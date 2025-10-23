The OpenNET Project / Index page

Фонд Sovereign профинансирует Scala, Servo, Drupal, PHP, OpenSSL, OpenPrinting, R и systemd

23.10.2025 11:16

Фонд STF (Sovereign Tech Fund) представил новые открытые проекты, которым решено предоставить финансирование. Организация учреждена в Германии для стимулирования развития открытой цифровой инфраструктуры и экосистем с открытым исходным кодом. Фонд создан на средства, предоставленные Министерством экономики и защиты климата Германии, и курируется Федеральным агентством прорывных инноваций SPRIND (Federal Agency for Breakthrough Innovation). Отмечается, что инвестирование в открытое ПО способствует развитию инноваций в Германии и Европе, а также повышает конкурентоспобность, продуктивность и возможность продвижения инноваций в малых и средних предприятиях.

Проекты которым предоставлено финансирование в 2025 году:

  • Servo - 545 тысяч евро на 2025 и 2026 годы.
  • chatmail - 497 тысяч евро на 2025, 2026 и 2027 годы.
  • OpenSSL - 405 тысяч евро на 2025 и 2026 годы.
  • Let's Encrypt - 402 тысячи евро на 2025 и 2026 годы.
  • systemd - 399 тысяч евро на 2025 и 2026 годы.
  • R Project - 392 тысячи евро на 2025, 2026 и 2027 годы.
  • Scala - 377 тысяч евро на 2025, 2026 и 2027 годы.
  • Apache Arrow - 297 тысяч евро на 2025, 2026 и 2027 годы.
  • conda - 247 тысяч евро на 2025, 2026 и 2027 годы.
  • PHP - 223 тысячи евро на 2025 и 2026 годы.
  • Open Web Docs - 220 тысяч евро на 2025 и 2026 годы.
  • Drupal - 201 тысяча евро на 2025 и 2026 годы.
  • Fedify - 192 тысячи евро на 2025 и 2026 годы.
  • OpenPrinting - 190 тысяч евро на 2025 и 2026 годы.
  • SDCC (Small Device C Compiler) - 98 тысяч евро на 2025 и 2026 годы.
  • phpseclib - 50 тысяч евро на 2025 и 2026 годы.

Всего с 2022 года организацией STF профинансировано 87 открытых проекта, среди которых FreeBSD, GNOME, Samba, Rust, Pipewire, Eclipse, OpenStreetMap, Arch Linux и FFmpeg. Наибольший объем средств выделен проектам GNOME (миллион евро), Rust (826 тысяч евро) и Samba (688 тысяч евро).

  • 1.1, Аноним (1), 11:34, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > агентством подрывных инноваций
    > Наибольший объем средств выделен проектам ..., Rust (826 тысяч евро)

    ясно все...

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:38, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Показательно, кого больше всего кормят - у того больше проблем.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:38, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У Поттера и так спонсор богатый.
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 12:44, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > ... предоставленные Министерством экономики и защиты климата Германии

    Казалось бы, при чём тут климат...

     

  • 1.4, jura12 (ok), 11:43, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у drupal и так высокий уровень прибыли на работника. зачем им еще деньги? информация взята была из открытых источников.
     
     
  • 2.17, Аноним (12), 12:49, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    дак и redhat вроде не бедный, а сейчас Лёня вообще в микрософте работает. Немецкое министерство спонсирует немецких граждан, работающих в американских компаниях.
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 12:53, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Немецкое министерство спонсирует немецких граждан, работающих в американских компаниях.

    Которые сидят в офисах в Мюнхене, Берлине, Штутгарте, платят налоги в бюджет и поддерживают экономику. Так что не все так плохо.


     
     
  • 4.23, Аноним (12), 12:56, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё климат защищают, это очень важная часть деятельности, иначе бы министерство экономики и защиты климата не посчитало бы их работу незначительной для финансирования.
     
  • 3.42, freehck (ok), 15:17, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дак и redhat вроде не бедный, а сейчас Лёня вообще в микрософте работает

    Не только Лёня, между прочим. Один из основных разработчиков systemd сейчас -- это Luca Boccassi. И тоже трудоустроен в MS.

     

  • 1.5, localhostadmin (ok), 11:57, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >Наибольший объем средств выделен проектам GNOME (миллион евро), Rust (826 тысяч евро) и Samba (688 тысяч евро).

    Главное проекты с бесконечными деньгами профинансировали, а остальные как-нибуть сами справятся

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 12:11, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Главное проекты с бесконечными деньгами профинансировали,
    > а остальные как-нибуть сами справятся

    Денег никогда много не бывает.
    А кого финансировать нужно решать не по богатости проекта, а по его важности. Не будут же они финансировать каких-то очередных васянов только потому что тем на дошик не хватает.
    И как видим в списке практически все проекты нужные.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:16, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Servo))))))))))))))))))
     
     
  • 4.16, Аноним (-), 12:49, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Servo

    А что не так? Сейчас по факту есть три веб-движка - гугловый блинк, гекко мозиллы, которая сидит на "донатах" гугла, и эпловский вебкит. И по факту эти три контролируют две мегакорпы. Альтернатива нужна, но не все могут раздобыть денежек у "спонсоров" как ladybird'ы.

