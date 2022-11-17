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Уязвимость в Samba и MIT/Heimdal Kerberos, приводящая к переполнению буфера

17.11.2022 12:53

Опубликованы корректирующие выпуски пакета Samba 4.17.3, 4.16.7 и 4.15.12 с устранением уязвимости (CVE-2022-42898) в библиотеках Kerberos, приводящей к целочисленному переполнению и записи данных за пределы выделенного буфера при обработке параметров PAC (Privileged Attribute Certificate), отправленных аутентифицированным пользователем. Публикацию обновлений пакетов в дистрибутивах можно проследить на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Arch, FreeBSD.

Кроме Samba проблема также проявляется в пакетах с MIT Kerberos и Heimdal Kerberos. В отчёте об уязвимости от проекта Samba угроза не детализируется, но в отчёте MIT Kerberos указано, что уязвимость может привести к удалённому выполнению кода. Эксплуатация уязвимости возможна только на 32-разрядных системах.

Проблема затрагивает конфигурации с KDC (Key Distribution Centeror) или kadmind. В конфигурациях без Active Directory уязвимость также проявляется на файловых серверах Samba, использующих Kerberos. Проблема вызвана ошибкой в функции krb5_parse_pac(), из-за которой неверно рассчитывался размер буфера, используемого при разборе полей PAC. На 32-разрядных системах при обработке специально оформленных PAC ошибка могла привести к размещению переданного атакующим 16-байтового блока за пределами выделенного буфера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Samba, приводящие к переполнению буфера и выходу за границу базового каталога
  3. OpenNews: Выпуск Samba 4.17.0
  4. OpenNews: Уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любому пользователю
  5. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в Samba
  6. OpenNews: Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58135-samba
Ключевые слова: samba
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, iPony129412 (?), 12:59, 17/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Прям без остановки бабахает 💥
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:01, 17/11/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Та ну, это не проблема, ведь "уязвимости возможна только на 32-разрядных системах"
    Как будто этот хлам еще где-то используется.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:26, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто под этим хламом еще можно собрать сосамбу.

    (И все стопиццот закцикленных зависимостей зависимостей требуемых для того.)

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:01, 17/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Почему за последний месяц так много новостей про уязвимости? Это авторы сайта так активность повышают или кто-то из корпораций открыл программу по поиску уязвимостей?  [ZOGmode]Или же это специальная информационная копмпания АНБ для принуждения к переходу на "безопасные" языки?[/ZOGmode]
     
  • 1.7, Анонн (?), 13:04, 17/11/2022 [ответить]  
    		• +4 +/
    Кто-то в комментах предыдущих новостей просил админа перестать публиковать новости про Rust.
    Поэтому админ начал публиковать новости про Си.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:13, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Срочно худеть
     

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