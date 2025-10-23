Фонд Sovereign профинансирует Scala, Servo, Drupal, PHP, OpenSSL, OpenPrinting, R и systemd

2.26 , Аноним ( 12 ), 13:01, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там сразу дальше по тексту объяснение: "курируется Федеральным агентством подрывных инноваций". И это не опечатка.

2.27 , Аноним ( - ), 13:08, 23/10/2025 > Чем руководствовались созданием такого двойного министерства? Очевидно, что здесь есть

> конфликт интересов. Защиту климата нужно присоединить к антимонопольному министерству

> (если министерство экологии нету). Чтобы одно министерство другому палки в колеса ставило?

Экология сильно влияет на экономику. Напр. ты можешь снизить эконормы напр. на бенз и разрешить добавлять толуол, монометиланилин и тд. Бенз станет дешевле, экономика подрастет.

Но в комплекте ты получишь рост заболеваний у людей, которые придется лечить ОМС из бюджета, что совсем не дешево, особенно если это онкология. И вот не факт что выгода от таких изменений будет больше появившихся затрат.

3.30 , Аноним ( 24 ), 13:53, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >"Чтобы одно министерство другому палки в колеса ставило?" То есть, принцип баланса сдержек и противовеса, ты отвергаеешь.

2.29 , Gemorroj ( ok ), 13:43, 23/10/2025 там с названиями все "хорошо". "фонд мира", например, по факту "фонд войны". главное, чтобы звучало привлекательно.

3.31 , Аноним ( 24 ), 13:54, 23/10/2025 Вспоминается игра бихолдер, с его министерствами правды,праздников и т.д.

4.34 , Аноним ( - ), 14:24, 23/10/2025 > Вспоминается игра бихолдер, с его министерствами правды,праздников и т.д. Это уже не игра немного. Ее уже давно заимплементили. И кое кто в этой игре даже перехватил лидерство.

4.34 , Аноним ( - ), 14:24, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вспоминается игра бихолдер, с его министерствами правды,праздников и т.д. Это уже не игра немного. Ее уже давно заимплементили. И кое кто в этой игре даже перехватил лидерство.

2.38 , Аноним ( - ), 14:45, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чем руководствовались созданием такого двойного министерства? Очевидно, что здесь есть конфликт интересов. Это зависит от выбранных KPI. Разрушение экологии, экономически, это externality. Бизнес скидывает часть стоимости ведения дел с себя на остальных. В качестве простейшего примера, можно из завода вывести трубу и лить ядохимикаты в ближайший пруд. Заводу плевать на судьбу пруда, а вот все окружающие столкнутся со снижением уровня жизни, включая сюда и проблемы со здоровьем, и большие суммы потраченные на медицину. Экономике в целом, в долгосрочной перспективе, выгоднее эти ядохимикаты переработать каким-то образом, чтобы их либо пустить обратно в производственный процесс, либо вернуть в природу так, чтобы не навредить этой природе. Бизнесу в частности выгоднее заcpaть пруд. Экономике в краткосрочной перспективе, тоже может быть выгоднее заcpaть пруд. Поэтому вопрос в выбранных KPI, насколько они оценивают выгоду в долгосрочной перспективе, и насколько интересуются повышением ВВП по результатам текущего месяца. > Защиту климата нужно присоединить к антимонопольному министерству Не нужно. Если их разделить, то им сложнее будет коррумпироваться и дуть в одну дуду. Лучше пускай они играют рука об руку, или даже друг против друга. Это жеж азы теории строения государства.

