Размер кодовой базы KDE достиг 8 млн строк кода

Корнелиус Шумахер (Cornelius Schumacher), президент организации KDE e.V., проанализировал статистику о размере кодовой базы KDE. Суммартный размер кода библиотек KDE Frameworks, среды рабочего стола KDE Plasma и базового набор приложений KDE Gear составил 8 173 148 строк. Объём кода удвоился по сравнению с 2009 годом (было 4 273 291 строк). Общее число добавленных в репозиторий строк кода, с учётом изменённых и удалённых строк, оценивается в 55 млн.
16.2% от активного кода приходится на KDE PIM (Personal Information Management), 15.8% на KDE Plasma, 14% - KDE Frameworks, 9.6% - KOffice/Caligra.