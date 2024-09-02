Выпуск Samba 4.21.0

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|1.1, Аноним (1), 23:33, 02/09/2024 [ответить]
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Кто бы что не говорил самба самая мощная дыра в безопасности.
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|2.3, Neon (??), 23:39, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самая мощная дыра - подключенный к интернету любой компьютер.)
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|2.7, Интересующийся (??), 02:38, 03/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оф**ть, у тебя все популярные продукты, что проприетарные, что с открытым кодом - все изобилуют проблемами безопасности. Сплойтов - вагон. Разительная разница только в сравнении с узкоспециализированным софтом, да и то потому, что целевого внимания нет из-за масштаба использования.
10-ые года - куча публикаций по коммутационному оборудованию(самые популярные бренды) с бэкдорами. Потом - CPU, где можно считать, что х86 - не является безопасной архитектурой, на ней нельзя построить в полной мере доверенную ИС, для гостайны, да и коммерческой тайны корпораций (особенно аффилированных государством) . И это еще не вспоминаем черный ящик с ME Интелла(да и у остальных).
Дыра у него...
У меня возникает мысль, что подобные тебе считают, что где-то есть проприетарный софт с вылизанным кодом, написанным на "безопасном языке", с защитой от диза- и отладки, который из года в год поддерживает та же команда разработчиков и вручную кратно прогоняет тестирование. ;) К тому же бесплатного. ;)
ИБ и ставит задачу нивелировать угрозы, добиваясь, что бы стоимость успешной атаки была, как минимум, равна стоимости нанесенного ущерба.
А он тут пальцем на еще одну реализацию сетевого протокола тычет и говорит: "Опасно!" ;)
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|1.5, Аноним (5), 00:08, 03/09/2024 [ответить]
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С учётом того, что функциональный уровень AD не меняется со времён Server 2016, у самбы, кажется, есть шанс нагнать его.
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