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Выпуск Samba 4.21.0

02.09.2024 21:46

После 6 месяцев разработки представлен релиз Samba 4.21.0, продолживший развитие ветки Samba 4 с полноценной реализацией контроллера домена и сервиса Active Directory, совместимого с реализацией Windows 2008 и способного обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 11. Samba 4 является многофункциональным серверным продуктом, предоставляющим также реализацию файлового сервера, сервиса печати и сервера идентификации (winbind).

Ключевые изменения в Samba 4.20:

  • Усилена безопасность обработки списков "valid users", "invalid users", "read list" и "write list". Если из-за ошибки передачи данных не удалось определить SID по имени пользователя или группы, проблемная запись в списках не игнорируется, а приводит к выводу ошибки. Несуществующие пользователи и группы игнорируются.
  • В сервере LDAP реализована возможность аутентификации при помощи SASL через Kerberos или NTLMSSP с пробросом соединений поверх TLS (ldaps или starttls). Значение по умолчанию настройки 'ldap server require strong auth' теперь подразумевает использование SASL поверх TLS, что эквивалентно выставлению LdapEnforceChannelBinding в параметрах NTDS на платформе Windows.
  • Реализация БД LDB, используемая в Samba AD DC, теперь собирается в форме публичной библиотеки без создания обособленного tar-архива. Удалена обвязка с LDB Modules API для Python, которая уже несколько лет неработоспособна. Изменена обработка Unicode в LDB.
  • Некоторые публичные библиотеки Samba (dcerpc-samr, samba-policy, tevent-util, dcerpc, samba-hostconfig, samba-credentials, dcerpc_server и samdb) переведены по умолчанию в разряд внутренних (private).
  • Предоставлена возможность использования ldaps из 'winbindd' и 'net ads'. В настройку 'client ldap sasl wrapping' добавлена поддержка значений 'starttls' для использования STARTTLS на tcp-порту 389 и 'ldaps' для использования TLS на tcp-порту 636.
  • Добавлена новая опция "dns hostname" для установки имени клиента в DNS (по умолчанию "[netbios name].[realm]").
  • В Samba AD реализована ротация просроченных паролей для учётных записей, для входа с которых используются смарткарты (указана настройка "smart card require for logon"), а пароль применяется как запасной вариант при откате на NTLM или для шифрования локального профиля.
  • Разрешено определение настроек "veto files" и "hide files" в привязке к отдельным пользователям и группам. Например, "hide files : USERNAME = /somefile.txt/".
  • Обеспечено автоматическое обновление keytab после смены пароля, используемого для аутентификации компьютера в домене (machine password).
  • Добавлен новый VFS-модуль для ФС Ceph, использующий низкоуровневый API libcephfs и позволяющий добиться более высокой производительности по сравнению с существующим модулем cephfs. Для настройки нового модуля в smb.conf следует использовать имя 'ceph_new' вместо 'ceph'.
  • Добавлена поддержка управляемых учётных учётных записей gMSA (Group Managed Service Account), соответствующая функциональному уровню доменных служб Active Directory 2012 (Functional Level 2012). В утилиту samba-tool добавлены команды для работы с корневыми ключами gMSA (KDS), такие как "samba-tool domain kds root_key create" и "samba-tool domain kds root_key list".
  • Реализована поддержка функционального уровня доменных служб Active Directory 2012R2 (Functional Level 2012R2).
  • Проведена работа по обеспечению повторяемых сборок, позволяющих удостовериться, что бинарный файл собран из предоставляемых исходных текстов. Например, результат сборки теперь не зависит от настроек локали и каталога, в котором осуществлялась сборка.
  • Добавлена защита от отражения в /proc конфиденциальных данных, указываемых при вызове утилит Samba, чтобы эти данные не были видны в выводе ps или top.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.samba.org/archiv...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Samba и MIT/Heimdal Kerberos, приводящая к переполнению буфера
  3. OpenNews: Уязвимости в Samba, приводящие к переполнению буфера и выходу за границу базового каталога
  4. OpenNews: Уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любому пользователю
  5. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в Samba
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61803-samba
Ключевые слова: samba
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:33, 02/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто бы что не говорил самба самая мощная дыра в безопасности.
     
     
  • 2.3, Neon (??), 23:39, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самая мощная дыра - подключенный к интернету любой компьютер.)
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:01, 03/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так никто и не помышляет выставлять её опой в инеты.
     
  • 2.6, Аноним (6), 01:04, 03/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хоть что-то у нас в безопасности.
     
  • 2.7, Интересующийся (??), 02:38, 03/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оф**ть, у тебя все популярные продукты, что проприетарные, что с открытым кодом - все изобилуют проблемами безопасности. Сплойтов - вагон. Разительная разница только в сравнении с узкоспециализированным софтом, да и то потому, что целевого внимания нет из-за масштаба  использования.
    10-ые года - куча публикаций по коммутационному оборудованию(самые популярные бренды) с бэкдорами. Потом - CPU, где можно считать, что х86 - не является безопасной архитектурой, на ней нельзя построить в полной мере доверенную ИС,  для гостайны, да и коммерческой тайны корпораций (особенно аффилированных государством) . И это еще не вспоминаем черный ящик с ME  Интелла(да и у остальных).
    Дыра у него...
    У меня возникает мысль, что подобные тебе считают, что где-то есть проприетарный софт с вылизанным кодом, написанным на "безопасном языке", с защитой от диза- и отладки, который из года в год поддерживает та же команда разработчиков и вручную кратно прогоняет тестирование. ;) К тому же бесплатного. ;)
    ИБ и ставит задачу нивелировать угрозы, добиваясь, что бы стоимость успешной атаки была, как минимум, равна стоимости нанесенного ущерба.
    А он тут пальцем на еще одну реализацию сетевого протокола тычет и говорит: "Опасно!" ;)
     

  • 1.2, Аноним (1), 23:36, 02/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Samba de Janeiro
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:08, 03/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    С учётом того, что функциональный уровень AD не меняется со времён Server 2016, у самбы, кажется, есть шанс нагнать его.
     
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