     
     
  • 5.25, Аноним (12), 12:59, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Киты не просто движки пилят, они разрабатывают улучшения в стандартах. Невозможно сейчас просто взять и повторить за ними, надо самому двигать прогресс вперёд, особенно защищать климат.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:24, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Здорово что Расту проплатили деньжата, потому что это самый лучший язык за всю историю человечества...
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:35, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ещё работать начнут, то хоть шерсти клок.
     
  • 2.20, Тфьу (?), 12:51, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчёт самого лучшего не уверен, но, как минимум, хороший.
     

  • 1.10, Грустный (?), 12:32, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Фонд Sovereign профинансирует Scala, Servo, Drupal, PHP, OpenSSL, OpenPrinting, R и systemd

    Жаль, что ресурсы распыляются на технологические реликвии вместо инвестиций в будущее.

     
     
  • 2.19, Аноним (-), 12:50, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жаль, что ресурсы распыляются на технологические реликвии вместо инвестиций в будущее.

    До будущего еще дожить надо.
    И для этого нужно поддерживать настоящее.


     
     
  • 3.43, Грустный (?), 15:22, 23/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (12), 12:42, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Фонд создан на средства, предоставленные Министерством экономики и защиты климата Германии

    Уже страшно

     
  • 1.18, Мемоним (?), 12:50, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Министерством экономики и защиты климата Германии

    Диалектический дуализм. Одна голова строит экономику, другая рушит.

     
  • 1.24, Аноним (24), 12:59, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >"... Министерством экономики и защиты климата Германии"

    Чем руководствовались созданием такого двойного министерства? Очевидно, что здесь есть конфликт интересов. Защиту климата нужно присоединить к антимонопольному министерству (если министерство экологии нету).

     
     
  • 2.26, Аноним (12), 13:01, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там сразу дальше по тексту объяснение: "курируется Федеральным агентством подрывных инноваций". И это не опечатка.
     
  • 2.27, Аноним (-), 13:08, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем руководствовались созданием такого двойного министерства? Очевидно, что здесь есть
    > конфликт интересов. Защиту климата нужно присоединить к антимонопольному министерству
    > (если министерство экологии нету).

    Чтобы одно министерство другому палки в колеса ставило?
    Экология сильно влияет на экономику. Напр. ты можешь снизить эконормы напр. на бенз и разрешить добавлять толуол, монометиланилин и тд. Бенз станет дешевле, экономика подрастет.
    Но в комплекте ты получишь рост заболеваний у людей, которые придется лечить ОМС из бюджета, что совсем не дешево, особенно если это онкология. И вот не факт что выгода от таких изменений будет больше появившихся затрат.


     
     
  • 3.30, Аноним (24), 13:53, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"Чтобы одно министерство другому палки в колеса ставило?"

    То есть, принцип баланса сдержек и противовеса, ты отвергаеешь.
    Ну тогда ждём министра: экологии и промышленности, труда и социального обеспечения, внешний торговали и антимонополии, юстиции и иностранных дел...

     
  • 2.29, Gemorroj (ok), 13:43, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там с названиями все "хорошо". "фонд мира", например, по факту "фонд войны". главное, чтобы звучало привлекательно.
     
     
  • 3.31, Аноним (24), 13:54, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспоминается игра бихолдер, с его министерствами правды,праздников и т.д.
     
     
  • 4.34, Аноним (-), 14:24, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вспоминается игра бихолдер, с его министерствами правды,праздников и т.д.

    Это уже не игра немного. Ее уже давно заимплементили. И кое кто в этой игре даже перехватил лидерство.

     
  • 2.38, Аноним (-), 14:45, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем руководствовались созданием такого двойного министерства? Очевидно, что здесь есть конфликт интересов.

    Это зависит от выбранных KPI. Разрушение экологии, экономически, это externality. Бизнес скидывает часть стоимости ведения дел с себя на остальных. В качестве простейшего примера, можно из завода вывести трубу и лить ядохимикаты в ближайший пруд. Заводу плевать на судьбу пруда, а вот все окружающие столкнутся со снижением уровня жизни, включая сюда и проблемы со здоровьем, и большие суммы потраченные на медицину.

    Экономике в целом, в долгосрочной перспективе, выгоднее эти ядохимикаты переработать каким-то образом, чтобы их либо пустить обратно в производственный процесс, либо вернуть в природу так, чтобы не навредить этой природе. Бизнесу в частности выгоднее заcpaть пруд. Экономике в краткосрочной перспективе, тоже может быть выгоднее заcpaть пруд.

    Поэтому вопрос в выбранных KPI, насколько они оценивают выгоду в долгосрочной перспективе, и насколько интересуются повышением ВВП по результатам текущего месяца.

    > Защиту климата нужно присоединить к антимонопольному министерству

    Не нужно. Если их разделить, то им сложнее будет коррумпироваться и дуть в одну дуду. Лучше пускай они играют рука об руку, или даже друг против друга. Это жеж азы теории строения государства.

     

  • 1.32, Аноним (-), 14:23, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND.

    Ммм... агентство по спонсированию диверсий в IT. Ну хоть честно пишут кто они такие :)

     
     
  • 2.39, Аноним (-), 15:02, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND.
    > Ммм... агентство по спонсированию диверсий в IT.
    > Ну хоть честно пишут кто они такие :)

    Честнее было бы "агентство по подрыванию *оп лудитам".  

     

  • 1.40, Аноним (40), 15:04, 23/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.44, Аноним (44), 15:24, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, зачем Scala поддерживать?.... Язык одного фреймворка Apache Spark. Ничего больше нет.
     

