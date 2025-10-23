Фонд Sovereign профинансирует Scala, Servo, Drupal, PHP, OpenSSL, OpenPrinting, R и systemd

|
|1.1, Аноним (1), 11:34, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> агентством подрывных инноваций
> Наибольший объем средств выделен проектам ..., Rust (826 тысяч евро)
ясно все...
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 12:38, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Показательно, кого больше всего кормят - у того больше проблем.
|
|
|
|2.14, Аноним (12), 12:44, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> ... предоставленные Министерством экономики и защиты климата Германии
Казалось бы, при чём тут климат...
|
|1.4, jura12 (ok), 11:43, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
у drupal и так высокий уровень прибыли на работника. зачем им еще деньги? информация взята была из открытых источников.
|
|
|
|2.17, Аноним (12), 12:49, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
дак и redhat вроде не бедный, а сейчас Лёня вообще в микрософте работает. Немецкое министерство спонсирует немецких граждан, работающих в американских компаниях.
|
|
|
|3.21, Аноним (-), 12:53, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Немецкое министерство спонсирует немецких граждан, работающих в американских компаниях.
Которые сидят в офисах в Мюнхене, Берлине, Штутгарте, платят налоги в бюджет и поддерживают экономику. Так что не все так плохо.
|
|
|
|4.23, Аноним (12), 12:56, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ещё климат защищают, это очень важная часть деятельности, иначе бы министерство экономики и защиты климата не посчитало бы их работу незначительной для финансирования.
|
|3.42, freehck (ok), 15:17, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> дак и redhat вроде не бедный, а сейчас Лёня вообще в микрософте работает
Не только Лёня, между прочим. Один из основных разработчиков systemd сейчас -- это Luca Boccassi. И тоже трудоустроен в MS.
|
|1.5, localhostadmin (ok), 11:57, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
>Наибольший объем средств выделен проектам GNOME (миллион евро), Rust (826 тысяч евро) и Samba (688 тысяч евро).
Главное проекты с бесконечными деньгами профинансировали, а остальные как-нибуть сами справятся
|
|
|
|2.7, Аноним (-), 12:11, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> Главное проекты с бесконечными деньгами профинансировали,
> а остальные как-нибуть сами справятся
Денег никогда много не бывает.
А кого финансировать нужно решать не по богатости проекта, а по его важности. Не будут же они финансировать каких-то очередных васянов только потому что тем на дошик не хватает.
И как видим в списке практически все проекты нужные.
|
|
|
|
|
|4.16, Аноним (-), 12:49, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Servo
А что не так? Сейчас по факту есть три веб-движка - гугловый блинк, гекко мозиллы, которая сидит на "донатах" гугла, и эпловский вебкит. И по факту эти три контролируют две мегакорпы. Альтернатива нужна, но не все могут раздобыть денежек у "спонсоров" как ladybird'ы.
|
|
|
|5.25, Аноним (12), 12:59, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Киты не просто движки пилят, они разрабатывают улучшения в стандартах. Невозможно сейчас просто взять и повторить за ними, надо самому двигать прогресс вперёд, особенно защищать климат.
|
|1.9, Аноним (9), 12:24, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Здорово что Расту проплатили деньжата, потому что это самый лучший язык за всю историю человечества...
|
|
|
|2.20, Тфьу (?), 12:51, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Насчёт самого лучшего не уверен, но, как минимум, хороший.
|
|1.10, Грустный (?), 12:32, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Фонд Sovereign профинансирует Scala, Servo, Drupal, PHP, OpenSSL, OpenPrinting, R и systemd
Жаль, что ресурсы распыляются на технологические реликвии вместо инвестиций в будущее.
|
|
|
|2.19, Аноним (-), 12:50, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Жаль, что ресурсы распыляются на технологические реликвии вместо инвестиций в будущее.
До будущего еще дожить надо.
