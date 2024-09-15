Фонд Sovereign инвестирует 688 тысяч евро в развитие проекта Samba

Чего?

Сколько клиентов у SerNet? Какой интерес гос. ведомствам, тем более таким инвестировать в опенсорс? Тем более, что МинЭкономики, набитого "Зелёными". Чтоб я поверил, что так все просто? Сколько компаний её использует? Каков план у SerNet, что они такие инвестиции получили, что они представили на конкурс? А ничего, что крупный бизнес, особенно энергозатратный: металлургия, машиностроение, и пр., он валит из страны, ибо условия развития уже чудовищные, там бы на плаву некоторым остаться. Они даже массовые увольнения давно делают и еще в планах.

А тут на тебе. Инвестиции в Самбу. Кто-то из интеграторов решил перевести гос. ведомства на собственные решения или бизнес увести от продуктов компаний США? Вторая попытка по Линукс? Не верю, если так. И что значит "расширение в Самба"? Это форк или они будут коммитить и плотно работать с сообществом разрабов, заняв существенную долю вклада? Что хотят-то? И зачем Зеленым вот это вот поддерживать? Ради чего. кто и какие перспективы там увидел?

