнуть что кто платит, тот девушку и танцует.
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|3.68, Аноним (24), 13:37, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты агенство прорывных технологий ФРГ. Тебе не помешало бы действовать как-то более обтекаемо и не выгораживать что арч работает в твоих интересах и там твои зонды. Опенбзд в свое время сделало такую ошибку.
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|4.77, Экспертъ (?), 13:54, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как минимум, двое разрабов библиотеки, включая лидера - из Германии. Где смогли нашли денег за работу, там нашли. Господа, снимаем шапочки из фольги и расходимся.
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|4.90, 12yoexpert (ok), 14:28, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не прорывных, а подрывных. задача - подорвать существование арча. это один из немногих оставшихся без диктата корпорастов дистров
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|1.44, нитгитлистер (?), 11:40, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кстати а арч получается в своей основе на расте? или полностью? или там только на расте будет вот только то, на что денежку дали?
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|2.79, Экспертъ (?), 13:57, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Pacman и libalpm - на старом-добром Си. Makepkg и прочий devtools - в основном, на Bash. Местами - Perl и Python.
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|1.47, Аноним (47), 11:45, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Менеджер пакетов можно реализовать на любом языке. Хотят раст использовать, пусть используют. У моего дистриба вообще bash-скрипт через LAMP сайт.
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|1.48, Аноним (48), 11:51, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Товарищи, не обессудьте. Стою на перепутье:
- с одной стороны rust модный, нейронки, python, декларативные конфигурации, разработка на острие последних версий;
- с другой стороны классический подход, C и C++, bash, императивное управление системой, поддержание релизного цикла.
В превом случае - быстрый найм, хайп (среди таких же), но сомнительного качества разработки. Возможно, текучка и "эффективный менеджмент".
Во втором - сложнее устроиться (требуется больше специализированных знаний, которые нейронки не дадут), сложнее найти нормальную зарплату.
Какой из стульев выбрать?
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|2.73, Аноним (24), 13:43, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Быстрый найм на раст? Это в какой галактике? А если ты про питон то конечно выбирай питон си тебе не надо. Раз сомневаешься. Си это когда тебя от си за уши не оттащишь.
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|3.80, Аноним (48), 14:01, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В то-то и дело, что пробовал оба варианта, на практике. Оба чем-то привлекают, но глубоко пока не погружался.
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|2.87, 12yoexpert (ok), 14:25, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с первым вариантом рискуешь через пару лет оказаться в ситуации, в которой после смены десятка хайповых технологий ты уже не понимаешь, чего хочешь от жизни, и твоё ли это - это ваше ИТ.
распылишься и не будешь спецом ни в чём
не ты будешь выбирать, чем заниматься, а текущие веяния будут диктовать тебе, что делать на работе, а это очень уязвимое положение
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|1.75, Krtek (?), 13:49, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Void, Crux, Slackware, Alpine, Gentoo, *BSD - выбор хакеров и энтузиастов нынешнего времени. Арч же сегодня просто плохой клон федоры.
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|1.83, 12yoexpert (ok), 14:20, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> предоставления утилит и обвязок, написанных на языке программирования Rust
т.е. за бабки можно и арч похоронить
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