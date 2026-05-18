Размер кодовой базы KDE достиг 8 млн строк кода

18.05.2026 10:51 (MSK)

Корнелиус Шумахер (Cornelius Schumacher), президент организации KDE e.V., проанализировал статистику о размере кодовой базы KDE. Суммартный размер кода библиотек KDE Frameworks, среды рабочего стола KDE Plasma и базового набор приложений KDE Gear составил 8 173 148 строк. Объём кода удвоился по сравнению с 2009 годом (было 4 273 291 строк). Общее число добавленных в репозиторий строк кода, с учётом изменённых и удалённых строк, оценивается в 55 млн.

16.2% от активного кода приходится на KDE PIM (Personal Information Management), 15.8% на KDE Plasma, 14% - KDE Frameworks, 9.6% - KOffice/Caligra.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cornelius-schumac...)
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:59, 18/05/2026 [ответить]  
    		
    > 16.2% от активного кода приходится на KDE PIM (Personal Information Management)

    Предлагаю дропнуть вот это. Заодно и базы данных не понадобятся.

     
  • 1.2, name (??), 11:00, 18/05/2026 [ответить]  
    		
    Так 8 или 55?
     
  • 1.3, iPony128052 (?), 11:03, 18/05/2026 [ответить]  
    		
    Надо чистить и выкидывать устаревшие технологии
     
     
  • 2.4, iPony128052 (?), 11:05, 18/05/2026 [ответить]  
    		
    подержку иксов, если выкинуть - наверно прилично сократится
     
     
  • 3.5, анонимий (?), 11:10, 18/05/2026 [ответить]  
    		
    Так уже выкинулм. Плазма стала чаще падать правда.
     
     
  • 4.7, COMPort (?), 11:16, 18/05/2026 [ответить]  
    		
    Падать где? В ваших воображаемых мирах. Ви когда последний раз пользовались KDE?
     
     
  • 5.8, Аноним (8), 11:23, 18/05/2026 [ответить]  
    		
    Arch, плазма всегда свежая и ванильная. Валится регулярно.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:15, 18/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:25, 18/05/2026 [ответить]  
    		
    ЫЫ еще не нашел там багов?
     

