Фонд Sovereign инвестирует 688 тысяч евро в развитие проекта Samba

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|3.16, NULL (??), 00:04, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И целый кампус студентов которым надо только хлеб и вода
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|1.3, ss (??), 22:56, 15/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND
Хорошо не "деструктивных" :)
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|2.19, Аноним (19), 00:14, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND
> Хорошо не "деструктивных" :)
Там в оригинале не "Spreng-innovation", а "Sprunginnovation" (т.е. по смыслу скачок-прыжок, 'агенство для "рывковых" инноваций', частично игра слов: "Vorsprung" - преимущество).
Перевод скорее всего как обычно - гугло-чатогпт. Оно и не такие перлы выдать может. Прогресс, че.
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|3.21, Аноним (21), 00:22, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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breakthrough или моднее disruptive
то есть прорывных технологий. исправить новость почему-то не получается.
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|2.23, Аноним (25), 01:50, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND
Ну, подстанцию в Эркнере зелёные хорошо инновировали.
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|1.7, Интересующийся (??), 23:25, 15/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чего?
Сколько клиентов у SerNet? Какой интерес гос. ведомствам, тем более таким инвестировать в опенсорс? Тем более, что МинЭкономики, набитого "Зелёными". Чтоб я поверил, что так все просто? Сколько компаний её использует? Каков план у SerNet, что они такие инвестиции получили, что они представили на конкурс? А ничего, что крупный бизнес, особенно энергозатратный: металлургия, машиностроение, и пр., он валит из страны, ибо условия развития уже чудовищные, там бы на плаву некоторым остаться. Они даже массовые увольнения давно делают и еще в планах.
А тут на тебе. Инвестиции в Самбу. Кто-то из интеграторов решил перевести гос. ведомства на собственные решения или бизнес увести от продуктов компаний США? Вторая попытка по Линукс? Не верю, если так.
И что значит "расширение в Самба"? Это форк или они будут коммитить и плотно работать с сообществом разрабов, заняв существенную долю вклада?
Что хотят-то? И зачем Зеленым вот это вот поддерживать? Ради чего. кто и какие перспективы там увидел?
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|2.9, Интересующийся (??), 23:33, 15/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если Хабек принимал решение и подписывал по деньгам, то это не похоже на развитие, по любому. А скорее на продвижение интересов ради бабла... Кому-то.
Что в Европе, что в США мутных схем с лоббированием более чем...
А вот машиностроение Германии, славное машиностроение... Её гордость, традиции... В ж... идёт. Или уже пришло. ((
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|3.14, Аноним (21), 23:52, 15/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это смешные деньги для министерства. Говорю как человек получивший несколько европейских и бмбф проектов. В остальном у вас тоже какая-то "альтернативная" реальность.
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|2.10, Аноним (10), 23:35, 15/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Ради чего?
Написано же
"Фонд создан на средства, .... и защиты климата Германии, и курируется Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND."
Значит хотят этим защитить климат , путём подрыва сначала Freebsd, а сейчас Самба.
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|3.17, Аноним (19), 00:08, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Значит хотят этим защитить климат , путём подрыва сначала Freebsd, а сейчас Самба.
Походу, путем подрыва пyкaнов на опеннете. Только как можно массированными выбросами метана защищать климат, не очень понятно.
Как впрочем и с какого бодуна "Sprung" (прыжок/скачок) переведен как "подрыв" (Spreng-). Опять чатгопота облажалась?
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|4.24, Аноним (25), 01:52, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только как можно массированными выбросами метана защищать климат, не очень понятно.
Так же, как и увеличением объема сжигаемого угля — очень хорошо и эффективно!
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|1.8, Аноним (11), 23:32, 15/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ещё бы portable SMB3 client для осей, в которых существовал только SMB1.
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|1.22, Аноним (22), 00:23, 16/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я надеюсь они на rust это будут писать. Иначе какой смысл писать новый функционал на устаревшем C
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|2.26, Аноним (25), 01:56, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Грант на переписывание этого всего на rust будут осваивать в следующем раунде инвестиций.
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