И для этого нужно поддерживать настоящее.
|
|1.13, Аноним (12), 12:42, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Фонд создан на средства, предоставленные Министерством экономики и защиты климата Германии
Уже страшно
|
|1.18, Мемоним (?), 12:50, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Министерством экономики и защиты климата Германии
Диалектический дуализм. Одна голова строит экономику, другая рушит.
|
|1.24, Аноним (24), 12:59, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>"... Министерством экономики и защиты климата Германии"
Чем руководствовались созданием такого двойного министерства? Очевидно, что здесь есть конфликт интересов. Защиту климата нужно присоединить к антимонопольному министерству (если министерство экологии нету).
|
|
|
|2.26, Аноним (12), 13:01, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Там сразу дальше по тексту объяснение: "курируется Федеральным агентством подрывных инноваций". И это не опечатка.
|
|2.27, Аноним (-), 13:08, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чем руководствовались созданием такого двойного министерства? Очевидно, что здесь есть
> конфликт интересов. Защиту климата нужно присоединить к антимонопольному министерству
> (если министерство экологии нету).
Чтобы одно министерство другому палки в колеса ставило?
Экология сильно влияет на экономику. Напр. ты можешь снизить эконормы напр. на бенз и разрешить добавлять толуол, монометиланилин и тд. Бенз станет дешевле, экономика подрастет.
Но в комплекте ты получишь рост заболеваний у людей, которые придется лечить ОМС из бюджета, что совсем не дешево, особенно если это онкология. И вот не факт что выгода от таких изменений будет больше появившихся затрат.
|
|
|
|3.30, Аноним (24), 13:53, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>"Чтобы одно министерство другому палки в колеса ставило?"
То есть, принцип баланса сдержек и противовеса, ты отвергаеешь.
Ну тогда ждём министра: экологии и промышленности, труда и социального обеспечения, внешний торговали и антимонополии, юстиции и иностранных дел...
|
|2.29, Gemorroj (ok), 13:43, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
там с названиями все "хорошо". "фонд мира", например, по факту "фонд войны". главное, чтобы звучало привлекательно.
|
|
|
|3.31, Аноним (24), 13:54, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вспоминается игра бихолдер, с его министерствами правды,праздников и т.д.
|
|
|
|4.34, Аноним (-), 14:24, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вспоминается игра бихолдер, с его министерствами правды,праздников и т.д.
Это уже не игра немного. Ее уже давно заимплементили. И кое кто в этой игре даже перехватил лидерство.
|
|2.38, Аноним (-), 14:45, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чем руководствовались созданием такого двойного министерства? Очевидно, что здесь есть конфликт интересов.
Это зависит от выбранных KPI. Разрушение экологии, экономически, это externality. Бизнес скидывает часть стоимости ведения дел с себя на остальных. В качестве простейшего примера, можно из завода вывести трубу и лить ядохимикаты в ближайший пруд. Заводу плевать на судьбу пруда, а вот все окружающие столкнутся со снижением уровня жизни, включая сюда и проблемы со здоровьем, и большие суммы потраченные на медицину.
Экономике в целом, в долгосрочной перспективе, выгоднее эти ядохимикаты переработать каким-то образом, чтобы их либо пустить обратно в производственный процесс, либо вернуть в природу так, чтобы не навредить этой природе. Бизнесу в частности выгоднее заcpaть пруд. Экономике в краткосрочной перспективе, тоже может быть выгоднее заcpaть пруд.
Поэтому вопрос в выбранных KPI, насколько они оценивают выгоду в долгосрочной перспективе, и насколько интересуются повышением ВВП по результатам текущего месяца.
> Защиту климата нужно присоединить к антимонопольному министерству
Не нужно. Если их разделить, то им сложнее будет коррумпироваться и дуть в одну дуду. Лучше пускай они играют рука об руку, или даже друг против друга. Это жеж азы теории строения государства.
|
|1.32, Аноним (-), 14:23, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND.
Ммм... агентство по спонсированию диверсий в IT. Ну хоть честно пишут кто они такие :)
|
|
|
|2.39, Аноним (-), 15:02, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND.
> Ммм... агентство по спонсированию диверсий в IT.
> Ну хоть честно пишут кто они такие :)
Честнее было бы "агентство по подрыванию *оп лудитам".
|
|1.44, Аноним (44), 15:24, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересно, зачем Scala поддерживать?.... Язык одного фреймворка Apache Spark. Ничего больше нет.
|