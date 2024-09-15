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Фонд Sovereign инвестирует 688 тысяч евро в развитие проекта Samba

15.09.2024 22:35

Разработчики проекта Samba объявили о получении инвестиций в размере 688 тысяч евро от фонда STF (Sovereign Tech Fund), учреждённого в Германии для стимулирования развития открытой цифровой инфраструктуры и экосистем с открытым исходным кодом. Фонд создан на средства, предоставленные Министерством экономики и защиты климата Германии, и курируется Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND. Решение об инвестировании принято после отправки заявки компанией SerNet, которая управляет торговой маркой Samba на территории Германии от имени международного сообщества разработчиков и развивает продукт Samba+ для предприятий. Программа инвестирования предусматривает проведение работы в течение 18 месяцев (c 1 сентября 2024 года по 28 февраля 2026 года).

В течение 18 месяцев разработчики Samba, трудоустроенные в SerNet, выполнят 17 проектов, нацеленных на расширение в Samba возможностей, связанных с повышением безопасностью, улучшением масштабируемости и реализацией дополнительной функциональности. Вся работа будет производиться в открытой форме и с использованием процессов, применяемых при разработке Samba. Среди реализуемых проектов: обеспечение отказоустойчивости SMB3 через прозрачное переключение на запасной сервер; добавление Unix-расширений для SMB3; поддержка технологии SMB-Direct для ускорения передачи файлов; реализация протоколов для повышения производительности и безопасности, таких как "SMB over QUIC".

  1. Главная ссылка к новости (https://samba.plus/blog/detail...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.21.0
  3. OpenNews: Проект GNOME получил миллион евро на развитие
  4. OpenNews: Проект GNOME опубликовал финансовый отчёт за 2023 год
  5. OpenNews: Фонд Sovereign инвестирует 686 тысяч евро в обновление инфраструктуры FreeBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61867-sovereign
Ключевые слова: sovereign, samba
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:52, 15/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.2, Аноним (2), 22:54, 15/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это на зп 10 внятных разрабов на 1 год +-
     
     
  • 2.4, 12yoexpert (ok), 23:04, 15/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или на 6 на полтора года, что в самый раз для озвученного списка задач
     
  • 2.5, Аноним (1), 23:10, 15/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1 менеджер сжв с бонусами на год.
     
     
  • 3.16, NULL (??), 00:04, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И целый кампус студентов которым надо только хлеб и вода
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 01:53, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаете толк в эффективном менеджменте!
     

  • 1.3, ss (??), 22:56, 15/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND

    Хорошо не "деструктивных" :)

     
     
  • 2.13, Аноним (11), 23:42, 15/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто сказал Северный поток? ;)
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:14, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND
    > Хорошо не "деструктивных" :)

    Там в оригинале не "Spreng-innovation", а "Sprunginnovation" (т.е. по смыслу скачок-прыжок, 'агенство для "рывковых" инноваций', частично игра слов: "Vorsprung" - преимущество).
    Перевод скорее всего как обычно - гугло-чатогпт. Оно и не такие перлы выдать может. Прогресс, че.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 00:22, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    breakthrough или моднее disruptive
    то есть прорывных технологий. исправить новость почему-то не получается.
     
  • 2.23, Аноним (25), 01:50, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND

    Ну, подстанцию в Эркнере зелёные хорошо инновировали.

     

  • 1.7, Интересующийся (??), 23:25, 15/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего?
    Сколько клиентов у SerNet? Какой интерес гос. ведомствам, тем более таким инвестировать в опенсорс? Тем более, что МинЭкономики, набитого "Зелёными". Чтоб я поверил, что так все просто? Сколько компаний её использует? Каков план у SerNet, что они такие инвестиции получили, что они представили на конкурс? А ничего, что крупный бизнес, особенно энергозатратный: металлургия, машиностроение, и пр., он валит из страны, ибо условия развития уже чудовищные, там бы на плаву некоторым остаться. Они даже  массовые увольнения давно делают и еще в планах.
    А тут на тебе. Инвестиции в Самбу.  Кто-то из интеграторов решил перевести гос. ведомства на собственные решения или бизнес увести от продуктов компаний США? Вторая попытка по Линукс? Не верю, если так.

    И что значит "расширение в Самба"? Это форк или они будут коммитить и плотно работать с сообществом разрабов, заняв существенную долю вклада?

    Что хотят-то? И зачем Зеленым вот это вот поддерживать? Ради чего. кто и какие перспективы там увидел?

     
     
  • 2.9, Интересующийся (??), 23:33, 15/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Хабек принимал решение и подписывал по деньгам, то это не похоже на развитие, по любому. А скорее на продвижение интересов ради бабла... Кому-то.
    Что в Европе, что в США мутных схем с лоббированием более чем...
    А вот машиностроение Германии, славное машиностроение... Её гордость, традиции... В ж... идёт. Или уже пришло. ((
     
     
  • 3.14, Аноним (21), 23:52, 15/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это смешные деньги для министерства. Говорю как человек получивший несколько европейских и бмбф проектов. В остальном у вас тоже какая-то "альтернативная" реальность.  
     
     
  • 4.18, Аноним (21), 00:12, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут список опен-сорс проектов поддерживаемых фондом: https://www.sovereigntechfund.de/tech

     
  • 2.10, Аноним (10), 23:35, 15/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Ради чего?

    Написано же
    "Фонд создан на средства, .... и защиты климата Германии, и курируется Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND."

    Значит хотят этим защитить климат , путём подрыва сначала Freebsd, а сейчас Самба.

     
     
  • 3.17, Аноним (19), 00:08, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значит хотят этим защитить климат , путём подрыва сначала Freebsd, а сейчас Самба.

    Походу, путем подрыва пyкaнов на опеннете. Только как можно массированными выбросами метана защищать климат, не очень понятно.
    Как впрочем и с какого бодуна "Sprung" (прыжок/скачок) переведен как "подрыв" (Spreng-). Опять чатгопота облажалась?

     
     
  • 4.24, Аноним (25), 01:52, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только как можно массированными выбросами метана защищать климат, не очень понятно.

    Так же, как и увеличением объема сжигаемого угля — очень хорошо и эффективно!

     

  • 1.8, Аноним (11), 23:32, 15/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё бы portable SMB3 client для осей, в которых существовал только SMB1.
     
     
  • 2.20, НяшМяш (ok), 00:20, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/sahlberg/libsmb2

    В поддержке куча древних и не очень операционок.

     

  • 1.12, Аноним (12), 23:40, 15/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.22, Аноним (22), 00:23, 16/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я надеюсь они на rust это будут писать. Иначе какой смысл писать новый функционал на устаревшем C
     
     
  • 2.26, Аноним (25), 01:56, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грант на переписывание этого всего на rust будут осваивать в следующем раунде инвестиций.
     

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