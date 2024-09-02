Выпуск Samba 4.21.0

После 6 месяцев разработки представлен релиз Samba 4.21.0, продолживший развитие ветки Samba 4 с полноценной реализацией контроллера домена и сервиса Active Directory, совместимого с реализацией Windows 2008 и способного обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 11. Samba 4 является многофункциональным серверным продуктом, предоставляющим также реализацию файлового сервера, сервиса печати и сервера идентификации (winbind). Ключевые изменения в Samba 4.20: Усилена безопасность обработки списков "valid users", "invalid users", "read list" и "write list". Если из-за ошибки передачи данных не удалось определить SID по имени пользователя или группы, проблемная запись в списках не игнорируется, а приводит к выводу ошибки. Несуществующие пользователи и группы игнорируются.

В сервере LDAP реализована возможность аутентификации при помощи SASL через Kerberos или NTLMSSP с пробросом соединений поверх TLS (ldaps или starttls). Значение по умолчанию настройки 'ldap server require strong auth' теперь подразумевает использование SASL поверх TLS, что эквивалентно выставлению LdapEnforceChannelBinding в параметрах NTDS на платформе Windows.

Реализация БД LDB, используемая в Samba AD DC, теперь собирается в форме публичной библиотеки без создания обособленного tar-архива. Удалена обвязка с LDB Modules API для Python, которая уже несколько лет неработоспособна. Изменена обработка Unicode в LDB.

Некоторые публичные библиотеки Samba (dcerpc-samr, samba-policy, tevent-util, dcerpc, samba-hostconfig, samba-credentials, dcerpc_server и samdb) переведены по умолчанию в разряд внутренних (private).

Предоставлена возможность использования ldaps из 'winbindd' и 'net ads'. В настройку 'client ldap sasl wrapping' добавлена поддержка значений 'starttls' для использования STARTTLS на tcp-порту 389 и 'ldaps' для использования TLS на tcp-порту 636.

Добавлена новая опция "dns hostname" для установки имени клиента в DNS (по умолчанию "[netbios name].[realm]").

В Samba AD реализована ротация просроченных паролей для учётных записей, для входа с которых используются смарткарты (указана настройка "smart card require for logon"), а пароль применяется как запасной вариант при откате на NTLM или для шифрования локального профиля.

Разрешено определение настроек "veto files" и "hide files" в привязке к отдельным пользователям и группам. Например, "hide files : USERNAME = /somefile.txt/".

Обеспечено автоматическое обновление keytab после смены пароля, используемого для аутентификации компьютера в домене (machine password).

Добавлен новый VFS-модуль для ФС Ceph, использующий низкоуровневый API libcephfs и позволяющий добиться более высокой производительности по сравнению с существующим модулем cephfs. Для настройки нового модуля в smb.conf следует использовать имя 'ceph_new' вместо 'ceph'.

Добавлена поддержка управляемых учётных учётных записей gMSA (Group Managed Service Account), соответствующая функциональному уровню доменных служб Active Directory 2012 (Functional Level 2012). В утилиту samba-tool добавлены команды для работы с корневыми ключами gMSA (KDS), такие как "samba-tool domain kds root_key create" и "samba-tool domain kds root_key list".

Реализована поддержка функционального уровня доменных служб Active Directory 2012R2 (Functional Level 2012R2).

Проведена работа по обеспечению повторяемых сборок, позволяющих удостовериться, что бинарный файл собран из предоставляемых исходных текстов. Например, результат сборки теперь не зависит от настроек локали и каталога, в котором осуществлялась сборка.

Добавлена защита от отражения в /proc конфиденциальных данных, указываемых при вызове утилит Samba, чтобы эти данные не были видны в выводе ps или top.



